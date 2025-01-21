Получите все материалы CNews по ключевому слову
Конго Демократическая Республика
СОБЫТИЯ
|21.01.2025
|
Против Apple открыто уголовное расследование из-за скупки «кровавых ископаемых»
pple, которая обвиняется в «сознательной» закупке «кровавых минералов» у вооруженных формирований в Демократической Республике Конго (ДРК), об этом пишет издание Financial Times. По информации
|24.10.2019
|
Российское ПО «МойОфис» будет экспортироваться в ДР Конго
ловий развития российского бизнеса в регионе и поддерживает инициативы частных компаний. Контракт с Демократической Республикой Конго — яркое тому подтверждение. Надеемся, что пользователи по д
|14.09.2012
|
В Конго обнаружен новый вид обезьян
ных охотников Первый найденный лесула был молодой особью, содержащейся в 2007 году в городе Опала в Демократической Республике Конго. Обезьяна напоминала совиноголовую обезьяну, но имела окрас,
|05.08.2008
|
«Мегафон» открыл GPRS-роуминг в Конго
Оператор сотовой связи «Мегафон» открывает двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компанией Vodacom Congo (RDC) S.p.r.l (Демократическая Республика Конго). Итого, на 4 августа 2008 г. у всех региональных компаний оператора коммерческий роуминг GPRS действует с 197 сетями из 109 стран, предоставляющими услуги в 11
|08.08.2007
|
В Конго обнаружены новые виды животных
ждународного общества охраны дикой природы (WCS) нашла в малодоступном уголке на востоке республики Конго уникальный лес, где водятся 6 ранее неизвестных разновидностей животных, сообщает Scien
|11.05.2005
|
"Билайн" добрался до Конго
Оператор сотовой связи «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») расширил сеть международного роуминга. С 29 апреля 2005 г. услуги двустороннего роуминга доступны для абонентов «Билайн» в республике Конго в партнерской сети Oasis компании SAIT Telecom. С 26 апреля 2005 г. абонентам сети «Билайн» также предоставлены услуги международного автоматического роуминга в королевстве Лес
|09.04.2002
|
Alcatel подписала контракт по расширению GSM-сети Vodacom в Конго
южноафриканской компанией Vodacom на поставку и ввод в действие расширения GSM-сети 900/1800 МГц в Демократической Республике Конго. Это соглашение стоимостью 145 млн. евро позволит Vodacom Co
|03.12.1999
|
Интернет теперь будет доступен жителям Сомали и Конго
ь $120 за установку, $30 за аренду линии и $0.75/мин за доступ в Интернет. Уже 40 человек подписались на эти услуги. Сомалийская Telecom Group также планирует создать аналогичную службу в Могадишу. В Конго также скоро будет организован доступ в Интернет для всех желающих - недавно было создано Congo-Net, совместное предприятие MediaPost и ONPT, оператора телекоммуникаций. Таким образом, пос
Конго и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.