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Табачная промышленность табак, tobacco курение, smoking никотин, nicotine сигареты

Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты

По данным ВЦИОМ, в России курит 33% населения (данные 2023 года), причем эта доля не меняется в течение 5 последних лет, а мотивация заядлых курильщиков к отказу даже снизилась. Эксперты видят проблему в недостаточной информированности врачей о возможностях снижения вреда от курения, а также в излишне категоричной позиции ВОЗ, на которую ориентируется медицинское сообщество несмотря на политическую ангажированность организации. 

Ультимативный тон заявлений многих медицинских специалистов («брось курить или умри») не пугает заядлых курильщиков. «На практике категорические запреты врачей, обращенные к курильщику, как правило, не работают — к ним уже привыкли, и всерьез они не воспринимаются», — говорит доцент кафедры госпитальной терапии СПбГУ, заведующий отделом клинических исследований ММЦ Артур Туктаров. По его словам, для решения проблемы курения среди курильщиков, не мотивированных на отказ, необходим более гибкий подход — например, снизить риск до приемлемого минимума, в тех пределах, в которых на это готов сам пациент. Это предполагает в том числе использование альтернативных средств доставки никотина.

Как сегодня изменилось курение?
Сегодня мы фиксируем, что курение – это уже не только курение табака, когда с помощью никотиносодержащей продукции человек меняет свое состояние сознания. Сейчас для курения используют иные химические вещества и инструменты: и парогенераторы, и электронные сигареты, и вейпы, и кальяны. И это все попадает в одну и ту же категорию. Существенно изменился и набор веществ, которыми меняют состояние сознания человека.

Чем часто мотивируется курение?
Этим всем управляет подражательная история, когда действие одной группы становится тотальным, принятым и приемлемым для всех представителей этой группы. Так, к сожалению, стало с использованием парогенераторов в подростковой и юношеской среде последних нескольких лет.

Какие есть способы бросить?
Есть стратегии замены, когда меняется способ подачи этого вещества, например, никотина, и курение заменяется пластырем никотина. Вторая стратегия – стратегия контроля доз, когда человек целенаправленно, стремясь уйти от этой зависимости, регулирует частоту, количество и концентрацию поступающего вещества. Наконец, стратегия, в которой используются психотерапевтические способы и способы саморегуляции. Основным механизмом этой стратегии является по факту волевое усилие.

Какие последствия могут быть у курения?
Курение оказывает колоссальное влияние на сердечно-сосудистую систему, наносит огромный вред здоровью. У курящих пациентов возрастает риск развития ишемической болезни сердца, оно увеличивается в 2-4 раза, вне зависимости от пола и возраста. Инфаркт миокарда у курильщика развивается в более молодом возрасте. Риск неблагоприятных коронарных событий у них сопоставим с риском у более старших пациентов.
Курение приводит к преждевременному старению сердечно-сосудистой системы. Курение ассоциируется с удвоенным риском ишемического инсульта и увеличивает риск заболевания периферических артерий в 3-6 раз. Это колоссальные цифры.

Как курение оказывает неблагоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему?
Механизмов много, они разнообразны. Курение вызывает воспаление, активацию оксидативного стресса, увеличивает агрегацию тромбоцитов, повреждает эндотелий, способствует развитию эндотелиальной дисфункции, атеросклероза, активирует симпато-адреналовую систему. Сердечно-сосудистый риск у пациентов кардиологического/терапевтического профиля показывает, с какой вероятностью в течение ближайших 10 лет у пациента разовьется сердечно-сосудистое событие: инфаркт или инсульт. Если человек курит, сердечно-сосудистый риск, как правило, в 2 раза выше, чем если бы он не курил.

Что отличает немедленные риски курения на морозе от долгосрочных?
Обычно, когда мы говорим о безусловном вреде курения, мы обсуждаем отсроченные риски, то есть развитие болезней, связанных с курением (рак легких, ХОБЛ, ИБС и т.д.) через годы, и даже десятки лет. Однако курение на морозе чревато проявлением немедленных осложнений.

Как табачный дым и холод влияют на дыхательные пути?
Табачный дым и холодный воздух однонаправленно действуют на дыхательные пути вызывая усиление образования слизи и спазм дыхательных путей, что может проявиться приступом кашля, одышки и сухих хрипов. У тех, кто уже страдает такими заболеваниями как ХОБЛ и бронхиальная астма, сочетание курение и мороза может вызвать обострение этих недугов.

Какое воздействие оказывают табачный дым и холод на кровеносные сосуды?
Табачный дым и холод вызывают сужение периферических кровеносных сосудов, что может увеличить вероятность отморожения конечностей, а у лиц с уже имеющимися сосудистыми заболеваниями спровоцировать приступ стенокардии, перемежающейся хромоты и так далее.

Как бросить курить?
Схемы лечения включают как когнитивно-поведенческие подходы, так и фармакологическое лечение, которые могут проводиться как отдельно, так и в комбинации и которые доказали свою эффективность на сегодняшний день. В качестве лекарственной терапии используется в основном никотин-заместительная терапия (НЗТ). Здесь формы могут быть разные: пластырь, подъязычная таблетка, спрей, жевательная резинка. Применение НЗТ повышает вероятность успешного отказа от курения на 50% при правильном лечении.

Что может помочь пациенту бросить курить?
Есть специальные центры и школы по отказу от курения, куда можно направлять пациентов. Направление к психологу или психотерапевту может существенно помочь пациенту бросить курить. К сожалению, сейчас наблюдается проблема в том, что пациенты не готовы обращаться к подобным специалистам, а курение считается нормой.

Насколько эффективен полный отказ от курения?
По последним данным, отказ от курения снижает риск смерти заметнее, чем другие медикаментозные вмешательства. Во всех кардиологических рекомендациях прописан полный отказ от курения. Это оказывает благоприятное воздействие на организм независимо от прибавки веса, даже если пациент длительное время курил.

Какое влияние оказывает курение на сердечно-сосудистую систему?
Курение оказывает колоссальное влияние на сердечно-сосудистую систему, наносит огромный вред здоровью. Возрастает риск развития ишемической болезни сердца, оно увеличивается в 2-4 раза, вне зависимости от пола и возраста. Инфаркт миокарда у курильщика развивается в более молодом возрасте. Риск неблагоприятных коронарных событий у них сопоставим с риском у более старших пациентов.

Правда ли, что отказ от курения продлевает жизнь?
По последним данным, отказ от курения снижает риск смерти заметнее, чем другие медикаментозные вмешательства. Во всех кардиологических рекомендациях прописан полный отказ от курения. Он оказывает благоприятное воздействие на организм, даже если пациент длительное время курил, и независимо от прибавки веса.

Что такое пассивное курение и в чём особенность бокового потока дыма?
Пассивное курение представляет собой ингаляцию смеси дыма, исходящего от тлеющей сигареты (боковой поток), и дыма, выдыхаемого курильщиком (основной поток). Важно понимать, что боковой поток дыма, вопреки распространенному мнению, содержит даже более высокие концентрации некоторых токсинов. Например, в нем может содержаться в несколько раз больше канцерогенных смол и никотина, чем во вдыхаемом курильщиком дыме.

Может ли пассивное курение сравниться по вреду с активным, если доза веществ меньше?
Да, опасность сопоставима, поскольку дело не только в количестве, но и в самом качестве воздействия. Если активный курильщик получает ударную дозу никотина и смол, к которой его организм хотя бы частично адаптирован, то некурящий человек, находящийся в накуренном помещении, подвергается воздействию того же обширного спектра из более чем 7000 химических соединений, 70 из которых являются доказанными канцерогенами.

Какие системы организма поражает пассивное курение по данным исследований?
Данные многих исследований подтверждают, что пассивное курение поражает все системы организма. Сердечно-сосудистая система страдает в первую очередь: даже 25-30 минут в накуренном помещении повышают свертываемость крови и нарушают работу сосудов, а в долгосрочной перспективе риск инфаркта и инсульта возрастает на 25-30%. Не менее опасны онкологические заболевания - регулярное вдыхание дыма увеличивает вероятность развития рака легкого, носовых пазух и молочной железы.

Что такое третичное курение?
Так ученые называют остатки табачного дыма, которые незримо присутствуют в помещении после того, как сигарету погасили. Микроскопические частицы химических веществ оседают на стенах, мебели, одежде и других поверхностях. Этот невидимый налет содержит множество токсичных веществ – от никотина и формальдегида до тяжелых металлов (например, свинца, кадмия и мышьяка) и даже радиоактивного полония-210.

