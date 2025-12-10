Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

VolgaBlob ВолгаБлоб

VolgaBlob - ВолгаБлоб

Компания VolgaBlob является разработчиком универсальной платформы по анализу и обработке машинных данных Smart Monitor, а также специализированным интегратором в области кибербезопасности и комплексных систем мониторинга.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


10.12.2025 В России запущен первый SOC для быстрого развертывания 1
12.11.2025 VolgaBlob и Уфимский университет науки и технологий стали партнерами 1
22.10.2025 «Информзащита» предложит клиентам платформу Smart Monitor 1
20.10.2025 На базе Smart Monitor теперь можно развернуть Security Data Lake 1
Импортозамещение 2023 1
26.09.2025 VolgaBlob и TS Solution запускают совместный обучающий проект по мониторингу данных 1
26.08.2025 Itprotect и VolgaBlob заключили партнерское соглашение 1
11.08.2025 Обновлена платформа для мониторинга данных VolgaBlob Smart Monitor 1
25.07.2025 Клиентам УМАРТА стала доступна платформа Smart Monitor 1
14.07.2025 VolgaBlob: рынок MSSP будет расти на 25-30% в год 1
10.07.2025 «Т1 Облако» автоматизировало мониторинг данных с помощью платформы Smart Monitor 1
23.06.2025 VolgaBlob запустила обновленную программу курсов по мониторингу данных 1
19.06.2025 VolgaBlob и Nubes расширяют партнерство в области облачного мониторинга 1
30.05.2025 Платформа Smart Monitor сертифицирована по требованиям ФСТЭК 1
27.05.2025 В Smart Monitor 5.0 появился контентный модуль Smart Code для решений «Кода Безопасности» 1
20.05.2025 VolgaBlob: рынок мониторинга данных будет развиваться за счет партнерств 1
30.04.2025 Платформа Smart Monitor интегрировала TI-фиды «Перспективного мониторинга» для усиления информационной безопасности заказчиков 1
17.04.2025 Обновлена платформа мониторинга данных Smart Monitor 1
16.04.2025 Платформа Smart Monitor расширяет возможности по выявлению угроз с помощью Bi.Zone EDR 1
28.03.2025 «Лаборатория Числитель» и крупнейшие российские разработчики в сфере мониторинга создали технологический альянс 1
27.03.2025 VolgaBlob расширила технологические возможности партнерской программы 1
24.03.2025 В России появился альянс разработчиков в сфере мониторинга 1
19.03.2025 VolgaBlob запустила «Лабораторию данных» 1
27.02.2025 Российский рынок систем мониторинга данных вырос на 25-28% за 2024 год 1
25.02.2025 Отрасль ожидает скорого возвращения Intel, Samsung, Dell и Cisco. Это поставит под угрозу развитие российского ИТ-рынка 1
19.02.2025 Выручка VolgaBlob выросла более чем на 30% 1
09.10.2023 Российский разработчик внедрил новую систему лицензирования платформы мониторинга и SIEM с публичным прайс-листом 1
06.04.2023 Александр Скакунов -

Почему комплексный мониторинг лучше, чем SIEM

 2
08.02.2023 VolgaBlob и «Т1 интеграция» заключили партнерский договор 2
26.12.2022 Security Vision и VolgaBlob объединили возможности своих продуктов для обеспечения кибербезопасности 1
13.07.2022 «Ланит» и Volgablob подписали партнерское соглашение 1
13.11.2019 Россияне нашли замену бежавшему из России знаменитому разработчику ПО для анализа данных 1
30.05.2017 «Первый в России серьезный тендер»: «Аэрофлот» будет чинить самолеты с помощью больших данных 1
21.03.2016 Большие данные не работают в старых бизнес-процессах 1
26.02.2016 Конференция CNews «Большие данные 2016» 1
16.02.2016 Конференция CNews «Большие данные 2016» 1
31.10.2012 NGS Distribution будет продвигать в России решение для защиты iOS-устройств от «ВолгаБлоб» 1

Публикаций - 37, упоминаний - 39

VolgaBlob и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5222 3
Cisco Systems - Splunk 72 3
Huawei 4221 3
Qlik - QlikTech 162 3
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 78 2
Wellink - Веллинк НТЦ - Веллинк Научно-технический центр 36 2
Avistar Communications 3 2
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
NN2 - НН2 2 2
Promt - Промт 309 2
Открытые технологии 715 2
SAP SE 5427 2
Oracle Corporation 6867 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 34 2
Код Безопасности 702 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 43 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 160 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 86 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 354 1
ITG - ITglobal.com - Serverspace 70 1
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 80 1
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 54 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
Наукасофт Экспериментальная мастерская 2 1
Nubes - Нубес 71 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 88 1
NGS Distribution - New Generation Security Distribution 11 1
TeamStorm - Тимшторм 10 1
ITD Group - ShiftLeft Security - Пайнап 4 1
Аметист Групп - Gaskar Group - Диджитал лаб 16 1
Фигура АйТи - Figura IT 5 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 254 1
Yandex - Яндекс 8436 1
Apple Inc 12628 1
Норси-Транс - НТ 124 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 3
Русский свет - Электросистем - РС Тех 23 2
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 2
Альфа-Банк 1868 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2996 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 2
ПСБ - Промсвязьбанк 902 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 561 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 188 2
ВТБ - ВТБ24 668 2
ВТБ Страхование 61 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 2
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 87 2
ВТБ - Почта Банк 503 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 373 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 261 2
Благосостояние НПФ 52 1
Российская инженерная школа 4 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 129 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1461 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 671 1
Связной ГК 1384 1
Роснефть НК - нефтяная компания 528 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1372 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 862 1
РЖД - Российские железные дороги 2002 1
Газпром ПАО 1416 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 262 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 1
Visa International 1972 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5230 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 162 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12845 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4893 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 2
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73241 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31747 23
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2713 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23176 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31969 10
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 351 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7412 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10130 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34022 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5264 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8175 6
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  734 6
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2370 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13070 5
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 966 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57372 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2158 4
Оповещение и уведомление - Notification 5379 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6690 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23043 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17158 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11461 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 4
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1455 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14893 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11561 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13326 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5912 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8730 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5597 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17110 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13636 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2854 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26089 3
Smart data - Умные данные 14 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2241 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4036 2
Data monetization - Монетизация данных 1835 2
VolgaBlob - Smart Monitor - SM Store 29 21
VolgaBlob - Smart Data Lab - Лаборатория данных 3 3
Apache Hadoop 447 3
МТС Big Data 311 3
ХайперСофтЛаб - GMonit - Full Stack Observability платформа 17 2
Wellink - wiSLA 33 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 148 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 200 2
MONQ AIOps-платформа 20 2
Logstash 9 1
Apple Beats - Apple Beats Flex 114 1
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 23 1
Проектная практика - ПМ Форсайт 6 1
Querify Labs - CedrusData 5 1
Meta Platforms - Facebook - Trino 24 1
Сбер - BI.Zone EDR - BI.Zone Endpoint Detection and Response - BI.Zone Sensors 30 1
Amazon OpenSearch 33 1
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО - Цитрос Архив 39 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - AM Threat Intelligence Portal 2 1
Elastic Stack - ELK - Elastic X-Pack 5 1
Kibana - программная панель визуализации данных 12 1
Apple iPad 3936 1
Apple iOS 8242 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 89 1
КриптоПро CSP СКЗИ 227 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 21 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 89 1
Microsoft Teams - MS Teams 618 1
Microsoft Skype for Business 184 1
Docker - Платформа распределённых приложений 436 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5183 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 157 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 117 1
Скакунов Александр 22 19
Кириенко Максим 7 4
Благирев Алексей 24 3
Громов Владимир 14 3
Петров Юрий 12 3
Леушев Андрей 75 2
Чиков Сергей 18 2
Михалев Александр 26 2
Валиотти Николай 9 2
Вигер Илья 7 2
Потапов Олег 8 2
Телышев Роман 5 2
Крюков Антон 6 2
Шолина Ксения 7 2
Варламова Екатерина 8 2
Орешкин Юрий 3 2
Кузьменков Юрий 2 2
Скворцов Николай 3 2
Кащеев Николай 3 2
Бояринова Елизавета 4 2
Кореневич Владимир 3 2
Силкин Иван 3 2
Рослов Николай 4 2
Чукарин Алексей 59 2
Шаблыков Никита 29 2
Виноградов Александр 63 2
Попков Андрей 24 2
Козлов Михаил 175 2
Пургин Денис 9 2
Предтеченский Петр 18 2
Мартиросов Давид 93 1
Ветров Михаил 17 1
Врацкий Андрей 165 1
Кубарев Алексей 56 1
Басов Александр 8 1
Кривошеев Дмитрий 3 1
Дбар Федор 48 1
Махлин Дмитрий 112 1
Колодей Сергей 7 1
Устинов Михаил 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 156864 29
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45713 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 998 2
Украина - Запорожская область 118 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53458 1
Иран - Исламская Республика Иран 1115 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 273 1
Куба - Республика 395 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 572 1
Нидерланды 3632 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18214 1
Бразилия - Федеративная Республика 2450 1
Нигерия - Федеративная Республика 327 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 90 1
Кения - Республика 159 1
Танзания - Объединённая Республика 78 1
Уганда - Республика 89 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 205 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 179 1
Украина 7793 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55034 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51294 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10301 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11764 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5859 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15123 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2961 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5317 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6322 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7356 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3118 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25999 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31930 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17409 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6942 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8245 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6239 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1711 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3723 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 288 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 736 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5967 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6367 1
Энергетика - Energy - Energetically 5525 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6408 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 919 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3187 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Античность - Древняя Греция - Эллада - эллинистический мир 110 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 638 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2968 1
Импортозамещение - параллельный импорт 567 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3756 4
IDC - International Data Corporation 4943 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 1
Fortune Global 100 142 1
Gartner - Гартнер 3608 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
РАН - Российская академия наук 2014 2
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 28 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 16 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406189, в очереди разбора - 733541.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще