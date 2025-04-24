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Movavi Мовавика

Movavi - Мовавика

Судебные дела (1) на сумму 9 363 895 ₽


24.04.2025 «Контур.КЭДО» помог «Мовавике» снизить расходы на кадровый документооборот на 50% ​ 1
10.12.2024 Исследование компании «Мовавика»: как зарабатывают российские видеоблогеры после отключения рекламы на YouTube 1
28.11.2024 Лучшие бесплатные видеоредакторы для ПК: выбор ZOOM 3
28.10.2024 ИИ-автосубтитры для видеомонтажа запустили в России 2
28.06.2024 Российские госкомпании по-прежнему закупают Photoshop на десятки миллионов. Импортозамещение софта Adobe провалено 1
23.03.2022 Акции создателя Photoshop обвалились после побега из России 1
17.03.2022 Семь российских аналогов иностранному ПО 1
09.06.2021 Лучшие программы для записи видео с экрана ПК: выбор ZOOM 1
12.05.2021 8 бесплатных видеоредакторов для компьютера: выбор ZOOM 1
17.03.2021 В Ассоциации «Отечественный софт» создали комитеты по цифровой трансформации, искусственному интеллекту и телекоммуникациям 1
22.04.2020 Власти закрыли глаза на «парадоксальную» закупку ДИТом Москвы ПО Microsoft 1
13.12.2019 HP в партнерстве с Softline открывает первый образовательный класс в России 1
06.09.2018 ДИТ Москвы и АФК «Система» запускают инклюзивный образовательный проект для особенных детей 1
29.07.2015 Movavi оснастила все свои программы поддержкой Windows 10 1
22.06.2015 Movavi представил пакет программ для обработки фото 1
15.12.2014 Movavi выпустил видеоредактор для OS X 1
18.06.2013 Movavi предлагает бесплатное ПО для школ и педагогов 1
13.06.2013 Вышел «Видеоредактор Movavi 9» с новым модулем для быстрой нарезки видеофайлов 1
14.10.2011 В Movavi Video Editor появилась возможность редактирования видео в формате 3D 1
28.07.2011 Movavi предлагает пользователям Nvidia 3D Vision новые возможности работы с видео 1
30.03.2011 «Облачный» сервис конвертации видео и аудио Aviberry оснащён поддержкой WebM 1
27.10.2010 Softkey предлагает скидки на ПО до 70% 1
03.06.2010 DivX продан: убить YouTube за $323 млн 1
28.12.2009 Создаем сертифицированное приложение для Windows 7 1
15.12.2009 Windows 7 для бизнеса: как рассчитать эффективность ОС? 1
03.11.2009 Мультимедиа для бизнеса: что может Windows 7 1
21.07.2009 Movavi выпустила программу для работы с медиаколлекциями 1
08.06.2009 Продукты Movavi теперь можно купить через терминалы QIWI и Cyberplat 1
16.04.2009 Программы и сервисы Movavi для захвата онлайн-видео теперь поддерживают HD 1
10.03.2009 Объем продаж Movavi в 2008 г. вырос на 27% 1

Публикаций - 30, упоминаний - 33

Movavi и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24795 9
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1169 3
Apple Inc 12235 3
Nvidia Corp 3548 3
Adobe Systems 1559 3
Softline - Софтлайн 2940 2
8405 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5005 2
Google LLC 11916 2
HP Inc. 5713 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2014 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 424 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
Docsvision - ДоксВижн 1014 1
Modum Lab - Модум Лаб 8 1
Seldon - Селдон 17 1
Код Безопасности 643 1
RDP.RU - РДП.ру - РДП Инновации - RDP - Research & Development Partners 27 1
InfoWatch - Инфовотч 1036 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 214 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 47 1
Dr.Web - Доктор Веб 1261 1
АйТи 1378 1
AMD - Advanced Micro Devices 4285 1
Крок - Croc 1782 1
Qualcomm Technologies 1845 1
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 92 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 461 1
Naumen - Наумен 641 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 89 1
Энстрим - Instream 19 1
Logitech 422 1
Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 1
Roxio - RoxioLabs 52 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 330 1
Яндекс Agnitum - Агнитум 67 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 15 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 32 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 142 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
NanduQ - Qiwi 997 1
КонсультантПлюс 137 1
Visa International 1953 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 392 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Vimeo - Видеохостинг 69 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 392 1
Ткач и партнеры 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11946 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1923 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2561 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5045 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2202 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 78 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1549 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6053 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 692 2
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 6 1
Видеоредактор - Video Editor 106 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24629 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25857 8
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1551 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16054 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7484 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4662 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3275 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14574 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16307 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30345 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20337 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21078 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3545 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21662 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6112 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3939 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14509 3
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9344 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31562 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7615 3
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DivX - видеокодек 430 2
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JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1713 2
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 241 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5694 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12761 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24566 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12790 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5600 2
Оцифровка - Digitization 4652 2
Microsoft Windows 15848 11
Movavi Video Suite - Movavi Video Converter - Movavi Video Editor 10 10
Google YouTube - Видеохостинг 2797 7
Microsoft Windows 7 1984 4
Apple macOS 2100 4
Microsoft Windows 10 1798 3
Microsoft Office Word 830 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7153 3
Microsoft Windows XP 2406 3
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 397 3
Linux OS 10167 3
Microsoft Office 3796 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2089 2
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 61 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 2
Apple iPad 3878 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2995 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1772 2
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 2
Microsoft Windows DVD Maker 2 2
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 334 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3281 2
Microsoft Office Excel 1217 2
Apple iOS 7929 2
Google Android 14198 2
Новые облачные технологии - МойОфис 804 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1825 2
Adobe Photoshop 769 2
Adobe Creative Cloud 69 2
Adobe Lightroom 96 2
Adobe Premiere 112 2
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 226 2
Movavi Photo Studio - Movavi Фоторедактор - Movavi Фотостудия 2 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 738 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 854 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 796 1
Microsoft Visio - MS Visio 153 1
HP Learning Studio 1 1
HP VR Backpack - мобильная рабочая станция 4 1
RDP.RU EcoRouter 11 1
Худякова Наталья 6 6
Павлишин Сергей 3 3
Зарезенко Илья 2 2
Путин Владимир 3229 1
Сергунина Наталья 369 1
Шадаев Максут 1036 1
Макаров Валентин 230 1
Анохин Павел 14 1
Массух Илья 234 1
Дубовсков Андрей 89 1
Ермолаев Артем 378 1
Брускина Татьяна 4 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Кириченко Игорь 49 1
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 550 1
РАН ФНИСЦ ИСПИ - Институт социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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