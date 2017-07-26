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Cisco Systems
Tandberg


26.07.2017 ИТ-директор ТМК: «Цифровизация ускоряет развитие металлургии» 1
28.10.2015 Pexip назначил главу представительства в России и СНГ 1
03.12.2014 Pexip Infinity: ВКС без центрального узла 1
30.09.2014 Softline начинает продажи виртуальной платформы для видеоконференций Pexip Infinity 1
24.01.2013 Avaya представила расширенный спектр видеорешений для коллективной работы в мобильных организациях 1
09.10.2012 В TrueConf Server реализована поддержка корпоративных АТС и ВКС-терминалов сторонних разработчиков 1
04.06.2012 RRC: Пока все ждут новый кризис, мы наращиваем продажи Cisco 1
01.12.2011 RD Telecom представил решение по созданию сети внутриведомственных коммуникаций посредством ВКС на базе СПО 1
31.10.2011 «Техносерв» оборудовал мультимедийным ВКС комплексом новое здание ФМС России 1
16.09.2011 Siemens Enterprise Communications разработал новый продукт для организации видеоконференций 1
15.09.2011 «Облачный» видеосервис привлек 5 клиентов за две недели 1
07.09.2011 Spirit выпустил новую версию программного продукта «ВидеоМост» 1
29.07.2011 Создано первое российское "железо" для видеоконференцсвязи 1
07.06.2011 Общение участников IT & Security Forum 2011 прошло в интерактивном режиме 1
02.06.2011 Polycom купил ВКС-бизнес у HP 2
06.04.2011 Технологии Cisco TelePresence обеспечили видеосвязь с места посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз ТМА-М» 1
03.03.2011 Cisco и «Инком» оснастили системами ВКС предприятия «Днепроэнерго» 1
25.02.2011 Российский производитель оборудования ВКС «Пикотех» в 2010 г. увеличил продажи в 1,8 раза 1
14.02.2011 Cisco и «ICL-КПО ВС» построили систему видеоконференцсвязи для «Концерна «Тракторные заводы» 1
08.12.2010 Siemens Enterprise Communications представила OpenScape UC Suite 2011 1
09.11.2010 Cisco и «Арсенал+» модернизировали сеть видеоконференцсвязи ТюмГАСУ 1
04.10.2010 Cisco TelePresence и «Новоком» оборудовали терминалами видеоконференцсвязи Tandberg органы госвласти Калужской области 2
27.07.2010 Новая амбулатория Спасо-Преображенского Валаамского монастыря использует технологии видеоконференцсвязи Cisco 1
27.07.2010 «Умные» системы аудио-видео-конференций инсталлированы в деловом центре «Нойдорф» 1
07.07.2010 Видеосеть на базе решений Tandberg объединила подразделения департамента соцразвития Тюменской области 1
06.07.2010 Дуополии на рынке ВКС пришел конец 4
20.04.2010 Cisco завершает сделку по приобретению Tandberg 3
05.04.2010 «Акадо Телеком» обеспечит дистанционный контроль за строящимися объектами саммита АТЭС-2012 во Владивостоке 1
30.03.2010 Сделка Cisco-Tandberg одобрена ЕК и Минюстом США 1
26.03.2010 Tandberg Advanced Media Gateway: видеосвязь высокой четкости между Office Communicator 2007 R2 и другими системами 2
05.03.2010 Выручка Tandberg в четвертом квартале 2009 г. увеличилась на 20% 1
19.02.2010 «Ростелеком» и «Энвижн Груп» обеспечили информационный обмен между «Русским домом» на Олимпиаде в Ванкувере и Москвой 1
17.02.2010 Tandberg и «РС-Телеком» оборудуют детские больницы системами ВКС 3
02.02.2010 Tandberg C40: новый кодек видеоконференцсвязи и телеприсутствия 1
29.01.2010 Tandberg продемонстрировала совместимость трехэкранных систем иммерсивного телеприсутствия с Cisco TelePresence 3
13.01.2010 «Открытые Технологии» внедряют систему ВКС в Медцентре «Банка России» 1
25.12.2009 Tandberg представила решение регламентирования персональной видеоконференцсвязи 6
21.12.2009 ЧелГУ приобрёл оборудование ВКС Tandberg 2
16.12.2009 Tandberg Content Server оснащен поддержкой Flash 2
09.12.2009 Movi от Tandberg: видеоконференцсвязь + обмен контентом с ПК 3

