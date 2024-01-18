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АТОЛ Sigma АТОЛ Сигма Смарт-терминал онлайн-касса



18.01.2024 Оборудование АТОЛ теперь принимает платежи в ПВЗ

ИТ-компания АТОЛ разработала модуль для ПО «АТОЛ Sigma», позволяющий принимать оплату товаров в пункте выдачи заказов (ПВЗ). Эта опция до
28.12.2023 ПО «Атол» Sigma и Frontol готовы к работе с механизмом автозапрета продаж просроченных товаров

Программные обеспечения Sigma и Frontol от ИТ-компании «Атол» уже готовы к введению разрешительного режима продаж. Данное нововведение, вступающее в силу с 1 апреля 2024 г., предусмотрено постановлением Правительства

26.09.2022 АТОЛ подключился к программе РФРИТ для поддержки малого и среднего бизнеса

«АТОЛ Sigma» прошла конкурсный отбор и официально стала участником «Программы поддержки цифров
15.12.2021 «Атол» выпустила решение для автоматической проверки срока годности товаров на кассе магазина

к на просроченные продукты. Это стало возможным благодаря интеграции программного обеспечения касс «Атол Sigma» с системой «Честный знак». На сегодняшний день проверить срок годности можно толь
14.02.2020 «АТОЛ» представила решение для работы с маркированным товаром

«АТОЛ» обновила программное обеспечение онлайн-касс «АТОЛ SIGMA» модулем «Маркировка». SaaS-решение позволяет малому и среднему бизнесу работать с
18.06.2019 Базовая функциональность смарт-терминалов АТОЛ SIGMA становится бесплатной

ональностью будет соответствовать действующему законодательству. При покупке любого смарт-терминала АТОЛ SIGMA каждый предприниматель получает годовую подписку на тариф «Старт» в подарок. Это в
18.01.2019 «Атол» выпустил новые недорогие онлайн-кассы для малого бизнеса

ение о кассовой технике для малого бизнеса», – сказал Алексей Макаров, основатель компании «Атол». «Атол Sigma» — это решение «три в одном»: стильный смарт-терминал с простой программой для тре
09.04.2018 «Атол» представила универсальный смарт-терминал Атол Sigma 10

«Атол» сообщила о выпуске универсального смарт-терминала – Атол Sigma 10. Решение такого типа, по данным компании, является первым в своем классе на оте
06.02.2017 Safran представила биометрические терминалы-считыватели Sigma

Safran объявила о выпуске мощных биометрических терминалов-считывателей Sigma с оптическим сканером отпечатков пальцев увеличенного размера и высокоточным цифровым алгоритмом распознавания. Как рассказали CNews в компании, в новинки установлен 5-дюймовый сенсорный

17.02.2014 Первый взгляд на цифрокомпакт Sigma dp2 Quattro: 40 Мегапикселей японского производства

и востребованными. В 2014 году в преддверии CP+ и в ходе её проведения также было анонсировано около десятка моделей. И наиболее интересными из них нам показались компакты премиум-класса новой серии Sigma dp Quattro. Sigma, знакомая и неизвестная Несмотря на десятилетнее присутствие на рынке цифровых фотокамер, японская компания Sigma продолжает ассоциироваться у большинства

10.02.2014 Компакты Sigma берут длиной

Компания Sigma представила новую линейку компактных камер с несъёмным фикс-объективом dp Quattro. Всего в линейке Sigma dp Quattro будут три модели: dp1 – с объективом 19 mm F/2,8 (ЭФР – 28 мм),

18.04.2013 Создан объектив для зеркалок с самой большой в мире светосилой

Sigma анонсировала зум-объектив с рекордной светосилой - Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM. Он имеет постоянное значение диафрагмы f/1.8 на всем диапазоне фокусных расстояний, что, как утверждают в пресс-службе компании, не предложил еще ни один другой прои
18.04.2013 Sigma - чемпион по светосиле

Американское отделение компании Sigma представило первый в мире трансфокальный объектив с постоянной светосилой F/1,8 на всём диапазоне фокусных расстояний. Новый Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM предназначен для работы с циф
14.10.2011 Деревянный экслюзив от Sigma

Компания Sigma выпустила специальную редакцию своей цифровой зеркальной фотокамеры SD1, чей корпус инкрустирован ценнейшей породой дерева. Для инкрустации Sigma SD1 использовался шпон из капа кра
08.06.2011 Первый взгляд на Sigma SD1: ретро-камера для прогресса

интересует. Дело в том, что матрицы также подразделяются на те, что используют для своей работы трёхцветный фильтр и на те, что имеют трёхмерную структуру для разложения света на цветовые компоненты. Sigma SD1 была представлена год назад, но в производство пошла только сейчас Первый тип матриц называется «байеровским». Это название они получили из-за «шаблона Байера» - четырёхъячеечного мас
23.05.2011 Sigma покажет флагманский 46-мегапиксельный зеркальный фотоаппарат

Компания Sigma анонсировала сроки и технические параметры нового зеркального фотоаппарата SD1. Аппарат имеет 46-мегапиксельный сенсор. Sigma SD1 выполнена в классическом форм-факторе корпуса, нап
30.03.2011 Sigma показала ультракомпакт DP2x

Корпорация Sigma анонсировала выход новой ультракомпактной фотокамеры DP2x. Она пришла на смену устройствам Sigma DP2 и DP2s. В нее установлен 14-мегапиксельный сенсор FOVEON X3 с разрешением 2652*
15.05.2009 Sigma DP2 Хорошие новости

  Вы не любите фотокамеры Sigma? Тогда эта новость не для вас. Компания заявила сегодня свою новую DP2. Нам в редакцию сие чудо японского хайтека попадет вероятно не скоро, но камера в любои случае хороша. По слухам она
20.08.2008 Пакет услуг IBM Green Sigma поможет снизить потребление энергии и воды

IBM представила новый пакет консультационных услуг IBM Green Sigma, призванных помочь клиентам в уменьшении негативного воздействия на окружающую среду, повышении эффективности и сокращении расходов путем применения принципов управления качеством Lean Si
06.03.2008 Индия заказывает у Sagem Defense Securite навигационные системы SIGMA 95

Индийская компания Hindustan Aeronautics (HAL) заказала у Sagem Defense Securite (группа компаний SAFRAN) более 100 навигационных систем SIGMA 95N. Данные системы будут использоваться на истребителях СУ военно-воздушных сил Индии, а также на истребителях Tejas, задействованных в индийской программе ЛБС (легкий боевой самолет). О
05.03.2008 Французские системы навигации и наведения SIGMA 30 поставлены в Индию

Sagem Defense Securite (группа компаний SAFRAN) поставила первые системы навигации и наведения SIGMA 30 в Организацию оборонных исследований и разработок Минобороны Индии для ввода в действие в реактивных системах залпового огня Pinaka индийской армии, первоначально для двух полков. Назе
30.11.2007 Обзор Ninja Gaiden Sigma. В третий раз за мечом темного дракона
21.02.2007 Новая камера от Sigma 6 марта

Модель Sigma SD14 DSLR, представленная на Fotokina в прошлом году, но затем отложенная из-за технически проблем, наконец-то готова к выпуску. Дата - 6 марта. Напомним, что это 14 МП зеркалка, которая

21.09.2006 Olympus, Panasonic и Sigma выпустили совместный каталог фотообъективов

Компании Olympus, Matsushita (Panasonic) и Sigma объявили о выпуске совместного каталога продукции, представляющего полный ряд съемных объективов для всех цифровых зеркальных фотокамер, созданных на основе стандарта "4/3". Совместный ка
04.09.2006 Дайджест. Новая Nokia специально для Интернета

плеер в минирадиостанцию. Это не новая технология, поскольку такие функции есть и у главного конкурента – iPod, но для этого требуется приобрести дополнительный аксессуар. Новая цифровая зеркалка от Sigma 26 сентября, в первый день работы выставки Photokina, компания Sigma устраивает мировую премьеру своей новой цифровой зеркальной камеры Sigma SD 14. Если быть до конца честн
07.07.2006 Выбираем объектив к зеркалке Canon

на дальнем плане и разместить его на весь кадр. Объективы сторонних производителей Кроме «родных» объективов, есть еще и объективы сторонних фирм-производителей. Прежде всего, очень распространенная Sigma, менее часто встречается Tamron. Цена «сигмовской» оптики очень невысокая, гораздо ниже «родной». Среди них встречаются очень неплохие объективы. Качество может варьироваться у разных обр
30.07.2004 Sigma Designs выпустила новый сетевой медиа-центр

Компания Sigma Designs выпустила новую версию домашнего музыкального и видео центра MediaWiz HD, созданного путем усовершенствования вышедшего в феврале MediaWiz Plus. Медиа-центр оборудован последней м
30.07.2004 Sigma Designs выпустила новый сетевой медиа-центр

Компания Sigma Designs выпустила новую версию домашнего музыкального и видео центра MediaWiz HD, созданного путем усовершенствования вышедшего в феврале MediaWiz Plus. Медиа-центр оборудован последней м
01.10.2002 Итоги Photokina 2002, новые функции мобильников и возвращение ЭЛТ-мониторов

мира. Среди наиболее интересных новинок выставки — недорогие любительские и дорогие профессиональные цифровые фотоаппараты.  Американская компания Foveon и производитель оптики из Великобритании Sigma продемонстрировали цифровой зеркальный (SLR) фотоаппарат Sigma SD9 на основе технологии Foveon X3, благодаря которой существенно повышается цветопередача и четкость получаемых фото
26.08.2002 Sigma и XVID оспаривают авторство на видеокодек

ила заявление, в котором утверждается, что копирование кода было сделано неумышленно. Большая часть заявления, сделанного поздним вечером в пятницу, повторяет пресс-релиз, выпущенный в четверг. В нем Sigma заявила, что выпустила свой MPEG-4 кодек согласно общественной лицензии GNU. По словам руководителей компании, скопированный код был работой одного программиста, сделанной без ведома упра
26.02.2001 Sigma Networks начала прокладку оптоволоконных сетей в пяти крупнейших американских городах
09.04.1999 Sigma Data выпустила репликатор портов для ноутбуков IBM ThinkPad 600

Компания Sigma Data представила репликатор портов SigmaStation 600 для ноутбуков IBM серии ThinkPad 600. Устройство оснащено двумя разъемами для подключения устройств с интерфейсом UltraslimBay, таких,


Публикаций - 109, упоминаний - 135

АТОЛ Sigma и организации, системы, технологии, персоны:

АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 276 29
Sony 6566 24
Canon 1403 22
Nikon 623 21
Olympus 467 20
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 19
Fujifilm - Fuji Photo Film 330 12
Ricoh Pentax 218 12
Samsung Electronics 10343 11
Konica Minolta 406 11
Tamron 19 9
Leica Camera 263 8
Eastman Kodak - Кодак 496 7
Microsoft Corporation 24781 7
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 146 6
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 205 6
Sigma Designs 18 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13044 5
Casio 332 5
Ростех - Автоматика Концерн 1656 5
Эвотор - Evotor 188 4
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 188 4
Apple Inc 12227 4
Lenovo Motorola 3504 4
IBM - International Business Machines Corp 9463 4
Hitachi - Хитачи 1468 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5000 4
Cisco Systems - Splunk 69 4
Motorola Inc 1148 4
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 328 3
Fujitsu 2043 3
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 245 3
HP Inc. 5708 3
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 142 3
Цифра ГК 2456 3
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 60 3
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 13 3
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 257 3
Пангео Радар - Pangeo Radar 7 3
8386 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7503 10
Россети Ленэнерго 1700 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1213 4
Альфа-Банк 1788 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 3
Carl Zeiss AG 304 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 138 3
Ростех - Вертолеты России 168 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 2
НСПК - Национальная система платежных карт 829 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Старрус - Starrys 7 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2461 1
Visa International 1953 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 162 1
X5 Group - Перекрёсток 563 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 491 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 58 1
Dixis - Диксис 359 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Связной ГК 1372 1
Белый Ветер 356 1
Ингосстрах СПАО 426 1
Momentus Space 29 1
Yara - Яра 16 1
eBay Inc 1622 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 118 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 40 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 268 1
Верный - торговая сеть 294 1
CF Industries 4 1
Manfrotto 7 1
Oak Investment Partners 13 1
Имидж Хаус 1 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 197 1
Mayo Clinic - Клиника Мейо 16 1
Синара ГК - Sinara Group 103 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2944 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4899 5
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 200 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6044 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11924 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4305 2
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 87 2
Федеральное казначейство России 1800 2
Мосгортранс ГУП 122 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1401 1
Правительство Италии - Вооруженные силы Италии 13 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3022 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 326 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 319 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2998 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1546 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3091 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 51 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1446 17
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 49 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 117 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 49
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4767 31
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1088 30
Объектив - Lens 1391 28
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13967 24
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2401 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31493 20
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10881 19
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 766 18
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 739 18
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9770 17
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21055 16
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1884 16
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6076 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24530 15
Электроника - APS-C CMOS - Advanced Photo System type-C - формат сенсора цифровых фотоаппаратов 234 15
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2810 14
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12604 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28526 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24580 13
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 537 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16026 12
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6443 12
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1830 12
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2310 11
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2372 11
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1711 11
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 878 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21622 11
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 382 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12657 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10080 9
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 796 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6100 9
RAW - Формат цифровых файлов изображения 564 9
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6105 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13564 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17281 9
Карты памяти - Запоминающее устройство 2271 9
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 285 12
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 254 11
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 9
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 103 8
АТОЛ Frontol 53 8
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 7
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 85 6
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 6
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 6
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 139 6
Microsoft Windows 15836 6
Microsoft Windows 2000 8661 6
Fujifilm FinePix 107 6
АТОЛ Pay - АТОЛ Пэй 12 6
Sony Electronics Alpha NEX - Sony α NEX - серия цифровых фотоаппаратов 85 6
Canon EF - серия объективов 50 5
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 314 5
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 108 5
Linux OS 10152 5
Asahi Pentax K 49 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4622 5
Nikon 1 - Nikon One - серия цифровых беззеркальных камер 45 4
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 40 4
Canon DIGIC - серия процессоров 199 4
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 58 4
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 696 4
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 140 4
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 253 3
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 56 3
Google Android 14186 3
Adobe Photoshop 769 3
Sony E-mount байонет 28 3
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 98 3
Intel Pentium III 781 3
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2085 3
Canon Digital IXUS 86 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5007 3
Apple iPhone 6 4863 3
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 3
Газаров Артур 77 8
Макаров Алексей 65 4
Капацевич Сергей 4 4
Канин Владимир 10 3
Нинбург Александр 2 2
Ларькин Максим 26 2
Шерстобитов Сергей 55 2
Болмосов Эдуард 6 2
Рахметов Руслан 56 2
Луцив Данила 6 2
Кисляков Кирилл 7 2
Федченко Александр 5 2
Войнов Андрей 8 2
Ерзамаев Дмитрий 6 2
Денисов Лев 3 2
Мячкова Евгения 3 2
Силуанов Антон 66 1
Румянцев Антон 47 1
Афанасьев Дмитрий 19 1
Андрияшкин Сергей 7 1
Золотников Сергей 1 1
Зиннятуллин Тимур 6 1
Левин Леонид 130 1
Кожевников Алексей 66 1
Левин Константин 36 1
Маев Ярослав 1 1
Бровкин Дмитрий 55 1
Артемьева Анна 1 1
Воронов Константин 7 1
Чувакин Антон 3 1
Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 2 1
Рюрикович Иоанн (Иван) Васильевич IV (Грозный) 8 1
Малых Дмитрий 63 1
McNealy Scott - Макнили Скот 46 1
Рудаков Юрий 1 1
Лебедев Андрей 12 1
Филатов Андрей 114 1
Назаров Владимир 17 1
Кононович Владимир 3 1
Москвин Вячеслав 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 33
Япония 13343 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52441 12
Европа 21876 7
Германия - Федеративная Республика 12754 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5226 5
Южная Корея - Республика 6707 4
Швеция - Королевство 3639 3
Япония - Токио 995 3
Земля - планета Солнечной системы 10441 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14261 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13387 3
США - Нью-Йорк 3102 3
Италия - Венеция 76 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 2
Азия - Азиатский регион 5591 2
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 114 2
Африка - Африканский регион 3509 2
Ближний Восток 2970 2
Таиланд - Королевство 830 2
Европа Западная 1482 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17697 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17324 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1535 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 471 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 434 2
Казахстан - Республика 5612 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2973 1
Венгрия 840 1
Чехия - Чешская Республика 1313 1
Россия - ЦФО - Калужская область 996 1
Грузия 1249 1
Румыния 733 1
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