Positive Technologies PT AI PT Application Inspector PT Application Security


PT Application Inspector — это статический анализатор кода для выявления уязвимостей и тестирования безопасности приложений. Решение точно обнаруживает слабые места в исходном коде и помогает устранить их еще на первых этапах разработки. PT Application Inspector предоставляет результаты сканирования в отчетах формата SARIF, который поддерживает и корректно отображает платформа GitFlic.

СОБЫТИЯ

26.06.2025 PT Application Inspector 5.0: работать в команде стало удобнее

асти результативной кибербезопасности, представила новую версию сканера защищенности веб-приложений PT Application Inspector — 5.0. Обновление позволило упростить интеграцию с процессами в Git

27.03.2025 PT Application Inspector 4.10: фокус на реальных уязвимостях в коде

Компания Positive Technologies представила новую версию сканера защищенности веб-приложений PT Application Inspector 4.10 с улучшенным модулем анализа сторонних компонентов (SCA), основ
27.03.2025 PT Application Inspector 4.10: фокус на реальных уязвимостях в коде

Компания Positive Technologies представила новую версию сканера защищенности кода веб-приложений PT Application Inspector 4.10 с улучшенным модулем анализа сторонних компонентов (SCA), основ
15.10.2024 ГК InfoWatch повышает защищенность своих продуктов с помощью PT Application Inspector

онной безопасности и защиты данных, встроила в процесс безопасной разработки статический анализатор PT Application Inspector от Positive Technologies, участника рынка результативной кибербезопа
14.08.2024 Реализована совместимость платформы GitFlic со сканером уязвимостей PT Application Inspector

стировании на совместимость платформы для работы с исходным кодом приложений GitFlic и сканера кода PT Application Inspector от Positive Technologies. PT Application Inspector — это стат
19.06.2024 Девелопер Setl Group организовал процесс безопасной разработки, внедрив продукты Positive Technologies

Российский девелопер Setl Group выстроил процесс безопасной разработки с помощью PT Application Inspector и PT BlackBox — статического и динамического анализаторов кода. С по
09.04.2024 В PT Application Inspector 4.7 теперь доступны новые модули для языков программирования

Positive Technologies выпустила систему анализа защищенности кода приложений PT Application Inspector версии 4.7. Главное в релизе — новые модули для языков C#, C, C++ и

15.09.2023 В PT Application Inspector появилась поддержка интегрированных сред разработки

Positive Technologies представила новую версию системы анализа защищенности кода приложений PT Application Inspector — 4.5. Ключевыми изменениями с момента запуска четвертой версии прод
07.04.2022 Анализатор кода PT Application Inspector 4.0 доступен в веб-версии

Positive Technologies представила новую версию системы анализа защищенности кода приложений — PT Application Inspector 4.0. В числе ключевых изменений — появление веб-версии продукта, раб
18.12.2019 В PT Application Inspector появился отчет по четвертому оценочному уровню доверия

В анализаторе защищенности приложений PT Application Inspector обновлен набор преднастроенных отчетов. Теперь по результатам работы
13.11.2019 PT Application Inspector повысил защищенность продуктов «Открытого кода»

ositive Technologies объявила о том, что разработанный компанией анализатор защищенности приложений PT Application Inspector позволил специалистам компании «Открытый код» проводить быстрый ауди
20.09.2018 Positive Technologies: PT Application Inspector получил сертификат ФСТЭК

Разработанный компанией Positive Technologies анализатор исходного кода приложений PT Application Inspector успешно прошел испытания в системе сертификации ФСТЭК России. Сертиф
02.04.2018 Positive Technologies вошла в магический квадрант Gartner 2018 года по тестированию безопасности приложений

ve Technologies в рейтинг аналитического агентства Gartner на относительно ранней стадии разработки PT Application Inspector (PT AI) свидетельствует о признании инновационного подхода к использ
20.02.2018 «Фабрикант» автоматизировал приемку кода c помощью PT Application Inspector

адка «Фабрикант» создала систему защиты своих приложений на базе технологий Positive Technologies ― PT Application Inspector и PT Application Firewall. Внедрение анализатора исходного кода P
01.02.2018 «М.Видео» привлекла Positive Technologies для повышения безопасности сайта

«М.Видео», входящая в Группу «Самфар» Михаила Гуцериева, привлекла PT Application Inspector для автоматизированного анализа исходного кода веб-приложений.Решени
24.01.2018 Positive Technologies повышает безопасность систем ДБО банка «Санкт-Петербург»

влению информационной безопасности банка регулярный сервис по анализу защищенности с использованием PT Application Inspector, предназначенного для автоматизации поиска уязвимостей. На первом эт
21.02.2017 «КриптоПро» анализирует код своих продуктов с помощью PT Application Inspector

Компания «КриптоПро» использует PT Application Inspector для автоматического анализа защищенности исходного кода разрабатывае
29.06.2016 Новая версия PT Application Inspector упрощает анализ безопасности исходного кода

Компания Positive Technologies представила новую версию анализатора защищенности исходного кода — PT Application Inspector 2.4. Обновленная версия системы содержит более 60 важных изменений,

07.10.2015 PT Application Inspector поможет испытательной лаборатории ФСТЭК России находить уязвимости в СЗИ

ах сертификации ФСТЭК, ФСБ и Минобороны России, объявила о внедрении системы анализа исходного кода PT Application Inspector от компании Positive Technologies в свою инфраструктуру для тестиров
27.02.2015 Positive Technologies совместно с Axoft и Mont выводит на рынок продукты семейства Application Security

2014 г. представила новую линейку продуктов для анализа и защиты мобильных, веб- и ERP-приложений — PT Application Inspector и PT Application Firewall. Для продвижения этих систем Positive Tech

