Конго - Демократическая Республика

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Вырубка тропических лесов аукнется по всей Земле 1

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В 2008 году количество голодающих в мире почти достигло одного миллиарда 1

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Nokia Siemens Networks построит сеть в Саудовской Аравии 1