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Сервисная экономика Сервисная модель Услуги и сервисы Сфера услуг Service Economy

Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОБЫТИЯ


15.06.2026 ИБ-интегратор IT Task подвел итоги 2025 года

еи "купить и внедрить" к аутсорсингу ИБ-функций. Заказчику нужен не просто набор коробок, а готовая сервисная модель (SOC-as-a-Service), в рамках которой вопросы мониторинга и реагирования беру
15.06.2026 МТС вложит 1 млрд руб. в модернизацию ядра сети ШПД и установку маршрутизаторов собственной разработки

ования — Cisco, Juniper и Huawei — МТС в конце 2024 г. самостоятельно создала собственное решение — сервисные маршрутизаторы в виде программного обеспечения (ПО), которое устанавливается на шир
05.06.2026 В Москве создадут сервисный центр по обслуживанию литий-ионных аккумуляторных батарей

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» создадут сервисный центр по обслуживанию и ремонту литий-ионных аккумуляторных батарей. Соответствующее соглашение подписали министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и пром
01.06.2026 «Калужский турбинный завод» внедрил Naumen Service Desk Pro для управления сервисной деятельностью

ивами и конфигурациями, а также сопровождения проектной деятельности. Такой подход позволил связать сервисные процессы, управление инфраструктурой и развитие ИТ-среды в единой системе. Это обес
14.05.2026 «Газпром-Медиа Холдинг» реализовал сервисную модель работы корпоративной ИТ-функции на базе Naumen

сти: прозрачности процессов, измеримого эффекта и способности масштабироваться без потери качества. Сервисная модель перестает быть внутренней функцией и становится инструментом развития — и им
13.05.2026 «Росгосстрах» модернизирует сеть с использованием сервисных маршрутизаторов Eltex ESR

налов с поддержкой DMVPN и обеспечению масштабируемости сети. Для реализации проекта использовались сервисные маршрутизаторы ESR: ESR-3100 в роли Hub и ESR-15R в роли Spoke. В инфраструктуре за
05.05.2026 Numina автоматизировала управление сервисными вызовами на производстве с помощью ELMA365

и сокращение простоев оборудования. Об этом CNews сообщили представители ELMA365. До внедрения все сервисные вызовы велись в мессенджерах. Сообщения об ошибках оборудования терялись, обратная

20.04.2026 Naumen Service Desk Pro стал основой управления ИТ-услугами в Челябинской области

отчетности и повысило прозрачность сервисных процессов. Внедрение системы позволило централизовать сервисные процессы, сократить время распределения заявок и снизить нагрузку на первую линию п
30.03.2026 Choupette внедрил Okdesk для сервисного обслуживания более 100 магазинов

ых точек: поддерживают инфраструктуру, решают повседневные операционные задачи и координируют оформление витрин, от которого зависит внешний вид магазинов и восприятие бренда. Чтобы навести порядок в сервисных процессах и выстроить единый подход к работе с обращениями во всех магазинах, Choupette внедрил платформу управления заявками, выездным обслуживанием и ТОиР Okdesk. В системе объедини
30.03.2026 IBS расширяет направление ИТ-сервисных услуг

боратория сервисов IBS выстраивает работу по всему жизненному циклу корпоративных ИТ-систем: от требований к безопасности и отказоустойчивости до управления изменениями, анализа инцидентов и развития сервисных метрик. Это позволяет не только поддерживать стабильность, но и системно повышать управляемость ИТ-систем. По расчетам IBS, такой подход может снижать совокупную стоимость владения ко
26.03.2026 «ПиццаФабрика» повысила управляемость сервисных процессов с помощью Okdesk

В федеральной сети семейных ресторанов «ПиццаФабрика» внедрили платформу Okdesk для регистрации и контроля сервисных заявок. Об этом CNews сообщили представители Okdesk. «ПиццаФабрика» – федеральная сеть семейных ресторанов с доставкой, основанная в 2011 г. в Вологде. Сегодня сеть насчитывает 52 рес
23.03.2026 Платформа «Сфера» представила экосистему продуктов для сервисного управления ИТ

акции на инциденты и контролировать качество услуг. Бизнес получает возможность сделать поддержку и сервисные процессы более управляемыми, снизить потери от простоев и ручного труда, а также вы
19.03.2026 Омская сеть АЗС «Юнигаз» автоматизировала сервисные процессы с помощью 1С:Itilium

