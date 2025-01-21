Конго - Демократическая Республика

Против Apple открыто уголовное расследование из-за скупки «кровавых ископаемых» pple, которая обвиняется в «сознательной» закупке «кровавых минералов» у вооруженных формирований в Демократической Республике Конго (ДРК), об этом пишет издание Financial Times. По информации

Российское ПО «МойОфис» будет экспортироваться в ДР Конго ловий развития российского бизнеса в регионе и поддерживает инициативы частных компаний. Контракт с Демократической Республикой Конго — яркое тому подтверждение. Надеемся, что пользователи по д

В Конго обнаружен новый вид обезьян ных охотников Первый найденный лесула был молодой особью, содержащейся в 2007 году в городе Опала в Демократической Республике Конго. Обезьяна напоминала совиноголовую обезьяну, но имела окрас,

«Мегафон» открыл GPRS-роуминг в Конго Оператор сотовой связи «Мегафон» открывает двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компанией Vodacom Congo (RDC) S.p.r.l (Демократическая Республика Конго). Итого, на 4 августа 2008 г. у всех региональных компаний оператора коммерческий роуминг GPRS действует с 197 сетями из 109 стран, предоставляющими услуги в 11

В Конго обнаружены новые виды животных ждународного общества охраны дикой природы (WCS) нашла в малодоступном уголке на востоке республики Конго уникальный лес, где водятся 6 ранее неизвестных разновидностей животных, сообщает Scien

"Билайн" добрался до Конго Оператор сотовой связи «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») расширил сеть международного роуминга. С 29 апреля 2005 г. услуги двустороннего роуминга доступны для абонентов «Билайн» в республике Конго в партнерской сети Oasis компании SAIT Telecom. С 26 апреля 2005 г. абонентам сети «Билайн» также предоставлены услуги международного автоматического роуминга в королевстве Лес

Alcatel подписала контракт по расширению GSM-сети Vodacom в Конго южноафриканской компанией Vodacom на поставку и ввод в действие расширения GSM-сети 900/1800 МГц в Демократической Республике Конго. Это соглашение стоимостью 145 млн. евро позволит Vodacom Co