Чем опасно третичное курение?
Опасные остатки табака способны распространяться и сохраняться даже при формальном соблюдении домашних «запретов на курение». Наблюдения показывают, что осевший табачный дым может вызывать те же эффекты, что и вторичное курение. Доказана связь между воздействием третичного дыма и развитием проблем сердечно-сосудистой системы (повышенное тромбообразование и риск инфаркта), а также поражением печени.

Как защититься от третичного курения?
В доме никто не должен курить – это единственный надежный способ защитить некурящих членов семьи. Помимо генеральной уборки помещений важна личная гигиена. Если вы побывали в месте, где активно курили, постарайтесь не принести третичный дым домой на себе. Целесообразно сразу сменить и выстирать одежду, а также принять душ с моющим средством, чтобы убрать прилипшие частицы никотина с кожи и волос.

Что такое снюс?
Снюс – это та же самая табачная продукция, которая сейчас ориентирована в основном на молодежь. Здесь используются те же самые психологические приемы, как и при производстве электронных сигарет, вейпов. Это различные формы коробочек, это тактильная поверхность, красивая расцветка, аккуратненько уложенные пакетики в баночке. То есть очень привлекательная для молодежи форма.

Чем опасен снюс?
Человек, который использует снюс за счет очень быстрого всасывания никотина со слизистой оболочки полости рта, получает очень большую дозу никотина в очень короткий срок, что особенно опасно для подростков, у которых организм только формируется, в том числе и когда проводящая система сердца иногда недостаточно развита относительно размеров самого сердца.

Употребление снюса чревато так называемой внезапной смертью, когда подросток получает вот такую лошадиную дозу никотина и умирает очень быстро. Такие случаи регистрируются несколько раз в год.

Кроме этого, контактное употребление этих пакетиков оказывает очень агрессивное воздействие на слизистую оболочку полости рта, в результате чего формируются различные хронические стоматиты, гласиты, гингивиты, а также возможно появление онкологических заболеваний языка или слизистой.

Самое главное, это что снюс вызывает стойкую полноценную никотиновую зависимость, точно такую же, как и при курении обычных сигарет. Поэтому это полноценный табачный продукт, который очень опасен для организма как взрослого человека, так и подростка.

* Пресс-служба РНИМУ

 

