«Мой офис» начал формировать партнерскую сеть в Африке

«Мой офис», российский разработчик программного обеспечения для совместной работы с документами, приступил к формированию партнерской сети для работы в странах Африки. Планируется создание двухуровневого дистрибьюторского канала, через который будут осуществляться поставки программного обеспечения в государственные и крупные коммерческие структуры региона.

«Мой офис» ведет переговоры на государственном уровне о работе в ряде стран Африки, в том числе в Алжире, Бурунди, Габоне, Гане, Демократической Республике Конго, Мадагаскаре, Марокко, Нигерии, Сенегале, Того и Уганде. Компания заинтересована в привлечении партнеров, которые обладают достаточным уровнем экспертизы на ИТ-рынке и готовы оказывать полный цикл работ по поставке программных решений в указанных странах. Приоритет получат ИТ-компании с опытом работы с государственными структурами и крупным бизнесом с ежегодным оборотом свыше $10 млн. «Мой офис» выставляет высокие требования как к бизнес-экспертизе будущих партнеров, так и к способности выполнять технически сложные ИТ-проекты. Прием заявок на участие в партнерской сети осуществляется через специальный адрес электронной почты.

Первый уровень дистрибьюторского канала будет представлен компаниями, которые получат выделенный статус мастер-партнера для страны либо группы стран Африки. «Мой офис» поможет таким партнерам в продвижении продукта на местных рынках, в том числе проведет обучение сотрудников компании-партнера работе с продуктом и выстраиванию бизнес-стратегий.

При реализации своих задач выделенные мастер-партнеры будут формировать второй уровень канала из числа локальных игроков рынка, интеграторов, реселлеров и поставщиков ИТ-решений. Планируется взаимодействие по классической схеме поставок лицензий на софтверный рынок — «Мой офис» как производитель офисной платформы разрабатывает и совершенствует продукт, мастер-партнер отвечает за реализацию лицензий в регионе в строгом соответствии с KPI, а локальные компании занимаются непосредственным внедрением, технической поддержкой и обучением персонала на местах.

«В настоящий момент продукты "Мой офис" уже используются в странах Африки. Так, в 2019 г. в структуры администрации президента Республики Бурунди были поставлены лицензии "Мой офис Профессиональный", а с Демократической Республикой Конго подписано соглашение о сотрудничестве. Положительные примеры внедрения "Мой офис" в ключевых странах региона повлияют и на выбор их соседей, которые также обеспокоены вопросами конфиденциальности и необходимостью контроля собственных данных. Уверен, они тоже будут заинтересованы в использовании передовых технологий для совместной работы с документами и снижении расходов на создание и поддержку ИТ-инфраструктуры», — сказал Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Мой офис».