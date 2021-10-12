Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Конго
Демократическая Республика
Публикаций - 63, упоминаний - 76
Конго упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Почта России ПАО 1798 2
|Бином 18 1
|Qiwi 795 1
|Visa International 1640 1
|QIWI Банк - Киви Банк 78 1
|Виктория - Сеть супермаркетов 79 1
|РусславБанк - РСБ 154 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 3
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1835 3
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 554 1
|Associated Press 1965 1
|Der Spiegel 139 1
|ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 212 1
|ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 158 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru