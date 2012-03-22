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Мадагаскар Республика

Мадагаскар - Республика


22.03.2012 Мадагаскар заселили жертвы кораблекрушения

ких генетиков, показало, что первый человек появился там всего лишь 1200 лет назад. "Cудя по всему, Мадагаскар заселили совершенно случайно", - считает один из участников исследования Мюррей Ко
16.03.2010 Тропический циклон "Хьюберт" обрушился на Мадагаскар

В результате тропического циклона "Хьюберт" на Мадагаскаре погибли не менее 36 человек, более 38 тыс. человек остались без крыши над головой. По данным национального управления по чрезвычайным ситуациям, циклон ударил по восточному побережь
29.02.2008 Растет число жертв тропического циклона "Иван" на Мадагаскаре

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, число жертв тропического циклона "Иван" на Мадагаскаре возросло до 83 человек. Еще 117 человек считаются пропавшими без вести. Местные в
31.01.2008 На Мадагаскаре россиянин попал в тюрьму за ловлю бабочек

Как сообщает РБК со ссылкой на телеканал "Вести", известный красноярский коллекционер редких животных и насекомых Владимир Ефременко приговорен к трем месяцам заключения в тюрьме Мадагаскара за ловлю бабочек. В середине декабря 2007 года В.Ефременко с женой Кристиной в одном из национальных парков африканской республики поймали несколько редких экземпляров чешуйчатокрыл
26.11.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Индии и Мадагаскаре

«Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг на базе технологии CAMEL в сети Orange Madagascar S.A. (Мадагаскар). Также открылся двусторонний коммерческий роуминг с компанией Reliance Telecom Ltd. (Madhya Pradesh) (Индия, GSM 900). На данный момент роуминг действует c 455 операторами из 184 ст
22.07.2005 Аркада "Мадагаскар" стала британским бестселлером

Аркадная игра «Мадагаскар» (Madagascar) от студии DreamWorks Animation и издателя Activision, выпущенная по одноименному мультфильму, «перепрыгнула» пять позиций в британском списке игровых бестселлеров и выш

Публикаций - 55, упоминаний - 62

Мадагаскар и организации, системы, технологии, персоны:

Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8751 3
Google LLC 11788 3
Новые облачные технологии (НОТ) 445 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12608 2
Apple Inc 12109 2
Microsoft - Activision Blizzard 478 2
МегаФон 8847 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 366 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1888 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
Бином 24 1
Фирма АС 5 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2897 1
Dell EMC 5030 1
InfoWatch - Инфовотч 1015 1
HP Inc. 5688 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Vodafone Group 1370 1
HTC Corporation 1499 1
AT&T Inc 1679 1
Nvidia Corp 3493 1
Новый диск 956 1
HP Compaq Computer Corp 1916 1
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 152 1
Yandex - Яндекс 7359 1
Цифра ГК 2431 1
Microsoft Corporation 24639 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1481 1
ВымпелКом - Билайн Приволжский регион 59 1
Siemens AG - Siemens Group 2591 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Sony 6548 1
The Citizen Lab 23 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1403 1
Почта России ПАО 2116 2
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 60 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7328 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 39 1
eBay Inc 1620 1
Евросеть 1404 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 129 1
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
Лента - Сеть розничной торговли 2083 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
BMW Group 446 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
НСПК - Национальная система платежных карт 814 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 48 1
Carnegie Museums 1 1
Kuwait Stock Exchange - Кувейтская фондовая биржа 2 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 72 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
DreamWorks Pictures - DreamWorks SKG - DreamWorks Studios 10 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4970 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5446 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4104 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 51 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 425 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3334 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2892 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 20 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 81 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2505 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 116 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 678 1
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TAMU - Texas A&M University - Техасский университет A&M 20 1
AWI - Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung - Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера 9 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
Россия-Африка - саммит 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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