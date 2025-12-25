Разделы

ПО Софт
|

«Мовавика»: в декабре 2025 года россияне втрое чаще монтируют обучающие видео, чем ролики о товарах и услугах

Аналитики российского видеоредактора «Мовавика Видео» зафиксировали смену трендов в создании видеоконтента: если весной и летом пользователи активно монтировали ролики о товарах и услугах, то сейчас, в конце года, спрос на них минимален. При этом интерес к образовательным видео, напротив, находится на пике.

Переломный момент наступил в начале ноября. Графики использования бизнес-элементов (рамки и стикеры, помогающие понятно рассказать о продукте или услуге) и обучающих видеопрезентаций пересеклись: деловой контент пошел вниз, а образовательный — вверх. К концу декабря разница достигла трехкратного разрыва в пользу обучающих видео.

Ирина Королёва, директор по развитию компании «Мовавика», сказала: «Весной и летом 2025 г. ситуация была обратной. Пик создания бизнес-видео пришелся на апрель-май. В это же время использование элементов, характерных для образовательных видео, было минимальным из-за завершения учебного года и летних каникул».

Резкий рост спроса на образовательный видеоконтент начался в сентябре со стартом нового учебного года и продолжает оставаться высоким. По данным аналитиков «Мовавики», большинство создателей обучающих видео — школьные учителя и преподаватели вузов, при этом существенная доля пользователей также приходится на учащихся. Декабрь традиционно отличается активностью студентов и школьников, которые готовят видеопрезентации для защиты курсовых работ и итоговых проектов.

«Мовавика Видео» — видеоредактор для монтажа как коротких роликов, так и влогов, подкастов, видео для бизнеса или уютных семейных фильмов — флагманский продукт ИТ-компании «Мовавика» из Новосибирска.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

«Яндекс» под Новый год решил самую раздражающую проблему сервисов такси

Полностью избавиться от зависимости от иностранного ПО до сих пор не удалось

Правительство России одобрило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Россиянам разрешат сообщать о мошенниках на «Госуслугах», а сайты будут оперативно блокировать

Евгений Пудовкин, «Спикател»: Наибольший спрос на SOC наблюдается в формате co-managed

Microsoft ввела «санкции» против всего мира: Отключен волшебный способ активации Windows. Россиян от него отлучили четыре года назад

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще