Самый главный в мире дистрибутив Linux больше не для россиян. Разработчик свернул бизнес в России

Red Hat, разработчик Linux-дистрибутива RHEL, сообщила об уходе из России и прекращении сотрудничества со своими партнерами из России и Белоруссии. Это было предсказуемо, так как за пару дней до этого аналогичный шаг предприняла IBM, купившая Red Hat в 2019 г.

Россиян лишают Linux

Компания Red Hat вошла в список иностранных организаций, отказавшихся работать в России или сотрудничать со своими российскими партнерами. О временном сворачивании всех российских операций. Об этом заявил лично президент и главный исполнительный директор (СЕО) компании Пол Кормье (Paul Cormier). Он разослал сообщение об этом по электронной почте своим сотрудникам и опубликовал его на сайте Red Hat.

Red Hat известна в первую очередь как один из крупнейших разработчиков Linux. Ее флагманский продукт – корпоративный Linux-дистрибутив Red Hat Enterprise Linux, он же RHEL. RHEL считается первым из ныне существующих Linux-дистрибутивов, нацеленных на применение в бизнесе. В настоящее время является символом коммерческого Linux. Также существует дистрибутив Fedora – отдельная версия RHEL, поддерживаемая сообществом разработчиков.

Санкции Red Hat распространились не только на Россию, но также на Белоруссию. Причиной принятия решения об уходе глава компании назвал спецоперацию России на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Наперекор IBM Red Hat идти не стала

«Red Hat прекращает продажи и обслуживание в России и Белоруссии (для всех организаций, расположенных или имеющих штаб-квартиры в России или Белоруссии). Это включает в себя прекращение партнерских отношений с организациями, базирующимися или имеющими штаб-квартиры в России или Белоруссии», – говорится в заявлении Кормье.

По примеру McDonalds

CEO Red Hat заявил, что компания намерена обеспечить поддержку всем своим работникам в связи со складывающейся ситуацией. Со слов Кормье, ее получат сотрудники Red Hat из России и Украины – про белорусских работников СЕО упоминать не стал.

В чем именно будет заключаться данная поддержка, Кормье предпочел не уточнять. За несколько часов до публикации его заявления сеть ресторанов фастфуда McDonalds решила закрыть все свои точки продаж и сохранить зарплату своим 62 тыс. работникам в России. Не исключено, что Red Hat предпримет аналогичные меры. Численность штата компании в России не установлена. Согласно официальному сайту компании, на начало марта 2022 г. на нее работало 19 тыс. человек по всему миру.

Максимально предсказуемое решение

Уход Red Hat из России (временный или постоянный – станет известно в скором будущем), на самом деле, был более чем ожидаем. Появление заявления Пола Кормье было всего-навсего вопросом времени и едва ли удивила представителей российской ИТ-сферы.

Дело в том, что Red Hat нельзя считать самостоятельной компанией. В 2019 г. ее с огромной переплатой купила американская корпорация IBM. Сама IBM свернула бизнес в России за пару дней до Red Hat, и сомнений в том, что Red Hat последует за ней, почти не оставалось.

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На фоне этого возрастает вероятность сокращения российского штата Red Hat. За 111 лет своего существования IBM, основанная в 1911 г., поднаторела в увольнении сотен тысяч сотрудников по всему миру и ранее уже предпринимала попытку массовых увольнений в своем российском офисе.

Сбежать в числе первых не получилось

За две недели, прошедшие с начала спецоперации (Президент России Владимир Путин инициировал ее 24 февраля 2022 г.), из России ушло несколько десятков компаний. Львиную долю в списке занимают предприятия из области информационных технологий.

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По неизвестным причинам самой Red Hat, равно как и IBM, не оказалось в списке тех, кто сбежал из России в первую очередь, хотя, казалось бы, у Red Hat уже имеется подобный опыт.

Если обратиться к событиям весны 2014 г., когда произошло воссоединение России и Крыма, то тогда Red Hat тоже была в гуще событий. Но восемь лет назад она реагировала на происходящее заметно быстрее. Например, в начале мая 2014 г. компания начала блокировать профили своих российских пользователей RHEL, подписанных на платное обслуживание. Компания ссылалась на антироссийские санкции США, в частности, на распоряжения распоряжениями экс-Президента США Барака Обамы (Barack Obama) №13660, 13661 и 13662.

Эти три распоряжения, изданные в период с 6 марта по 20 марта 2014 г. запрещали американцам участвовать в сделках с лицами, причастными к событиям на Украине. Список этих лиц определялся Минфином США.

В 2014 г. реакция Red Hat на конфликт России и Украины была, можно сказать, молниеносной. Почти сразу после принятия США «первой волны» санкций против России Red Hat потребовала от своих российских партнеров приостановить проекты в подпавших под санкции компаниях. Сама Red Hat сообщила о приостановке работ в банке «Россия» и СМП-банке.

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Обо всем этом говорилось в письме, разосланном российским партнерам Red Hat из российского же ее представительства. Полный список получателей неизвестен, однако на весну 2014 г. в число партнеров Red Hat, согласно ее российскому сайту, входили компании «Ай-Теко», Inventa, «Инфосистемы джет», IT Sirius, Mezon.ru («Линуксцентр»), R-Style и ИТ-интегратор «Техносерв».

Выход есть

Пока неизвестно, как отразится уход Red Hat на ее российских клиентах. Однако не стоит забывать, что еще в феврале 2021 г. компания Red Hat позволила бесплатно пользоваться своим Linux-дистрибутивом RHEL разработчикам ПО с открытым исходным кодом. Впрочем, здесь есть немало подводных камней.

Кроме того, на фоне массового бегства ИТ-компаний из России, в том числе и разработчиков ПО и операционных систем, российские власти всерьез задумались о легализации использования на территории страны пиратских версий иностранного софта. Это означает, что никакой ответственности за пользование нелицензионным софтом наступать не будет – ни административной, ни тем более уголовной. В этой связи нельзя не напомнить, что среди тех, кто сбежал из России, присутствует корпорация Microsoft. Она известна в первую очередь ОС Windows и офисным ПО Office – наиболее популярными в своей сфере как во всем мире, так и в России.