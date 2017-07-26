Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Cisco Systems
Tandberg
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 93, упоминаний - 181
Cisco Systems упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гузаиров Айдар 21 4
|Лукацкий Алексей 68 3
|Готальский Михаил 91 2
|Казак Максим 95 2
|Теплов Павел 10 2
|Столяр Валерий 8 1
|Борилин Вячеслав 15 1
|Солдатов Алексей 77 1
|Галкин Андрей 19 1
|Аверин Алексей 3 1
|Алексеева Екатерина 3 1
|Кочергин Никита 4 1
|Clooney George - Клуни Джордж 2 1
|Симис Борис 11 1
|Попов Борис 6 1
|Иванов Виктор 12 1
|Климаш Сергей 2 1
|Закрепин Евгений 45 1
|Семенихин Кирилл 11 1
|Ткачев Владимир 10 1
|Сабанов Алексей 16 1
|Свириденко Андрей 77 1
|Соколов Артем 28 1
|Корнеев Сергей 75 1
|Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 32 1
|Огурцов Юрий 13 1
|Баринов Александр 23 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Починок Николай 8 1
|NYT - The New York Times 509 1
|Associated Press 345 1
|Gartner 2193 3
|Frost & Sullivan 101 3
|Juniper Research 278 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764559, в очереди разбора - 668246.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764559, в очереди разбора - 668246.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru