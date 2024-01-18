Оборудование АТОЛ теперь принимает платежи в ПВЗ ИТ-компания АТОЛ разработала модуль для ПО «АТОЛ Sigma», позволяющий принимать оплату товаров в пункте выдачи заказов (ПВЗ). Эта опция до

ПО «Атол» Sigma и Frontol готовы к работе с механизмом автозапрета продаж просроченных товаров Программные обеспечения Sigma и Frontol от ИТ-компании «Атол» уже готовы к введению разрешительного режима продаж. Данное нововведение, вступающее в силу с 1 апреля 2024 г., предусмотрено постановлением Правительства

АТОЛ подключился к программе РФРИТ для поддержки малого и среднего бизнеса «АТОЛ Sigma» прошла конкурсный отбор и официально стала участником «Программы поддержки цифров

«Атол» выпустила решение для автоматической проверки срока годности товаров на кассе магазина к на просроченные продукты. Это стало возможным благодаря интеграции программного обеспечения касс «Атол Sigma» с системой «Честный знак». На сегодняшний день проверить срок годности можно толь

«АТОЛ» представила решение для работы с маркированным товаром «АТОЛ» обновила программное обеспечение онлайн-касс «АТОЛ SIGMA» модулем «Маркировка». SaaS-решение позволяет малому и среднему бизнесу работать с

Базовая функциональность смарт-терминалов АТОЛ SIGMA становится бесплатной ональностью будет соответствовать действующему законодательству. При покупке любого смарт-терминала АТОЛ SIGMA каждый предприниматель получает годовую подписку на тариф «Старт» в подарок. Это в

«Атол» выпустил новые недорогие онлайн-кассы для малого бизнеса ение о кассовой технике для малого бизнеса», – сказал Алексей Макаров, основатель компании «Атол». «Атол Sigma» — это решение «три в одном»: стильный смарт-терминал с простой программой для тре

«Атол» представила универсальный смарт-терминал Атол Sigma 10 «Атол» сообщила о выпуске универсального смарт-терминала – Атол Sigma 10. Решение такого типа, по данным компании, является первым в своем классе на оте

Safran представила биометрические терминалы-считыватели Sigma Safran объявила о выпуске мощных биометрических терминалов-считывателей Sigma с оптическим сканером отпечатков пальцев увеличенного размера и высокоточным цифровым алгоритмом распознавания. Как рассказали CNews в компании, в новинки установлен 5-дюймовый сенсорный

Первый взгляд на цифрокомпакт Sigma dp2 Quattro: 40 Мегапикселей японского производства и востребованными. В 2014 году в преддверии CP+ и в ходе её проведения также было анонсировано около десятка моделей. И наиболее интересными из них нам показались компакты премиум-класса новой серии Sigma dp Quattro. Sigma, знакомая и неизвестная Несмотря на десятилетнее присутствие на рынке цифровых фотокамер, японская компания Sigma продолжает ассоциироваться у большинства

Компакты Sigma берут длиной Компания Sigma представила новую линейку компактных камер с несъёмным фикс-объективом dp Quattro. Всего в линейке Sigma dp Quattro будут три модели: dp1 – с объективом 19 mm F/2,8 (ЭФР – 28 мм),

Создан объектив для зеркалок с самой большой в мире светосилой Sigma анонсировала зум-объектив с рекордной светосилой - Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM. Он имеет постоянное значение диафрагмы f/1.8 на всем диапазоне фокусных расстояний, что, как утверждают в пресс-службе компании, не предложил еще ни один другой прои

Sigma - чемпион по светосиле Американское отделение компании Sigma представило первый в мире трансфокальный объектив с постоянной светосилой F/1,8 на всём диапазоне фокусных расстояний. Новый Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM предназначен для работы с циф

Деревянный экслюзив от Sigma Компания Sigma выпустила специальную редакцию своей цифровой зеркальной фотокамеры SD1, чей корпус инкрустирован ценнейшей породой дерева. Для инкрустации Sigma SD1 использовался шпон из капа кра

Первый взгляд на Sigma SD1: ретро-камера для прогресса интересует. Дело в том, что матрицы также подразделяются на те, что используют для своей работы трёхцветный фильтр и на те, что имеют трёхмерную структуру для разложения света на цветовые компоненты. Sigma SD1 была представлена год назад, но в производство пошла только сейчас Первый тип матриц называется «байеровским». Это название они получили из-за «шаблона Байера» - четырёхъячеечного мас

Sigma покажет флагманский 46-мегапиксельный зеркальный фотоаппарат Компания Sigma анонсировала сроки и технические параметры нового зеркального фотоаппарата SD1. Аппарат имеет 46-мегапиксельный сенсор. Sigma SD1 выполнена в классическом форм-факторе корпуса, нап

