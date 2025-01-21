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Конго Демократическая Республика

Конго - Демократическая Республика

СОБЫТИЯ


21.01.2025 Против Apple открыто уголовное расследование из-за скупки «кровавых ископаемых»

pple, которая обвиняется в «сознательной» закупке «кровавых минералов» у вооруженных формирований в Демократической Республике Конго (ДРК), об этом пишет издание Financial Times. По информации

24.10.2019 Российское ПО «МойОфис» будет экспортироваться в ДР Конго

ловий развития российского бизнеса в регионе и поддерживает инициативы частных компаний. Контракт с Демократической Республикой Конго — яркое тому подтверждение. Надеемся, что пользователи по д
14.09.2012 В Конго обнаружен новый вид обезьян

ных охотников Первый найденный лесула был молодой особью, содержащейся в 2007 году в городе Опала в Демократической Республике Конго. Обезьяна напоминала совиноголовую обезьяну, но имела окрас,
05.08.2008 «Мегафон» открыл GPRS-роуминг в Конго

Оператор сотовой связи «Мегафон» открывает двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компанией Vodacom Congo (RDC) S.p.r.l (Демократическая Республика Конго). Итого, на 4 августа 2008 г. у всех региональных компаний оператора коммерческий роуминг GPRS действует с 197 сетями из 109 стран, предоставляющими услуги в 11
08.08.2007 В Конго обнаружены новые виды животных

ждународного общества охраны дикой природы (WCS) нашла в малодоступном уголке на востоке республики Конго уникальный лес, где водятся 6 ранее неизвестных разновидностей животных, сообщает Scien
11.05.2005 "Билайн" добрался до Конго

Оператор сотовой связи «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») расширил сеть международного роуминга. С 29 апреля 2005 г. услуги двустороннего роуминга доступны для абонентов «Билайн» в республике Конго в партнерской сети Oasis компании SAIT Telecom. С 26 апреля 2005 г. абонентам сети «Билайн» также предоставлены услуги международного автоматического роуминга в королевстве Лес
09.04.2002 Alcatel подписала контракт по расширению GSM-сети Vodacom в Конго

южноафриканской компанией Vodacom на поставку и ввод в действие расширения GSM-сети 900/1800 МГц в Демократической Республике Конго. Это соглашение стоимостью 145 млн. евро позволит Vodacom Co
03.12.1999 Интернет теперь будет доступен жителям Сомали и Конго

ь $120 за установку, $30 за аренду линии и $0.75/мин за доступ в Интернет. Уже 40 человек подписались на эти услуги. Сомалийская Telecom Group также планирует создать аналогичную службу в Могадишу. В Конго также скоро будет организован доступ в Интернет для всех желающих - недавно было создано Congo-Net, совместное предприятие MediaPost и ONPT, оператора телекоммуникаций. Таким образом, пос