ы — от поддержки ИТ-сервисов до обслуживания оборудования автозаправочных станций. До автоматизации сервисных процессов с помощью ITSM/ESM-системы 1С:Itilium обращения сотрудников фиксировались
18.03.2026 Компания «Центр новых финансовых сервисов» выстроила цифровую экосистему сервисного обслуживания на решениях Naumen

платформы Naumen выстроена единая экосистема для управления ИТ-услугами, программным обеспечением и внутренней инфраструктурой. Проект реализован в рамках стратегии импортозависимости и цифровизации сервисных процессов в соответствии с требованиями партнеров компании, включая Сбербанк. Об этом CNews сообщил представитель Naumen. ЦНФС обеспечивает своим пользователям автоматизированный фина
17.03.2026 UserGate запустил проект «Совместная техническая поддержка»

ализированной и оперативной. Заказчики будут получать ответы на запросы в еще более сжатые сроки, а сервисные партнеры помогут расширить географию и обеспечат гибкое масштабирование сервиса. Об
16.03.2026 UserGate запустил проект «Совместная техническая поддержка»

на уровне показателей вендора: для критических инцидентов Level 1 оно составит до 30 минут, для Major — до двух рабочих часов, для Minor — до четырех рабочих часов. Проект предусматривает два уровня сервисных пакетов: «Стандарт» и «Премиум», которые отличаются набором услуг и условиями обслуживания. Чтобы присоединиться к программе совместной техподдержки, потенциальные участники проходят

11.03.2026 ПО для управления сетевым трафиком от «Росэл» вошло в реестр отечественного софта

зрелости решения. Это важный шаг для расширения применения российских сетевых технологий в корпоративных и операторских инфраструктурах. Использование отечественного ПО из реестра Минцифры в составе сервисных маршрутизаторов серии ISN415, входящих в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, создает доверенный программно-аппаратный комплекс для работы телекоммуникационных сетей»,
11.03.2026 SimpleOne сформировала принципы сервисного подхода в HR с акцентом на эффективность бизнеса

етическими целями и превращаются в конкретные действия с экономическим эффектом. Опыт показывает, что внедрение сервисного подхода приносит измеримую финансовую выгоду: компания Альфа-Лизинг внедрила сервисный подход в HR и перенесла все кадровые процессы на ESM-платформу SimpleOne. В результате время на управление рутинными задачами и обработку запросов сотрудников сократилось на 50%, что

18.02.2026 Поверхностная автоматизация: около половины российских сервисных компаний теряют клиентские обращения

Около 46% сервисных компаний в России не фиксируют 100% входящих обращений клиентов. Данные содержатся

01.11.2025 Почему ИТ-инфраструктура ВКС требует проактивной, а не реактивной поддержки

а, обеспечивая полный охват его потребностей в части обслуживания и управления ВКС‑инфраструктурой. Сервисные программы Vinteo приобретаются в виде сертификатов и могут быть рассчитаны на любой
11.09.2025 Step Logic стал авторизированным сервисным центром Positive Technologies

ны на решениях множества вендоров, и мы берем на себя ответственность за их стабильную работу. Наша сервисная модель позволяет не просто поставлять оборудование, но и гарантировать его долгосро
Рынок ИТ-услуг 2024

релости компаний, а также нехватки экспертизы среди ИТ-специалистов. Опрошенные CNews эксперты говорят об уверенном росте сегмента. По их прогнозам, его объемы увеличатся на 27–30% по итогам 2024 г., сервисный сегмент уже показывает прирост в 24% по сравнению с прошлым годом. Выручка топ-60 крупнейших поставщиков ИТ-услуг в 2023 г., в свою очередь, составила ₽349 млрд, что на 2,3% больше, ч
Тренд на комплексность, альтернативные решения и контракты на 5-7 лет – реалии рынка сервиса?

