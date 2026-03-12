Разделы

EUMETSAT Meteosat MSG, Meteosat Second Generation MTG, Meteosat Third Generation


СОБЫТИЯ

12.03.2026 «Фабрики смерчей» под прицелом: ученые создали систему для автоматического обнаружения опасных явлений 1
13.07.2017 В «Росэлектронике» разработали экспедиционный комплекс приема спутниковой информации 1
22.03.2010 Предложения Thales Alenia Space и OHB по метеоспутникам MTG приняты ESA 1
22.12.2005 Индийский и европейский спутники выведены на орбиту 1
15.12.2005 Запуск европейского метеоспутника будет транслироваться в Интернете 1
22.11.2005 Европа удваивает количество метеоспутников 2
04.11.2004 Alcatel построит 4-й европейский метеоспутник второго поколения 1
09.04.2003 Спутниковая связь для гражданских и военных целей 1
05.12.2002 Исполнилось 25 лет первому европейскому метеоспутнику 3
29.08.2002 Новый метеоспутник предскажет штормы, туманы и сейсмическую активность в Европе и Африке 1
30.05.2002 Alcatel Space началa готовить к старту первый метеоспутник второго поколения 2

Публикаций - 15, упоминаний - 20

EUMETSAT Meteosat и организации, системы, технологии, персоны:

ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 109 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 4
Polar - Полар 110 2
ТелеСвязь 21 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3327 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1229 1
Thales Group 126 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 690 9
Leonardo S.p.A. - Telespazio 241 7
Puma - Пума 50 2
Тайфун НПО 4 1
MTG - Modern Times Group - Модерн Таймс Групп 23 1
EUMETSAT - European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites - Европейская организация спутниковой метеорологии 41 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3132 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 724 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 219 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 932 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1871 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7221 14
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10087 10
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4755 4
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 406 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23545 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74496 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15071 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9536 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23215 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3950 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 982 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19195 1
Аналоговые технологии 2842 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2384 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4078 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3595 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58129 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2985 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 177 6
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 6
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 27 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5150 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1539 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 144 1
Брыкин Арсений 57 1
Европа 24725 12
Земля - планета Солнечной системы 10717 10
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53687 3
Россия - РФ - Российская федерация 159457 3
Африка Западная 64 2
Конго - Демократическая Республика 100 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4133 2
Африка - Африканский регион 3586 2
Индия - Bharat 5749 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18913 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13607 1
Ирак - Республика 703 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1942 8
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1662 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2935 2
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 484 2
Ирак - Война в Персидском заливе 223 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 981 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 126 1
New Scientist 1448 1
Space Daily 528 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11461 1
Météo-France - Метео-Франс 6 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
