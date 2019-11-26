Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Семенова Ирина
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 45
Семенова Ирина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
|Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 114 1
|Лига стримеров 2 1
|Пикинер Константин 3 1
|Лящ Михаил 33 1
|Усманов Алишер 241 1
|Сульгин Сергей 40 1
|Бобровников Борис 86 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 21 1
|Зайцева Дарья 2 1
|Заединов Руслан 40 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771571, в очереди разбора - 675253.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771571, в очереди разбора - 675253.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru