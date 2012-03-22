Мадагаскар Республика
|22.03.2012
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Мадагаскар заселили жертвы кораблекрушения
ких генетиков, показало, что первый человек появился там всего лишь 1200 лет назад. "Cудя по всему, Мадагаскар заселили совершенно случайно", - считает один из участников исследования Мюррей Ко
|16.03.2010
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Тропический циклон "Хьюберт" обрушился на Мадагаскар
В результате тропического циклона "Хьюберт" на Мадагаскаре погибли не менее 36 человек, более 38 тыс. человек остались без крыши над головой. По данным национального управления по чрезвычайным ситуациям, циклон ударил по восточному побережь
|29.02.2008
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Растет число жертв тропического циклона "Иван" на Мадагаскаре
Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, число жертв тропического циклона "Иван" на Мадагаскаре возросло до 83 человек. Еще 117 человек считаются пропавшими без вести. Местные в
|31.01.2008
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На Мадагаскаре россиянин попал в тюрьму за ловлю бабочек
Как сообщает РБК со ссылкой на телеканал "Вести", известный красноярский коллекционер редких животных и насекомых Владимир Ефременко приговорен к трем месяцам заключения в тюрьме Мадагаскара за ловлю бабочек. В середине декабря 2007 года В.Ефременко с женой Кристиной в одном из национальных парков африканской республики поймали несколько редких экземпляров чешуйчатокрыл
|26.11.2007
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«Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Индии и Мадагаскаре
«Мегафон Северо-Запад» открыл коммерческий роуминг на базе технологии CAMEL в сети Orange Madagascar S.A. (Мадагаскар). Также открылся двусторонний коммерческий роуминг с компанией Reliance Telecom Ltd. (Madhya Pradesh) (Индия, GSM 900). На данный момент роуминг действует c 455 операторами из 184 ст
|22.07.2005
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Аркада "Мадагаскар" стала британским бестселлером
Аркадная игра «Мадагаскар» (Madagascar) от студии DreamWorks Animation и издателя Activision, выпущенная по одноименному мультфильму, «перепрыгнула» пять позиций в британском списке игровых бестселлеров и выш
Мадагаскар и организации, системы, технологии, персоны:
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