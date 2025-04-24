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Movavi Мовавика
Movavi и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 2
|AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 6 1
|Худякова Наталья 6 6
|Павлишин Сергей 3 3
|Зарезенко Илья 2 2
|Путин Владимир 3229 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Шадаев Максут 1036 1
|Макаров Валентин 230 1
|Анохин Павел 14 1
|Массух Илья 234 1
|Дубовсков Андрей 89 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Брускина Татьяна 4 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Хлуденев Александр 10 1
|Михайлов Николай 11 1
|Янко Виталий 12 1
|Шеховцова Ирина 10 1
|Лямин Алексей 13 1
|Морозова Мария 3 1
|Narayen Shantanu - Нарайен Шантану 18 1
|Булавкина Людмила 3 1
|Воробьев Евгений 4 1
|Мартынов Эдуард 1 1
|Березников Сергей 2 1
|Кузнецов Максим 20 1
|Ткач Екатерина 4 1
|Грипак Дмитрий 1 1
|Лейзгольд Илья 1 1
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|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1290 1
|Ведомости 1063 1
|Forrester Research 822 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3281 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 141 1
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