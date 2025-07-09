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Волма

Волма

УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 «Волма» в пять раз ускорила бизнес-процессы с помощью платформы BPMSoft 1
26.09.2024 Как решение Novo Forecast Enterprise помогает дистрибьютору Nestle, Mars и P&G в СНГ экономить ₽1 млрд в год 1
26.09.2024 Обзор российского рынка интегрированного бизнес-планирования (IBP) 2024-2025 1
23.08.2024 Минцифры признало Novo Forecast Enterprise аналогом решения SAP IBP 1
09.08.2022 Конференция CNews «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» состоится 29 сентября 1
29.08.2016 «Волма» перешла на Docsvision версии 5.4 4
17.09.2010 «Волма» оптимизирует документооборот с помощью DocsVision 2

Публикаций - 7, упоминаний - 11

Волма и организации, системы, технологии, персоны:

Docsvision - ДоксВижн 1017 2
Novo BI - Ново Биай 18 2
Schneider Electric 582 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Biocad - Биокад 82 1
ТехЛАБ 26 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 227 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 1
SAP SE 5352 1
Thoma Bravo - Anaplan 71 1
Jume - Джум 7 1
Аусферр ИТЦ 28 1
Увелка 11 3
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 63 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 526 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1207 2
Bergauf - Бергауф 4 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2906 1
ВТБ - Почта Банк 473 1
ГПБ - Газпромбанк 1115 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1708 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Северсталь ПАО - Severstal 512 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1084 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 221 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 489 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 225 1
Транснефть 314 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 338 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 193 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 32 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 53 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 244 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 52 1
Группа Самолет 87 1
ВТБ - Открытие ФК - Таможенная карта 15 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 624 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 130 1
Московская Пивоваренная Компания - МПК 17 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 96 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 168 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 300 1
Газпром нефть 645 1
Ресурс ГАП - Группа агропредприятий 2 1
АЛИДИ - ALIDI 21 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 94 1
Лудинг - Luding 10 1
Роснефть НК - нефтяная компания 520 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1938 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12206 1
МИК - Московский инновационный кластер 149 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3159 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53875 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32331 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10827 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12948 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25092 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21245 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4969 2
IBP - Integrated Business Planning - интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 46 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69182 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15568 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5851 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5926 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16383 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 684 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13021 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 301 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1909 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12457 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22074 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1705 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 284 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11703 1
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 48 1
Стандартизация - Standardization 2187 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1897 1
Электронный документ - Electronic document 1492 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 350 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4812 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 297 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6994 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 528 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7185 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4700 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3343 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3240 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1178 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1787 1
OIS - Optical Image Stabilizer - Оптический стабилизатор изображения 340 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 64 2
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 16 2
Apple iPad Air - Серия планшетов 251 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 1
Microsoft Office 3843 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 29 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 372 1
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 60 1
SAP APO - SAP Advanced Planner and Optimizer - SAP APO SNP - SAP Supply Network Planning - SAP APO Supply Chain Planning - SAP APO Demand Planning - mySAP Advanced Planner and Optimizer 17 1
Любимов Александр 14 3
Дёмкин Владимир 10 1
Валиуллин Адель 11 1
Вахнин Павел 53 1
Андрианов Павел 84 1
Лукашкин Сергей 26 1
Панферов Сергей 5 1
Попов Павел 21 1
Теплов Павел 17 1
Чаплинская Светлана 8 1
Ежов Василий 42 1
Бимаев Олег 8 1
Турчановский Дмитрий 13 1
Якоб Дмитрий 16 1
Чиков Сергей 18 1
Жуков Андрей 12 1
Заянц Илья 46 1
Соколов Павел 15 1
Чернышова Елена 4 1
Алешкин Сергей 65 1
Волков Николай 8 1
Шведов Дмитрий 11 1
Труненков Сергей 35 1
Юсупов Аркадий 4 1
Комраков Николай 6 1
Суровцев Владимир 18 1
Данилова Ольга 1 1
Наумов Владимир 18 1
Волкова Наталья 5 1
Неверов Михаил 4 1
Стекцер Борис 2 1
Колупаев Денис 7 1
Падучева Ольга 1 1
Пасечник Ираида 2 1
Желяев Олег 1 1
Васькин Александр 2 1
Любушкин Игорь 1 1
Непейвода Евгений 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 150648 5
Беларусь - Белоруссия 5891 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1067 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2079 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1374 2
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 84 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44502 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14292 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1630 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 458 1
Беларусь - Минск 655 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 92 1
Россия - ЦФО - Московская область - Воскресенск 54 1
Казахстан - Республика 5685 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49652 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5995 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14328 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5081 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3039 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 112 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5783 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3443 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9342 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 193 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19471 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2200 1
Черкизон - Черкизовский рынок 162 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25019 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5145 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5795 1
Out-of-stock - отсутствие товара в конкретном магазине 11 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1406 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370525, в очереди разбора - 748882.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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