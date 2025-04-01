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Novo BI Ново Биай

Novo BI – разработчик программных решений для бизнес-анализа и прогнозирования данных. Компания Novo BI предлагает решения для следующих направлений: – оптимизация цепей поставок (NF Enterprise) – прогнозирование данных (NF PRO) – разработка индивидуальных решений для среднего и крупного бизнеса. Резидент инновационного центра «Сколково».


01.04.2025 Как создать объективный рейтинг IBP-систем и зачем это рынку? 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
08.10.2024 Novo BI вступила в ассоциацию «Отечественный софт» 1
Market.CNews. IBP-системы 2024 1
27.09.2024 Цифровая система Novo Forecast Enterprise – лидер рейтинга IBP-систем CNews 1
26.09.2024 Как решение Novo Forecast Enterprise помогает дистрибьютору Nestle, Mars и P&G в СНГ экономить ₽1 млрд в год 1
26.09.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг IBP-систем 2024 1
23.08.2024 Минцифры признало Novo Forecast Enterprise аналогом решения SAP IBP 1
17.05.2024 В Сколково пройдет крупнейшая конференция по планированию Supply&Demand Planning Conference 1
25.05.2023 Россию захлестнул хаос с лицензиями на западный софт. Продление невозможно, за пиратство сажают в тюрьму 1
25.05.2023 57% российских компаний перешли на отечественное ПО 1
30.12.2022 Евгений Непейвода, Novo BI: В следующем году мы увидим рост количества сделок по слиянию и поглощению ИТ-компаний 1
22.12.2022 «Крок» и Novo BI цифровизируют российскую логистику с помощью машинного обучения 1
16.11.2022 Дистрибьютор ALIDI сэкономил более 1 млрд руб. за год при использовании системы прогнозирования спроса Novo Forecast Enterprise 1
31.05.2021 Клиенты «Корус Консалтинг» повысят эффективность цепей поставок с помощью Novo Forecast Enterprise 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Novo BI и организации, системы, технологии, персоны:

8353 3
SAP SE 5308 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1971 2
Jume - Джум 5 2
Oracle Corporation 6737 1
Корус Консалтинг ГК 1236 1
Крок - Croc 1780 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1056 1
Рексофт - Reksoft 422 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 177 1
ХайТэк Интеграция 21 1
Crosstech - ESA PRO - ЕСА ПРО 15 1
TerraLink - ТерраЛинк 282 1
LogiX 2 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - ИСУ 5 1
Optimacros - Оптимакрос 62 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1236 1
InfoWatch - Инфовотч 1028 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 245 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12969 1
Ростелеком 9821 1
R-Vision - Р-Вижн 163 1
Ростелеком - TData - ТДата 29 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 323 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 237 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 204 1
CoWork - Коворкинг Платформ 18 1
Diasoft - Диасофт 905 1
Базальт СПО - BaseALT 676 1
Сбер - СберБизнес Софт 60 1
Т1 Иннотех 181 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 1
Directum - Директум 1106 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 56 1
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 30 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 37 1
Т1 Сервионика - Servionica 259 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 30 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1045 3
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 49 2
АЛИДИ - ALIDI 21 2
НСПК - Национальная система платежных карт 825 1
Visa International 1953 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Инвитро - Invitro 70 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 76 1
Unilever - Юнилевер Русь 158 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 876 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1047 1
Свеза - Sveza 38 1
Техноавиа 2 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 37 1
AquaArt Group - Акваарт 2 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 286 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2841 1
Ресурс ГАП - Группа агропредприятий 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7457 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 1
Кофемания 55 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 312 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 460 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 1
Лудинг - Luding 10 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 66 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 250 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3084 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11851 2
МИК - Московский инновационный кластер 146 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3383 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 320 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 36 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 340 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 685 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3224 11
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4805 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51707 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20025 8
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1128 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14179 5
IBP - Integrated Business Planning - интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 26 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5177 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31295 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24474 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10255 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30143 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28288 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11568 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6728 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25699 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1229 3
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1730 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4457 2
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 362 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12124 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 892 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2431 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 478 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1242 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6929 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3621 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 174 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5511 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 322 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12725 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7802 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1587 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2586 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 537 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 671 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 2011 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 322 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12202 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 51 8
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 14 6
Microsoft Office 3780 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 502 3
Новые облачные технологии - МойОфис 800 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4589 2
Oracle Java - язык программирования 3111 1
Apple iPhone 6 4862 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 91 1
Яндекс.Маркет 982 1
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 16 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 22 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 306 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 76 1
Microsoft Teams - MS Teams 556 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 358 1
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 6 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 725 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 1
НКТ - Р7-Команда 16 1
СалютДевайсы - GigaChat 215 1
НКТ - Р7-Офис 395 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1298 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 23 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 192 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 285 1
МТС Exolve 73 1
НКТ - Р7-Задачи 1 1
НКТ - Р7-Админ 1 1
НКТ - Р7-Почта 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 280 1
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 30 1
МСК Групп - Даком М - Space VDI 30 1
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 30 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 374 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 60 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Облако КИИ 6 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 64 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 59 1
Непейвода Евгений 8 4
Синицын Павел 3 2
Чегодаев Станислав 13 2
Федин Владимир 7 1
Красилов Дмитрий 17 1
Назаров Михаил 10 1
Ласьков Дмитрий 3 1
Ретюнский Дмитрий 4 1
Калякин Павел 66 1
Карпов Роман 62 1
Костенчук Никита 2 1
Фризен Дмитрий 1 1
Майер Александр 1 1
Галкин Николай 108 1
Шадаев Максут 1024 1
Урусов Виктор 131 1
Суровец Дмитрий 77 1
Геллерман Михаил 35 1
Апалькова Наталья 1 1
Шустрова Наталья 15 1
Богдашов Валерий 23 1
Пирогова Ирина 29 1
Лазуков Станислав 30 1
Ермаков Валерий 128 1
Панченко Иван 145 1
Григорян Александр 12 1
Глазков Александр 138 1
Кубарев Алексей 55 1
Мельникова Алиса 92 1
Шикинов Александр 25 1
Козырев Алексей 323 1
Редько Сергей 4 1
Гордеев Антон 1 1
Яценко Вадим 59 1
Анпилов Антон 18 1
Самойленко Дмитрий 17 1
Масляный Константин 19 1
Семенов Михаил 23 1
Кирьянова Александра 138 1
Восканьянц Иван 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146741 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14195 3
Беларусь - Белоруссия 5762 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52364 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14251 1
Индия - Bharat 5498 1
Бразилия - Федеративная Республика 2380 1
Турция - Турецкая республика 2394 1
Малайзия 871 1
Аргентина - Аргентинская Республика 588 1
Казахстан - Республика 5594 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43693 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 684 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14695 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8759 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7125 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24448 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48655 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5843 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18896 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4950 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6248 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2446 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1292 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51851 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3271 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 926 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5868 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3683 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2151 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1242 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8883 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5154 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8681 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 201 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4723 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4510 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16527 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2780 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6028 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3065 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 642 1
Химическая промышленность - Chemical industry 274 1
Импортозамещение - параллельный импорт 503 1
Торговля - FMCG&Retail - Подгузники - Diapers 18 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 268 1
Черкизон - Черкизовский рынок 157 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1391 1
Fashion industry - Индустрия моды 248 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 195 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1344 1
Инфляция 87 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 714 1
Ведомости 1045 1
РИА Новости 933 1
ComNews - Медиа-бизнес 109 1
A2:Research 10 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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