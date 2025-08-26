Разделы

Сенегал Республика

Сенегал - Республика

26.08.2025 Serengeti 2.0: «Лаборатория Касперского» помогла Интерполу провести операцию, в результате которой были задержаны более 1200 подозреваемых 1
27.04.2024 Злобные хакеры превратили жителей третьего мира в подопытных кроликов. Они используют развивающиеся страны как полигон для испытания троянов 1
26.04.2024 StormWall: из-за выборов и обострения геополитической ситуации DDoS-атаки выросли по всему миру 2
13.02.2023 «Яндекс» запустил такси в Намибии и Мозамбике 1
28.04.2021 «МойОфис Документы» установили более 1 миллиона пользователей по всему миру 1
08.04.2021 «Швабе» впервые направил неонатальную технику в Монголию и Сенегал 1
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
18.03.2020 Россияне подарят африканцам миллион лицензий «Моего офиса» 1
10.03.2020 «Мой офис» начал формировать партнерскую сеть в Африке 1
19.11.2018 Второй учебный центр Acronis Unium начал работу в Новороссийске 1
30.10.2018 Acronis профинансировал строительство школы в Танзании 1
11.10.2018 Россия подписала протокол изменений в европейскую конвенцию о защите персональных данных 1
13.06.2018 «Мегафон» сообщил о расширении тарифного плана для гостей из других стран 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
18.12.2014 15 африканских стран через год введут биометрические паспорта 1
17.02.2014 «Инфинет» подвел итоги по реализованным проектам в 2013 г. и обозначил планы на 2014 г. 1
12.08.2013 Contact подключила ремиттинговые компании в Гане, Нигерии и Сенегале 2
05.08.2013 Рынок электронных платежей: будущее за mPOS 1
12.02.2013 SAP инвестировала 3 млн евро в устойчивое развитие окружающей среды 1
13.09.2012 Спутниковое ТВ: о чем говорят в Китае? 1
04.10.2010 Новая программа по информатике вызовет у школьников «аллергию» 1
21.10.2008 Россия в мировой тройке СПО-держав 1
06.02.2008 Google расширяет присутствие в Африке 1
13.11.2007 Противопехотные мины к 2010 году уничтожить, вероятно, не удастся 1
04.06.2007 СПИД – угроза демократии в Африке 1
19.03.2001 В Сенегале будут давать награды за заслуги в области новых технологий 1
24.01.2001 Только 1% пользователей Сети живет в Африке и на Ближнем Востоке 1
10.05.2000 Компания "Северо-Западный GSM" открыла роуминг с Гонконгом 1
24.04.2000 "Северо-Западный GSM" открыла роуминг в Сенегале и Вьетнаме (дополнение) 1