Публикаций - 102, упоминаний - 172

Конго и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 8
Новые облачные технологии (НОТ) 485 6
Microsoft Corporation 25775 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Vodafone Group 1412 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Vodafone Group - Vodacom Group - Vodacom Congo - Vodacom Tanzania 16 3
Samsung Electronics 11065 3
Ростелеком 10948 3
Apple Inc 13156 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 3
Dropbox 527 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 2
Питерская группа связистов 441 2
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 2
Huawei 4677 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 2
Lenovo Motorola 3566 2
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 2
China Mobile 436 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 93 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 2
Google LLC 12690 2
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 2
Visor 70 2
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
Mustcom 37 1
Роскосмос - Главкосмос - Glavkosmos - Главкосмос Пусковые Услуги 7 1
Фирма АС 5 1
Verint Systems 43 1
Box inc - box.com - box.net 375 1
Почта России ПАО 2370 5
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 3
TimeTurns Holdings 10 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 2
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 2
АМКОДОР 8 2
Belgian Hunter Consortium 2 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Альфа-Банк 1979 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Visa International 1993 2
Альфа-Групп 745 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Puma - Пума 50 2
Cirque du Soleil - Цирк дю Солей 6 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 1
Norwegian Air Shuttle - Норвежские авиалинии 1 1
Рубин МТЗ - Московский телевизионный завод 10 1
Минобороны РФ - ГНИИИ АиКМ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт авиационной и космической медицины 4 1
Лидер НКО - Международные денежные переводы - платежная система - Leader International Money Transfers System 37 1
Дисплей КБ - Белорусское конструкторское бюро 2 1
Радар КБ - Белорусское конструкторское бюро 1 1
Росатом - ТВЭЛ - Рэнера 15 1
Arthur D. Little 14 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
Philips Foundation 1 1
Kuwait Stock Exchange - Кувейтская фондовая биржа 2 1
NanduQ - Qiwi Baltic 3 1
NanduQ - Qiwi Chili - Qiwi Argentina 1 1
NanduQ - Qiwi Jordan 1 1
NanduQ - Qiwi Brasil T 1 1
NanduQ - Qiwi USA 1 1
Societe Monetique-Tunisie - Monétique Tunisie 1 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
First National Holdings 40 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 3
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
EUMETSAT - European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites - Европейская организация спутниковой метеорологии 41 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Мосгордума - Московская городская Дума 148 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
Совет Министров Республики Беларусь - Министерство обороны Республики Беларусь - Вооружённые Силы Республики Беларусь - Белорусские интернет-войска 8 1
Международный арбитраж 32 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
NERC - Natural Environment Research Council - Центр экологии и гидрологии - Национальный центр атмосферных наук 1 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Президент Белоруссии - Совбез Белоруссии - Совет Безопасности Республики Беларусь - КГБ РБ - Комитет государственной безопасности Белоруссии - Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 16 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 3
Аль-Каида - террористическая организация 67 3
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
WiMAX Forum 69 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
НОПРИЗ - Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 3 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 18
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 11
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 10
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 4
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
Новые облачные технологии - МойОфис 958 11
Google Android 15244 6
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 94 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Linux OS 11533 4
Microsoft Windows 16882 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Apple - App Store 3109 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 3
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 239 3
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 34 3
EUMETSAT Meteosat - MSG, Meteosat Second Generation - MTG, Meteosat Third Generation 15 2
Xiaomi GetApps 52 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Apple iOS 8583 2
Apple macOS 2419 2
Huawei AppGallery 353 2
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 365 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 2
Apple Mac App Store 88 2
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 2
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 2
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 7 2
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 31 2
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица - МояТаблица 47 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 153 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 107 1
Apple iPhone 13 193 1
Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 122 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 84 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 1
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 124 1
Amdocs ACE - Amdocs Advertising, Commerce and Entertainment 1 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 1
Комиссаров Дмитрий 248 6
Щеглов Петр 85 4
Worobey Michael - Воробей Майкл 3 3
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 2
Яковлев Антон 33 2
Милявский Александр 6 2
Корольков Владимир 8 2
Басова Елена 13 2
Пакер Александра 5 2
Cirincione Joseph - Чиринчионе Джозеф 2 2
Taylor Richard - Тэйлор Ричард 7 2
Каримова Гульнара 95 2
Каримов Ислам 97 2
Чеглаков Андрей 63 2
Цуприк Василий 12 2
Тимченко Александр 20 2
Доброхотов Алексей 18 2
Кривенко Виталий 23 2
Асланян Сергей 104 2
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 2
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 2
Савюк Виктор 41 1
Галкина Татьяна 49 1
Красовский Александр 29 1
Хантимиров Рамиль 82 1
Солонин Виталий 90 1
Полтев Сергей 17 1
Андросик Владимир 33 1
Березовский Борис 24 1
Полуэктов Андрей 10 1
Лузин Александр 7 1
Юсипова Наталья 6 1
Шкель Виктор 3 1
Ким Андрей 58 1
Калякин Павел 79 1
Милявская Жанна 1 1
Svanberg Carl-Henric - Сванберг Карл-Хенрик 23 1
Семион Кирилл 51 1
Киселева Ольга 6 1
Григорян Гарегин 1 1
Африка - Африканский регион 3641 55
Россия - РФ - Российская федерация 166168 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 35
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 22
Европа 24964 21
Казахстан - Республика 6048 19
Уганда - Республика 92 19
Индия - Bharat 5870 18
Нигерия - Федеративная Республика 339 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 17
Азия - Азиатский регион 5920 17
Беларусь - Белоруссия 6289 17
Танзания - Объединённая Республика 87 17
Бурунди - Республика 73 16
Франция - Французская Республика 8177 15
Германия - Федеративная Республика 13221 14
Швеция - Королевство 3782 13
Испания - Королевство 3840 13
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 13
Украина 7928 12
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 99 12
Кения - Республика 168 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 11
Земля - планета Солнечной системы 10865 11
Япония 13807 11
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 11
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Приматы - Primates - отряд плацентарных млекопитающих (обезьяны и полуобезьяны) 208 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 4
Геология - Ледник - Glacier 218 4
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IDC - International Data Corporation 4975 1
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