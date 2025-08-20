Разделы

Сеть дискаунтеров «ДА!» запускает проект по внедрению цифровой системы по прогнозированию спроса Novo Forecast Enterprise

Сеть дискаунтеров «ДА!» запускает проект по внедрению цифровой системы по прогнозированию спроса Novo Forecast Enterprise. Об этом CNews сообщили представители Novo BI.

Российским ритейлерам нужны инструменты, помогающие обоснованно принимать решения, в связи с чем отмечается спрос на цифровые системы по оптимизации интегрированного бизнес-планирования.

Сеть дискаунтеров «ДА!» по итогам 2024 г. увеличила чистую розничную выручку на 13,3%, достигнув 72,3 млрд руб. Такой рост закономерно требует внедрения новых технологий, чтобы обеспечить дальнейшее масштабирование бизнеса.

Торговая сеть «ДА!» приступила к реализации проекта по внедрению системы прогнозирования спроса совместно с компанией Novo BI. Основные задачи проекта нацелены на улучшение процессов прогнозирования спроса в единой цифровой среде и интеграцию сквозной аналитики.

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
цифровизация

«Для успешного функционирования торговой сети крайне важна стабильная работа ИТ-инфраструктуры и всех её систем, включая эффективное взаимодействие с логистическими центрами и формирование единой цифровой среды. К примеру, своевременное обновление товарных запасов помогает нам поддерживать актуальный ассортимент, соответствующий запросам потребителей в разные периоды. Это дает возможность удерживать конкурентное преимущество», — сказал Алексей Падун, директор по информационным технологиям сети дискаунтеров «ДА!».

«Благодаря использованию алгоритмов машинного обучения наша система повысит точность планирования. А процесс сбора и подготовки данных, согласования планов между отделами продаж, маркетинга, логистики и закупок, сократит временные затраты на принятие решений», — сказал генеральный директор компании Novo BI Евгений Непейвода.

