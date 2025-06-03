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Fedora Project Linux Fedora Fedora Core Fedora Foundation

Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.06.2025 Новые «дыры» в Linux позволяют красть хэши паролей из Ubuntu, Red Hat и Fedora

Не бросайте память куда попало Эксперты компании Qualys выявили две уязвимости, затрагивающие как минимум Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux, Fedora и другие. Эти «баги» открывают возможность для кражи хэшированных паролей. Уязвимость непосредственно затрагивает компоненты apport (в Canonical Ubuntu) и systemd-coredump, отвечающие за
06.05.2025 Из-за недостатка госфинансирования на грани коллапса хостинг Linux Debian, Fedora и Gentoo

то в настоящее время лаборатория предоставляет услуги хостинга более чем 500 проектам по разработке программного обеспечения с открытым исходным кодом. Среди них популярные дистрибутивы Linux Debian, Fedora и Gentoo, система управления содержимым Drupal, веб-форум phpBB, децентрализованная система аутентификации OpenID, компактный набора UNIX-утилит BusyBox, векторный графический редактор I
06.09.2024 Новый Linux Fedora не может выйти в бету из-за капризов Raspberry Pi

Необходимость поддержки Raspberry Pi 4 тормозит работу над Fedora Разработчики популярного Linux-дистрибутива Fedora испытывают трудности при под
02.02.2024 Критическая «дыра» в фундаментальной библиотеке позволяет взломать Ubuntu, Fedora и Debian и другие дистрибутивы Linux

аргументы argv[o] или opnlog(), однако проблема усугубляется распространенностью уязвимой библиотеки. На данный момент подтверждено, что уязвимость затрагивает Debian 12 и 13, Ubuntu 23.04 и 23.10 и Fedora 37-39. Как показали эксперименты с эксплойтом, любой неавторизованный пользователь может добиться административных (root) привилегий. Эксперты Qualys полагают, что другие дистрибутивы та
06.10.2023 В Linux Ubuntu, Debian и Fedora есть огромная дыра, которая пряталась годами. В миллионах систем можно получить root-доступ, эксплойты уже готовы

туп. Looney Tunables была найдена в целом списке Linux-дистрибутивов, включая Ubuntu 22.04 и 23.04, Fedora 37 и 38, а также Debian 12 и 13. «Дыру» выявили ИБ-эксперты из команды Qualys Threat R
07.07.2023 Любимый миллионами Linux превращается в Windows. Он будет следить за пользователями и сливать данные в США

Пользователи под колпаком В Linux-дистрибутиве Fedora в ближайшей перспективе может появиться телеметрия – сбор и отправка пользовательских

07.06.2023 Из Red Hat Linux изгоняют LibreOffice. Пользователи останутся без бесплатной замены MS Office

о прекращении поставок RPM-пакетов с офисным ПО LibreOffice для Linux-дистрибутива RHEL для корпораций (Red Hat Enterprise Linux). Об этом заявил лично Маттиас Класен (Matthias Clasen), лидер команды Fedora Desktop Team и участник группы разработчиков GNOME Release Team. Изменения вступят в силу с релизом сборки Red Hat Enterprise Linux 10, дата которого пока не определена. На 7 июня 2023 г
16.03.2022 Как Red Hat пыталась отобрать у своего критика домен под предлогом нарушения прав на товарный знак, но не смогла

Red Hat проиграла Red Hat не удалось отобрать доменное имя wemakefedora.org под предлогом нарушения прав на товарный знак Fedora, принадлежащий софтверному гиганту. Имя Fedora носит дистрибутив Linux, разработку которого поддерживает Red Hat. Владельцем интернет-адреса пока остается разработчик и адепт своб
18.02.2022 Брешь в популярном ПО открыла путь к захвату ПК на Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora

утивов Linux. Многие из них контейнированы, чтобы избежать проблем с безопасностью. Ошибка в системе Snap под Linux позволяла повышать привилегии в системе Snap используется в Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora, Kali Linux и некоторых других дистрибутивах. Только локально Эксперты компании Qualys, выявившие уязвимость CVE-2021-44731, указывают, что ее удаленная эксплуатация невозможна, только л
02.03.2021 Сборщики знаменитых Linux-дистрибутивов отказались выпускать пакеты с Telegram из-за хамства разработчиков мессенджера

Fedora и Gentoo без пакетов с Telegram Сборщики Telegram для популярных Linux-дистрибутивов Fedora и Gentoo приняли решение отказаться от дальнейшей работы по сопровождению пакетов с ме
05.10.2020 После 10 лет разработки появятся смартфоны на Fedora Linux

Fedora в кармане Разработчики из команды Fedora Mobility приступили к переносу ОС Fedora Linux на мобильные устройства. Проект

08.09.2020 Обзор и описание ОС Fedora для виртуальных серверов VPS

обеспечения, когда сообщество играет фундаментальную роль. Как бы то ни было, поддержку и развитие Fedora производят люди со всего мира. В сообщество входят добровольцы-энтузиасты, а также сот
31.08.2020 Lenovo начала перевод флагманских ноутбуков на Linux. Первый пошел

ия Lenovo начала поставки ноутбука ThinkPad X1 Carbon Gen 8 с предустановленным дистрибутивом Linux, хотя изначально он выпускался исключительно с Windows 10. Выбор китайского производителя пал на ОС Fedora. Fedora – это форк дистрибутива Red Hat Enterprise Linux, разрабатываемого компанией Red Hat, которую в 2019 г. купила IBM. Сама IBM определенным образом связана с Lenovo – в 2004
27.04.2020 Lenovo переведет три флагманских ноутбука на Linux

