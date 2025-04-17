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Обновлена платформа мониторинга данных Smart Monitor

Компания VolgaBlob представила новую версию своего флагманского продукта Smart Monitor. В релизе 5.0 усовершенствована технология поиска Search Anywhere, появился инструмент для заметок Smart Notebooks, а также стала доступна обновленная ресурсно-сервисная модель — первый шаг к запуску модуля для мониторинга и анализа состояния ИТ-сервисов и инфраструктуры (ITSI). Об этом CNews сообщили представители VolgaBlob.

Smart Monitor — платформа обработки данных, предназначенная для анализа бизнес-процессов, зонтичного ИТ-мониторинга, построения SOC/SIEM. VolgaBlob развивает Smart Monitor с 2014 г., и за это время на базе платформы реализовано несколько сотен проектов в российских и международных организациях.

В компании представили новую версию платформы — Smart Monitor 5.0. Среди доработок, в первую очередь, расширение возможностей специализированной технологии поиска и анализа данных в различных корпоративных хранилищах без необходимости переиндексации — Search Anywhere. В последнем релизе платформы стало доступно подключение сервисов и приложений через REST API. Обращаться как к внешним, так и к внутренним источникам данных теперь можно с помощью специальной команды поискового движка Smart Monitor Engine. Это позволяет получать и обогащать информацию «на лету», прямо во время выполнения поискового запроса.

Еще одно важное изменение — в Smart Monitor 5.0 стала доступна обновленная ресурсно-сервисная модель. Разработчик переосмысляет сущности мониторинга и смещает акцент на сервисы и метрики, привычные для продуктов ИТ-мониторинга. В продукте появились более удобные форматы представления данных, в частности, визуализации, которые помогают оценивать взаимное влияние сервисов и метрик друг на друга, а также зависимость активов и их влияние на сервисы. Новая визуализация позволяет отобразить сразу ряд ресурсно-сервисных модулей, в том числе на нескольких слоях, при этом доступ к ним может быть разграничен между пользователями.

«Обновленная ресурсно-сервисная модель — это первый шаг к будущему модулю ITSI, обеспечивающему мониторинг и анализ состояния ИТ-сервисов и инфраструктуры, который мы планируем выпустить в ближайших релизах. Сейчас обе версии РСМ работают одновременно — пользователи могут плавно мигрировать на обновленную версию и оценить ее работоспособность», — сказал Максим Кириенко, руководитель технического пресейла VolgaBlob.

Развитие базы знаний привело к появлению в версии 5.0 Smart Notebooks — инструмента для создания заметок. Пользователи получили возможность быстро сохранять информацию из разных элементов интерфейса, добавлять текст, изображения, вложения и ссылки. Особенно полезен этот инструмент для расследования инцидентов: аналитики могут фиксировать все этапы работы, а затем, при необходимости, конвертировать заметку в «статическую» для долгосрочного хранения. Открыв ее, можно увидеть полную информацию, как происходило расследование и к каким результатам привело.

Кроме того, в продукте реализовано еще несколько технических доработок. Компонент Smart Beat теперь работает как агрегатор агентов-сборщиков данных, включая поддержку Vector для более быстрого сбора информации, а также альтернативы агентам. Все настройки агентов доступны через веб-интерфейс, что избавляет от необходимости использовать консоль сервера.

Модуль Cyber Security пополнился более чем 3000 корреляционных правил благодаря внедрению поддержки формата Sigma. Пользователи могут загружать любые Sigma-правила и конвертировать их в формат Smart Monitor Engine с помощью конструктора, что дает пользователям возможность гибко и оперативно импортировать базу правил, а также ускоряет настройку системы для выявления угроз.

Модуль Inventory теперь способен автоматически выстраивать карту активов и выявлять взаимосвязи между ними на основе заданных правил. Это позволяет визуализировать зависимости и быстро переходить между связанными объектами, а также получать информацию об активе, с которым работает пользователь.

Кроме того, в Smart Monitor 5.0 доступен модуль Smart Code, который представляет собой инструмент мониторинга продуктов компании «Код безопасности». Он позволяет вести отслеживание здоровья компонентов и предоставляет инструменты аналитики функциональных возможностей продуктов «Кода безопасности».

Продолжилась работа с ML-алгоритмами — в новой версии платформы появились возможности обучения моделей и их использования для анализа и расследования инцидентов. Так, в ходе VB-Trend был представлен отдельный кейс по определению ложных срабатываний с использованием алгоритмов машинного обучения.

Также в Smart Monitor 5.0 реализовано более 10 новых функций, запрошенных клиентами и партнерами. Стал удобнее и пользовательский интерфейс: добавлены новые визуализации для конструктора дашбордов, подсветка ключевых слов в поисковых запросах и поддержка «оператора in» для фильтрации данных.

«Smart Monitor 5.0 — новый этап в развитии интеллектуального мониторинга. Решение выступает как единый координационный центр для анализа данных на всех уровнях компании. Именно поэтому мы обновили позиционирование продукта и предложили новые смыслы: “Прислушивайтесь к людям. Полагайтесь на данные”. Это означает, что Smart Monitor позволяет дополнить экспертизу команды возможностями передовых технологий для оптимального решения бизнес-задач, поиска новых возможностей для развития и повышения антихрупкости бизнеса», — сказал Александр Скакунов, генеральный директор VolgaBlob.

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