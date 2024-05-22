Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты

Курение вредит вашему здоровью!

электронные сигареты

По данным ВЦИОМ, в России курит 33% населения (данные 2023 года), причем эта доля не меняется в течение 5 последних лет, а мотивация заядлых курильщиков к отказу даже снизилась. Эксперты видят проблему в недостаточной информированности врачей о возможностях снижения вреда от курения, а также в излишне категоричной позиции ВОЗ, на которую ориентируется медицинское сообщество несмотря на политическую ангажированность организации.

Ультимативный тон заявлений многих медицинских специалистов («брось курить или умри») не пугает заядлых курильщиков. «На практике категорические запреты врачей, обращенные к курильщику, как правило, не работают — к ним уже привыкли, и всерьез они не воспринимаются», — говорит доцент кафедры госпитальной терапии СПбГУ, заведующий отделом клинических исследований ММЦ Артур Туктаров. По его словам, для решения проблемы курения среди курильщиков, не мотивированных на отказ, необходим более гибкий подход — например, снизить риск до приемлемого минимума, в тех пределах, в которых на это готов сам пациент. Это предполагает в том числе использование альтернативных средств доставки никотина.

Как сегодня изменилось курение?

Сегодня мы фиксируем, что курение – это уже не только курение табака, когда с помощью никотиносодержащей продукции человек меняет свое состояние сознания. Сейчас для курения используют иные химические вещества и инструменты: и парогенераторы, и электронные сигареты, и вейпы, и кальяны. И это все попадает в одну и ту же категорию. Существенно изменился и набор веществ, которыми меняют состояние сознания человека.

Чем часто мотивируется курение?

Этим всем управляет подражательная история, когда действие одной группы становится тотальным, принятым и приемлемым для всех представителей этой группы. Так, к сожалению, стало с использованием парогенераторов в подростковой и юношеской среде последних нескольких лет.

Какие есть способы бросить?

Есть стратегии замены, когда меняется способ подачи этого вещества, например, никотина, и курение заменяется пластырем никотина. Вторая стратегия – стратегия контроля доз, когда человек целенаправленно, стремясь уйти от этой зависимости, регулирует частоту, количество и концентрацию поступающего вещества. Наконец, стратегия, в которой используются психотерапевтические способы и способы саморегуляции. Основным механизмом этой стратегии является по факту волевое усилие.

Какие последствия могут быть у курения?

Курение оказывает колоссальное влияние на сердечно-сосудистую систему, наносит огромный вред здоровью. У курящих пациентов возрастает риск развития ишемической болезни сердца, оно увеличивается в 2-4 раза, вне зависимости от пола и возраста. Инфаркт миокарда у курильщика развивается в более молодом возрасте. Риск неблагоприятных коронарных событий у них сопоставим с риском у более старших пациентов.

Курение приводит к преждевременному старению сердечно-сосудистой системы. Курение ассоциируется с удвоенным риском ишемического инсульта и увеличивает риск заболевания периферических артерий в 3-6 раз. Это колоссальные цифры.

Как курение оказывает неблагоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему?

Механизмов много, они разнообразны. Курение вызывает воспаление, активацию оксидативного стресса, увеличивает агрегацию тромбоцитов, повреждает эндотелий, способствует развитию эндотелиальной дисфункции, атеросклероза, активирует симпато-адреналовую систему. Сердечно-сосудистый риск у пациентов кардиологического/терапевтического профиля показывает, с какой вероятностью в течение ближайших 10 лет у пациента разовьется сердечно-сосудистое событие: инфаркт или инсульт. Если человек курит, сердечно-сосудистый риск, как правило, в 2 раза выше, чем если бы он не курил.

Что отличает немедленные риски курения на морозе от долгосрочных?

Обычно, когда мы говорим о безусловном вреде курения, мы обсуждаем отсроченные риски, то есть развитие болезней, связанных с курением (рак легких, ХОБЛ, ИБС и т.д.) через годы, и даже десятки лет. Однако курение на морозе чревато проявлением немедленных осложнений.

Как табачный дым и холод влияют на дыхательные пути?

Табачный дым и холодный воздух однонаправленно действуют на дыхательные пути вызывая усиление образования слизи и спазм дыхательных путей, что может проявиться приступом кашля, одышки и сухих хрипов. У тех, кто уже страдает такими заболеваниями как ХОБЛ и бронхиальная астма, сочетание курение и мороза может вызвать обострение этих недугов.

Какое воздействие оказывают табачный дым и холод на кровеносные сосуды?

Табачный дым и холод вызывают сужение периферических кровеносных сосудов, что может увеличить вероятность отморожения конечностей, а у лиц с уже имеющимися сосудистыми заболеваниями спровоцировать приступ стенокардии, перемежающейся хромоты и так далее.

Как бросить курить?

Схемы лечения включают как когнитивно-поведенческие подходы, так и фармакологическое лечение, которые могут проводиться как отдельно, так и в комбинации и которые доказали свою эффективность на сегодняшний день. В качестве лекарственной терапии используется в основном никотин-заместительная терапия (НЗТ). Здесь формы могут быть разные: пластырь, подъязычная таблетка, спрей, жевательная резинка. Применение НЗТ повышает вероятность успешного отказа от курения на 50% при правильном лечении.

Что может помочь пациенту бросить курить?

