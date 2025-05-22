Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175078
ИКТ 13639
Организации 10639
Ведомства 1462
Ассоциации 997
Технологии 3454
Системы 25589
Персоны 75088
География 2839
Статьи 1517
Пресса 1216
ИАА 695
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2633
Мероприятия 852

Симис Борис


УПОМИНАНИЯ


22.05.2025 Positive Technologies присоединилась к ассоциации «ФинТех» 1
12.10.2022 Positive Technologies и «Русгидро» будут работать над защитой активов холдинга от киберугроз 1
23.03.2022 Объем продаж Positive Technologies составил 7,9 млрд рублей по итогам 2021 года 1
20.12.2021 Positive Technologies вышла на биржу в обход санкций и получила оценку 60 миллиардов 1
29.01.2021 Выручка Positive Technologies по итогам 2020 года выросла на 55% 1
08.07.2019 Три четверти российских банков уязвимы для кибератак 1
05.07.2019 Отчет об атаках: киберпреступники могут преодолеть периметр 75% банков 1
05.07.2016 Positive Technologies и «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» повышают киберзащищенность российских железных дорог 1
26.07.2012 Positive Technologies запустила услугу по анализу защищенности приложений на мобильных платформах 1
29.05.2012 «Инфосистемы Джет» создали для ВГТРК систему контроля уязвимостей на базе продукта MaxPatrol 1
07.06.2011 Общение участников IT & Security Forum 2011 прошло в интерактивном режиме 1
01.06.2011 На пятый IT&Security Forum в Казани соберутся более 300 участников 1
25.05.2011 В Москве состоялся форум по ИБ Positive Hack Days: итоги 1
07.02.2011 Система MaxPatrol на защите активов национального банка «Траст» 1
16.12.2010 «Россельхозбанк» внедрил новую систему информационной безопасности 1
18.01.2006 Управление безопасностью ведет на мировой рынок 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Симис Борис и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1285 15
Cisco Systems 5153 3
ICL ГК 406 3
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 644 2
Microsoft Corporation 24843 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 158 2
ICL НПО ВС - Научно-производственное объединение вычислительных систем 3 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8884 1
Cisco Systems - Tandberg 162 1
Ростелеком 9906 1
Oracle Corporation 6757 1
Dell EMC 5051 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5028 1
HP Inc. 5716 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Check Point Software Technologies 769 1
Информзащита 788 1
ESET - ESET Software 1137 1
Citrix Systems 821 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 473 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1148 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 651 1
Forcepoint - Websense 125 1
Panduit 43 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 442 1
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 1
SMTsoft - Свежие решения - FreshSolutions 25 1
CGI Group - Logica - LogicaCMG Telecoms Products 40 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1685 2
Альфа-Банк 1797 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 192 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Royal Dutch Shell - Шелл 216 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 490 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 473 1
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Bombardier Transportation - Бомбардье Транспортейшн 6 1
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 37 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 317 1
HSBC Midland Bank 1 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4950 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4376 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 204 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 322 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1556 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 43 1
OWASP - Open Web Application Security Project 102 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 8 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1451 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
WASC - Web Application Security Consortium - Консорциум безопасности веб-приложений 7 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28921 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 9
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2373 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6402 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31782 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30503 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4264 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8003 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 692 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24786 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4041 3
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 685 2
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 62 2
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 842 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3236 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 909 2
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 281 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12994 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2037 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11444 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7532 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12973 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12869 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6847 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1525 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5027 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1525 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4971 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10615 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 340 2
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 283 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5159 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2154 2
Стандартизация - Standardization 2171 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5489 2
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 628 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4178 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1302 1
ISACA - COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 79 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2611 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4683 6
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 375 6
Apple iOS 7958 4
Google Android 14252 3
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 141 2
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit - Telepresence Interoperability Protocol 61 2
Microsoft Windows 15895 2
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 110 2
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 75 2
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 142 2
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 71 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Apple macOS 2109 1
Apple iPad 3882 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 999 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1680 1
Apple Safari - браузер 862 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 108 1
Positive Technologies - PT Sandbox 83 1
Positive Technologies - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 21 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 925 1
Qualcomm iSIM - Integrated SIM 32 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1099 1
Лукацкий Алексей 122 3
Мамыкин Владимир 44 2
Гордейчик Сергей 25 2
Евтеев Дмитрий 7 2
Сабанов Алексей 21 2
Гузаиров Айдар 58 2
Филиппов Максим 50 2
Баранов Денис 18 2
Максимов Дмитрий 9 2
Семенихин Кирилл 20 1
Трояновский Владимир 62 1
Сычев Артем 73 1
Починок Николай 12 1
Дьячков Виктор 36 1
Горобец Наталья 5 1
Гостев Александр 83 1
Шерстобитов Сергей 56 1
Сафронов Дмитрий 11 1
Акимов Евгений 38 1
Попов Борис 24 1
Максимов Юрий 30 1
Катрич Алексей 43 1
Киреев Евгений 4 1
Макаров Борис 2 1
Гросс Вадим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52568 3
Германия - Федеративная Республика 12781 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14243 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17822 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44141 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3080 2
Европа 24371 2
Нидерланды 3559 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3006 1
Индия - Bharat 5534 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4058 1
Канада 4923 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13403 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2745 1
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49166 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52502 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30081 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4774 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5915 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1266 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 946 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3681 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19174 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4987 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6284 2
Рыночная капитализация - Market capitalization 532 2
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 388 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1427 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1642 2
Кибербезопасность - "русские хакеры" 175 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2526 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2386 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1317 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14080 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7636 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5583 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3602 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2991 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9038 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3235 1
Аудит - аудиторский услуги 2805 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16696 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10166 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2563 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7154 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4126 1
Энергетика - Energy - Energetically 5221 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2470 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7988 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6861 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1957 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 517 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3364 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 742 1
WikiLeaks 119 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1025 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3293 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 182 1
IT&Security Forum 10 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 92 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 49 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360959, в очереди разбора - 755727.
Создано именных указателей - 175078.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153