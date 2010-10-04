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Cisco Systems Tandberg

Cisco Systems - Tandberg

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.10.2010 Cisco TelePresence и «Новоком» оборудовали терминалами видеоконференцсвязи Tandberg органы госвласти Калужской области

Технологическая группа Cisco TelePresence совместно с компанией «Новоком» реализовала проект по строительству системы видеоконференцсвязи (ВКС) на базе оборудования Tandberg для органов государственной власти Калужской области. Стоимость проекта составила 15,5 млн руб. Использование видеосвязи позволяет заказчику оптимизировать процессы принятия решений за
27.07.2010 Новая амбулатория Спасо-Преображенского Валаамского монастыря использует технологии видеоконференцсвязи Cisco

Компания Cisco сообщила о том, что система Tandberg Edge 85 MXP была установлена в недавно открывшемся телемедицинском центре на острове Валаам. Поставку и установку оборудования выполнила компания «Энвижн Груп». Благодаря видеосистеме

07.07.2010 Видеосеть на базе решений Tandberg объединила подразделения департамента соцразвития Тюменской области

ь для совместной работы, соединившую подразделения департамента социального развития Тюменской области в 25 районах Западной Сибири. В основу этой сети положены технологии телеприсутствия от компании Tandberg, недавно вошедшей в состав Cisco. За короткий период с момента внедрения видеотехнологий для совместной работы (это произошло в ноябре 2009 г.) департаменту удалось сократить транспорт
20.04.2010 Cisco завершает сделку по приобретению Tandberg

Компания Cisco объявила о завершении тендера на приобретение норвежской компании Tandberg, специализирующейся на решениях для видеоконференцсвязи, по итогам которого Cisco Sy
30.03.2010 Сделка Cisco-Tandberg одобрена ЕК и Минюстом США

олучила одобрение Европейской Комиссии и Антитрестовского отдела Министерства юстиции США (Antitrust Division of the United States Department of Justice) на сделку по приобретению норвежской компании Tandberg, специализирующейся на решениях для видеоконференцсвязи, за $3 млрд наличными. Об этом говорится в сообщении Tandberg. В настоящее время сделка все еще находится на рассмотрении
26.03.2010 Tandberg Advanced Media Gateway: видеосвязь высокой четкости между Office Communicator 2007 R2 и другими системами

Компания Tandberg представила шлюз Advanced Media Gateway. Как отмечают в компании, это первое и единс
05.03.2010 Выручка Tandberg в четвертом квартале 2009 г. увеличилась на 20%

Компания Tandberg объявила неаудированные финансовые результаты за четвертый квартал, закончившийся 31
17.02.2010 Tandberg и «РС-Телеком» оборудуют детские больницы системами ВКС

Компания Tandberg совместно с НПО «РС-Телеком» завершила первый этап проекта «Врач и ребенок: удаленна
02.02.2010 Tandberg C40: новый кодек видеоконференцсвязи и телеприсутствия

Компания Tandberg объявила о выпуске кодека C40 – нового устройства линейки кодеков C-серии. Разработа
29.01.2010 Tandberg продемонстрировала совместимость трехэкранных систем иммерсивного телеприсутствия с Cisco TelePresence

Компания Tandberg, специализирующаяся в области производства оборудования для видеоконференцсвязи (ВКС
25.12.2009 Tandberg представила решение регламентирования персональной видеоконференцсвязи

Компания Tandberg представила решение широкомасштабного регламентирования, позволяющее организациям в

21.12.2009 ЧелГУ приобрёл оборудование ВКС Tandberg

Компания Tandberg поставила Челябинскому государственному университету (ЧелГУ) оборудование на сумму 5
16.12.2009 Tandberg Content Server оснащен поддержкой Flash

Компания Tandberg объявила о выпуске нового программного обеспечения для сервера Tandberg Conte
09.12.2009 Movi от Tandberg: видеоконференцсвязь + обмен контентом с ПК

Компания Tandberg представила обновленную версию продукта Movi, предоставляющего комплексный пакет для
27.11.2009 Tandberg запустила новую услугу «Видео Офис»

Компания Tandberg, совместно с компаниями Immerscom и «НИИР-РадиоНет» (торговая марка CCS) анонсировал
17.11.2009 Cisco предложила за Tandberg на $400 млн больше

Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems предложил за покупку норвежского специалиста в области видеоконференцсвязи Tandberg примерно на $400 млн больше первоначального предложения, сообщает The New York Times. Полтора месяца назад Cisco объявила о заключении окончательного соглашения о покупке Tandberg

06.11.2009 Выручка Tandberg в третьем квартале 2009 г. выросла на 11,6%

Компания Tandberg объявила финансовые результаты за третий квартал, закончившийся 30 сентября 2009 г.

29.10.2009 Tandberg инвестировал $4 млн в открытие демонстрационного центра в Москве

Компания Tandberg объявила об открытии в Москве демонстрационного центра, инвестиции в который состави
21.10.2009 Tandberg предлагает новые системы видеосвязи серии Profile

Компания Tandberg объявила о пополнении серии Tandberg Profile системами видеосвязи базового ур
19.10.2009 Tandberg представила новую систему иммерсивного телеприсутствия

Компания Tandberg представила новую систему иммерсивного (от англ. immersive – обеспечивающий полное п
01.10.2009 Cisco купила Tandberg за $3 млрд

я Cisco Systems объявила о подписании окончательного соглашения по приобретению норвежской компании Tandberg, специализирующейся на решениях для видеоконференцсвязи. Благодаря данному приобрете
25.09.2009 Siemens дополнит портфель продуктов для унифицированных коммуникаций решениями Tandberg

Компании Tandberg и Siemens Enterprise Communications Group (Siemens) расширили стратегическое партнерство, подписав глобальное соглашение о перепродаже. Теперь портфель продуктов для унифицированных ко
02.09.2009 Tandberg начал продажи веб-камеры PrecisionHD USB

Компания Tandberg объявила о начале продаж через партнеров камеры Tandberg PrecisionHD USB. Кам
24.03.2009 Новые телемедицинские решения продемонстрированы на конференции клинических больниц ОАО РЖД

ии посредством телемедицинских решений, транслировались в Центральную клиническую больницу № 1 ОАО РЖД в Москве. Специалисты «Энвижн Груп» разработали решение на базе оборудования видеоконференцсвязи TANDBERG. Решение было развернуто в конференц-зале и двух операционных. В операционных была установлена система ВКС - TANDBERG Edge 75 MXP with PrecisionHD Camera с опцией поддержки инте
04.03.2009 Tandberg представила решение видеосвязи бизнес-качества Movi

Компания Tandberg анонсировала выпуск Movi – мобильного решения по видеосвязи бизнес-качества для перс
27.02.2009 Новое ПО от Tandberg поможет упростить внедрение видеосвязи

Компания Tandberg обновила программное обеспечение для своих инфраструктурных продуктов: сервера Ta
16.02.2009 Tandberg расширяет возможности ВКС HD: новая веб-камера PrecisionHD USB

Компания Tandberg анонсировала выпуск бета-версии программы, разработанной совместно с компанией Micro
06.02.2009 Выручка Tandberg в четвертом квартале 2008 г. выросла на 17%

Компания Tandberg объявила неподтвержденные аудитом финансовые результаты за четвертый квартал, законч
05.02.2009 Metro Cash & Carry построила систему ВКС на оборудовании Tandberg

Компания «Крок» выполнила проект по созданию студии видеоконференцсвязи класса Telepresence на оборудовании Tandberg Experia для компании Metro Cash & Carry. В результате проекта компания Metro получила современный инструмент коммуникаций для оперативного принятия управленческих решений, позволяющий

29.01.2009 Новая система Tandberg поддерживает видеоконференцсвязь на уровне Full HD

Компания Tandberg, специализирующаяся в области производства оборудования для видеоконференцсвязи, тел
24.12.2008 Tandberg упростил видеосвязь между компаниями и клиентами

Компания Tandberg, специализирующаяся на производстве оборудования для ВКС высокой четкости (HD), теле
04.12.2008 Tandberg: инвестиции в видеосвязь быстро окупаются

Компания Tandberg, производитель оборудования для видеоконференцсвязи (ВКС) высокой четкости (HD), тел
17.11.2008 Tandberg выпустит новую версию продукта Content Server

Компания Tandberg, производитель оборудования для видеоконференцсвязи (ВКС) высокой четкости (HD), тел
02.10.2008 Иммерсивная виртуальная реальность: технология телеприсутствия представлена в России

Норвежская компания TANDBERG представила сегодня в России новый продукт, реализующий технологию иммерсивной вирту
24.07.2008 Выручка Tandberg во 2 квартале составила $194,9 млн.

Компания Tandberg объявила неподтвержденные аудитом финансовые результаты за 2 квартал, закончившийся

30.06.2008 Tandberg и Barco представили совместное решение

Компании Tandberg и Barco объявили о первом совместном продукте – решении на базе видеосвязи высокой четкости (1080p) для территориально-распределенной работы с массивами разнородной информации. Большой
18.06.2008 Tandberg представил новое решение по телеприсутствию

Компания Tandberg представила Tandberg T1 – новое, основанное на открытых стандартах решение -

09.06.2008 Tandberg представил новый сервер ВКС операторского класса

Компания Tandberg представила новый высокопроизводительный серверный модуль (blade), значительно повыш
28.04.2008 Выручка Tandberg в 1 квартале увеличилась на 38,7%

В первом квартале 2008 г. выручка компании Tandberg составила $178,1 млн по сравнению с $128,5 за аналогичный период прошлого года, таким образом, за год рост этого показателя составил 38,7%. Операционная прибыль составила $37,4 млн по

13.02.2008 Tandberg объявил о совместимости своих решений с Microsoft Unified Communications

Компания Tandberg, производитель оборудования для видеоконференцсвязи (ВКС) высокой четкости, телеприс

Публикаций - 164, упоминаний - 233

Cisco Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 46
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 40
Microsoft Corporation 25775 19
Avicon Technologies - Авикон Текнолоджис 39 15
NVision Group - Энвижн Груп 699 15
LifeSize 52 14
HP Inc. 5883 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Sony 6739 9
Ericsson Television - Tandberg Television 13 8
Radvision 21 8
Крок - Croc 1964 8
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 8
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 7
Tandberg Data 11 6
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SAP SE 5601 5
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Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
Инкома - Incoma 28 5
Crestron 102 5
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 5
Aethra 15 4
Ростелеком 10948 4
МегаФон 10742 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
Check Point Software Technologies 829 4
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 4
TrueConf - ТруКонф 454 4
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 4
Extron Electronics 63 4
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 4
Huawei 4677 3
Apple Inc 13156 3
Citrix Systems 868 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 3
Logitech 437 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Газпром ПАО 1493 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Транснефть 335 3
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 2
OSE - Oslo Stock Exchange - Фондовая биржа Осло 10 2
ЦБ РФ - Медцентр Банка России - Многопрофильный медицинский центр Банка России 5 2
ФосАгро 176 2
Ford 435 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 30 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Grundig 42 1
Резонанс НПП 407 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 1
Chevrolet 42 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
ТМК ВТЗ - Волжский трубный завод 17 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
101Hotels.com 456 1
ТМК СТЗ - Северский трубный завод 5 1
Росспас - Благотворительный фонд 1 1
X-Level Studios - X-Level Media Group - Cosmos Studios - EMI Studios - Abbey Road Studios - EMI Recording Studios 11 1
Базелевс - Bazelevs 11 1
РЖД ГЖД - Горьковская железная дорога 21 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Baxter International 2 1
Бизнес кар СП 20 1
Amway - Амвэй 15 1
Натали Турс 6 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 8
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 5
NORDUnet - National research and education networks 6 1
Союз кинематографистов России 11 1
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Cisco Systems - Tandberg TMS - Tandberg Management Suite 16 13
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Cisco Systems - Tandberg MCU 11 9
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Cisco Systems - Tandberg Content Server 8 7
Cisco Systems - Tandberg VCS - Tandberg Video Communication Server 8 7
Microsoft Windows 2000 8678 5
Cisco Systems - Tandberg Movi 4 4
Cisco Systems - Tandberg Codian MSE 4 4
LifeSize Room 7 4
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 4
Cisco Systems - Tandberg Tactical 4 3
Polycom PVX - программные видеотерминалы 8 3
Polycom MGC MCU - сервер конференцсвязи 9 3
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Sametime 83 3
Microsoft Office 4170 3
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 207 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 3
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 3
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 3
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 3
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Cisco Systems - Tandberg E20 - персональные видеотелефоны 2 2
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 2
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 2
Polycom HDX 18 2
Unify OpenScape Video 5 2
Cisco SCCP - Cisco Skinny Client Control Protocol 10 2
Cisco Systems - Tandberg MPS - Tandberg Media Processing System 2 2
Pexip Infinity 4 2
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Google Chrome - браузер 1701 2
Ramsli Stein - Рамсли Стейн 18 16
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Герман Андрей 24 3
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Лукацкий Алексей 140 3
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Казак Максим 162 2
Теплов Павел 17 2
Готальский Михаил 95 2
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Солонин Виталий 90 1
Мамыкин Владимир 44 1
Филимонов Сергей 46 1
Дьячков Виктор 37 1
Солдатов Станислав 14 1
Болотин Михаил 3 1
Кузнецов Константин 5 1
Тимофеев Максим 5 1
Гуштуров Леонид 23 1
Гордейчик Сергей 25 1
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Зайцев Сергей 25 1
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Головин Сергей 13 1
Шевченко Григорий 18 1
Бугрин Сергей 10 1
Крамарь Виталий 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 91
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 35
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Европа 24964 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 10
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Европа Восточная 3138 8
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Япония 13807 7
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Казахстан - Республика 6048 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 6
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 6
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Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 5
Украина 7928 5
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Швеция - Королевство 3782 3
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Франция - Французская Республика 8177 3
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 25
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Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 23
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AP - Associated Press 2007 1
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Wainhouse Research 40 14
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Frost & Sullivan 207 4
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Moody's Investors Service 136 1
Мировой рынок ВКС 5 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Forrester Research 834 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
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РАМН ГУ НИИ ревматологии - НИИ Ревматологии имени В.А. Насоновой ФГБНУ 1 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 29 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 1
ГЦОЛИФК - Российский университет спорта - Московский институт физической культуры - РГУФКСМиТ - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма - РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 17 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
Минздрав РФ - НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера - Научно-исследовательский ортопедический институт имени Г.И. Турнера 2 1
ЛГТУ ФГБОУ ВО - Липецкий государственный технический университет 8 1
СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 26 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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