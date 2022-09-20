Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 85703
ИКТ 7535
Организации 5653
Ведомства 1297
Ассоциации 634
Технологии 2773
Системы 16469
Персоны 30490
География 1458
Статьи 1078
Пресса 841
ИАА 576
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1399
Мероприятия 807

Сервисная экономика Сервисная модель Услуги и сервисы Сфера услуг Service Economy

Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy


20.09.2022 Информационная безопасность: новые вызовы 1
24.06.2022 Пермский робот проводит экскурсии в библиотеке 2
24.06.2022 Каждая пятая атакованная хакерами компания получила финансовый ущерб 3
23.06.2022 Samsung годами обманывала весь мир. В ее смартфонах нет хваленой защиты от воды 1
23.06.2022 Fit Service внедрил электронный чек на всех автосервисах в России 1
23.06.2022 Последствия параллельного импорта. В России взлетели цены на всю технику 1
22.06.2022 Облачная платформа Yandex Cloud сделала сервис SmartCaptcha доступным для российских компаний 1
22.06.2022 800 новых дорожных камер появились в Башкортостане 1
22.06.2022 Санкционные iPhone нечем ремонтировать. В России заканчиваются запчасти для техники Apple 2
20.06.2022 Как решать ИТ-проблемы без обращения к вендорам 4
17.06.2022 Покупатели по всей стране смогут заказать на «Яндекс маркете» доставку товаров из более 3500 продуктовых магазинов 1
16.06.2022 Россияне создали крошечную материнскую плату под процессор Baikal-M 1
16.06.2022 DiHouse стал официальным дистрибьютором бренда Ugreen 1
14.06.2022 ГК «Национальные телематические системы» трансформировалась в концерн «Телематика» 1
14.06.2022 «Сберсервис» получил партнерский статус интегратора у российского производителя ОС «Базальт СПО» 2
14.06.2022 Депутаты подталкивают иностранцев поскорее продать Avito 1
09.06.2022 Сеть пиццерий «Папа Джонс» перевела техподдержку партнеров на платформу ITSM 365 1
08.06.2022 Как мигрировать на российские ИБ-решения и обойтись без утечек 1
08.06.2022 IBS и Test IT создают единую экосистему управления качеством 1
07.06.2022 Merlion расширяет сотрудничество с C3 Solutions 1
07.06.2022 «Агро-Нова» внедрила комплексную цифровую сервисную платформу на базе Okdesk 2
07.06.2022 VPN по ГОСТу: как обеспечить конфиденциальность и целостность персональных данных 1
06.06.2022 Выручка «Синимекс» превысила 2,7 млрд рублей по итогам 2021 года 2
03.06.2022 «Шифровальщик-робингуд» требует от жертв помогать бедным в обмен на ключ дешифровки 1
01.06.2022 Apple прекращает поддержку нескольких моделей iPhone, iPad и ТВ-приставки 2
31.05.2022 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний выросла на 17,8% 1
31.05.2022 «Ростелеком» заработал в России больше, чем хозяева «Билайна» во всех странах присутствия 1
31.05.2022 АвтоВАЗ модернизирует ИТ-инфраструктуру с помощью облачных технологий VK 1
31.05.2022 Группа «Т1» вступила в АПКИТ 1
30.05.2022 «Руссофт» оценил отток и возвращение ИТ-специалистов за первое полугодие 1
30.05.2022 Российский робот приступил к работе в университете Кувейта 1
30.05.2022 «Ростелеком» предложил операторам связи комплексное решение по управлению сетевой инфраструктурой 1
27.05.2022 HPE отказала «Росатому» в техподдержке «железа». Все издержки на себя должен принять российский интегратор 2
26.05.2022 «РТК-Солар» перевела клиентов сервиса защиты от сетевых угроз на российское решение Usergate 1
26.05.2022 «Сбер» предоставил доступ к бесплатным сервисам для предпринимателей Петербурга 1
26.05.2022 Сбербанк запускает новую услугу «Установка зарядной станции для электромобилей» 1
25.05.2022 Оборот группы «Т1» в 2021 г. вырос до 87,7 млрд рублей 1
25.05.2022 «Тринити» провела аудит ИТ-оборудования гостиницы «Шератон Москва Шереметьево» 1
25.05.2022 Олег Чебулаев -

Почему российский бизнес продолжит развивать мобильность и корпоративные решения даже в кризис

 1
24.05.2022 «Беллсофт» получила сертификат ФСТЭК на Axiom JDK Certified, среду разработки и исполнения Java 1

Публикаций - 2689, упоминаний - 3196

Сервисная экономика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 286
Microsoft Corporation 22497 253
IBM - International Business Machines Corp 8941 181
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 150
Apple Inc 10683 131
Крок - Croc 1616 102
Softline - Софтлайн 1870 100
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 99
Yandex - Яндекс 5015 98
Samsung Electronics 9333 97
Huawei 3222 97
Intel Corporation 11262 84
Элемент ГК - Elementec 1523 79
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 76
SAP SE 4595 72
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 67
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 67
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 58
Amazon Inc - Amazon.com 2650 55
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 54
Oracle Corporation 6035 40
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 37
Lenovo Group 2077 34
Cisco Systems 4720 33
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 32
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 31
HP - Hewlett-Packard 3567 29
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 27
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 27
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 27
LG Electronics 3372 26
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 25
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 25
Nvidia Corp 3118 25
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 25
РусБИТех - ГК Astra Linux 574 23
VK - Mail.ru Group 3057 23
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 22
М2М телематика 223 22
Корус Консалтинг ГК 1014 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 230
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 102
Альфа-Банк 1476 72
РЖД - Российские железные дороги 1458 65
Почта России ПАО 1853 53
Газпром ПАО 1008 50
ПСБ - Промсвязьбанк 682 36
Лента - Сеть розничной торговли 912 33
X5 Group 709 23
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 20
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 16
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 15
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 15
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 14
Avito - Авито 237 11
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 9
Роснефть НК 434 9
Mary Kay - Мэри Кэй 88 8
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 8
Татнефть 182 8
Росводоканал 69 8
Связной ГК 1190 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 8
Виктория - Сеть супермаркетов 145 6
Wildberries - Вайлдберриз 185 6
Открытие ФК - Росгосстрах 266 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 6
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 54 5
CyberPlat - КиберПлат 339 5
Nordea - Нордеа Банк 77 5
Техносила - СервисТрейд 239 5
Сургутнефтегаз - СНГ 193 5
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 5
IKEA - ИКЕА 124 5
Русагро Группа Компаний 182 4
Совкомбанк ПАО 171 4
Societe Generale Group 68 4
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 23 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 420
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 180
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 131
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 90
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 85
Президент Российской Федерации 3770 64
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 63
Правительство РФ 8292 58
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 54
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 50
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 38
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 37
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 36
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 28
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 27
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 27
Таможня - Таможенная служба 421 21
Счётная палата РФ 628 17
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 15
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 11
Администрация Президента РФ 904 11
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 11
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 9
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 9
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 8
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 7
Верховный суд Российской Федерации 709 6
Совет при президенте Российской Федерации 55 6
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 5
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 4
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 3
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
Петербургский метрополитен ГУП 73 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 3
Web development - Веб-разработка 0 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 558
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 547
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 500
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 480
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи 5317 374
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 363
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 350
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 346
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 248
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 208
Мобильное приложение - Mobile app 4966 202
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 199
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 199
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 195
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 194
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 185
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 898 182
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 180
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 175
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 170
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 166
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 161
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 142
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 140
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 138
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 137
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 135
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 133
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 133
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 133
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 131
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 128
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 121
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 120
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 108
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 108
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 416 100
Website - Вебсайт 9736 98
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 96
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 94
Google Android 11959 191
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 130
Microsoft Windows 2000 2856 124
Linux OS 7669 106
Microsoft Office 3247 76
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 58
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 50
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 43
Apple iOS 6422 40
Microsoft SQL Server 1416 39
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 38
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 36
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 32
Microsoft Windows 2104 27
Oracle Java - язык программирования 2554 24
Apple macOS 1457 21
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 21
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 110 20
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 18
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 18
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 17
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 17
Microsoft Windows 7 1780 16
Depositphotos - фотобанк 385 15
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 15
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 14
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 13
1С:ERP Управление предприятием 268 13
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 12
1С:Бухгалтерия 647 12
Новые облачные технологии - МойОфис 381 12
Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 23 12
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 11
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 10
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 9
Python - высокоуровневый язык программирования 486 9
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 9
Aladdin JaCarta 257 9
Путин Владимир 2542 33
Мишустин Михаил 376 13
Чернышенко Дмитрий 320 7
Садовенко Илья 63 6
Ананьев Дмитрий 70 4
Нечаев Владимир 11 4
Акимов Максим 170 3
Абрамов Сергей 69 3
Малых Дмитрий 28 3
Иванов Александр 83 3
Обухов Александр 18 3
Силкина Елена 11 3
Либеров Александр 10 2
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 23 2
Текслер Алексей 18 2
Затонских Александр 3 2
Mittal Bishap - Миттал Бишап 2 2
Гришин Дмитрий 185 2
Журавлев Дмитрий 12 2
Коробкина Оксана 18 2
Шамиль Темир 0 2
Клопотовский Андрей 3 2
Комлев Николай 55 2
Мантуров Денис 66 2
Смоляров Дмитрий 8 1
Шимоторов Сергей 0 1
Бычков Николай 7 1
Хавжа Дмитрий 7 1
Сметанин Николай 0 1
Кузьмин Сергей 33 1
Брызгалов Дмитрий 0 1
Андреева Оксана 3 1
Проскура Дмитрий 28 1
Исаев Камиль 18 1
Рылов Дмитрий 45 1
Плакса Максим 2 1
Тарасов Сергей 33 1
Дроздов Андрей 6 1
Мельникова Анастасия 197 1
Панков Александр 67 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 794
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 452
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 409
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 228
Казахстан - Республика 4467 119
Беларусь - Белоруссия 3525 102
Япония 10069 90
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 88
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 87
Россия - СФО - Новосибирск 3269 78
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 74
Азия - Азиатский регион 3803 73
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 64
Россия - ПФО - Казань 2085 62
Африка - Африканский регион 2928 50
Земля - планета Солнечной системы 7427 49
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 46
Россия - Сибирь 1579 42
Германия - Федеративная Республика 8903 38
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 34
Австралия - Австралийский Союз 2791 34
Нидерланды 2197 30
Армения - Республика 1112 30
Бразилия - Федеративная Республика 1945 29
Россия - ЦФО - Тульская область 965 26
Китай - Тайвань 2115 26
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 25
Америка 2011 25
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 25
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 24
Европа Восточная 2927 23
Швеция - Королевство 2072 21
Украина 6212 20
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 19
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 16
Чехия - Чешская Республика 1053 16
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 16
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 16
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 15
Австрия - Австрийская Республика 1020 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 1102
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 713
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 514
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 217
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 181
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 161
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 124
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 109
Юриспруденция 1629 87
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 77
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 74
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 70
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 64
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 60
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 59
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 51
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 47
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 43
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 39
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 28
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 23
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 23
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 22
Эргономика 840 21
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 21
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 18
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 16
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 15
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 14
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 14
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 13
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 12
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 10
Машиностроение - Машиностроительные предприятия 194 10
Cashback - кэшбэк - кешбек 199 10
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 9
Индустрия красоты - Салоны красоты 103 8
Физика - область естествознания 889 8
Табачная промышленность - Табак - Tobacco - Курение - Smoking 89 7
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 74 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 49
Коммерсантъ - Издательский дом 888 23
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 12
РИА Новости 766 11
TAdviser - Центр выбора технологий 243 9
Forbes - Форбс 591 9
Thomson Reuters - Рейтер 5731 7
The Register 1286 3
FT - Financial Times 1118 1
Tom’s Hardware 127 1
The Oregonian 7 1
Juniper Research 468 14
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 10
Data Insight - Исследовательское агентство 86 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 5
BCG - Boston Consulting Group 85 5
Forrester Wave 31 3
CNews Fast рейтинг 37 2
CNews Инновация года - награда 41 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 6 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 10
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 5
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 4
ИПС РАН - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 4
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 3
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 18 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 2
CMU - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - SEI Институт программной инженерии Карнеги-Меллон 28 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 17
Новый год - Новогодние каникулы 0 15
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 11
День космонавтики - 12 апреля 36 3
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 19 2
CNews FORUM Кейсы 53 2
ELMA DAY 1 1
Tagline Awards 5 1
GeekBrains 49 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 12 1
Cisco Expo 9 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189223, в очереди разбора - 948877.
Создано именных указателей - 85703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Погружные скважинные насосы до 25 000 рублей: хиты продаж

Как из любой техники сделать умную: лучшие смарт-розетки

Лучшие Mesh-системы Wi-Fi: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Находка астрономов — ключ к тайнам сверхмассивной черной дыры в Млечном пути

Засуха обнажила 3400-летний затопленный древний мегаполис

Следующая остановка Луна: российский робот научился добывать воду из лунного грунта
Показать еще