Sigma показала ультракомпакт DP2x Корпорация Sigma анонсировала выход новой ультракомпактной фотокамеры DP2x. Она пришла на смену устройствам Sigma DP2 и DP2s. В нее установлен 14-мегапиксельный сенсор FOVEON X3 с разрешением 2652*

Sigma DP2 Хорошие новости Вы не любите фотокамеры Sigma? Тогда эта новость не для вас. Компания заявила сегодня свою новую DP2. Нам в редакцию сие чудо японского хайтека попадет вероятно не скоро, но камера в любои случае хороша. По слухам она

Пакет услуг IBM Green Sigma поможет снизить потребление энергии и воды IBM представила новый пакет консультационных услуг IBM Green Sigma, призванных помочь клиентам в уменьшении негативного воздействия на окружающую среду, повышении эффективности и сокращении расходов путем применения принципов управления качеством Lean Si

Индия заказывает у Sagem Defense Securite навигационные системы SIGMA 95 Индийская компания Hindustan Aeronautics (HAL) заказала у Sagem Defense Securite (группа компаний SAFRAN) более 100 навигационных систем SIGMA 95N. Данные системы будут использоваться на истребителях СУ военно-воздушных сил Индии, а также на истребителях Tejas, задействованных в индийской программе ЛБС (легкий боевой самолет). О

Французские системы навигации и наведения SIGMA 30 поставлены в Индию Sagem Defense Securite (группа компаний SAFRAN) поставила первые системы навигации и наведения SIGMA 30 в Организацию оборонных исследований и разработок Минобороны Индии для ввода в действие в реактивных системах залпового огня Pinaka индийской армии, первоначально для двух полков. Назе

Новая камера от Sigma 6 марта Модель Sigma SD14 DSLR, представленная на Fotokina в прошлом году, но затем отложенная из-за технически проблем, наконец-то готова к выпуску. Дата - 6 марта. Напомним, что это 14 МП зеркалка, которая

Olympus, Panasonic и Sigma выпустили совместный каталог фотообъективов Компании Olympus, Matsushita (Panasonic) и Sigma объявили о выпуске совместного каталога продукции, представляющего полный ряд съемных объективов для всех цифровых зеркальных фотокамер, созданных на основе стандарта "4/3". Совместный ка

Дайджест. Новая Nokia специально для Интернета плеер в минирадиостанцию. Это не новая технология, поскольку такие функции есть и у главного конкурента – iPod, но для этого требуется приобрести дополнительный аксессуар. Новая цифровая зеркалка от Sigma 26 сентября, в первый день работы выставки Photokina, компания Sigma устраивает мировую премьеру своей новой цифровой зеркальной камеры Sigma SD 14. Если быть до конца честн

Выбираем объектив к зеркалке Canon на дальнем плане и разместить его на весь кадр. Объективы сторонних производителей Кроме «родных» объективов, есть еще и объективы сторонних фирм-производителей. Прежде всего, очень распространенная Sigma, менее часто встречается Tamron. Цена «сигмовской» оптики очень невысокая, гораздо ниже «родной». Среди них встречаются очень неплохие объективы. Качество может варьироваться у разных обр

Sigma Designs выпустила новый сетевой медиа-центр Компания Sigma Designs выпустила новую версию домашнего музыкального и видео центра MediaWiz HD, созданного путем усовершенствования вышедшего в феврале MediaWiz Plus. Медиа-центр оборудован последней м

Sigma Designs выпустила новый сетевой медиа-центр Компания Sigma Designs выпустила новую версию домашнего музыкального и видео центра MediaWiz HD, созданного путем усовершенствования вышедшего в феврале MediaWiz Plus. Медиа-центр оборудован последней м

Итоги Photokina 2002, новые функции мобильников и возвращение ЭЛТ-мониторов мира. Среди наиболее интересных новинок выставки — недорогие любительские и дорогие профессиональные цифровые фотоаппараты. Американская компания Foveon и производитель оптики из Великобритании Sigma продемонстрировали цифровой зеркальный (SLR) фотоаппарат Sigma SD9 на основе технологии Foveon X3, благодаря которой существенно повышается цветопередача и четкость получаемых фото

Sigma и XVID оспаривают авторство на видеокодек ила заявление, в котором утверждается, что копирование кода было сделано неумышленно. Большая часть заявления, сделанного поздним вечером в пятницу, повторяет пресс-релиз, выпущенный в четверг. В нем Sigma заявила, что выпустила свой MPEG-4 кодек согласно общественной лицензии GNU. По словам руководителей компании, скопированный код был работой одного программиста, сделанной без ведома упра