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Novo BI Ново Биай
Novo BI – разработчик программных решений для бизнес-анализа и прогнозирования данных. Компания Novo BI предлагает решения для следующих направлений: – оптимизация цепей поставок (NF Enterprise) – прогнозирование данных (NF PRO) – разработка индивидуальных решений для среднего и крупного бизнеса. Резидент инновационного центра «Сколково».
Novo BI и организации, системы, технологии, персоны:
|Непейвода Евгений 8 4
|Синицын Павел 3 2
|Чегодаев Станислав 13 2
|Федин Владимир 7 1
|Красилов Дмитрий 17 1
|Назаров Михаил 10 1
|Ласьков Дмитрий 3 1
|Ретюнский Дмитрий 4 1
|Калякин Павел 66 1
|Карпов Роман 62 1
|Костенчук Никита 2 1
|Фризен Дмитрий 1 1
|Майер Александр 1 1
|Галкин Николай 108 1
|Шадаев Максут 1024 1
|Урусов Виктор 131 1
|Суровец Дмитрий 77 1
|Геллерман Михаил 35 1
|Апалькова Наталья 1 1
|Шустрова Наталья 15 1
|Богдашов Валерий 23 1
|Пирогова Ирина 29 1
|Лазуков Станислав 30 1
|Ермаков Валерий 128 1
|Панченко Иван 145 1
|Григорян Александр 12 1
|Глазков Александр 138 1
|Кубарев Алексей 55 1
|Мельникова Алиса 92 1
|Шикинов Александр 25 1
|Козырев Алексей 323 1
|Редько Сергей 4 1
|Гордеев Антон 1 1
|Яценко Вадим 59 1
|Анпилов Антон 18 1
|Самойленко Дмитрий 17 1
|Масляный Константин 19 1
|Семенов Михаил 23 1
|Кирьянова Александра 138 1
|Восканьянц Иван 2 1
|Ведомости 1045 1
|РИА Новости 933 1
|ComNews - Медиа-бизнес 109 1
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