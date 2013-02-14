Разделы

Puma Пума

Puma - Пума

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.02.2013 Puma Retail будет управлять ассортиментом в своих магазинах с помощью JDA Allocation

Компания JDA Software Group, разработчик решений для управления цепочками поставок, объявила о том, что компания Puma Retail, мировой производитель спортивных товаров, выбрала решение JDA Allocation для оптимизации и централизации выполнения своих ассортиментных стратегий. С помощью этого решения Puma<
10.12.2010 Германия возвращается к сверхзащищенным БМП

6 декабря компании Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) передали на испытание германскому Федеральному управлению оборонных технологий и закупок две первые боевые машины пехоты PUMA. Это начало поставки 405 транспортных средств пехоты, которые в настоящее время не имеют аналогов по защищенности и огневой мощи. Контракт стоимостью примерно 3,1 млрд евро на закупку БМП

02.07.2010 Смартфон PUMA появился в Европе

Смартфон PUMA появился в Европе. Это устройство с 2.8-дюймовым QVGA-экраном и встроенной солнечной батареей в задней крышке. Изготавливать его будет компания Sagem и она же будет разработчиком пользоват
10.11.2008 Розничная сеть магазинов Puma управляет продажами с помощью Vision Merchandising

Розничная сеть Puma приступила к реализации проекта по внедрению решения Vision Merchandising от компании Jesta, разработчика сквозных решений для отрасли розничной торговли, с целью автоматизировать управлен
29.09.2008 Puma внедряет систему управления рабочими ресурсами

Для повышения уровня сервиса Puma выбрала решение Kronos for Retail, платформу для управления рабочими ресурсами. Приложение внедряется во всех магазинах компании в США и ориентировано на такие процессы, как бюджетирование
19.06.2008 MSI выбрала новейшую мобильную платформу Puma от AMD

Компания MSI Notebook объявила о том, что решила оборудовать многие свои модели ноутбуков новой мобильной платформой AMD Puma. В число этих моделей вошли GX630, GT735, PX211, PX210, PR311, EX300, EX630 и др. Благодаря переходу на новую платформу улучшится производительность, станут более качественными аудио и виз
04.06.2008 AMD отыграет позиции с Puma

Компания AMD объявила о запуске новой платформы для ноутбуков под кодовым названием Puma, оптимизированной для трехмерной графики и развлечений высокой четкости. Платформа стоит на трех китах: новом двухъядерном процессоре AMD Turion X2 Ultra (кодовое имя Griffin), чипсетах AM
27.05.2008 Близится запуск новой мобильной платформы – AMD Puma

ланирует запустить новую мобильную платформу для ноутбуков на выставке Computex, которая пройдет с 3 по 7 июня в Тайбэе, Тайвань, сообщает The Register Hardware. Мобильная платформа для ноутбуков AMD Puma состоит из двух ключевых компонентов: чипсета AMD 780M (M780) и процессора AMD Griffin. В указанном процессоре используются ядра K8, которые также используются в процессорах AMD Turion, од
06.03.2008 Состоялся запуск мобильной платформы AMD Puma

Компания AMD объявила об официальном запуске новой мобильной платформы: Puma. Новая платформа является мобильной платформой AMD третьего поколения и состоит из трех компонентов: набора системной логики M780 (кодовое имя RS780M), двухъядерного процессора AMD Turion

02.08.2001 Новости из-под полы: Puma сделает Mac OS X 10.1 быстрее

Обновление операционной системы Mac OS X 10.1 под кодовым названием Puma успело загадочным образом "выскользнуть" из-за стен корпорации Apple в лучших традициях новых продуктов Microsoft - раньше назначенной даты выпуска. Сама Apple разместила на своем сайте то

Публикаций - 50, упоминаний - 50

Puma и организации, системы, технологии, персоны:

AMD - Advanced Micro Devices 4500 12
Intel Corporation 12588 10
Apple Inc 12763 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2113 6
Xiaomi 2040 5
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 685 5
Microsoft Corporation 25342 4
Samsung Electronics 10719 3
Dell EMC 5108 3
Alibaba Group 455 3
Yandex - Яндекс 8623 3
HP Inc. 5774 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 518 3
Sony 6641 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 485 3
Google LLC 12351 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 850 2
МегаФон 10118 2
Cisco Systems 5238 2
Huawei 4297 2
Veeam Software 328 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 886 2
VK - Mail.ru Group 3538 2
Fujitsu 2069 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 427 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4610 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 725 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 2
AMD Graphics Product Group - ATI 964 2
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 127 2
VAIO 475 1
Zigmund & Shtain - Зигмунд Энд Штайн 6 1
Xiaomi Poco Global 12 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 55 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 190 1
Radario - Радарио 8 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 261 1
Совзонд - Sovzond 120 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 1
Nike 192 6
AeroVironment 18 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 480 4
Связной ГК 1385 3
Adidas - Адидас 167 3
IKEA - ИКЕА 163 3
LEGO 255 3
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 20 3
Tom Tailor - Том Тейлор - ТТ Рус 11 2
Finn Flare - ФФ Стайл 46 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 241 2
Braun GmbH 77 2
Crocs 8 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8315 2
Почта России ПАО 2269 2
Visa International 1977 2
Лента - Сеть розничной торговли 2293 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 325 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1135 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1693 2
Kari - Кари - сеть магазинов 75 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 2
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 91 2
Desport - Decathlon - Декатлон 39 2
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 34 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 690 2
Fastlane Ventures 35 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 490 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 40 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 180 1
Papa John’s - Папа Джонс 17 1
Reebok 14 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 32 1
Dyson 133 1
Abercrombie&Fitch 6 1
H&M 22 1
Sapato.ru 21 1
Pernod Ricard - Перно Рикар 10 1
Сбер - СберМаркетинг - SberMarketing - С-Маркетинг РА 21 1
Salesforce Ventures 6 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 932 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 2
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 135 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 663 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 666 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3283 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 13
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13048 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57606 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16687 8
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3373 6
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1456 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73938 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4072 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26152 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6026 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10067 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11202 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14387 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4849 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17212 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6335 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32100 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25732 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2835 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3277 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 4
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 803 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8164 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10256 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3530 3
HyperTransport - Lightning Data Transport - двунаправленная последовательно-параллельная компьютерная шина с высокой пропускной способностью и малыми задержками 90 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17857 3
Аксессуары 4136 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7201 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4700 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13072 3
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1581 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32022 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13677 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28968 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8218 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13337 3
Intel Centrino - Intel Sonoma 583 6
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 6
Microsoft DirectX 718 6
AMD Turion 169 5
AMD Puma 7 4
AMD PowerXpress 6 4
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1007 4
Intel Centrino Duo - Intel Centrino Montevina 128 3
AMD Radeon HD 281 2
Intel Santa Rosa Platform 32 2
AMD Mobility Radeon HD 88 2
AMD Griffin 2 2
AMD - ATI HD - ATI Avivo HD - ATI Smartshader HD - ATI TV Wonder HD 47 2
EUMETSAT Meteosat - MSG, Meteosat Second Generation - MTG, Meteosat Third Generation 14 2
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 110 2
Apple iOS 8329 2
Linux OS 11037 2
Apple macOS 2287 2
Microsoft Office 4003 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3061 2
Microsoft Azure 1472 2
Veeam Universal License - VUL 14 2
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 139 2
Microsoft Office 365 989 2
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 113 2
AMD Athlon - серия микропроцессоров 861 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1524 2
Alibaba Group - AliExpress Plus - Global Digital Commerce Group 5 2
Veeam Service Provider Console 5 1
MasterCard SecureCode 79 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 126 1