са? Согласно данным рынка, сегодня 56% компаний отдают ИТ-инфраструктуру на обслуживание локальному сервисному партнеру. Доля прямой вендорской поддержки упала до 12%, а треть организаций сопро
Антон Шмаков, «Астра»: Раньше мы следовали за трендами, а теперь стали их создавать

процессы и сегменты инфраструктуры на отечественное ПО В условиях импортозамещения наша продуктово-сервисная модель несет уникальную ценность для заказчика. Компании долго работали в условиях

05.09.2025 Исследование «К2Тех»: количество комплексных сервисных ИТ-проектов растет на 30% ежегодно

ом на них приходится около трети выручки. Она растет в среднем на 40% в год, сильно обгоняя простые сервисные проекты, выручка от которых растет всего на 27% в год. По данным исследования, 52%

18.08.2025 «Газпромтранс» автоматизировал сервисные процессы в администрации и филиалах на базе Naumen Service Desk

для управления внутренними услугами, в которой для всех действуют одни и те же правила. Это делает сервисные процессы управляемыми, измеримыми, доступными для оценки и анализа. Обработка обращ
30.07.2025 Внедрение 1С:ITILIUM в БКХ «Коломенский»: производитель хлебобулочных изделий оптимизировал ИТ-поддержку

вно-хозяйственный департамент, службу АСУ ТП. Будут подключены подразделения обслуживающие здания и сервисные направления, не связанные напрямую с ИТ. Одновременно внедряется поддержка расчета

07.07.2025 Треть российских компаний отдают техподдержку сетей на аутсорс из-за высокой стоимости содержания собственного штата

ос более 100 представителей крупного российского бизнеса из финансовой отрасли, промышленности, а также ритейла и телекома показал, что главными факторами передачи обслуживания сетевой инфраструктуры сервисному партнеру сегодня являются: высокая стоимость содержания собственного штата (33%), невозможность поддерживать высокие компетенции специалистов внутри компании (19%), невозможность сам
26.06.2025 Сервисная поддержка без рисков: критерии выбора проверенного партнёра

ьно выполнит свои обязательства? Формат: 60 минут полезного контента + ответы на вопросы. На нашем вебинаре вы узнаете: Как проверять реальный опыт, а не красивые презентации Ключевые критерии оценки сервисных компаний Типичные ошибки при выборе сервисного партнёра и как их избежать Юридические аспекты договоров и метрик SLA Кейсы успешного и провального аутсорсинга - разбираем реальные при
25.06.2025 «Кит-системс» помог перевести в облако информационные системы сервисных предприятий железных дорог Республики Казахстан

фисы подключены к дата-центру провайдера посредством IPSec-туннелей Site-to-Site, обеспечивающим сквозной доступ ко всем сервисам в облачной инфраструктуре. Удаленные офисы включены с помощью OpenV*N по сервисной модели, позволяющей применять политики, транслируемые контролерами домена и сервером управления антивирусной защитой. На протяжении всего проекта инженеры «Кит-системс» поддерживал
23.06.2025 Step Logic стал сервисным партнером «Аквариус»

бованных услуг на рынке, а драйвером роста спроса является фокус на импортозамещение оборудования». Сервисный центр Step Logic имеет многолетний опыт технической поддержки и сопровождения сетей
19.06.2025 Сеть «Практик» внедрила систему предиктивного управления эксплуатацией офисов

Сеть сервисных офисов «Практик» разработала и запустила ИТ-систему для управления эксплуатацией офисных пространств, основанную на предиктивной аналитике. Решение позволяет автоматизировать обслужив
16.06.2025 ИТ-экосистема «Лукоморье» представила новую систему автоматизации для сервисных команд малого и среднего бизнеса — «Диво Старт»

ИТ-экосистема «Лукоморье» объявила о запуске нового продукта — системы «Диво Старт» для автоматизации работы сервисных подразделений в малом и среднем бизнесе. Решение разработано на отечественной платформе «Акола», включено в Единый реестр российского ПО (ESMP SE) и уже доступно для внедрения. Об это
05.06.2025 Виджет Whatcrm от «Телфин» повышает эффективность работы сервисного бота LeadScanner

пользователей уже превышает 10 тыс. Благодаря виджету Whatcrm теперь можно интегрировать рабочие аккаунты в Telegram с корпоративной CRM и автоматизировать отправку сообщений клиентам, которых нашел сервисный бот. С помощью сервисного бота LeadScanner компании могут находить в Telegram потенциальных клиентов по разным запросам, например, название услуги и бренда. А взаимная связка бота, ак
21.05.2025 «Делимобиль» монетизирует собственные сервисные мощности и запускает «Делисервис»

нг-центре. Все сотрудники обучены работе с разными автомобилями, которые представлены на российском рынке, и прошли сертификацию у автопроизводителей, с которыми у Делимобиля заключены авторизованные сервисные контракты. Обслуживание и ремонт будут производиться с применением сертифицированных запасных частей. Руководитель «Делисервиса» Иван Демин: «При кратно растущем автопарке «Делимобиля
17.04.2025 Okdesk запускает центр исследований сервисных компаний России

сегодня обслуживают более сотни миллионов единиц техники по всей стране в более чем 1 млн компаний. Сервисные компании — это преимущественно малый и микробизнес. Но есть и крупные организации с
10.04.2025 «Поинтер» запустил новое направление сервисных услуг

Компания «Поинтер», разработчик маркетинговой платформы для управления репутацией и роста трафика, объявила о запуске нового направления — предоставления сервисных услуг для бизнеса. Теперь клиенты могут не только использовать программное обеспечение компании, но и делегировать ключевые задачи по работе с онлайн-репутацией специалистам «Поинтера
09.04.2025 «Авито Услуги» открывают новые возможности для сервисных центров

л в поисковой выдаче. Для ремонта крупной бытовой техники и компьютерной помощи — «Выезжают на дом. Сервисные центры с рейтингом от 4*». Для ремонта мобильных устройств, телевизоров, принтеров,
09.04.2025 RED Security: сфера услуг впервые вышла на третье место по объему DDoS-атак

Компания RED Security сообщает, что по итогам I квартала 2025 г. сфера услуг впервые вошла в тройку отраслей, наиболее подверженных DDoS-атакам, обойдя по это
04.04.2025 «Крок»: порядка 30% компаний отмечают увеличение числа сбоев и поломок ИТ-оборудования и системного ПО за последние два года

ку приложений, напротив, вырос с 18% до 25%. Более того, заметна тенденция к усложнению проектов по сервисному обслуживанию ПО. В 2024 г. крупные компании в три раза чаще стали указывать в свои