Курение табака дорогое вредное дело для здоровья и хозяйстава... (Неизвестный художник) 1930 год Курение табака дорогое вредное дело для здоровья и хозяйстава... (Неизвестный художник) 1930 год
«Табак - яд. Брось курить!» Советский антитабачный плакат. Игнатьев Н., 1957 год. «Табак - яд. Брось курить!» Советский антитабачный плакат. Игнатьев Н., 1957 год.
Курить бросим. Яд в папиросе. Плакат, призывающий отказываться от нездорового образа жизни. Входит в серию "Санагитплакат Маяковского - сегодня". Б. Решетников, 1961г. Курить бросим. Яд в папиросе. Плакат, призывающий отказываться от нездорового образа жизни. Входит в серию "Санагитплакат Маяковского - сегодня". Б. Решетников, 1961г.
Социальный плакат против курения СССР 1983 год Социальный плакат против курения СССР 1983 год
Социальный плакат против курения СССР 1983 год Социальный плакат против курения СССР 1983 год
989 год, СССР Физкультура-здоровье! Только так! Советский антитабачный плакат с изображением сигареты, разломанной футбольным мячом. Художник П. Сабинин. 989 год, СССР Физкультура-здоровье! Только так! Советский антитабачный плакат с изображением сигареты, разломанной футбольным мячом. Художник П. Сабинин.
Что курильщик вдыхает с дымом? Плакат на тему здорового образа жизни. Представлен разрез сигареты со всеми содержащимися в ней веществами. Б. Тедерс, 1984г. Что курильщик вдыхает с дымом? Плакат на тему здорового образа жизни. Представлен разрез сигареты со всеми содержащимися в ней веществами. Б. Тедерс, 1984г.
Как избавиться от запаха табака на одежде Как избавиться от запаха табака на одежде
Сдавай махорку кооперации (Неизвестный художник) 1923 год Сдавай махорку кооперации (Неизвестный художник) 1923 год
Одного из первых курильщиков, моряка Родриго де Хереса, посадили в тюрьму на 7 лет, так как курение тогда воспринимали как признак одержимости демонами! Одного из первых курильщиков, моряка Родриго де Хереса, посадили в тюрьму на 7 лет, так как курение тогда воспринимали как признак одержимости демонами!
В 1950-х годах табачные компании рекламировали сигареты как продукцию, полезную для здоровья. В 1950-х годах табачные компании рекламировали сигареты как продукцию, полезную для здоровья.
Генеральные директора семи основных табачных корпораций США заявляют под присягой, что никотин НЕ вызывает привыкания, США, 1994 год. Генеральные директора семи основных табачных корпораций США заявляют под присягой, что никотин НЕ вызывает привыкания, США, 1994 год.
1900 год, Санкт-Петербург (Российская Империя). Папиросы «Трезвонъ». Бой чудо-богатыря съ басурманами. 1900 год, Санкт-Петербург (Российская Империя). Папиросы «Трезвонъ». Бой чудо-богатыря съ басурманами.
1900-е годы, Бельгия. Папиросы Касе-Бекъ. 1-й сортъ. Винтажный рекламный плакат, выпущенный в Бельгии для продвижения российской марки сигарет Kace-Bek. Произведено в Императорской России до революции мануфактурой «Нахимов и компания». На плакате изображена рука, открывающая пачку папирос на синем фоне, герб Российской Империи с двухглавом орлом размещён в левом верхнем углу. 1900-е годы, Бельгия. Папиросы Касе-Бекъ. 1-й сортъ. Винтажный рекламный плакат, выпущенный в Бельгии для продвижения российской марки сигарет Kace-Bek. Произведено в Императорской России до революции мануфактурой «Нахимов и компания». На плакате изображена рука, открывающая пачку папирос на синем фоне, герб Российской Империи с двухглавом орлом размещён в левом верхнем углу.
1900-е годы, Санкт-Петербург (Российская Империя). Табачная реклама царских времён. Папиросы «Конфетка». Табачная фабрика "Колобов и Бобров", Санкт-Петербург. 1900-е годы, Санкт-Петербург (Российская Империя). Табачная реклама царских времён. Папиросы «Конфетка». Табачная фабрика "Колобов и Бобров", Санкт-Петербург.
Папиросы “Звезда” / 1910-е Рекламный плакат “Звезда” принадлежит компании “Т-во Лафермъ” из Санкт-Петербурга. Папиросы “Звезда” / 1910-е Рекламный плакат “Звезда” принадлежит компании “Т-во Лафермъ” из Санкт-Петербурга.
«Табак Н.К. Попова» Рекламный плакат. Неизвестный художник., 1890-е годы. «Табак Н.К. Попова» Рекламный плакат. Неизвестный художник., 1890-е годы.
«Папиросы «Медок» курит знаток!» Рекламный плакат. Курение вредит вашему здоровью. Зеленский А., 1925 год. «Папиросы «Медок» курит знаток!» Рекламный плакат. Курение вредит вашему здоровью. Зеленский А., 1925 год.
Гильзы А. Викторсонъ Дореволюционный рекламный плакат гильз для курения. Автор неизвестен, 1900-е гг. Гильзы А. Викторсонъ Дореволюционный рекламный плакат гильз для курения. Автор неизвестен, 1900-е гг.
Гильзы Исаджанова. Москва. Не рвутся по шву. / 1910-е Рекламный плакат, выполненный в стиле модерн, продвигающий папиросные гильзы (бумажные трубки для самокруток). Гильзы Исаджанова. Москва. Не рвутся по шву. / 1910-е Рекламный плакат, выполненный в стиле модерн, продвигающий папиросные гильзы (бумажные трубки для самокруток).
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1900-е годы, Санкт-Петербург (Российская империя) Папиросочка «Машинка». Дореволюционная реклама папирос и табака фабрики А.Н. Шапошникова, основанной в 1873 году. Раньше папиросы были частью культурного кода Петербурга, тогда не курили разве что старообрядцы. Табачные фабрики боролись за первенство на рынке и внимание потребителей. В то время в Петербурге действовали порядка 25 табачных фабрик. Фабрика Шапошникова считалась одной из самых передовых и успешных. 1900-е годы, Санкт-Петербург (Российская империя) Папиросочка «Машинка». Дореволюционная реклама папирос и табака фабрики А.Н. Шапошникова, основанной в 1873 году. Раньше папиросы были частью культурного кода Петербурга, тогда не курили разве что старообрядцы. Табачные фабрики боролись за первенство на рынке и внимание потребителей. В то время в Петербурге действовали порядка 25 табачных фабрик. Фабрика Шапошникова считалась одной из самых передовых и успешных.
1905 год, Санкт-Петербург (Российская империя) Папиросы «Реформа». Раньше папиросы были частью культурного кода Петербурга, тогда не курили разве что старообрядцы. Табачные фабрики боролись за первенство на рынке и внимание потребителей. В то время в Петербурге действовали порядка 25 табачных фабрик. Табачная фабрика «Лаферм» — одна из старейших (основана в 1852 году) и крупнейших в дореволюционной России и Советском Союзе компаний-производителей табака и табачных изделий. Полное наименование — Товарищество фабрик табачных изделий под фирмою «Лаферм». Производство и штаб-квартира компании располагались в Санкт-Петербурге по адресу: Средний проспект Васильевского острова, 36-40. После Октябрьской революции 1917 года фабрика была национализирована, ей было присвоено имя М.С. Урицкого. 1905 год, Санкт-Петербург (Российская империя) Папиросы «Реформа». Раньше папиросы были частью культурного кода Петербурга, тогда не курили разве что старообрядцы. Табачные фабрики боролись за первенство на рынке и внимание потребителей. В то время в Петербурге действовали порядка 25 табачных фабрик. Табачная фабрика «Лаферм» — одна из старейших (основана в 1852 году) и крупнейших в дореволюционной России и Советском Союзе компаний-производителей табака и табачных изделий. Полное наименование — Товарищество фабрик табачных изделий под фирмою «Лаферм». Производство и штаб-квартира компании располагались в Санкт-Петербурге по адресу: Средний проспект Васильевского острова, 36-40. После Октябрьской революции 1917 года фабрика была национализирована, ей было присвоено имя М.С. Урицкого.
«Кури папиросы "Пачка"» Рекламный плакат. Курение вредит вашему здоровью. Буланов М., 1927 год. «Кури папиросы "Пачка"» Рекламный плакат. Курение вредит вашему здоровью. Буланов М., 1927 год.
«Табачные изделия!» Рекламные плакат СССР - Товары народного потребления. Буланов М., 1927 год. «Табачные изделия!» Рекламные плакат СССР - Товары народного потребления. Буланов М., 1927 год.
«Пушки» Рекламный плакат. Курение вредит вашему здоровью. Зеленский А., 1926 год. «Пушки» Рекламный плакат. Курение вредит вашему здоровью. Зеленский А., 1926 год.
«Курите папиросы Дерби» Рекламный плакат. Курение вредит вашему здоровью. Боград И., 1936 год. «Курите папиросы Дерби» Рекламный плакат. Курение вредит вашему здоровью. Боград И., 1936 год.
Папиросы «Богатыри», 1957 Из каталога табачных изделий Папиросы «Богатыри», 1957 Из каталога табачных изделий
1950-е годы, СССР Папиросы. Иллюстрация из советского «Товарного словаря». Художник неизвестен. Советские папиросы: «Ява», «Люкс», «Северная Пальмира», «Фестиваль», «Дюшес» и т.д. 1950-е годы, СССР Папиросы. Иллюстрация из советского «Товарного словаря». Художник неизвестен. Советские папиросы: «Ява», «Люкс», «Северная Пальмира», «Фестиваль», «Дюшес» и т.д.
Курящими решен вопрос, нет лучше этих папирос! (Автор неизвестен) 1930 год Курящими решен вопрос, нет лучше этих папирос! (Автор неизвестен) 1930 год
Курите сигары «Север». (А. А. Федосеевым) 1941 год Курите сигары «Север». (А. А. Федосеевым) 1941 год
"КУРИТЕ КАПИТАНСКИЕ СИГАРЫ" Автор: Сахаров С , 1939г "КУРИТЕ КАПИТАНСКИЕ СИГАРЫ" Автор: Сахаров С , 1939г
"Лучшие на Дальнем Востоке папиросы" (Неизвестный художник) 1925 год "Лучшие на Дальнем Востоке папиросы" (Неизвестный художник) 1925 год
"Требуйте всюду в пачке папиросы Сафо" (А. Зеленский) 1929 год "Требуйте всюду в пачке папиросы Сафо" (А. Зеленский) 1929 год
"Курящими решён вопрос. Нет лучше этих папирос." (Боград И.) 1937 год "Курящими решён вопрос. Нет лучше этих папирос." (Боград И.) 1937 год
«Бросай окурки в урну» Советский плакат о культуре производства. Трошин Н., 1930 год. «Бросай окурки в урну» Советский плакат о культуре производства. Трошин Н., 1930 год.
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т с маркировкой сигарет. Сроки не вызовут никаких сложностей», – сказал Андрей Железнов. Маркировка табака последовательно вводится в России для сокращения нелегального оборота. Ей уже подлежат
26.05.2021 Дым над Рунетом: нелегальный рынок онлайн-продаж табака в 2020 году превысил 500 млн рублей

