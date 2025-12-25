«Мовавика»: в декабре 2025 года россияне втрое чаще монтируют обучающие видео, чем ролики о товарах и услугах

Аналитики российского видеоредактора «Мовавика Видео» зафиксировали смену трендов в создании видеоконтента: если весной и летом пользователи активно монтировали ролики о товарах и услугах, то сейчас, в конце года, спрос на них минимален. При этом интерес к образовательным видео, напротив, находится на пике.

Переломный момент наступил в начале ноября. Графики использования бизнес-элементов (рамки и стикеры, помогающие понятно рассказать о продукте или услуге) и обучающих видеопрезентаций пересеклись: деловой контент пошел вниз, а образовательный — вверх. К концу декабря разница достигла трехкратного разрыва в пользу обучающих видео.

Ирина Королёва, директор по развитию компании «Мовавика», сказала: «Весной и летом 2025 г. ситуация была обратной. Пик создания бизнес-видео пришелся на апрель-май. В это же время использование элементов, характерных для образовательных видео, было минимальным из-за завершения учебного года и летних каникул».

Резкий рост спроса на образовательный видеоконтент начался в сентябре со стартом нового учебного года и продолжает оставаться высоким. По данным аналитиков «Мовавики», большинство создателей обучающих видео — школьные учителя и преподаватели вузов, при этом существенная доля пользователей также приходится на учащихся. Декабрь традиционно отличается активностью студентов и школьников, которые готовят видеопрезентации для защиты курсовых работ и итоговых проектов.

«Мовавика Видео» — видеоредактор для монтажа как коротких роликов, так и влогов, подкастов, видео для бизнеса или уютных семейных фильмов — флагманский продукт ИТ-компании «Мовавика» из Новосибирска.