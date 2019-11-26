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Семенова Ирина


26.11.2019 «Я.Стример» интегрировался с WASD.TV 1
20.09.2018 У президента Maykor проходят обыски 1
03.05.2018 Киберспортивная команда обошлась МТС в треть миллиарда 1
20.02.2017 Maykor в списке лучших аутсорсеров мира IAOP 1
06.07.2016 Maykor выступает партнером летней школы по программированию университета «Иннополис» 1
08.06.2016 Maykor вошла в список аутсорсинговых компаний-лидеров IAOP по четырем критериям 1
15.12.2015 Рынок ИТ-услуг: Объем в рублях сохранится, рентабельность снизится 2
25.06.2015 Maykor вводит практику оценки экологических и социальных рисков аутсорсинговых проектов 1
10.06.2015 Maykor — в числе лидеров аутсорсинга по версии IAOP 1
19.12.2014 Упадут продажи, вырастут цены, начнутся сокращения: ИТ-компании готовятся к тяжелым временам 1
28.05.2014 В следующем году ИТ-рынок ожидает падение 2
17.01.2014 В Москве состоялось награждение лауреатов премии «Время инноваций — 2013» 2
09.10.2013 Maykor купила 4 компании за 3 месяца 1
04.07.2013 Инженерное обслуживание интегрируется в ИТ-сервисы 3
21.06.2013 Бизнес эволюционирует от частных к гибридным облакам 1
07.06.2013 Российский рынок ИТ-сервисов поддержат мобильность и облака 1
06.06.2013 Maykor приобрел компанию GMCS 1
05.06.2013 В российских ИТ задумываются о кризисе 1
08.04.2013 Maykor вырос на 87% 1
25.03.2013 Покупателям не нужны инновации 1
22.03.2013 Российский ритейл делает шаги навстречу потребителю 1
19.03.2013 Автоматизация розницы: размер имеет значение 2
27.02.2013 Maykor приобрел седьмую компанию за год 2
20.12.2012 Заправки ТНК-BP меняют российское ПО на израильское 1
06.12.2012 Maykor приобрел сервисного аутсорсера заправок «Лукойла» 1
23.10.2012 ИТ-директор X5 Retail создал компанию вместе с Maykor 1
26.07.2012 Maykor поглощает "Россервис" 1
04.07.2012 IBS «породнился» с ИТ-аутсорсером, созданным выходцами из «Компьюлинка» 1
24.04.2012 «ЦРТ сервис» потратит 300 млн руб. на поглощения себе подобных 2
07.02.2012 «Сбербанк» создает вторую огромную ИТ-компанию и ищет для нее босса 1
06.02.2012 Еще одна "дочка" готовится покинуть IBS 1
21.09.2010 «БУХта» запустила в промышленную эксплуатацию систему управления «БУХта: Складской комплекс» в компании «АлюмоСистем - Монолитстрой» 1
11.12.2008 «КомпьюЛинк» занялся предновогодней благотворительностью 1
13.08.2008 Россия : ИТ-компании поставили "аналитиков" IDC на место 1
15.03.2007 Россия: бывший топ-менеджер Oracle возглавит SAP 1
07.03.2007 «Компьюлинк» набирает силу перед IPO? 2

Публикаций - 36, упоминаний - 45

Семенова Ирина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 5
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
Microsoft Corporation 11226 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
Крок 1223 1
МТС Касса - LiteBox - Облачный ритейл - Лайтбокс 8 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
АйТи 754 1
SAP SE 3228 1
Ланит Интеграция 101 1
Ланит - Норбит - Norbit 204 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
ЦРТ Сервис 74 1
НСТ - Новые сервисные технологии 35 1
Maykor - Мэйкор 259 1
GMCS 227 1
Компьюлинк ГК - Compulink 215 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Yandex - Яндекс 4106 1
Газпромбанк - ГПБ 693 3
ТНК-ВР Холдинг 148 3
Gambit Esports 6 1
ESforce 22 1
Virtus.pro 14 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 20 1
Yota Arena - киберспортивная арена 6 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 114 1
Лига стримеров 2 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
3D-печать 135 1
MPS - Managed Print Services - Система управления печатью 42 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
Google YouTube - Видеохостинг 1742 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 46 1
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 1
WASD.tv - Стриминговая платформа для геймеров, киберспортсменов и любителей IRL 29 1
Я.Стример 1 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 8 1228 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Google Android 10752 1
IBM Cognos BI 144 1
Open Broadcaster Software - OBS Studio 4 1
XSplit Broadcaster 3 1
Пикинер Константин 3 1
Лящ Михаил 33 1
Усманов Алишер 241 1
Сульгин Сергей 40 1
Бобровников Борис 86 1
Farish Robert - Фариш Роберт 21 1
Зайцева Дарья 2 1
Заединов Руслан 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 3
Восточная Европа 1698 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Япония 2827 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 1
Украина 3417 1
Европа Центральная 106 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
CNews Analytics 1992 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 1
НИУ ВШЭ Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771571, в очереди разбора - 675253.
Создано именных указателей - 46354.
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