Публикаций - 7808, упоминаний - 9216

Сервисная экономика и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 493
9594 414
Ростелеком 10948 397
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 351
IBM - International Business Machines Corp 9699 312
SAP SE 5601 308
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 276
Oracle Corporation 7074 266
МегаФон 10742 242
HP Inc. 5883 236
Cisco Systems 5372 221
Apple Inc 13154 221
Yandex - Яндекс 9216 220
Softline - Софтлайн 3743 210
Intel Corporation 12811 208
Samsung Electronics 11064 203
Huawei 4676 179
Google LLC 12688 157
Крок - Croc 1964 151
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 148
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 148
Dell EMC 5180 146
Broadcom - VMware 2610 135
Naumen - Наумен 752 135
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 132
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 280 129
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 126
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 125
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 114
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 114
HP - Hewlett-Packard 3662 100
Telegram Group 2940 99
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 96
Siemens AG - Siemens Group 2673 92
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 91
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 91
Информзащита 941 89
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 87
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 81
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 81
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 388
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 151
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 150
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 115
Visa International 1993 105
Альфа-Банк 1979 98
РЖД - Российские железные дороги 2096 92
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 92
Почта России ПАО 2370 89
Газпром ПАО 1493 86
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 73
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 68
Связной ГК 1401 66
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 65
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 62
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 61
Газпром нефть 725 59
ГПБ - Газпромбанк 1273 56
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 55
ПСБ - Промсвязьбанк 963 52
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 51
Роснефть НК - нефтяная компания 562 50
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 47
НСПК - Национальная система платежных карт 948 47
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 44
Евросеть 1421 42
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 41
ВТБ - ВТБ24 671 41
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 40
Северсталь ПАО - Severstal 629 37
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 36
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 35
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 34
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 33
Россети Ленэнерго 1699 33
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 32
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 32
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 32
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 32
МКБ - Московский кредитный банк 657 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 325
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 233
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 222
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 173
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 148
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 141
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 140
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 140
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 130
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 123
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 121
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 109
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 99
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 99
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 86
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 83
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 80
Федеральное казначейство России 1949 78
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 72
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 68
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 64
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 63
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 60
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 58
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 46
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 45
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 44
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 42
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 39
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 38
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 33
Судебная власть - Judicial power 2500 33
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 31
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 30
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 28
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 27
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 27
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 26
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 24
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 23
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 112
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 49
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 43
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 31
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 22
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 21
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 21
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 17
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 17
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 15
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 15
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 14
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 12
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 11
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 11
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 10
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 10
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 10
TIA - Telecommunications Industry Association 90 9
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 8
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 8
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 8
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 8
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 7
Apache Software Foundation - ASF 231 7
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 6
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 6
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 6
OWASP - Open Web Application Security Project 146 6
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 6
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 5
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 5
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 4
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 4
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 4
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 4
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 4
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 2587
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1788
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1307
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1266
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 1259
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1155
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1117
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 1079
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1044
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 963
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 862
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 735
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 732
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 716
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 618
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 601
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 598
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 582
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 576
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 567
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 557
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 552
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 552
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 503
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 492
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 479
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 475
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 463
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 463
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 461
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 455
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 439
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 426
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 418
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 417
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 410
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 409
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 402
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 383
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 380
Google Android 15243 264
Microsoft Windows 16882 258
Linux OS 11533 230
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 186
Apple iOS 8583 182
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 173
Microsoft Windows 2000 8678 156
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 136
Apple iPhone 6 4861 128
Microsoft Office 4170 116
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 115
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 102
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 97
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 88
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 87
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 82
Apple iPad 4011 75
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 74
Microsoft Azure 1526 70
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 63
Apple - App Store 3109 60
Oracle Java - язык программирования 3469 60
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 59
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 58
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 58
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 55
Microsoft Dynamics 1197 55
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 53
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 51
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 50
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 49
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 49
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 47
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 47
Intel x86 - архитектура процессора 2151 47
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 46
Microsoft Office 365 1042 46
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 45
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 45
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 45
Чуканов Сергей 110 72
Путин Владимир 3454 52
Рубин Дмитрий 54 34
Кивокурцев Олег 100 34
Шадаев Максут 1210 33
Федулов Кирилл 54 27
Гольцов Александр 84 23
Медведев Дмитрий 1665 23
Макаров Станислав 118 22
Благов Арсен 61 21
Сульгин Сергей 47 20
Калинин Александр 189 19
Корнеев Сергей 84 19
Попов Алексей 339 19
Степанов Антон 71 18
Чаркин Евгений 317 18
Мацоцкий Сергей 180 18
Ермолаев Артем 379 18
Шерстобитов Сергей 57 18
Фисенко Лев 62 18
Ляпунов Игорь 132 17
Бобровников Борис 104 17
Гольденберг Леонид 63 17
Орловский Виктор 408 17
Бродянский Станислав 21 17
Мишустин Михаил 787 16
Семенова Ирина 43 16
Осеевский Михаил 350 15
Кириченко Игорь 58 15
Федоров Антон 23 15
Натрусов Артем 313 14
Благоразумов Андрей 26 14
Гаттаров Руслан 144 14
Шарипов Руслан 55 14
Мякишева Марина 84 14
Саввин Антон 18 14
Галкин Андрей 19 13
Лачков Евгений 40 13
Сергунина Наталья 375 13
Никифоров Николай 1138 13
Россия - РФ - Российская федерация 166167 5182
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1617
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 761
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 651
Европа 24964 629
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 619
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 410
Германия - Федеративная Республика 13221 264
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 237
Казахстан - Республика 6048 228
Украина 7928 225
Беларусь - Белоруссия 6289 212
Россия - СФО - Новосибирск 4876 190
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 189
Япония 13807 183
Азия - Азиатский регион 5920 179
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 166
Индия - Bharat 5869 143
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 129
Европа Восточная 3138 122
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 122
Южная Корея - Республика 7052 118
Франция - Французская Республика 8177 118
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 116
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 112
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 110
Земля - планета Солнечной системы 10865 109
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 108
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 107
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 106
Ближний Восток 3154 101
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 99
Африка - Африканский регион 3641 96
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 92
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 91
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 87
Узбекистан - Республика 2005 80
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 78
Италия - Итальянская Республика 4508 77
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 75
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GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 9
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IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 8
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Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 7
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 6
comScore 379 6
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Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 6
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Fortune Global 1000 51 5
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Moody's Investors Service 136 4
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 4
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НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 4
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 37
РАН - Российская академия наук 2122 27
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 16
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 15
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 15
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 15
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 15
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 14
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 12
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 12
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 11
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 11
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 10
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 10
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 9
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 9
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 9
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 8
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 8
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 8
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 8
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 8
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 8
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 7
Т1 Цифровая академия 54 6
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 6
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 6
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 6
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 6
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 6
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 5
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 5
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