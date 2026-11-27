Индексная книга (каталог) CNews*
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Теплов Павел
СОБЫТИЯ
Публикаций - 18, упоминаний - 20
Теплов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Солонин Виталий 90 4
|Лукацкий Алексей 145 3
|Готальский Михаил 95 2
|Соловьев Игорь 53 2
|Покровский Константин 3 2
|Кирсанкин Алексей 2 2
|Giaccaglia Stefano - Джиаккалья Стефано 2 2
|Куманина Ирина 2 2
|Казак Максим 162 2
|Гузаиров Айдар 64 2
|Чаплинская Светлана 8 1
|Серова Елена 321 1
|Ежов Василий 48 1
|Санадзе Георгий 18 1
|Бимаев Олег 8 1
|Афанасьев Алексей 25 1
|Турчановский Дмитрий 13 1
|Петухов Денис 53 1
|Якоб Дмитрий 18 1
|Чиков Сергей 18 1
|Жуков Андрей 17 1
|Любимов Александр 14 1
|Барсукова Оксана 2 1
|Заянц Илья 57 1
|Соколов Павел 15 1
|Ученов Александр 4 1
|Кристев Михаил 16 1
|Герман Андрей 24 1
|Сельков Андрей 15 1
|Аниканов Вадим 21 1
|Чернышова Елена 4 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Самолюбова Александра 6 1
|Волков Николай 10 1
|Индин Виталий 2 1
|Серогодская Ольга 5 1
|Ежова Ирэна 1 1
|Кузин Дмитрий 10 1
|Хомутинин Владимир 2 1
|Шведов Дмитрий 11 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11630 4
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6150 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1358 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 705 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8719 4
|In-Stat 115 1
|Wainhouse Research 40 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4352 1
|Frost & Sullivan 208 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489329, в очереди разбора - 720819.
Создано именных указателей - 205065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489329, в очереди разбора - 720819.
Создано именных указателей - 205065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.