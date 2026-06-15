Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy

ИБ-интегратор IT Task подвел итоги 2025 года еи "купить и внедрить" к аутсорсингу ИБ-функций. Заказчику нужен не просто набор коробок, а готовая сервисная модель (SOC-as-a-Service), в рамках которой вопросы мониторинга и реагирования беру

МТС вложит 1 млрд руб. в модернизацию ядра сети ШПД и установку маршрутизаторов собственной разработки ования — Cisco, Juniper и Huawei — МТС в конце 2024 г. самостоятельно создала собственное решение — сервисные маршрутизаторы в виде программного обеспечения (ПО), которое устанавливается на шир

В Москве создадут сервисный центр по обслуживанию литий-ионных аккумуляторных батарей В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» создадут сервисный центр по обслуживанию и ремонту литий-ионных аккумуляторных батарей. Соответствующее соглашение подписали министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и пром

«Калужский турбинный завод» внедрил Naumen Service Desk Pro для управления сервисной деятельностью ивами и конфигурациями, а также сопровождения проектной деятельности. Такой подход позволил связать сервисные процессы, управление инфраструктурой и развитие ИТ-среды в единой системе. Это обес

«Газпром-Медиа Холдинг» реализовал сервисную модель работы корпоративной ИТ-функции на базе Naumen сти: прозрачности процессов, измеримого эффекта и способности масштабироваться без потери качества. Сервисная модель перестает быть внутренней функцией и становится инструментом развития — и им

«Росгосстрах» модернизирует сеть с использованием сервисных маршрутизаторов Eltex ESR налов с поддержкой DMVPN и обеспечению масштабируемости сети. Для реализации проекта использовались сервисные маршрутизаторы ESR: ESR-3100 в роли Hub и ESR-15R в роли Spoke. В инфраструктуре за

Numina автоматизировала управление сервисными вызовами на производстве с помощью ELMA365 и сокращение простоев оборудования. Об этом CNews сообщили представители ELMA365. До внедрения все сервисные вызовы велись в мессенджерах. Сообщения об ошибках оборудования терялись, обратная

Naumen Service Desk Pro стал основой управления ИТ-услугами в Челябинской области отчетности и повысило прозрачность сервисных процессов. Внедрение системы позволило централизовать сервисные процессы, сократить время распределения заявок и снизить нагрузку на первую линию п

Choupette внедрил Okdesk для сервисного обслуживания более 100 магазинов ых точек: поддерживают инфраструктуру, решают повседневные операционные задачи и координируют оформление витрин, от которого зависит внешний вид магазинов и восприятие бренда. Чтобы навести порядок в сервисных процессах и выстроить единый подход к работе с обращениями во всех магазинах, Choupette внедрил платформу управления заявками, выездным обслуживанием и ТОиР Okdesk. В системе объедини

IBS расширяет направление ИТ-сервисных услуг боратория сервисов IBS выстраивает работу по всему жизненному циклу корпоративных ИТ-систем: от требований к безопасности и отказоустойчивости до управления изменениями, анализа инцидентов и развития сервисных метрик. Это позволяет не только поддерживать стабильность, но и системно повышать управляемость ИТ-систем. По расчетам IBS, такой подход может снижать совокупную стоимость владения ко

«ПиццаФабрика» повысила управляемость сервисных процессов с помощью Okdesk В федеральной сети семейных ресторанов «ПиццаФабрика» внедрили платформу Okdesk для регистрации и контроля сервисных заявок. Об этом CNews сообщили представители Okdesk. «ПиццаФабрика» – федеральная сеть семейных ресторанов с доставкой, основанная в 2011 г. в Вологде. Сегодня сеть насчитывает 52 рес

Платформа «Сфера» представила экосистему продуктов для сервисного управления ИТ акции на инциденты и контролировать качество услуг. Бизнес получает возможность сделать поддержку и сервисные процессы более управляемыми, снизить потери от простоев и ручного труда, а также вы

Омская сеть АЗС «Юнигаз» автоматизировала сервисные процессы с помощью 1С:Itilium ы — от поддержки ИТ-сервисов до обслуживания оборудования автозаправочных станций. До автоматизации сервисных процессов с помощью ITSM/ESM-системы 1С:Itilium обращения сотрудников фиксировались

Компания «Центр новых финансовых сервисов» выстроила цифровую экосистему сервисного обслуживания на решениях Naumen платформы Naumen выстроена единая экосистема для управления ИТ-услугами, программным обеспечением и внутренней инфраструктурой. Проект реализован в рамках стратегии импортозависимости и цифровизации сервисных процессов в соответствии с требованиями партнеров компании, включая Сбербанк. Об этом CNews сообщил представитель Naumen. ЦНФС обеспечивает своим пользователям автоматизированный фина

UserGate запустил проект «Совместная техническая поддержка» ализированной и оперативной. Заказчики будут получать ответы на запросы в еще более сжатые сроки, а сервисные партнеры помогут расширить географию и обеспечат гибкое масштабирование сервиса. Об

UserGate запустил проект «Совместная техническая поддержка» на уровне показателей вендора: для критических инцидентов Level 1 оно составит до 30 минут, для Major — до двух рабочих часов, для Minor — до четырех рабочих часов. Проект предусматривает два уровня сервисных пакетов: «Стандарт» и «Премиум», которые отличаются набором услуг и условиями обслуживания. Чтобы присоединиться к программе совместной техподдержки, потенциальные участники проходят

ПО для управления сетевым трафиком от «Росэл» вошло в реестр отечественного софта зрелости решения. Это важный шаг для расширения применения российских сетевых технологий в корпоративных и операторских инфраструктурах. Использование отечественного ПО из реестра Минцифры в составе сервисных маршрутизаторов серии ISN415, входящих в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, создает доверенный программно-аппаратный комплекс для работы телекоммуникационных сетей»,

SimpleOne сформировала принципы сервисного подхода в HR с акцентом на эффективность бизнеса етическими целями и превращаются в конкретные действия с экономическим эффектом. Опыт показывает, что внедрение сервисного подхода приносит измеримую финансовую выгоду: компания Альфа-Лизинг внедрила сервисный подход в HR и перенесла все кадровые процессы на ESM-платформу SimpleOne. В результате время на управление рутинными задачами и обработку запросов сотрудников сократилось на 50%, что

Поверхностная автоматизация: около половины российских сервисных компаний теряют клиентские обращения Около 46% сервисных компаний в России не фиксируют 100% входящих обращений клиентов. Данные содержатся

Почему ИТ-инфраструктура ВКС требует проактивной, а не реактивной поддержки а, обеспечивая полный охват его потребностей в части обслуживания и управления ВКС‑инфраструктурой. Сервисные программы Vinteo приобретаются в виде сертификатов и могут быть рассчитаны на любой

Step Logic стал авторизированным сервисным центром Positive Technologies ны на решениях множества вендоров, и мы берем на себя ответственность за их стабильную работу. Наша сервисная модель позволяет не просто поставлять оборудование, но и гарантировать его долгосро

Рынок ИТ-услуг 2024 релости компаний, а также нехватки экспертизы среди ИТ-специалистов. Опрошенные CNews эксперты говорят об уверенном росте сегмента. По их прогнозам, его объемы увеличатся на 27–30% по итогам 2024 г., сервисный сегмент уже показывает прирост в 24% по сравнению с прошлым годом. Выручка топ-60 крупнейших поставщиков ИТ-услуг в 2023 г., в свою очередь, составила ₽349 млрд, что на 2,3% больше, ч

Тренд на комплексность, альтернативные решения и контракты на 5-7 лет – реалии рынка сервиса? са? Согласно данным рынка, сегодня 56% компаний отдают ИТ-инфраструктуру на обслуживание локальному сервисному партнеру. Доля прямой вендорской поддержки упала до 12%, а треть организаций сопро

Антон Шмаков, «Астра»: Раньше мы следовали за трендами, а теперь стали их создавать процессы и сегменты инфраструктуры на отечественное ПО В условиях импортозамещения наша продуктово-сервисная модель несет уникальную ценность для заказчика. Компании долго работали в условиях

Исследование «К2Тех»: количество комплексных сервисных ИТ-проектов растет на 30% ежегодно ом на них приходится около трети выручки. Она растет в среднем на 40% в год, сильно обгоняя простые сервисные проекты, выручка от которых растет всего на 27% в год. По данным исследования, 52%

«Газпромтранс» автоматизировал сервисные процессы в администрации и филиалах на базе Naumen Service Desk для управления внутренними услугами, в которой для всех действуют одни и те же правила. Это делает сервисные процессы управляемыми, измеримыми, доступными для оценки и анализа. Обработка обращ

Внедрение 1С:ITILIUM в БКХ «Коломенский»: производитель хлебобулочных изделий оптимизировал ИТ-поддержку вно-хозяйственный департамент, службу АСУ ТП. Будут подключены подразделения обслуживающие здания и сервисные направления, не связанные напрямую с ИТ. Одновременно внедряется поддержка расчета