Публикаций - 93, упоминаний - 181

Cisco Systems упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 2044 26
Polycom - Поликом Раша 301 18
Microsoft Corporation 11110 10
LifeSize 31 6
HP Inc. 2920 6
NVision Group - Энвижн Груп 545 5
IBM 3546 5
Siemens AG - Сименс Россия 659 4
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 4
Sony 2387 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 3
Panasonic 1152 3
Citrix Systems 571 3
TrueConf - ТруКонф 252 3
NortonLifeLock (Symantec) 780 3
Dell EMC 2411 3
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 3
Pexip 9 3
Comptek - Комптек 53 2
Riverbed Technology 103 2
Crestron 68 2
Spirit DSP - Спирит Корп 246 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 2
Imperva 27 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Check Point Software Technologies 447 2
VMware 1829 2
Nortel Networks 222 1
Seiko Epson Corporation 327 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 168 1
Wacom 69 1
Juniper Networks 168 1
Accenture - Аксенчер 532 1
Микротест 177 1
Apple Inc - Эппл Рус 7713 1
Extron Electronics 37 1
HDS - Hitachi Data Systems 289 1
Google LLC 7158 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 106 2
Bank of America - Банк Америки 101 1
Тракторные заводы Концерн 24 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 27 1
СОГАЗ Страховая Группа 49 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 1
Тинькофф ГК - TCS Group 51 1
AkzoNobel - Акзо Нобель 4 1
АТАК - сеть магазинов 15 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
Danone - Данон 45 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
Национальный банк Траст 96 1
Лукойл-Информ 72 1
Росгосстрах 182 1
Газпром ПАО 523 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Правительство РФ 2206 1
Счётная палата РФ 460 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Президент Российской Федерации 1440 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 158 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 1
Союз машиностроителей России 26 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 25
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 5
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом 45 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 4
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 43 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 485 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
3G - Стандарт мобильной связи 3742 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 781 1
PiP - picture in picture - картинка в картинке 95 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 44 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 907 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 492 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 50 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 78 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 56 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
PTZ - Pan-tilt-zoom- камера с поддержкой удалённого управления направлением и увеличением 24 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 388 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 160 1
MPS - Managed Print Services - Система управления печатью 42 1
УАТС - учрежденческая АТС - Офисная АТС - PABX - Private Automatic Branch eXchange 43 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
Flash 476 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 44 9
Cisco Systems - Tandberg TMS - Tandberg Management Suite 10 8
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 13 7
Cisco Systems - Tandberg Content Server 6 6
Cisco Systems - Tandberg VCS - Tandberg Video Communication Server 7 6
Cisco Systems - Tandberg MCU 7 6
Cisco Systems - Tandberg Codec 8 6
Cisco Systems - Tandberg Movi 4 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 3
Microsoft Edge - Браузер 984 3
Microsoft Skype 1472 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 2
Microsoft Lync 272 2
Cisco Systems - Tandberg Profile 2 2
Cisco Systems - Tandberg PrecisionHD USB 2 2
Apple Mac 1460 2
Cisco Systems - Tandberg E20 - персональные видеотелефоны 2 2
Cisco Systems - Tandberg Telepresence 2 2
Cisco Systems - Tandberg Codian MSE 3 2
Avaya Aura 41 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Cisco TelePresence Tactical MXP - Tandberg Tactical MXP 1 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
HPE ArcSight 50 1
IBM WebSphere 79 1
Google Chrome - браузер 1117 1
Unify OpenScape UC Application 4 1
Avaya AES 5 1
Avaya Aura Conferencing 3 1
Cisco Unified Video Advantage 2 1
Cisco Systems - Tandberg Tactical 1 1
Cisco Systems - Tandberg Gatekeeper 1 1
Cisco Systems - Tandberg Experia 1 1
Opera - Браузер 637 1
IBM Watson 105 1
Apple iPad 3263 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 10 6652 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Гузаиров Айдар 21 4
Лукацкий Алексей 68 3
Готальский Михаил 91 2
Казак Максим 95 2
Теплов Павел 10 2
Столяр Валерий 8 1
Борилин Вячеслав 15 1
Солдатов Алексей 77 1
Галкин Андрей 19 1
Аверин Алексей 3 1
Алексеева Екатерина 3 1
Кочергин Никита 4 1
Clooney George - Клуни Джордж 2 1
Симис Борис 11 1
Попов Борис 6 1
Иванов Виктор 12 1
Климаш Сергей 2 1
Закрепин Евгений 45 1
Семенихин Кирилл 11 1
Ткачев Владимир 10 1
Сабанов Алексей 16 1
Свириденко Андрей 77 1
Соколов Артем 28 1
Корнеев Сергей 75 1
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 32 1
Огурцов Юрий 13 1
Баринов Александр 23 1
Никифоров Николай 1126 1
Починок Николай 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 7
Россия - СФО - Новосибирск 1971 5
Восточная Европа 1682 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 5
Россия - Хабаровск 623 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 4
Россия - Владивосток 864 3
Россия - ПФО - Казань 1519 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 3
США - Флорида 143 3
Казахстан - Республика 2637 3
Германия - Федеративная Республика 3648 3
США - Орландо 46 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Норвегия - Осло 36 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 517 2
Нидерланды - Амстердам 259 2
Россия - Челябинск 773 2
Украина 3374 2
Россия - Петрозаводск 150 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Франция - Париж 372 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 150 1
Россия - Якутск 249 1
Россия - Салехард 89 1
Россия - Республика Карелия 303 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
США - Техас 223 1
Россия - Новокузнецк 176 1
Литва - Литовская Республика 329 1
Китай - Пекин 320 1
Россия - Мурманск 257 1
Швеция - Стокгольм 161 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 224 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 2
Русский язык 985 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
Космодром Байконур 97 1
СИЗО - Следственный изолятор 65 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 13 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
NYT - The New York Times 509 1
Associated Press 345 1
Gartner 2193 3
Frost & Sullivan 101 3
Juniper Research 278 1
CNews Analytics 1991 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 86 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
IT&Security Forum 10 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764559, в очереди разбора - 668246.
Создано именных указателей - 46354.
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