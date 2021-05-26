Индексная книга CNews*
Табачная промышленность табак, tobacco курение, smoking никотин, nicotine сигареты
В 1950-х годах табачные компании рекламировали сигареты как продукцию, полезную для здоровья.
Генеральные директора семи основных табачных корпораций США заявляют под присягой, что никотин НЕ вызывает привыкания, США, 1994 год.
Диаметр советских папиpoc — 7,62 мм. Как калибp патpoна на огнестpeльное оружие. Всё советское производство было настpоено таким образом, чтоб через 2 часа было готово к выпуску патронов.
Публикаций - 236, упоминаний - 277
Табачная промышленность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 29 19
|Медведев Дмитрий 1626 9
|Путин Владимир 2696 5
|Никифоров Николай 1172 5
|Дубин Михаил 41 4
|Щеголев Игорь 689 4
|Румянцев Антон 47 3
|Юсупов Реваз 23 3
|Матвеев Евгений 11 3
|Ларькин Максим 26 3
|Галицкий Александр 102 3
|Баров Алексей 27 3
|Филатов Евгений 20 3
|Мишустин Михаил 466 3
|Курганский Максим 2 2
|Макаров Алексей 55 2
|Ротенберг Игорь 35 2
|Смирнов Александр 57 2
|Предыбайло Вячеслав 12 2
|Мельник Иван 10 2
|Новинский Виктор 6 2
|Давыдов Денис 39 2
|Силуанов Антон 57 2
|Цыплухин Владислав 40 2
|Нащекин Алексей 112 2
|Дуров Павел 245 2
|Клименко Герман 46 2
|Носков Константин 230 2
|Nutt David - Натт Дэвид 2 1
|Левин Леонид 123 1
|Чехонин Антон 64 1
|Лугов Андрей 32 1
|Комиссаров Дмитрий 202 1
|Попов Сергей 98 1
|Антонова Алла 2 1
|Ягнятинский Евгений 32 1
|Малофеев Константин 109 1
|Войтенко Олег 26 1
|Соколов Алексей 130 1
|Иванов Олег 136 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.