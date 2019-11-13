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PT Application Inspector повысил защищенность продуктов «Открытого кода»

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

Positive Technologies объявила о том, что разработанный компанией анализатор защищенности приложений PT Application Inspector позволил специалистам компании «Открытый код» проводить быстрый аудит кода и получать максимально полные и точные результаты, а также ускорить устранение найденных ошибок благодаря подробным рекомендациям для разработчиков.

Ежегодно компания «Открытый код» разрабатывает и поддерживает десятки приложений, а также совершенствует уже внедренные системы. Одно из требований заказчиков — гарантия, что готовые приложения не содержат уязвимостей.

«Какой бы высокой ни была квалификация разработчиков, всегда остается риск, что в приложении могут оказаться критически опасные уязвимости, эксплуатация которых позволит злоумышленникам проводить различные атаки, и результатом могут стать отказ в обслуживании или кража персональных данных, — отметил Антон Александров, руководитель направления развития бизнеса безопасности приложений Positive Technologies. — Кроме того, число целенаправленных атак растет, и даже небольшая уязвимость может стать частью многоступенчатой схемы проникновения. Во втором квартале этого года злоумышленники эксплуатировали веб-уязвимости в 18% атак на юридические лица. К примеру, атакам с помощью вредоносных скриптов, направленных на кражу данных платежных карт, подверглись Forbes, Puma и множество интернет-магазинов».

Принимая во внимание данные угрозы, отдел информационной безопасности «Открытого кода» решил усилить контроль безопасности продуктов на всех этапах их создания. Появилась необходимость автоматизировать проверку кода и внедрить ее в процесс разработки ПО. При этом внедряемый инструмент должен был быть одинаково удобен и разработчикам, и специалистам по безопасности.

«PT Application Inspector — это продуманное отечественное решение с хорошим соотношением цены и качества, легкое в установке, настройке и использовании. Внедрение PT Application Inspector позволило повысить качество разрабатываемого программного обеспечения "Открытого кода" и избежать ошибок, приводящих к критически опасным уязвимостям», — сказал Вячеслав Тодоров, начальник отдела информационной безопасности компании «Открытый код».

В дальнейших планах — масштабирование решения и интеграция PT Application Inspector в процесс разработки ПО компании в рамках концепции безопасной разработки (SDL).

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