Недолго музыка играла: Власти передумали разрешать в России пиратское ПО

Власти передумали разрешать россиянам легально пользоваться пиратским ПО, разработанным в странах, поддержавших антироссийские санкции. Ранее предлагалось отменить уголовную и административную ответственность за это в качестве меры поддержки населения и бизнеса в кризисное время. Не исключено, что идею вновь возьмут на вооружение, так как план поддержки со стороны властей еще находится в разработке.

Всероссийского пиратства не будет

Российские власти отказались от идеи разрешить россиянам легально пользоваться пиратскими версиями программного обеспечения, разработанного в странах, поддержавших антироссийские санкции, пишут «Ведомости». Предложение по легализации такого нелицензионного ПО поступило от властей в начале марта 2022 г. на фоне бегства крупнейших иностранных ИТ-компаний из России.

По информации издания, российское Правительство подготовило новую версию плана антикризисных мер. Она датирована 9 марта 2022 г., но пока еще не принята. Пункта о возможности легального использования взломанного зарубежного ПО в нем нет. Иными словами, это по-прежнему считается нарушением закона и несет за собой административную, а иногда и уголовную ответственность.

Представитель Правительства России подтвердил изданию, что в настоящее время обсуждение отмены ответственности за пиратский софт не идет.

Радоваться возможности безо всякой ответственности пользоваться иностранным пиратским софтом пока рано

Идея закрывать глаза на повсеместное использование иностранного пиратского софта пришла властям после того, как Россию из-за спецоперации в ЛНР и ДНР стали спешно покидать крупнейшие разработчики ПО. С разницей всего в пару дней из страны ушли IBM, Microsoft, Oracle, Red Hat, SAP и др. Их программы используются многими российскими компаниями, и в первую очередь это касается ПО Microsoft – популярность ее ОС Windows и офисного пакета Office зашкаливает, несмотря на внушительное число российских аналогов.

Альтернатива есть

Решив не давать россиянам возможность легально пользоваться пиратскими программами, власти придумали более «законную» альтернативу. В новой версии перечня антикризисных мер упоминается введение некоего «механизма принудительного лицензирования» иностранного ПО. О нем говорилось и в предыдущей версии плана, но на этот раз, по информации «Ведомостей», уже готовится законопроект, регулирующий этот механизм. Власти планируют внести его на рассмотрение в Госдуму не позднее 28 марта 2022 г.

В дополнение к этому новый план властей по поддержке россиян в условиях сложившейся ситуации предусматривает и отмену компенсаций «за использование результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в порядке принудительного лицензирования». Это коснется только тех компаний, что зарегистрированы в странах, поддержавших антироссийские санкции.

Беспричинный отказ

Над планом, предыдущая версия которого включала отказ от уголовного и административного преследование за использование нелицензионного ПО, работают несколько ведомств, перечень которых не раскрывается. Какое из них выступило с таким предложением, неясно, а нет сведений, от кого прозвучала идея отказаться от этой идеи. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, приближенный к одному из правительственных ведомств, инициатива исходила от Минэкономразвития, но официального подтверждения этому на момент публикации материала не было.

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Известно лишь, что Минцифры данное предложение на рассмотрение не вносило. CNews писал, что министерство эту инициативу не поддерживает.

Позиция Минэкономразвития

В Минэкономразвития сообщили изданию, что сейчас власти рассматривают возможность «обязательного лицензирования для безопасности, защиты жизни и здоровья граждан в отношении программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем и селекционных достижений». Этот пункт может быть внесен в план антикризисных мер.

«План – живой инструмент, он менялся в процессе обсуждения с бизнесом, экспертами, отраслевыми министерствами», – заявил изданию представитель Минэкономразвития. Он добавил также, что Правительство может разрешить «использование технологий, которые используются «в определенных дефицитных товарах, включая компьютерные программы». С его слов, в этом случае будет составлен и утвержден перечень таких технологий.

«Это создаст возможность как для параллельного импортирования таких товаров, так и для их воспроизведения в стране», – добавил он, подчеркнув, что в этом перечне не будет товаров, «производимых и продаваемых в России в достаточном объеме. «Речь идет о компенсации определенных востребованных ресурсов, которые ограничены для потребления из-за недружественных действий ряда стран в отношении России», – сказал представитель Минэкономразвития.