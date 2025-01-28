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Open Broadcaster Software OBS Studio

Open Broadcaster Software - OBS Studio


28.01.2025 Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК 1
09.04.2024 Сервис CloudTips обновил функциональность для стримеров 1
07.03.2024 В МТУСИ разработана студия производства виртуального видеоконтента 1
09.06.2021 Лучшие программы для записи видео с экрана ПК: выбор ZOOM 1
02.11.2020 HyperX выпустила USB-микрофон SoloCast 1
12.10.2020 Россия на фоне пандемии смогла провести чемпионат рабочих профессий в пику всему миру 1
26.11.2019 «Я.Стример» интегрировался с WASD.TV 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Open Broadcaster Software и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7356 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12597 1
Kingston Technology 198 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 54 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 195 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3914 1
Microsoft Corporation 24636 1
Dailymotion - Видеохостинг 41 1
Компас 20 1
Movavi - Мовавика 29 1
Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 45 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
Стример НПО 21 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1157 1
Судебная власть - Judicial power 2313 1
Лига стримеров 2 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1611 5
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Микрофон - Microphone 2502 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1852 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7387 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8000 2
Видеокамера - Camcorder 2265 2
PnP - Plug&Play 313 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9990 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15894 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3729 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3467 1
Xvid - видеокодек 188 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1157 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1548 1
AVI - Audio Video Interleave 455 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1038 1
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15733 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27458 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4029 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1781 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5576 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11063 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20629 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20810 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25381 1
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Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12490 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13130 1
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7588 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10983 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5008 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 883 1
Google YouTube - Видеохостинг 2751 4
Microsoft Windows 7 1979 2
Apple macOS 2064 2
Discord 120 2
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 133 2
XSplit Broadcaster 4 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2979 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 827 1
WASD.tv - Стриминговая платформа для геймеров, киберспортсменов и любителей IRL 49 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4034 1
Fortinet FortiClient 24 1
Kingston HyperX 48 1
Я.Стример 1 1
Google Meet 45 1
Autodesk Inventor 75 1
WordPress Foundation - WordPress 224 1
Linux OS 9962 1
Microsoft Windows 10 1761 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1791 1
Microsoft Windows XP 2400 1
Logitech Streamlabs OBS 1 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 226 1
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 113 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 587 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2275 1
Movavi Video Suite - Movavi Video Converter - Movavi Video Editor 10 1
Microsoft Windows 15672 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1825 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 664 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 63 1
Тинькофф - Cloud - CloudPayments CloudTips 15 1
Epic Games - Unreal Engine 308 1
Тинькофф - T-Pay - Tinkoff Pay 23 1
Путин Владимир 3174 1
Семенова Ирина 43 1
Зайцева Дарья 2 1
Егоров Дмитрий 11 1
Воронков Глеб 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144452 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43212 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2963 1
Канада 4885 1
Россия - СФО - Новосибирск 4299 1
Россия - СФО - Кемеровская область 899 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 298 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18515 2
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 161 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13525 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29077 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48052 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5362 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1546 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6952 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24110 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1903 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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