урильщиков, равно как, легальные продажи сигарет с каждым годом неуклонно снижаются, «черный рынок» табака с 2010 по 2018 гг. вырос почти в 80 раз и достиг к 2020 г. примерно 100—120 млрд руб.

24.06.2019 Стартовала подготовка к пилоту по маркировке альтернативной табачной продукции

немаркированной продукции. Евгений Федотов, коммерческий директор крупнейшего импортера кальянного табака на территорию России компании «Поинт арт», подтвердил заинтересованность в эксперимент
08.08.2018 Завершился первый этап эксперимента по маркировке табака кодами Data Matrix

Завершился первый этап эксперимента по маркировке табака, проходивший с 15 января по 31 июня 2018 г. Все задачи этапа выполнены в полном объеме: отработаны технические и организационные вопросы маркировки табачных изделий кодами Data Matrix на
19.10.2017 «БАТ Россия» начинает продажи системы нагревания табака glo. Цены

«Бритиш Американ Тобакко» объявила о начале продаж устройства для нагревания табака glo в России. glo нагревает табак до 240 C°. Образующийся при нагревании пар содержит

19.06.2017 Электронные сигареты могут взламывать ПК

Взлом ПК с помощью сигаретыЭлектронные сигареты можно использовать для взлома компьютера, приложив минимум усилий. Об этом сообщил исследователь кибербезопасности Росс Бевингтон (Ross Bevington). На конференции BSides London 2017 он
08.09.2015 «Гэндальф» построил систему управления и учета для «Донского табака»

ГК «Гэндальф» завершила проект по комплексной автоматизации компании «Донской табак», отечественного производителя табачных изделий. В ассортиментном портфеле «Донского табака» — 45 брендов и 120 наименований продукции. Ежемесячно предприятие выполняет более 100 заказов

14.05.2014 Зажигалка, считающая сигареты

Бостонская компания Quitbit представила смарт-зажигалку, которая может шаг за шагом отучить человека от курения.   Смарт-зажигалка регистрирует и считает каждый случай прикуривания сигареты, засекает время между двумя сигаретами и может передавать накопленную статистику фирменному приложению для смартфона через канал Bluetooth. Впрочем, зажигалка Quitbit вполне самостояте
16.10.2013 ГМО-табак перспективен для медицины и энергетики

для производства биотоплива и помогут тем регионам, которые традиционного живут за счет выращивания табака, не потерять свой бизнес в условиях борьбы с табакокурением. Тиоредоксины - белки, при
10.09.2013 Электронные сигареты могут принести пользу здоровью

е масштабное и второе контролируемое исследование, которое позволяет оценить, насколько электронные сигареты помогают в отказе от курения. Сравнение проводилось с наиболее распространенным и из
22.08.2013 Одна сигарета может разрушить жизнь поколений

а. Кроме того, известно, что пренатальное воздействие никотина увеличивает вероятность употребления табака и никотиновой зависимости в дальнейшей жизни ребенка, но до сих пор механизмы влияния

24.07.2013 «Ангстрем» премирует некурящих, «Микрон» одевает курильщиков в двойные маски

Если же сотрудник начинает курить уже после устройства к нам, то он будет работать в двойной маске». Подходы к борьбе с курением в "Ангстреме" и "Микроне" отличаются Согласно опросу портала Superjob, курение является для респондентов наиболее неприятной привычкой коллег по работе: она раздражает 15% опрошенных. Впрочем, вакансий, соискателям которых будут доплачивать за отказ от курения, кр
19.07.2013 Курение провоцирует алкоголизм, теперь ученые знают почему

Ученые еще раньше установили, что курение может увеличить вероятность развития алкоголизма. Однако до настоящего момента были н
12.07.2013 Сигареты и алкоголь одновременно – быстрый путь к слабоумию

рее, чем у тех, кто не курит и умеренно выпивает. До этого исследователи уже обращали внимание, что курение и алкоголь по отдельности вносят вклад в развитие деменции. Однако впервые психиатры