Есть специальные центры и школы по отказу от курения, куда можно направлять пациентов. Направление к психологу или психотерапевту может существенно помочь пациенту бросить курить. К сожалению, сейчас наблюдается проблема в том, что пациенты не готовы обращаться к подобным специалистам, а курение считается нормой.

Насколько эффективен полный отказ от курения?

По последним данным, отказ от курения снижает риск смерти заметнее, чем другие медикаментозные вмешательства. Во всех кардиологических рекомендациях прописан полный отказ от курения. Это оказывает благоприятное воздействие на организм независимо от прибавки веса, даже если пациент длительное время курил.

Какое влияние оказывает курение на сердечно-сосудистую систему?

Курение оказывает колоссальное влияние на сердечно-сосудистую систему, наносит огромный вред здоровью. Возрастает риск развития ишемической болезни сердца, оно увеличивается в 2-4 раза, вне зависимости от пола и возраста. Инфаркт миокарда у курильщика развивается в более молодом возрасте. Риск неблагоприятных коронарных событий у них сопоставим с риском у более старших пациентов.

Правда ли, что отказ от курения продлевает жизнь?

По последним данным, отказ от курения снижает риск смерти заметнее, чем другие медикаментозные вмешательства. Во всех кардиологических рекомендациях прописан полный отказ от курения. Он оказывает благоприятное воздействие на организм, даже если пациент длительное время курил, и независимо от прибавки веса.

Что такое пассивное курение и в чём особенность бокового потока дыма?

Пассивное курение представляет собой ингаляцию смеси дыма, исходящего от тлеющей сигареты (боковой поток), и дыма, выдыхаемого курильщиком (основной поток). Важно понимать, что боковой поток дыма, вопреки распространенному мнению, содержит даже более высокие концентрации некоторых токсинов. Например, в нем может содержаться в несколько раз больше канцерогенных смол и никотина, чем во вдыхаемом курильщиком дыме.

Может ли пассивное курение сравниться по вреду с активным, если доза веществ меньше?

Да, опасность сопоставима, поскольку дело не только в количестве, но и в самом качестве воздействия. Если активный курильщик получает ударную дозу никотина и смол, к которой его организм хотя бы частично адаптирован, то некурящий человек, находящийся в накуренном помещении, подвергается воздействию того же обширного спектра из более чем 7000 химических соединений, 70 из которых являются доказанными канцерогенами.

Какие системы организма поражает пассивное курение по данным исследований?

Данные многих исследований подтверждают, что пассивное курение поражает все системы организма. Сердечно-сосудистая система страдает в первую очередь: даже 25-30 минут в накуренном помещении повышают свертываемость крови и нарушают работу сосудов, а в долгосрочной перспективе риск инфаркта и инсульта возрастает на 25-30%. Не менее опасны онкологические заболевания - регулярное вдыхание дыма увеличивает вероятность развития рака легкого, носовых пазух и молочной железы.

Что такое третичное курение?

Так ученые называют остатки табачного дыма, которые незримо присутствуют в помещении после того, как сигарету погасили. Микроскопические частицы химических веществ оседают на стенах, мебели, одежде и других поверхностях. Этот невидимый налет содержит множество токсичных веществ – от никотина и формальдегида до тяжелых металлов (например, свинца, кадмия и мышьяка) и даже радиоактивного полония-210.

Чем опасно третичное курение?

Опасные остатки табака способны распространяться и сохраняться даже при формальном соблюдении домашних «запретов на курение». Наблюдения показывают, что осевший табачный дым может вызывать те же эффекты, что и вторичное курение. Доказана связь между воздействием третичного дыма и развитием проблем сердечно-сосудистой системы (повышенное тромбообразование и риск инфаркта), а также поражением печени.

Как защититься от третичного курения?

В доме никто не должен курить – это единственный надежный способ защитить некурящих членов семьи. Помимо генеральной уборки помещений важна личная гигиена. Если вы побывали в месте, где активно курили, постарайтесь не принести третичный дым домой на себе. Целесообразно сразу сменить и выстирать одежду, а также принять душ с моющим средством, чтобы убрать прилипшие частицы никотина с кожи и волос.

Что такое снюс?

Снюс – это та же самая табачная продукция, которая сейчас ориентирована в основном на молодежь. Здесь используются те же самые психологические приемы, как и при производстве электронных сигарет, вейпов. Это различные формы коробочек, это тактильная поверхность, красивая расцветка, аккуратненько уложенные пакетики в баночке. То есть очень привлекательная для молодежи форма.

Чем опасен снюс?

Человек, который использует снюс за счет очень быстрого всасывания никотина со слизистой оболочки полости рта, получает очень большую дозу никотина в очень короткий срок, что особенно опасно для подростков, у которых организм только формируется, в том числе и когда проводящая система сердца иногда недостаточно развита относительно размеров самого сердца.

Употребление снюса чревато так называемой внезапной смертью, когда подросток получает вот такую лошадиную дозу никотина и умирает очень быстро. Такие случаи регистрируются несколько раз в год.

Кроме этого, контактное употребление этих пакетиков оказывает очень агрессивное воздействие на слизистую оболочку полости рта, в результате чего формируются различные хронические стоматиты, гласиты, гингивиты, а также возможно появление онкологических заболеваний языка или слизистой.

Самое главное, это что снюс вызывает стойкую полноценную никотиновую зависимость, точно такую же, как и при курении обычных сигарет. Поэтому это полноценный табачный продукт, который очень опасен для организма как взрослого человека, так и подростка.

* Пресс-служба РНИМУ