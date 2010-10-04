Cisco TelePresence и «Новоком» оборудовали терминалами видеоконференцсвязи Tandberg органы госвласти Калужской области Технологическая группа Cisco TelePresence совместно с компанией «Новоком» реализовала проект по строительству системы видеоконференцсвязи (ВКС) на базе оборудования Tandberg для органов государственной власти Калужской области. Стоимость проекта составила 15,5 млн руб. Использование видеосвязи позволяет заказчику оптимизировать процессы принятия решений за

Новая амбулатория Спасо-Преображенского Валаамского монастыря использует технологии видеоконференцсвязи Cisco Компания Cisco сообщила о том, что система Tandberg Edge 85 MXP была установлена в недавно открывшемся телемедицинском центре на острове Валаам. Поставку и установку оборудования выполнила компания «Энвижн Груп». Благодаря видеосистеме

Видеосеть на базе решений Tandberg объединила подразделения департамента соцразвития Тюменской области ь для совместной работы, соединившую подразделения департамента социального развития Тюменской области в 25 районах Западной Сибири. В основу этой сети положены технологии телеприсутствия от компании Tandberg, недавно вошедшей в состав Cisco. За короткий период с момента внедрения видеотехнологий для совместной работы (это произошло в ноябре 2009 г.) департаменту удалось сократить транспорт

Cisco завершает сделку по приобретению Tandberg Компания Cisco объявила о завершении тендера на приобретение норвежской компании Tandberg, специализирующейся на решениях для видеоконференцсвязи, по итогам которого Cisco Sy

Сделка Cisco-Tandberg одобрена ЕК и Минюстом США олучила одобрение Европейской Комиссии и Антитрестовского отдела Министерства юстиции США (Antitrust Division of the United States Department of Justice) на сделку по приобретению норвежской компании Tandberg, специализирующейся на решениях для видеоконференцсвязи, за $3 млрд наличными. Об этом говорится в сообщении Tandberg. В настоящее время сделка все еще находится на рассмотрении

Tandberg Advanced Media Gateway: видеосвязь высокой четкости между Office Communicator 2007 R2 и другими системами Компания Tandberg представила шлюз Advanced Media Gateway. Как отмечают в компании, это первое и единс

Выручка Tandberg в четвертом квартале 2009 г. увеличилась на 20% Компания Tandberg объявила неаудированные финансовые результаты за четвертый квартал, закончившийся 31

Tandberg и «РС-Телеком» оборудуют детские больницы системами ВКС Компания Tandberg совместно с НПО «РС-Телеком» завершила первый этап проекта «Врач и ребенок: удаленна

Tandberg C40: новый кодек видеоконференцсвязи и телеприсутствия Компания Tandberg объявила о выпуске кодека C40 – нового устройства линейки кодеков C-серии. Разработа

Tandberg продемонстрировала совместимость трехэкранных систем иммерсивного телеприсутствия с Cisco TelePresence Компания Tandberg, специализирующаяся в области производства оборудования для видеоконференцсвязи (ВКС

Tandberg представила решение регламентирования персональной видеоконференцсвязи Компания Tandberg представила решение широкомасштабного регламентирования, позволяющее организациям в

ЧелГУ приобрёл оборудование ВКС Tandberg Компания Tandberg поставила Челябинскому государственному университету (ЧелГУ) оборудование на сумму 5

Tandberg Content Server оснащен поддержкой Flash Компания Tandberg объявила о выпуске нового программного обеспечения для сервера Tandberg Conte

Movi от Tandberg: видеоконференцсвязь + обмен контентом с ПК Компания Tandberg представила обновленную версию продукта Movi, предоставляющего комплексный пакет для

Tandberg запустила новую услугу «Видео Офис» Компания Tandberg, совместно с компаниями Immerscom и «НИИР-РадиоНет» (торговая марка CCS) анонсировал

Cisco предложила за Tandberg на $400 млн больше Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems предложил за покупку норвежского специалиста в области видеоконференцсвязи Tandberg примерно на $400 млн больше первоначального предложения, сообщает The New York Times. Полтора месяца назад Cisco объявила о заключении окончательного соглашения о покупке Tandberg

Выручка Tandberg в третьем квартале 2009 г. выросла на 11,6% Компания Tandberg объявила финансовые результаты за третий квартал, закончившийся 30 сентября 2009 г.

