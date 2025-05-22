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Симис Борис
УПОМИНАНИЯ
Симис Борис и организации, системы, технологии, персоны:
|Лукацкий Алексей 122 3
|Мамыкин Владимир 44 2
|Гордейчик Сергей 25 2
|Евтеев Дмитрий 7 2
|Сабанов Алексей 21 2
|Гузаиров Айдар 58 2
|Филиппов Максим 50 2
|Баранов Денис 18 2
|Максимов Дмитрий 9 2
|Семенихин Кирилл 20 1
|Трояновский Владимир 62 1
|Сычев Артем 73 1
|Починок Николай 12 1
|Дьячков Виктор 36 1
|Горобец Наталья 5 1
|Гостев Александр 83 1
|Шерстобитов Сергей 56 1
|Сафронов Дмитрий 11 1
|Акимов Евгений 38 1
|Попов Борис 24 1
|Максимов Юрий 30 1
|Катрич Алексей 43 1
|Киреев Евгений 4 1
|Макаров Борис 2 1
|Гросс Вадим 1 1
|WikiLeaks 119 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1025 1
|РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
|ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 182 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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