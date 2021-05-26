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Табачная промышленность табак, tobacco курение, smoking никотин, nicotine сигареты

Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты

В 1950-х годах табачные компании рекламировали сигареты как продукцию, полезную для здоровья. В 1950-х годах табачные компании рекламировали сигареты как продукцию, полезную для здоровья.
Генеральные директора семи основных табачных корпораций США заявляют под присягой, что никотин НЕ вызывает привыкания, США, 1994 год. Генеральные директора семи основных табачных корпораций США заявляют под присягой, что никотин НЕ вызывает привыкания, США, 1994 год.
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26.05.2021 Дым над Рунетом: нелегальный рынок онлайн-продаж табака в 2020 году превысил 500 млн рублей
08.08.2018 Завершился первый этап эксперимента по маркировке табака кодами Data Matrix
19.10.2017 «БАТ Россия» начинает продажи системы нагревания табака glo. Цены
08.09.2015 «Гэндальф» построил систему управления и учета для «Донского табака»
16.10.2013 ГМО-табак перспективен для медицины и энергетики
18.08.2011 В «Донском табаке» внедрили СЭД на базе DocsVision
28.03.2007 Табак и алкоголь опаснее ЛСД: новая классификация

Публикаций - 236, упоминаний - 277

Табачная промышленность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 168 24
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 278 9
Data Matrix 57 9
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 203 8
6927 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 8
Такском - Taxcom 206 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 7
Эвотор - Evotor 144 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 996 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 6
Meta Platforms - Facebook 4332 6
Yandex - Яндекс 5551 6
Google LLC 10865 5
Дримкас - Dreamkas 15 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 5
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 97 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 4
Microsoft Corporation 23395 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 4
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 89 4
Samsung Electronics 9667 4
VK - Mail.ru Group 3185 4
LG Electronics 3530 4
Twitter 2686 4
ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 32 3
Крок - Croc 1683 3
Элвис-Плюс - Элвис+ 151 3
Элемент ГК - Elementec 25 3
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 3
Сбер - Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 141 3
Apple Inc 11103 3
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 10 3
SAP SE 4833 3
Астрал ГК - Калуга Астрал 71 2
NVision Group - Энвижн Груп 667 2
ФОРС - Центр разработки 551 2
Гэндальф - Gendalf 76 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 945 2
X5 Group 804 9
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 89 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 640 7
Лента - Сеть розничной торговли 1665 5
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. Россия 36 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 343 4
Дикси - Сеть магазинов 126 4
X5 Group - Перекрёсток 449 4
Почта России ПАО 1973 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 430 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1797 3
НСПК - Национальная система платежных карт 604 3
Газпром ПАО 1144 3
JTI Донской табак 6 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 143 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 3
Восток-Запад - EWS Holding 40 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 2
Imperial Tobacco - Империал Тобакко 3 2
Мегаполис ТК 199 2
ИСК - Ижевская строительная компания 5 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1764 2
Точка 3765 2
Альфа-Банк 1579 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 842 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 858 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2492 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 82 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 278 2
Почта Банк 344 2
Совкомбанк ПАО 193 1
РЖД - Российские железные дороги 1598 1
Промсбербанк - Промышленный сберегательный банк 4 1
ГПБ - Газпромбанк 927 1
Marshall Capital Partners 69 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда 22 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 323 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 839 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 34
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 28
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 19
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 681 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1603 7
Таможня - Таможенная служба 1022 6
Президент Российской Федерации 3492 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 819 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 4
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 77 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 353 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 3
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4278 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 247 2
Правительство Москвы 1965 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1024 2
World Bank Group - Всемирный банк 297 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 2
Судебная власть - Judicial power 2071 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 328 2
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 75 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 514 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1166 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 696 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации 106 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 125 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 3
Единая Россия - Политическая партия 259 3
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 26 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 20 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 243 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 246 1
ЛДПР 100 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 94 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 87 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 16 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 89 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 4 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 41 1
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
ВОЗ РКБТ- Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака 1 1
Маркировка - Marking 786 45
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 38
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 34
ЦРПТ Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 253 29
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Google YouTube - Видеохостинг 2406 5
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Google Android 12432 5
СКБ Контур - Контур.ОФД 13 5
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