Puma - Пума

Puma Retail будет управлять ассортиментом в своих магазинах с помощью JDA Allocation Компания JDA Software Group, разработчик решений для управления цепочками поставок, объявила о том, что компания Puma Retail, мировой производитель спортивных товаров, выбрала решение JDA Allocation для оптимизации и централизации выполнения своих ассортиментных стратегий. С помощью этого решения Puma<

Германия возвращается к сверхзащищенным БМП 6 декабря компании Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) передали на испытание германскому Федеральному управлению оборонных технологий и закупок две первые боевые машины пехоты PUMA. Это начало поставки 405 транспортных средств пехоты, которые в настоящее время не имеют аналогов по защищенности и огневой мощи. Контракт стоимостью примерно 3,1 млрд евро на закупку БМП

Смартфон PUMA появился в Европе Смартфон PUMA появился в Европе. Это устройство с 2.8-дюймовым QVGA-экраном и встроенной солнечной батареей в задней крышке. Изготавливать его будет компания Sagem и она же будет разработчиком пользоват

Розничная сеть магазинов Puma управляет продажами с помощью Vision Merchandising Розничная сеть Puma приступила к реализации проекта по внедрению решения Vision Merchandising от компании Jesta, разработчика сквозных решений для отрасли розничной торговли, с целью автоматизировать управлен

Puma внедряет систему управления рабочими ресурсами Для повышения уровня сервиса Puma выбрала решение Kronos for Retail, платформу для управления рабочими ресурсами. Приложение внедряется во всех магазинах компании в США и ориентировано на такие процессы, как бюджетирование

MSI выбрала новейшую мобильную платформу Puma от AMD Компания MSI Notebook объявила о том, что решила оборудовать многие свои модели ноутбуков новой мобильной платформой AMD Puma. В число этих моделей вошли GX630, GT735, PX211, PX210, PR311, EX300, EX630 и др. Благодаря переходу на новую платформу улучшится производительность, станут более качественными аудио и виз

AMD отыграет позиции с Puma Компания AMD объявила о запуске новой платформы для ноутбуков под кодовым названием Puma, оптимизированной для трехмерной графики и развлечений высокой четкости. Платформа стоит на трех китах: новом двухъядерном процессоре AMD Turion X2 Ultra (кодовое имя Griffin), чипсетах AM

Близится запуск новой мобильной платформы – AMD Puma ланирует запустить новую мобильную платформу для ноутбуков на выставке Computex, которая пройдет с 3 по 7 июня в Тайбэе, Тайвань, сообщает The Register Hardware. Мобильная платформа для ноутбуков AMD Puma состоит из двух ключевых компонентов: чипсета AMD 780M (M780) и процессора AMD Griffin. В указанном процессоре используются ядра K8, которые также используются в процессорах AMD Turion, од

Состоялся запуск мобильной платформы AMD Puma Компания AMD объявила об официальном запуске новой мобильной платформы: Puma. Новая платформа является мобильной платформой AMD третьего поколения и состоит из трех компонентов: набора системной логики M780 (кодовое имя RS780M), двухъядерного процессора AMD Turion