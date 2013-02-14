Получите все материалы CNews по ключевому слову
Puma Пума
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|14.02.2013
|
Puma Retail будет управлять ассортиментом в своих магазинах с помощью JDA Allocation
Компания JDA Software Group, разработчик решений для управления цепочками поставок, объявила о том, что компания Puma Retail, мировой производитель спортивных товаров, выбрала решение JDA Allocation для оптимизации и централизации выполнения своих ассортиментных стратегий. С помощью этого решения Puma<
|10.12.2010
|
Германия возвращается к сверхзащищенным БМП
6 декабря компании Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) передали на испытание германскому Федеральному управлению оборонных технологий и закупок две первые боевые машины пехоты PUMA. Это начало поставки 405 транспортных средств пехоты, которые в настоящее время не имеют аналогов по защищенности и огневой мощи. Контракт стоимостью примерно 3,1 млрд евро на закупку БМП
|02.07.2010
|
Смартфон PUMA появился в Европе
Смартфон PUMA появился в Европе. Это устройство с 2.8-дюймовым QVGA-экраном и встроенной солнечной батареей в задней крышке. Изготавливать его будет компания Sagem и она же будет разработчиком пользоват
|10.11.2008
|
Розничная сеть магазинов Puma управляет продажами с помощью Vision Merchandising
Розничная сеть Puma приступила к реализации проекта по внедрению решения Vision Merchandising от компании Jesta, разработчика сквозных решений для отрасли розничной торговли, с целью автоматизировать управлен
|29.09.2008
|
Puma внедряет систему управления рабочими ресурсами
Для повышения уровня сервиса Puma выбрала решение Kronos for Retail, платформу для управления рабочими ресурсами. Приложение внедряется во всех магазинах компании в США и ориентировано на такие процессы, как бюджетирование
|19.06.2008
|
MSI выбрала новейшую мобильную платформу Puma от AMD
Компания MSI Notebook объявила о том, что решила оборудовать многие свои модели ноутбуков новой мобильной платформой AMD Puma. В число этих моделей вошли GX630, GT735, PX211, PX210, PR311, EX300, EX630 и др. Благодаря переходу на новую платформу улучшится производительность, станут более качественными аудио и виз
|04.06.2008
|
AMD отыграет позиции с Puma
Компания AMD объявила о запуске новой платформы для ноутбуков под кодовым названием Puma, оптимизированной для трехмерной графики и развлечений высокой четкости. Платформа стоит на трех китах: новом двухъядерном процессоре AMD Turion X2 Ultra (кодовое имя Griffin), чипсетах AM
|27.05.2008
|
Близится запуск новой мобильной платформы – AMD Puma
ланирует запустить новую мобильную платформу для ноутбуков на выставке Computex, которая пройдет с 3 по 7 июня в Тайбэе, Тайвань, сообщает The Register Hardware. Мобильная платформа для ноутбуков AMD Puma состоит из двух ключевых компонентов: чипсета AMD 780M (M780) и процессора AMD Griffin. В указанном процессоре используются ядра K8, которые также используются в процессорах AMD Turion, од
|06.03.2008
|
Состоялся запуск мобильной платформы AMD Puma
Компания AMD объявила об официальном запуске новой мобильной платформы: Puma. Новая платформа является мобильной платформой AMD третьего поколения и состоит из трех компонентов: набора системной логики M780 (кодовое имя RS780M), двухъядерного процессора AMD Turion
|02.08.2001
|
Новости из-под полы: Puma сделает Mac OS X 10.1 быстрее
Обновление операционной системы Mac OS X 10.1 под кодовым названием Puma успело загадочным образом "выскользнуть" из-за стен корпорации Apple в лучших традициях новых продуктов Microsoft - раньше назначенной даты выпуска. Сама Apple разместила на своем сайте то
Puma и организации, системы, технологии, персоны:
|Greenpeace - Гринпис 129 1
|МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
|WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
|DailyTech 96 2
|Space Daily 528 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2725 2
|Forbes - Форбс 933 2
|The Register - The Register Hardware 1726 2
|InformationWeek 241 1
|TG Daily 98 1
|MacWorld 134 1
|Space War 75 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|Wylsacom - Валентин Петухов 13 1
|DigiTimes - Издание 1327 1
|IDG - International Data Group 116 1
|AP - Associated Press 2006 1
|AppleInsider 398 1
|Quinnipiac University - Квиннипэкский университет 1 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1303 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420172, в очереди разбора - 726071.
Создано именных указателей - 190745.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.