Публикаций - 29, упоминаний - 31

Сенегал и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25019 3
Meta Platforms - Facebook 4495 2
Новые облачные технологии (НОТ) 458 2
Acronis - Акронис 452 2
Acronis Foundation - Acronis Cyber Foundation 6 2
Yahoo! 3700 2
Google LLC 12065 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 2
МегаФон 9535 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2237 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1184 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 427 1
Docsvision - ДоксВижн 1023 1
Snapchat 136 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 547 1
Бином 24 1
Фирма АС 5 1
SAP SE 5374 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9019 1
Информсвязь Казахстан 3 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13633 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3276 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 1
Dropbox 505 1
PayPal 659 1
Webmoney - Вебмани.Ру 544 1
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 93 1
InfiNet Wireless - Инфинет 59 1
Weblink International 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
Xiaomi 1882 1
Huawei 4098 1
Apple Inc 12389 1
Татэнерго - ТатАИСэнерго - Татарстан Автоматизация и Связь Энерго 12 1
Yandex - Яндекс 8034 1
Yandex Go - Yango 27 1
InterTrust - ИнтерТраст 329 1
Простор Телеком - Prostor Telecom 29 1
KazTransCom - КазТрансКом - Jusan Mobile - КаспийМунайБайланыс - Актюбнефтесвязь - Байланыс 20 1
Unium 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7846 2
Почта России ПАО 2206 2
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
NanduQ - Qiwi 1001 1
Block - Square 198 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1271 1
Орехово-Зуевская Электросеть 1 1
IDASA - Institute for Democratic Alternatives in South Africa - Институт демократических альтернатив в Южной Африке 1 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 115 1
ЕВРАЗ - КГОК - Качканарский горно-обогатительный комбинат 4 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 158 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 270 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1674 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12398 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4620 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 254 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1439 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1171 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1391 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2644 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1010 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5659 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 230 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3284 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 784 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 688 1
ECOWAS - Economic Community of West African States - CEDEAO - Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest - ЭКОВАС - Экономическое сообщество западноафриканских государств 2 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5140 1
ООН - International Labour Organization - Международная организация труда, МОТ 17 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6331 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 337 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 98 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70230 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12619 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16508 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30167 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14209 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13139 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22288 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25082 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11032 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8365 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6739 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4245 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7050 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7916 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54788 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2550 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16550 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11858 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1583 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26493 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2600 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8406 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5255 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10823 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5510 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8751 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1817 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7914 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2406 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 599 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 791 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 713 1
VMS - Video Management System - Video Management Software - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением - Программное обеспечение для управления видео 158 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21751 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1562 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13057 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5716 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14762 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7965 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1014 1
Новые облачные технологии - МойОфис 837 4
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 814 2
Linux OS 10575 2
Google Play - Google Store - Android Market 3385 2
Apple - App Store 2967 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 966 1
Google Android 14447 1
Apple iOS 8094 1
Apple macOS 2171 1
Rakuten Viber 640 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 899 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1864 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1173 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 172 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 76 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 250 1
МегаФон eMotion - Мессенджер 39 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 7 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1150 1
Apple iPad 3896 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7222 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 480 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 154 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 192 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 861 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5619 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 528 1
Huawei AppGallery 309 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 336 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 222 1
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 31 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 77 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Xiaomi GetApps 45 1
Microsoft Windows 16092 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 211 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 652 1
Яндекс.Маршрутизация 36 1
Комиссаров Дмитрий 233 3
Петров Сергей 60 1
Фетисов Александр 27 1
Zanni John - Занни Джон 11 1
Маркин Алексей 4 1
Etoundi Laurent - Этунди Лоран Сердж Нгоа 1 1
Смирнов Алексей 247 1
Комлев Николай 108 1
Щеглов Петр 65 1
Слудных Анатолий 10 1
Истомин Максим 26 1
Гафарова Елена 26 1
Окороков Дмитрий 7 1
Шмелькова Лариса 1 1
Худавердян Тигран 91 1
Волож Аркадий 255 1
Кудрин Алексей 124 1
Соловьев Николай 2 1
Громаковский Евгений 18 1
Walsh Teresa - Уолш Тереза 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152364 18
Африка - Африканский регион 3540 15
Франция - Французская Республика 7937 10
Нигерия - Федеративная Республика 325 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13468 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52919 8
Португалия - Португальская Республика 934 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17764 7
Финляндия - Финляндская Республика 3637 7
Танзания - Объединённая Республика 78 7
Гана - Республика 71 7
Казахстан - Республика 5717 6
Индия - Bharat 5599 6
Германия - Федеративная Республика 12846 6
Бразилия - Федеративная Республика 2422 6
Бурунди - Республика 71 6
Египет - Арабская Республика 1037 6
Марокко - Королевство 213 6
Уганда - Республика 88 6
Конго - Демократическая Республика 99 6
Европа 24487 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1115 5
Азия - Азиатский регион 5672 5
Беларусь - Белоруссия 5929 5
Норвегия - Королевство 1819 5
Испания - Королевство 3744 5
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 243 5
Тунис - Тунисская Республика 169 5
Кения - Республика 157 5
Камерун - Республика 59 5
Швеция - Королевство 3654 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3567 4
Канада 4946 4
Израиль 2772 4
Бельгия - Королевство 1159 4
Турция - Турецкая республика 2451 4
Чехия - Чешская Республика 1324 4
Эстония - Эстонская Республика 754 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1385 4
ЮАР - Южно-Африканская Республика 577 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53674 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30920 6
Английский язык 6808 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50105 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6652 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9632 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11261 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10335 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3734 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2464 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1110 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19745 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25281 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4323 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6755 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7717 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6643 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 970 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 252 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1504 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 462 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 282 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 642 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4831 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4221 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2542 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1652 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8815 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5173 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3711 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1369 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10397 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4580 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6236 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1980 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4636 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2625 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8375 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5874 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1065 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 843 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 853 1
Radio Canada International (RCI) - Международного канадского радио - Радио Канада 3 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5981 1
Huffington Post 33 1
Bloomberg 1350 1
Мобильные системы 117 1
TechSpot 147 1
Ars Technica 432 1
RFI - Radio France Internationale - Международное Французское радио 4 1
CCTV - China Central Television - Центральное телевидение Китая 15 1
Gartner - Гартнер 3588 1
Forrester Research 827 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8288 1
comScore 379 1
Gartner - CEB Inc - Corporate Executive Board - TowerGroup 14 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 133 1
Acronis Unium 1 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
Россия-Африка - саммит 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379938, в очереди разбора - 738212.
Создано именных указателей - 181602.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