Tandberg инвестировал $4 млн в открытие демонстрационного центра в Москве Компания Tandberg объявила об открытии в Москве демонстрационного центра, инвестиции в который состави

Tandberg предлагает новые системы видеосвязи серии Profile Компания Tandberg объявила о пополнении серии Tandberg Profile системами видеосвязи базового ур

Tandberg представила новую систему иммерсивного телеприсутствия Компания Tandberg представила новую систему иммерсивного (от англ. immersive – обеспечивающий полное п

Cisco купила Tandberg за $3 млрд я Cisco Systems объявила о подписании окончательного соглашения по приобретению норвежской компании Tandberg, специализирующейся на решениях для видеоконференцсвязи. Благодаря данному приобрете

Siemens дополнит портфель продуктов для унифицированных коммуникаций решениями Tandberg Компании Tandberg и Siemens Enterprise Communications Group (Siemens) расширили стратегическое партнерство, подписав глобальное соглашение о перепродаже. Теперь портфель продуктов для унифицированных ко

Tandberg начал продажи веб-камеры PrecisionHD USB Компания Tandberg объявила о начале продаж через партнеров камеры Tandberg PrecisionHD USB. Кам

Новые телемедицинские решения продемонстрированы на конференции клинических больниц ОАО РЖД ии посредством телемедицинских решений, транслировались в Центральную клиническую больницу № 1 ОАО РЖД в Москве. Специалисты «Энвижн Груп» разработали решение на базе оборудования видеоконференцсвязи TANDBERG. Решение было развернуто в конференц-зале и двух операционных. В операционных была установлена система ВКС - TANDBERG Edge 75 MXP with PrecisionHD Camera с опцией поддержки инте

Tandberg представила решение видеосвязи бизнес-качества Movi Компания Tandberg анонсировала выпуск Movi – мобильного решения по видеосвязи бизнес-качества для перс

Новое ПО от Tandberg поможет упростить внедрение видеосвязи Компания Tandberg обновила программное обеспечение для своих инфраструктурных продуктов: сервера Ta

Tandberg расширяет возможности ВКС HD: новая веб-камера PrecisionHD USB Компания Tandberg анонсировала выпуск бета-версии программы, разработанной совместно с компанией Micro

Выручка Tandberg в четвертом квартале 2008 г. выросла на 17% Компания Tandberg объявила неподтвержденные аудитом финансовые результаты за четвертый квартал, законч

Metro Cash & Carry построила систему ВКС на оборудовании Tandberg Компания «Крок» выполнила проект по созданию студии видеоконференцсвязи класса Telepresence на оборудовании Tandberg Experia для компании Metro Cash & Carry. В результате проекта компания Metro получила современный инструмент коммуникаций для оперативного принятия управленческих решений, позволяющий

Новая система Tandberg поддерживает видеоконференцсвязь на уровне Full HD Компания Tandberg, специализирующаяся в области производства оборудования для видеоконференцсвязи, тел

Tandberg упростил видеосвязь между компаниями и клиентами Компания Tandberg, специализирующаяся на производстве оборудования для ВКС высокой четкости (HD), теле

Tandberg: инвестиции в видеосвязь быстро окупаются Компания Tandberg, производитель оборудования для видеоконференцсвязи (ВКС) высокой четкости (HD), тел

Tandberg выпустит новую версию продукта Content Server Компания Tandberg, производитель оборудования для видеоконференцсвязи (ВКС) высокой четкости (HD), тел

Иммерсивная виртуальная реальность: технология телеприсутствия представлена в России Норвежская компания TANDBERG представила сегодня в России новый продукт, реализующий технологию иммерсивной вирту

Выручка Tandberg во 2 квартале составила $194,9 млн. Компания Tandberg объявила неподтвержденные аудитом финансовые результаты за 2 квартал, закончившийся

Tandberg и Barco представили совместное решение Компании Tandberg и Barco объявили о первом совместном продукте – решении на базе видеосвязи высокой четкости (1080p) для территориально-распределенной работы с массивами разнородной информации. Большой

Tandberg представил новое решение по телеприсутствию Компания Tandberg представила Tandberg T1 – новое, основанное на открытых стандартах решение -

Tandberg представил новый сервер ВКС операторского класса Компания Tandberg представила новый высокопроизводительный серверный модуль (blade), значительно повыш

Выручка Tandberg в 1 квартале увеличилась на 38,7% В первом квартале 2008 г. выручка компании Tandberg составила $178,1 млн по сравнению с $128,5 за аналогичный период прошлого года, таким образом, за год рост этого показателя составил 38,7%. Операционная прибыль составила $37,4 млн по