iLife Robot Vacuum Cleaner - робот-пылесос 4 1
Visa Verified By Visa 62 1
Сбер - СберКот 11 1
Apple MacBook Pro 537 1
AMD Phenom 126 1
AMD PowerPlay 2 1
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 1
AMD Mobility Radeon 232 1
AMD G-Series - AMD GX 16 1
Сергеев Дмитрий 61 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 3
Левкевич Михаил 60 2
Fried Daniel - Фрид Дэниел 8 2
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 2
Largent Bill - Ларджент Билл 8 2
Ким Владимир 7 1
Arthur Lisa - Артур Лиза 1 1
Иванов Кирилл 20 1
Болсуновский Михаил 12 1
Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 1
Дукалис Ксения 1 1
Meyrat Stefan - Мейрат Штефан 1 1
Casana Jesse - Касана Джесс 1 1
Freedman Doug - Фридман Дуг 4 1
Hinton Melanie - Хинтон Мелани 1 1
Oppenheimer Peter - Оппенгеймер Питер 35 1
Стерлигов Петр 1 1
Поляничев Константин 2 1
Исаков Константин 1 1
Largent William - Ларджент Уильям - Ларджент Вильям 10 1
Носков Константин 239 1
Зайцев Михаил 317 1
Семенов Алексей 85 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 423 1
Спиридонов Дмитрий 28 1
Тиньков Олег 49 1
Айвазов Александр 31 1
Ян Константин 23 1
Александров Антон 11 1
Кирьянова Александра 160 1
Галкин Максим 2 1
Козлов Максим 42 1
Brobst Stephen - Бробст Стивен 17 1
Тодоров Вячеслав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158624 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53603 9
Европа 24688 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18384 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46156 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13593 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18827 4
Германия - Федеративная Республика 12969 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2446 3
Земля - планета Солнечной системы 10698 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4330 3
Россия - СФО - Новосибирск 4710 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2245 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1254 3
Конго - Демократическая Республика 100 2
Казахстан - Республика 5851 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4120 2
Азия - Азиатский регион 5767 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3318 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 2
Америка Южная 870 2
Израиль 2791 2
США - Нью-Йорк 3156 2
Африка - Африканский регион 3580 2
Ближний Восток 3055 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2950 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3429 2
Китай - Тайвань 4149 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 619 2
Ирак - Республика 700 2
США - Луизиана 109 1
Ливия 152 1
США - Нью-Мексико 247 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5358 1
Атлантический океан - Мальвинские острова - Фолклендские острова 6 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Южная Корея - Республика 6882 1
Беларусь - Белоруссия 6087 1
Ирландия - Республика 1030 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6425 7
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1830 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51385 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15277 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4388 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9713 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26054 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5309 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5921 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8166 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11792 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8919 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5741 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17446 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5978 3
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1054 3
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 153 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5336 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20440 3
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1163 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1073 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1959 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11456 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1625 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7305 2
ARR - Accounting Rate of Return - коэффициент рентабельности инвестиций 24 2
Ирак - Война в Персидском заливе 223 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4922 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6967 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2021 2
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 174 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1936 2
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 349 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 666 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10771 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6292 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6791 2
DailyTech 96 2
Space Daily 528 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2725 2
Forbes - Форбс 933 2
The Register - The Register Hardware 1726 2
InformationWeek 241 1
TG Daily 98 1
MacWorld 134 1
Space War 75 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Wylsacom - Валентин Петухов 13 1
DigiTimes - Издание 1327 1
IDG - International Data Group 116 1
AP - Associated Press 2006 1
AppleInsider 398 1
Forbes Global 2000 49 2
IDC - International Data Corporation 4946 2
Gartner - Гартнер 3623 2
Fortune Global 500 290 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 796 1
Forbes Cloud 100 6 1
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 19 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 156 1
Broadpoint AmTech - American Technology & Research - American Technology Research 24 1
Forrester Research 830 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3768 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 180 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 1
IDC Semiannual Software Tracker 5 1
Quinnipiac University - Квиннипэкский университет 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1303 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Международный женский день - 8 марта 374 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
MacWorld Expo 35 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1261 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 176 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
VeeamON Forum 10 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2593 1
