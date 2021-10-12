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Конго
Демократическая Республика

Конго - Демократическая Республика


12.10.2021 Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 1
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
18.03.2020 Россияне подарят африканцам миллион лицензий «Моего офиса» 2
10.03.2020 «Мой офис» начал формировать партнерскую сеть в Африке 2
24.10.2019 Российское ПО «МойОфис» будет экспортироваться в ДР Конго 2
11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии 1
13.03.2018 «Лаборатория Касперского» нашла сложное шпионское ПО, заражающее жертв через роутеры 1
24.01.2017 Вымогатель Locky вылетел из топ-10 угроз впервые с июня 2016 года 1
13.05.2016 Кавказский «МегаФон» составил Топ-10 самых посещаемых стран по итогам майских каникул 1
06.08.2015 «Лидер» выходит на рынки семи стран благодаря партнерству с MoneyTrans 1
14.03.2015 Qiwi не смогла покорить ни Америку, ни Европу 1
23.12.2014 «БПЦ Банковские Технологии» перевели Monétique Tunisie на SmartVista 1
05.09.2014 Создана ГИС для контроля за торговлей оружием 1
16.01.2014 Tele2 подвела итоги новогоднего роуминга 1
21.01.2013 Летучие мыши разносят лихорадку Эбола 2
14.09.2012 В Конго обнаружен новый вид обезьян 3
11.09.2012 Вырубка тропических лесов аукнется по всей Земле 1
15.03.2012 Система Contact расширяет свое присутствие в Африке 1
11.11.2011 «Ситроникс» представил OSS/BSS-систему Foris и RFID-решения для африканского рынка 1
07.10.2011 Развивающиеся страны лидируют по скорости интернет-доступа 1
20.04.2011 ВИЧ заражает людей уже не менее 100 лет 1
03.03.2011 Таяние ледников в палеолите привело к крупнейшей засухе 1
31.08.2010 Оспа обезьян распространяется среди людей 2
15.01.2010 «Эрикссон» направит на Гаити телеком-оборудование для помощи в ликвидации последствий землятресения 1
15.10.2009 Альтернативную Нобелевскую премию получил сотрудник Greenpeace Африки 2
10.07.2009 Россия выбыла из Топ-10 генераторов трафика 1
16.06.2009 ООН: опубликован индекс вероятности стихийных бедствий в 200 странах мира 1
10.12.2008 В 2008 году количество голодающих в мире почти достигло одного миллиарда 1
05.08.2008 «Мегафон» открыл GPRS-роуминг в Конго 1
20.06.2008 Число жертв военных действий за последние 50 лет занижено в 3 раза 2
11.06.2008 ООН: Африка ежегодно теряет 4 млн. га лесных покровов 1
06.03.2008 Mobile World Congress: 3G готовится к 100 мбит/с 1
13.02.2008 «Ситроникс» построил сеть сотовой связи в Уганде 1
04.02.2008 Землетрясения в центральной Африке унесли жизни 39 человек 1
09.01.2008 Nokia Siemens Networks построит сеть в Саудовской Аравии 1
26.12.2007 Биосфера-2007: свыше тысячи новых видов 1
30.10.2007 Вирус СПИДа пришел из Африки через Гаити 1
30.10.2007 Следы ВИЧ-инфекции ведут на Гаити 1
19.10.2007 Эксклюзив: секреты новых русских связистов в Индии 1

Публикаций - 63, упоминаний - 76

Конго упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Новые облачные технологии (НОТ) 228 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 2
Vodafone Group 1267 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6239 2
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 80 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 1
ByCell 26 1
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 1
Питерская группа связистов 203 1
Фирма АС 3 1
LG Electronics 3134 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1416 1
Visor 54 1
Nokia Siemens Networks 201 1
Ростелеком ВолгаТелеком 509 1
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1244 1
Ростелеком - Связьинвест 1657 1
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 93 1
Telia Company - TeliaSonera 783 1
Check Point Software Technologies 683 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 1
Docsvision - ДоксВижн 946 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 210 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 247 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1201 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 487 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 479 1
Почта России ПАО 1798 2
Бином 18 1
Qiwi 795 1
Visa International 1640 1
QIWI Банк - Киви Банк 78 1
Виктория - Сеть супермаркетов 79 1
РусславБанк - РСБ 154 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 885 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 334 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7381 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 171 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1122 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 208 2
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 35 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2047 1
Администрация Волгоградской области - ГБУ ЦИТ ВО - Центр информационных технологий Волгоградской области 6 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
Мосгордума - Московская городская Дума 104 1
U.S. Geological Survey (USGS) - Геологическая служба США 80 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
Microsoft WWF - Windows Workflow Foundation 54 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12359 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1034 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 642 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1076 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5186 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 18 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1275 1
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 91 1
Новые облачные технологии - МойОфис 326 4
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 39 3
Apple iOS 6248 2
Google Android 11673 2
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 16 2
Check Point ThreatCloud 54 1
JavaScript - Язык программирования 935 1
Ред ОС 268 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 4 1
Ланит LanDocs 63 1
Dialog - Мессенджер 32 1
Apple - App Store 2355 1
Google Play - Google Store - Android Market 2638 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 545 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 41 1
Tizen OS - Linux 220 1
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 364 1
Apple macOS 1229 1
Microsoft Windows 10 10129 1
Linux OS 7207 1
Комиссаров Дмитрий 163 4
Носков Константин 205 1
Мамонов Михаил 24 1
Etoundi Laurent - Этунди Лоран Сердж Нгоа 1 1
Дягилев Василий 83 1
Каримова Гульнара 90 1
Каримов Ислам 87 1
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 27 1
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 21 1
Hedelius Patricia - Хеделиус Патриция 3 1
Галкина Татьяна 10 1
Милявский Александр 3 1
Полуэктов Андрей 8 1
Лузин Александр 7 1
Африка - Африканский регион 2667 12
Россия - Российская федерация - РФ 82514 8
Танзания - Объединённая Республика 71 7
Нигерия - Федеративная Республика 232 7
Индия - Республика 4093 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10904 6
Уганда - Республика 53 5
Мадагаскар - Республика 37 5
Марокко - Королевство 171 5
Бурунди - Республика 56 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34033 5
Гана - Республика 59 4
Камерун - Республика 31 4
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 180 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9576 4
Казахстан - Республика 4139 4
Габон - Габонская Республика 11 4
Беларусь - Белоруссия 3207 4
Швеция - Королевство 1881 4
Кения - Республика 123 4
Зимбабве - Республика 102 4
Япония 7899 3
Франция - Французская Республика 4928 3
ЮАР - Южно-Африканская Республика 412 3
Того - Тоголезская Республика 15 3
Дания - Королевство 883 3
Сенегал - Республика 25 3
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 274 3
Азия - Азиатский регион 3156 3
Румыния 547 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 533 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1685 2
Аргентина - Аргентинская Республика 473 2
Узбекистан - Республика 1255 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1470 2
Тунис - Тунисская Республика 146 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 657 2
Египет - Арабская Республика 638 2
Бельгия - Королевство 848 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4110 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 950 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1228 1
Образование в России 552 1
Дед Мороз 153 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 1
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 131 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1835 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 554 1
Associated Press 1965 1
Der Spiegel 139 1
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 212 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 158 1
Россия-Африка - саммит 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
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