Треть российских компаний отдают техподдержку сетей на аутсорс из-за высокой стоимости содержания собственного штата ос более 100 представителей крупного российского бизнеса из финансовой отрасли, промышленности, а также ритейла и телекома показал, что главными факторами передачи обслуживания сетевой инфраструктуры сервисному партнеру сегодня являются: высокая стоимость содержания собственного штата (33%), невозможность поддерживать высокие компетенции специалистов внутри компании (19%), невозможность сам

Сервисная поддержка без рисков: критерии выбора проверенного партнёра ьно выполнит свои обязательства? Формат: 60 минут полезного контента + ответы на вопросы. На нашем вебинаре вы узнаете: Как проверять реальный опыт, а не красивые презентации Ключевые критерии оценки сервисных компаний Типичные ошибки при выборе сервисного партнёра и как их избежать Юридические аспекты договоров и метрик SLA Кейсы успешного и провального аутсорсинга - разбираем реальные при

«Кит-системс» помог перевести в облако информационные системы сервисных предприятий железных дорог Республики Казахстан фисы подключены к дата-центру провайдера посредством IPSec-туннелей Site-to-Site, обеспечивающим сквозной доступ ко всем сервисам в облачной инфраструктуре. Удаленные офисы включены с помощью OpenV*N по сервисной модели, позволяющей применять политики, транслируемые контролерами домена и сервером управления антивирусной защитой. На протяжении всего проекта инженеры «Кит-системс» поддерживал

Step Logic стал сервисным партнером «Аквариус» бованных услуг на рынке, а драйвером роста спроса является фокус на импортозамещение оборудования». Сервисный центр Step Logic имеет многолетний опыт технической поддержки и сопровождения сетей

Сеть «Практик» внедрила систему предиктивного управления эксплуатацией офисов Сеть сервисных офисов «Практик» разработала и запустила ИТ-систему для управления эксплуатацией офисных пространств, основанную на предиктивной аналитике. Решение позволяет автоматизировать обслужив

ИТ-экосистема «Лукоморье» представила новую систему автоматизации для сервисных команд малого и среднего бизнеса — «Диво Старт» ИТ-экосистема «Лукоморье» объявила о запуске нового продукта — системы «Диво Старт» для автоматизации работы сервисных подразделений в малом и среднем бизнесе. Решение разработано на отечественной платформе «Акола», включено в Единый реестр российского ПО (ESMP SE) и уже доступно для внедрения. Об это

Виджет Whatcrm от «Телфин» повышает эффективность работы сервисного бота LeadScanner пользователей уже превышает 10 тыс. Благодаря виджету Whatcrm теперь можно интегрировать рабочие аккаунты в Telegram с корпоративной CRM и автоматизировать отправку сообщений клиентам, которых нашел сервисный бот. С помощью сервисного бота LeadScanner компании могут находить в Telegram потенциальных клиентов по разным запросам, например, название услуги и бренда. А взаимная связка бота, ак

«Делимобиль» монетизирует собственные сервисные мощности и запускает «Делисервис» нг-центре. Все сотрудники обучены работе с разными автомобилями, которые представлены на российском рынке, и прошли сертификацию у автопроизводителей, с которыми у Делимобиля заключены авторизованные сервисные контракты. Обслуживание и ремонт будут производиться с применением сертифицированных запасных частей. Руководитель «Делисервиса» Иван Демин: «При кратно растущем автопарке «Делимобиля

Okdesk запускает центр исследований сервисных компаний России сегодня обслуживают более сотни миллионов единиц техники по всей стране в более чем 1 млн компаний. Сервисные компании — это преимущественно малый и микробизнес. Но есть и крупные организации с

«Поинтер» запустил новое направление сервисных услуг Компания «Поинтер», разработчик маркетинговой платформы для управления репутацией и роста трафика, объявила о запуске нового направления — предоставления сервисных услуг для бизнеса. Теперь клиенты могут не только использовать программное обеспечение компании, но и делегировать ключевые задачи по работе с онлайн-репутацией специалистам «Поинтера

«Авито Услуги» открывают новые возможности для сервисных центров л в поисковой выдаче. Для ремонта крупной бытовой техники и компьютерной помощи — «Выезжают на дом. Сервисные центры с рейтингом от 4*». Для ремонта мобильных устройств, телевизоров, принтеров,

RED Security: сфера услуг впервые вышла на третье место по объему DDoS-атак Компания RED Security сообщает, что по итогам I квартала 2025 г. сфера услуг впервые вошла в тройку отраслей, наиболее подверженных DDoS-атакам, обойдя по это