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Непейвода Евгений


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 Производитель бытовой и автохимии Grass переходит на интеллектуальное прогнозирование спроса от Novo BI 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
08.10.2024 Novo BI вступила в ассоциацию «Отечественный софт» 1
27.09.2024 Цифровая система Novo Forecast Enterprise – лидер рейтинга IBP-систем CNews 1
26.09.2024 Как решение Novo Forecast Enterprise помогает дистрибьютору Nestle, Mars и P&G в СНГ экономить ₽1 млрд в год 1
25.05.2023 Россию захлестнул хаос с лицензиями на западный софт. Продление невозможно, за пиратство сажают в тюрьму 1
25.05.2023 57% российских компаний перешли на отечественное ПО 1
30.12.2022 Евгений Непейвода, Novo BI: В следующем году мы увидим рост количества сделок по слиянию и поглощению ИТ-компаний 1
22.12.2022 «Крок» и Novo BI цифровизируют российскую логистику с помощью машинного обучения 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Непейвода Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Novo BI - Ново Биай 17 4
8514 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2107 2
SAP SE 5340 1
Oracle Corporation 6763 1
Крок - Croc 1785 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
Рексофт - Reksoft 424 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 189 1
ХайТэк Интеграция 21 1
Crosstech - ESA PRO - ЕСА ПРО 18 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1313 1
InfoWatch - Инфовотч 1046 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 265 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13301 1
Ростелеком 9963 1
R-Vision - Р-Вижн 174 1
Ростелеком - TData - ТДата 35 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 218 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 209 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 345 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 248 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 219 1
CoWork - Коворкинг Платформ 18 1
Diasoft - Диасофт 939 1
Базальт СПО - BaseALT 709 1
Сбер - СберБизнес Софт 64 1
Т1 Иннотех 183 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1472 1
Directum - Директум 1129 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 75 1
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 33 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 38 1
Т1 Сервионика - Servionica 262 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 31 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 57 1
МСК Групп - Даком М 89 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 555 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 56 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 51 2
НСПК - Национальная система платежных карт 838 1
Visa International 1954 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1888 1
Инвитро - Invitro 70 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 80 1
AquaArt Group - Акваарт 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1162 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 130 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 296 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2894 1
Ресурс ГАП - Группа агропредприятий 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7644 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 148 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 221 1
Кофемания 60 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 319 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 472 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 1
АЛИДИ - ALIDI 21 1
Лудинг - Luding 10 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 68 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 485 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 254 1
ФосАгро 129 1
Bergauf - Бергауф 4 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3140 4
МИК - Московский инновационный кластер 147 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3431 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 353 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 329 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 36 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 350 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 344 1
Мосгордума - Московская городская Дума 144 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 699 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53256 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3316 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20948 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4912 6
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1159 4
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4529 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 323 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12945 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8112 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1623 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2615 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 560 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 699 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 177 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2070 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 345 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2493 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 876 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3215 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  683 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8307 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8400 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1130 1
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 15 8
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 60 4
Microsoft Office 3829 3
Новые облачные технологии - МойОфис 823 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4733 2
Oracle Java - язык программирования 3146 1
Apple iPhone 6 4863 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 110 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 537 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 312 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 83 1
Microsoft Teams - MS Teams 578 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 369 1
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 7 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 755 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 67 1
НКТ - Р7-Команда 18 1
СалютДевайсы - GigaChat 252 1
НКТ - Р7-Офис 414 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1345 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 29 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 199 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 295 1
МТС Exolve 82 1
НКТ - Р7-Задачи 1 1
НКТ - Р7-Админ 1 1
НКТ - Р7-Почта 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 300 1
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 31 1
МСК Групп - Даком М - Space VDI 33 1
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 31 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 377 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 62 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Облако КИИ 7 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 69 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 74 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 51 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 214 1
R-Vision VM 16 1
1С:ERP Управление предприятием 626 1
Чегодаев Станислав 13 2
Федин Владимир 7 1
Назаров Михаил 10 1
Ласьков Дмитрий 3 1
Ретюнский Дмитрий 4 1
Калякин Павел 66 1
Карпов Роман 72 1
Костенчук Никита 2 1
Майер Александр 1 1
Галкин Николай 112 1
Шадаев Максут 1056 1
Урусов Виктор 131 1
Суровец Дмитрий 82 1
Геллерман Михаил 37 1
Апалькова Наталья 1 1
Шустрова Наталья 15 1
Богдашов Валерий 24 1
Пирогова Ирина 29 1
Лазуков Станислав 35 1
Ермаков Валерий 129 1
Панченко Иван 152 1
Григорян Александр 12 1
Глазков Александр 145 1
Кубарев Алексей 55 1
Мельникова Алиса 96 1
Шикинов Александр 27 1
Козырев Алексей 324 1
Редько Сергей 5 1
Гордеев Антон 1 1
Яценко Вадим 68 1
Анпилов Антон 18 1
Самойленко Дмитрий 17 1
Масляный Константин 19 1
Семенов Михаил 23 1
Кирьянова Александра 140 1
Восканьянц Иван 2 1
Глухов Иван 29 1
Давиденко Алексей 16 1
Суравикин Алексей 2 1
Тарабаев Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149699 8
Беларусь - Белоруссия 5854 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52642 1
Индия - Bharat 5551 1
Бразилия - Федеративная Республика 2401 1
Турция - Турецкая республика 2426 1
Малайзия 874 1
Аргентина - Аргентинская Республика 595 1
Казахстан - Республика 5661 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44323 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 690 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9205 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7415 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19313 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24866 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49373 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6379 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5960 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2580 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5039 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1392 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52804 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3403 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6024 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3708 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2179 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1275 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9116 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5264 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8763 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 212 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4785 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4546 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16758 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2823 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6184 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3101 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 650 1
Химическая промышленность - Chemical industry 281 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 954 1
Импортозамещение - параллельный импорт 523 1
Торговля - FMCG&Retail - Подгузники - Diapers 18 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 310 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1383 1
Инфляция 89 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 192 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5121 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 58 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2543 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 337 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30327 1
Ведомости 1085 1
A2:Research 10 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3313 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1146 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Создано именных указателей - 176951.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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