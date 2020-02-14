«АТОЛ» представила решение для работы с маркированным товаром

«АТОЛ» обновила программное обеспечение онлайн-касс «АТОЛ SIGMA» модулем «Маркировка». SaaS-решение позволяет малому и среднему бизнесу работать с товарными категориями: «табак» и «обувь». Возможности модуля будут расширяться по мере увеличения числа групп товаров обязательной маркировки. Решение применимо для всех моделей касс «АТОЛ SIGMA».

Работа с модулем маркировки ведется из личного кабинета онлайн-касс «АТОЛ SIGMA», который объединил в одном окне возможности перехода к регистрации в системе «Честный ЗНАК», автоматической регистрации в АТОЛ ЭДО, дальнейшего оборота маркированной продукцией, а также дополнительные функции, такие как добавление проверенных поставщиков, с которыми компания может осуществлять электронный документооборот по маркировке. Полный цикл товароучета маркированной продукции, включая работу с остатками и поступлениями, не требует ручного ввода данных.

Решение позволяет осуществлять наиболее частые операции – прием маркированного товара по электронным накладным и сверку кодов – непосредственно на кассе.

Настройку работы модуля «Маркировка» пользователь совершает самостоятельно без поддержки ИТ-специалиста благодаря простому интерфейсу и пошаговому переходу между страницами меню.

Для табачной продукции в модуле также реализован автоматический контроль исполнения законодательства в части использования МРЦ для того, чтобы кассиру не требовалось сверять цену самостоятельно.

«Маркировка повышает прозрачность покупки товара для конечного потребителя, чья лояльность важна каждой компании, в том числе из сфер ритейл, услуги. Адаптация малого и среднего бизнеса к регламенту работы с маркированными товарами может занять время, поэтому о выборе решений стоит думать заранее – до вступления запрета на оборот немаркированной продукции. Человеческий фактор – значимый аспект в вопросах внедрения новых требований, который не стоит недооценивать», – отметила Ирина Хазипова, директор бизнес-подразделения АТОЛ Sigma, компании АТОЛ.

«АТОЛ SIGMA» – комплексное решение по фискализации онлайн-платежей и аналитический инструмент для работы SMB-бизнеса по направлениям ритейл, услуги, включая HoReCa. Кроме функциональности для работы с платежами, маркированным товаром в соответствии с требованиями законодательства, решение позволяет вести товароучет, анализировать продажи по таким параметрам как выручка, средний чек, рейтинг товаров, способы оплаты, управлять лояльностью покупателя и многое другое.

В соответствии с законодательством запрет оборота немаркированной продукции категории «обувь» вступает в силу 1 марта 2020 г., «табака» – 1 июля 2020 г.