Россию захлестнул хаос с лицензиями на западный софт. Продление невозможно, за пиратство сажают в тюрьму

Российский бизнес испытывает колоссальные трудности с продлением лицензий на иностранный софт. Половина компаний не может сделать это, и особенно явно проблема проявляется на объектах КИИ. Пользоваться пиратским западным ПО бизнесу нельзя – за это можно угодить за решетку.

(Не)лицензионный софт

Около половины российских компаний по итогам 2022 г. столкнулись с различными трудностями с продлением лицензий на иностранное программное обеспечение. Об этом CNews сообщили представители исследовательского центра A2:Research. По их словам, проблемы возникают еще и с технической поддержкой не говоря уже об оплате обслуживания.

Так, работой техподдержки иностранного софта недовольны около трети российских компаний – 32%, а произвести оплату не могут 31% из них. Вероятнее всего, это может быть связано с уходом в марте 2022 г. платежных систем Visa и MasterCard из России. Но есть и фирмы, которые при прочих неурядицах с зарубежным софтом констатируют его нестабильную работу – на это указывает каждый десятый предприниматель.

Притом от сферы деятельности российской компании масштабы бедствий с ПО зарубежных разработчиков совершенно не зависят. Беда для всех одна – и для ритейлеров, и для транспортных компаний, и для телеком-операторов, и для ИТ-предприятия. Различные производства тоже не убереглись.

Критическая инфраструктура под ударом

Заместитель гендиректора по развитию бизнеса «Рексофта» Дмитрий Ретюнский сообщил «Ведомостям», что наибольшие риски с использованием иностранного ПО возникли на объектах критической информационной инфраструктуры. Это может повлечь за собой многочисленные риски в плане информационной безопасности, утверждает директор по сервису ESA PRO Михаил Назаров.

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Под объектами КИИ в России подразумеваются критически важные информационные системы и сети субъектов КИИ – госорганизаций, юрлиц и индивидуальных предпринимателей, владеющих информационными системами из ряда стратегически важных отраслей. К таким отраслям относятся транспорт, телекоммуникации, банковская сфера, атомная энергетика, ТЭК, здравоохранение, наука, металлургия, оборонная, ракетно-космическая и химическая промышленности.

Россияне могли остаться без денег

Последствия 24 февраля 2022 г., накрывшие российский бизнес и мешающие ему пользоваться иностранным софтом, на деле могли зацепить подавляющее большинство россиян, в том числе и работающих по найму. Как сообщил изданию директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK Роман Карпов, в России могло полностью остановиться обслуживание карт Visa и MasterCard. По его словам, транзакции по таким картам продолжают обслуживаться лишь потому, что «Национальная система платежных карт» (НСПК) заранее отказалась от ПО американской Oracle в пользу отечественной платформы Java. Oracle, как и многие другие иностранные ИТ-компании, ушла из России весной 2022 г.

Бизнесу несладко, но и власти тоже страдают

Трудности с иностранным софтом в 2022 г. ощутили на себе многие российские заказчики. Как сообщил CNews гендиректор компании – производителя офисного ПО «Мойофис» Павел Калякин, это помимо прочего, отзыв лицензий, прекращение оказания услуг технической поддержки и отключение доступа к сервисам и обновлениям программных продуктов зарубежных разработчиков.

«В первую очередь это коснулось всех государственных организаций и крупных коммерческих компании в России, – сказал CNews Павел Калякин. – Они начали экстренно искать альтернативу зарубежному ПО. В течение 2022 г. к нам обращались клиенты с запросом на экстренный переход с иностранного ПО на российские продукты – число заявок на пилотное внедрение выросло в шесть раз».

Павел Калякин добавил, что наибольшие трудности возникают именно с прикладным ПО, с которым чаще всего взаимодействуют пользователи на работе или дома. В качестве примера он привел офисный пакет Microsoft Office.

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«Основная проблема – это кратно возрастающие ИБ-риски, – подчеркнул Павел Калякин. – Важно помнить, обновления продукта – это не только появление новой функциональности, но и устранение ошибок, потенциальных уязвимостей существующего кода. В любой более или менее серьезный программный продукт чуть ли не еженедельно вносятся патчи, закрывающие проблемы с безопасностью. Поэтому отсутствие поддержки и обновлений в течении хотя бы года – это уже серьезный риск появления двух-трех уязвимостей нулевого дня, которые позволяют легко взломать систему».

В госсекторе тоже есть случаи, когда из-за ухода из России иностранного вендора ПО потребовался срочный переход на отечественное решение. Один из таких примеров привел изданию директор технического департамента компании «Хайтэк-интеграция» Дмитрий Ласьков, рассказав про опыт Минстроя России. По его словам, до 2022 г. коммуникационная среда ведомства базировалась на ПО компании Avaya – как сообщал CNews, в сентябре 2022 г. она объявила о сворачивании российского бизнеса и увольнении всего персонала. В результате Минстрой остался без техподдержки и обновлений и был вынужден искать отечественные альтернативы в срочном порядке.

Единственный выход

Весной 2022 г. власти России планировали разрешить бизнесу пользоваться пиратскими версиями ПО иностранных компаний, ушедших из страны, но позже поставили этот вопрос на паузу. Пока что за такое предпринимателей будет ждать ответственность, вплоть до уголовной.

В Белоруссии, тем временем, еще в январе 2023 г. легализовали принудительное лицензирование интеллектуальной собственности таких компаний.

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Выходом из сложившейся ситуации российский бизнес видит скорейший отказ от иностранного ПО в пользу отечественного. «Необходимо переходить на российские ПО – сегодня уже мало кто сомневается в этом, все ищут пути, как это сделать максимально эффективно. При этом внедрение отечественных решений не стоит воспринимать как что-то негативное, из-под палки. Российские разработчики сегодня создают по-настоящему качественные продукты, которыми можно гордиться», – сообщил CNews Павел Калякин.

«Импортозамещение в области технологий стало одним из приоритетов для государства и бизнеса в 2022 г. Российские разработки в области ПО для логистики и цепей поставок существуют уже несколько лет, однако активный интерес к ним стал появляться только в прошлом году. Подобные отечественные решения успешно конкурируют и даже превосходят западные аналоги по точности прогноза, времени внедрения, качестве поддержки. Действительно, ранее компании преимущественно предпочитали зарубежные ИТ-решения, но по итогу в выигрыше остались те бизнесы, что использовали российское ПО ранее и им не нужно тратить силы и время на оперативную перестройку бизнес-процессов», – сказал CNews Евгений Непейвода, управляющий партнер Novo BI, компании-разработчика цифровой системы прогнозирования потребительского спроса Novo Forecast Enterprise.

«У отечественного ПО очень хорошие перспективы развития и высокая степень эффективности для бизнеса. В Boxberry процесс постепенного перехода на российское ПО уже запущен. В компании прежде всего планируется заменить на отечественные аналоги серверное/системное ПО (ОС, БД и системы ИБ), а в перспективе — инструментальные средства управления разработкой ПО. В ряде случаев препятствием является стоимость, а иногда и недостаточная зрелость функционала», — заявил CNews Станислав Чегодаев, ИТ-директор Boxberry.