24.06.2013 Курение «через третьи руки» повреждает ДНК

ко опасно, но и ведет к мутациям. Особенность такого вида курения в том, что специфичные соединения табака - нитрозамины - являются мощными канцерогенами. Оседая на одежде, коврах и мебели, они
05.05.2012 Нановакцина не пропустит никотин в мозг

тоэнцефалический барьер и, соответственно, формирование ощущений, зависимость от которых испытывают курильщики. Пробирки с наночастицами, используемыми для производства антитабачной вакцины Так
29.08.2011 Не курите сразу после пробуждения, это чревато

ния, характерны более высокое содержание в организме никотина и, возможно, других входящих в состав табака токсинов. Судя по всему, это ассоциировано с более выраженной зависимостью от никотина
18.08.2011 В «Донском табаке» внедрили СЭД на базе DocsVision

Компания «ДоксВижн» сообщила о том, что в компании «Донской табак» завершено внедрение системы электронного документооборота на базе DocsVision. Целью внедрения СЭД в «Донском табаке» являлось повышение управляемости бизнес-процессов предприятия и сокра
18.07.2011 Курение делает людей бесстрашными

выкуривать свою норму. Однако когда курильщиков заставили сделать 12-часовой перерыв в потреблении табака, картина резко изменилась. После всего лишь нескольких часов воздержания активность це
16.06.2011 Почему курильщики не толстеют? Ученые нашли причину

Никотин отключает рецепторы, связанные с аппетитом и насыщением. Этим объясняется то, что курильщики в среднем весят меньше некурящих, считают американские ученые. Результаты исследов
10.02.2011 Электронные сигареты признаны эффективными в борьбе с курением

Они опередили никотиновые пластыри и жевательные резинки.   Тем не менее, в ряде штатов электронные сигареты запрещены.
12.01.2011 Курение подавляет симптомы шизофрении

и, интуитивно подавляющие симптомы заболевания с помощью курения, скоро смогут перейти на таблетки. Курение, в особенности тяжелые формы никотиновой зависимости, чрезвычайно распространено сред
07.12.2010 "Электронные сигареты" наносят вред здоровью

ачинки (нагревательного элемента, испаряющего никотин), маркировки, а также качество самого корпуса сигареты. Более того, согласно исследованию, подавляющее число таких приборов непригоды для и
04.10.2010 В сигаретах уменьшат содержание никотина

После длительного изучения различных научных данных, шесть ведущих американских исследователей табака пришли к выводу, что стратегия сокращения никотина в сигаретах может существенно снизи
18.08.2010 Забыть о наркотиках и сигаретах надолго не получится

Курильщики, намеревающиеся бросить вредную привычку, могут снизить на время потребление табака, пытаясь подавить самую мысль о сигаретах. Однако эти попытки обычно приводят к тому,

13.08.2010 Табак против гриппа: вакцина будет готова в этом году

Пентагон нашел быстрый и надежный способ массового производства вакцин из табака для борьбы с вирусными эпидемиями. В городе Квебек (Канада) на деньги армии США строится здание площадью более 8000 м2, в котором будет ежемесячно производиться 10 млн доз вакцины против
22.09.2008 ВОЗ предупреждает: безопасность электронных сигарет пока не доказана

Как сообщает центр новостей ООН, 19 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что рекламируемые в последнее время электронные сигареты не утверждены в качестве терапии для людей, решивших покончить с курением. Их безопасность и эффективность пока не доказаны. Другими словами — они не являются легитимным заменителем ни
24.07.2008 Билл Гейтс будет бороться с курением в России

(Bill Gates) и мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг (Michael Bloomberg) будут совместно бороться с курением табака, на что потратят $500 млн. Ожидается, что основные средства в этой кампании будут напр
29.10.2007 Курение повышает риск заболевания псориазом

вил, что результаты исследования однозначно свидетельствуют о связи кожных заболеваний с курением: «Курение приводит к снижению иммунитета организма в целом, что отражается и на состоянии кожны
27.07.2007 Курение марихуаны ведет к психическим расстройствам

Ученые из университета Бристоля опубликовали исследование, согласно которому курение марихуаны может привести к психическим заболеваниям, сообщает BBC. Причем вероятность
09.07.2007 Борьба с курением: глобальная унификация

борьбы с курением было достигнуто в 2005 году в рамках создания Международной конвенции по контролю табака FCTC (Framework Convention on Tobacco Control). Теперь должностные лица от здравоохран
04.06.2007 Радиация насмерть разит курильщиков

