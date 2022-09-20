Индексная книга CNews*
Сервисная экономика Сервисная модель Услуги и сервисы Сфера услуг Service Economy
Публикаций - 2689, упоминаний - 3196
Сервисная экономика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 33
|Мишустин Михаил 376 13
|Чернышенко Дмитрий 320 7
|Садовенко Илья 63 6
|Ананьев Дмитрий 70 4
|Нечаев Владимир 11 4
|Акимов Максим 170 3
|Абрамов Сергей 69 3
|Малых Дмитрий 28 3
|Иванов Александр 83 3
|Обухов Александр 18 3
|Силкина Елена 11 3
|Либеров Александр 10 2
|Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 23 2
|Текслер Алексей 18 2
|Затонских Александр 3 2
|Mittal Bishap - Миттал Бишап 2 2
|Гришин Дмитрий 185 2
|Журавлев Дмитрий 12 2
|Коробкина Оксана 18 2
|Шамиль Темир 0 2
|Клопотовский Андрей 3 2
|Комлев Николай 55 2
|Мантуров Денис 66 2
|Смоляров Дмитрий 8 1
|Шимоторов Сергей 0 1
|Бычков Николай 7 1
|Хавжа Дмитрий 7 1
|Сметанин Николай 0 1
|Кузьмин Сергей 33 1
|Брызгалов Дмитрий 0 1
|Андреева Оксана 3 1
|Проскура Дмитрий 28 1
|Исаев Камиль 18 1
|Рылов Дмитрий 45 1
|Плакса Максим 2 1
|Тарасов Сергей 33 1
|Дроздов Андрей 6 1
|Мельникова Анастасия 197 1
|Панков Александр 67 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 49
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 23
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 12
|РИА Новости 766 11
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 9
|Forbes - Форбс 591 9
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 7
|The Register 1286 3
|FT - Financial Times 1118 1
|Tom’s Hardware 127 1
|The Oregonian 7 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189223, в очереди разбора - 948877.
Создано именных указателей - 85703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189223, в очереди разбора - 948877.
Создано именных указателей - 85703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru