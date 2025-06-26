Получите все материалы CNews по ключевому слову
PT Application Inspector — это статический анализатор кода для выявления уязвимостей и тестирования безопасности приложений. Решение точно обнаруживает слабые места в исходном коде и помогает устранить их еще на первых этапах разработки. PT Application Inspector предоставляет результаты сканирования в отчетах формата SARIF, который поддерживает и корректно отображает платформа GitFlic.
|26.06.2025
|
PT Application Inspector 5.0: работать в команде стало удобнее
асти результативной кибербезопасности, представила новую версию сканера защищенности веб-приложений PT Application Inspector — 5.0. Обновление позволило упростить интеграцию с процессами в Git
|27.03.2025
|
PT Application Inspector 4.10: фокус на реальных уязвимостях в коде
Компания Positive Technologies представила новую версию сканера защищенности веб-приложений PT Application Inspector 4.10 с улучшенным модулем анализа сторонних компонентов (SCA), основ
|27.03.2025
|
PT Application Inspector 4.10: фокус на реальных уязвимостях в коде
Компания Positive Technologies представила новую версию сканера защищенности кода веб-приложений PT Application Inspector 4.10 с улучшенным модулем анализа сторонних компонентов (SCA), основ
|15.10.2024
|
ГК InfoWatch повышает защищенность своих продуктов с помощью PT Application Inspector
онной безопасности и защиты данных, встроила в процесс безопасной разработки статический анализатор PT Application Inspector от Positive Technologies, участника рынка результативной кибербезопа
|14.08.2024
|
Реализована совместимость платформы GitFlic со сканером уязвимостей PT Application Inspector
стировании на совместимость платформы для работы с исходным кодом приложений GitFlic и сканера кода PT Application Inspector от Positive Technologies. PT Application Inspector — это стат
|19.06.2024
|
Девелопер Setl Group организовал процесс безопасной разработки, внедрив продукты Positive Technologies
Российский девелопер Setl Group выстроил процесс безопасной разработки с помощью PT Application Inspector и PT BlackBox — статического и динамического анализаторов кода. С по
|09.04.2024
|
В PT Application Inspector 4.7 теперь доступны новые модули для языков программирования
Positive Technologies выпустила систему анализа защищенности кода приложений PT Application Inspector версии 4.7. Главное в релизе — новые модули для языков C#, C, C++ и
|15.09.2023
|
В PT Application Inspector появилась поддержка интегрированных сред разработки
Positive Technologies представила новую версию системы анализа защищенности кода приложений PT Application Inspector — 4.5. Ключевыми изменениями с момента запуска четвертой версии прод
|07.04.2022
|
Анализатор кода PT Application Inspector 4.0 доступен в веб-версии
Positive Technologies представила новую версию системы анализа защищенности кода приложений — PT Application Inspector 4.0. В числе ключевых изменений — появление веб-версии продукта, раб
|18.12.2019
|
В PT Application Inspector появился отчет по четвертому оценочному уровню доверия
В анализаторе защищенности приложений PT Application Inspector обновлен набор преднастроенных отчетов. Теперь по результатам работы
|13.11.2019
|
PT Application Inspector повысил защищенность продуктов «Открытого кода»
ositive Technologies объявила о том, что разработанный компанией анализатор защищенности приложений PT Application Inspector позволил специалистам компании «Открытый код» проводить быстрый ауди
|20.09.2018
|
Positive Technologies: PT Application Inspector получил сертификат ФСТЭК
Разработанный компанией Positive Technologies анализатор исходного кода приложений PT Application Inspector успешно прошел испытания в системе сертификации ФСТЭК России. Сертиф
|02.04.2018
|
Positive Technologies вошла в магический квадрант Gartner 2018 года по тестированию безопасности приложений
ve Technologies в рейтинг аналитического агентства Gartner на относительно ранней стадии разработки PT Application Inspector (PT AI) свидетельствует о признании инновационного подхода к использ
|20.02.2018
|
«Фабрикант» автоматизировал приемку кода c помощью PT Application Inspector
адка «Фабрикант» создала систему защиты своих приложений на базе технологий Positive Technologies ― PT Application Inspector и PT Application Firewall. Внедрение анализатора исходного кода P
|01.02.2018
|
«М.Видео» привлекла Positive Technologies для повышения безопасности сайта
«М.Видео», входящая в Группу «Самфар» Михаила Гуцериева, привлекла PT Application Inspector для автоматизированного анализа исходного кода веб-приложений.Решени
|24.01.2018
|
Positive Technologies повышает безопасность систем ДБО банка «Санкт-Петербург»
влению информационной безопасности банка регулярный сервис по анализу защищенности с использованием PT Application Inspector, предназначенного для автоматизации поиска уязвимостей. На первом эт
|21.02.2017
|
«КриптоПро» анализирует код своих продуктов с помощью PT Application Inspector
Компания «КриптоПро» использует PT Application Inspector для автоматического анализа защищенности исходного кода разрабатывае
|29.06.2016
|
Новая версия PT Application Inspector упрощает анализ безопасности исходного кода
Компания Positive Technologies представила новую версию анализатора защищенности исходного кода — PT Application Inspector 2.4. Обновленная версия системы содержит более 60 важных изменений,
|07.10.2015
|
PT Application Inspector поможет испытательной лаборатории ФСТЭК России находить уязвимости в СЗИ
ах сертификации ФСТЭК, ФСБ и Минобороны России, объявила о внедрении системы анализа исходного кода PT Application Inspector от компании Positive Technologies в свою инфраструктуру для тестиров
|27.02.2015
|
Positive Technologies совместно с Axoft и Mont выводит на рынок продукты семейства Application Security
2014 г. представила новую линейку продуктов для анализа и защиты мобильных, веб- и ERP-приложений — PT Application Inspector и PT Application Firewall. Для продвижения этих систем Positive Tech