опасность для курильщиков, возможно, заключается не в никотине и не в продуктах неполного сгорания табака, а в радиоактивных элементах, содержащихся в нем. Константин Папастефану (Constantin P
28.03.2007 Табак и алкоголь опаснее ЛСД: новая классификация

По всемирной шкале алкоголь и табак даже не причисляют к наркотическим средствам. Тем не менее, как показывают современные исследования и статистика, они даже более вредны, чем многие противозаконные наркотики, включая ЛСД,
28.03.2007 Британские сигареты могут снабдить RFID-метками

чих — голографические наклейки». Встраивание радиоэтикеток позволит таможне удалённо считывать количество провозимых пачек и взимать соответствующую таможенную пошлину. Ассоциация производителей табака Tobacco Manufacturers’ Association поддерживает инициативу. По данным ассоциации, примерно 3% сигарет, которые покупают в Великобритании, являются контрафактными, сообщил Computing.co.uk
22.03.2007 Болезнь Паркинсона лечат листья табака: исследование

ет множество негативных последствий. Тем не менее, полученные данные указывают на то, что в листьях табака могут содержаться нейропротективные вещества. Д-р Эван Таркер (Evan L. Thacker) и его

03.04.2006 Японцы победят курение к 2007 году

ют перед продажей подтверждения совершеннолетия покупателя. Для этого потребуется вставить идентификационную карту, которую сможет приобрести любой совершеннолетний покупатель. Такие автоматы продают сигареты только после предъявления документов Полностью заменить все 600 с лишним тыс. автоматов планируется к концу следующего года.
03.04.2006 Фото дня. Японцы победят курение к 2007 году

ют перед продажей подтверждения совершеннолетия покупателя. Для этого потребуется вставить идентификационную карту, которую сможет приобрести любой совершеннолетний покупатель. Такие автоматы продают сигареты только после предъявления документов Полностью заменить все 600 с лишним тыс. автоматов планируется к концу следующего года.

Публикаций - 394, упоминаний - 490

Табачная промышленность и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 46
Ростелеком 10948 15
Yandex - Яндекс 9216 15
Data Matrix - Дата Матрикс 91 15
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 12
Эвотор - Evotor 231 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 11
Apple Inc 13154 11
9594 11
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 11
Microsoft Corporation 25775 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Samsung Electronics 11064 9
МегаФон 10742 9
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 9
Такском - Taxcom 256 9
Google LLC 12688 9
Meta Platforms - Facebook 4621 8
LG Electronics 3735 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
SAP SE 5601 6
X Corp - Twitter 2938 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 6
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 6
Дримкас - Dreamkas 19 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Крок - Croc 1964 5
Hitachi - Хитачи 1501 5
Sony 6739 5
ФОРС - Центр разработки 703 5
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 4
Oracle Corporation 7074 4
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 17 4
Canon 1439 4
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 12
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 7
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 7
X5 Group - Перекрёсток 640 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 6
Почта России ПАО 2370 5
Superjob - Суперджоб 858 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 5
JTI - Донской табак 8 4
eBay Inc 1640 4
Газпром ПАО 1493 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Альфа-Банк 1979 3
Восток-Запад - EWS Holding 47 3
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 3
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 3
Биохиммаш - Биопланета - Институт Прикладной биохимии и машиностроения 5 2
USM Holdings - ЮэСэМ маркировка 2 2
IARC - International Agency for Research on Cancer - Centre International de Recherche sur le Cancer, CIRC - Международное агентство по исследованию рака, МАИР 8 2
Get experts - Гет Экспертс 25 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
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ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
ISAAA - International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications - Международная служба оценки применения агробиотехнологий 4 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
FCTC - Framework Convention on Tobacco Control - Международная конвенция по контролю табака 1 1
ВОЗ - РКБТ - Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака 1 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 3 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета - Кибердружина - Молодежное общественное движение 9 1
НОПРИЗ - Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 3 1
FIAS - Fédération Internationale Amateur de Sambo - Международная федерация самбо 4 1
AIPM - International Federation of Pharmaceutical Manufacturers - АМФП - Ассоциация международных фармацевтических производителей 3 1
ECCMA - Electronic Commerce Code Management Association - Ассоциация управления кодами электронной коммерции 2 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
ЛДПР 116 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
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NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 8 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
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