канский Linux в китайских ноутбуках Компания Lenovo собирается провести эксперимент по установке ОС Fedora на свои флагманские ноутбуки, изначально выпускающиеся с Windows 10. Этот дистрибутив

07.05.2018 Red Hat выпустила Linux-дистрибутив Fedora 28

Red Hat объявила о выпуске Fedora 28, новейшей версии операционной системы с полностью открытым исходным кодом, которая

11.07.2017 Microsoft начала раздавать Ubuntu для установки внутри Windows 10. На подходе SUSE и Fedora

лении популярных дистрибутивов Linux в Windows Store было объявлено в мае на конференции Microsoft Build 2017 в Сиэтле, США. Компания сообщила, что после Ubuntu в магазин также будут добавлены SUSE и Fedora. Одновременно Microsoft собирается добавить совместимость с SUSE и Fedora в подсистему Windows для Linux (WSL), которая пока что рассчитана только на работу с Ubuntu.Под установко
12.05.2017 В Windows Store появятся Ubuntu, SUSE и Fedora для установки внутри Windows 10

Дистрибутивы Linux в Windows StoreUbuntu, SUSE и Fedora, популярные дистрибутивы Linux, будут доступны для скачивания и установки в магазине приложений Windows Store, что позволит запустить их внутри Windows 10. Об этом сообщил на конференции
08.07.2016 Red Hat повышает безопасность контейнеров с помощью новых технологий сканирования

ь, что именно работает в том или ином контейнере и используются ли в нем новейшие исправления безопасности. Описываемая функциональность реализована в рамках последней версии Red Hat Enterprise Linux Atomic Host, операционной системы, лежащей в основе решения Red Hat OpenShift Container Platform. В рамках расширения сотрудничества с Black Duck Software компания Red Hat интегрировала в At
28.06.2016 Fedora 24 предлагает новые средства для работы с облачными средами и Linux-контейнерами

исходным кодом, объявила о выпуске первого в 2016 г. релиза полностью открытой операционной системы Fedora 24. Как и предыдущие версии, Fedora 24 предлагается в трех редакциях — Cloud, S
21.04.2014 AMD анонсировала x86 гибридные процессоры под управлением Fedora Linux

Компания AMD анонсировала второе поколение гибридных процессоров AMD Opteron X-серии под кодовым названием Berlin. Как сообщили CNews в AMD, новые APU работают под управлением операционной системы Fedora — дистрибутива Linux, который спонсируется компанией Red Hat и поддерживается сообществом, предлагая разработчикам и ИТ-специалистам по всему миру привычную операционную среду корпоратив
10.07.2013 Погиб один из ведущих разработчиков Fedora Linux

Давний участник и один из основных контрибьюторов Linux-дистрибутива Fedora Сэт Видаль (Seth Vidal) погиб в ночь на 8 июля, в возрасте 36 лет. Об этом сообщается

08.06.2012 На компьютеры с Windows 8 можно будет устанавливать Fedora

полнительную настройку, чтобы устранить конфликт с UEFI. «Для нас это совершенно не выход — заставлять пользователей возиться с запутанными настройками микропрограммы, прежде чем они смогут запустить Fedora», - высказался Мэтью Гаррет (Matthew Garrett), разработчик ядра Fedora и один из главных инициаторов забастовки против «безопасной загрузки». Чтобы устранить это неудобство, Red H
26.05.2010 Вышел новый релиз Fedora 13

Новый релиз Linux дистрибутива Fedora 13 стал официально доступен для загрузки в KDE, GNOME, XFCE и LXDE вариантах, а также в виде 5 компакт дисков, одного DVD или сокращенного (200 Мб) образа для установки по сети. Одноврем
01.12.2008 Fedora 8 останется без поддержки

Разработчики Fedora наметили дату окончания цикла поддержки дистрибутива Fedora 8. Ей станет 7 января 2009 г. До этого времени пользователям предлагается перейти на один из более новых релизов. При э
27.11.2008 Анонсирован релиз Fedora 10

Разработчики популярного GNU/Linux-дистрибутива Fedora анонсировали выход Fedora 10. Среди многочисленных изменений нового релиза можн
31.10.2008 Проект Fedora Sugar Spin увидел свет

Анонсирован выход проекта Fedora Sugar Spin, в котором инновационный пользовательский интерфейс Sugar интегрирован в дистрибутив Fedora. Напомним, что Sugar – это проект по созданию инновационной графической сред
01.10.2008 Вышла бета-версия Fedora 10

Разработчики Fedora анонсировали выход бета-версии Fedora 10. В связи с месячной задержкой бета-версии, вызванной, в том числе, обнаруженными проблемами в безопасности серверной инфраструктуры проект
10.09.2008 Возобновлена работа серверов обновления проекта Fedora

Восстановлена работа инфраструктуры обновлений для Fedora 8 и 9. Для использования новых репозиториев владельцам дистрибутивов придется выполнить обновление из старых репозиториев, загрузив пакеты с данными об изменениях. После этого пакетные м
19.08.2008 Fedora награждает студентов за вклад в развитие проекта

Сообщество Fedora учредило специальную стипендиальную программу для будущих студентов. В рамках Fedora Scholarship предполагается ежегодно награждать одного выпускника школы за вклад в развитие про
06.08.2008 Анонсирована альфа-версия Fedora 10

Разработчики GNU/Linux-дистрибутива Fedora анонсировали выход первой альфа-версии Fedora 10. Как ожидается, базовыми отлич
30.07.2008 Intel сменил Ubuntu на Fedora

формы в рамках своего проекта Moblin по созданию открытого стека на базе Linux для мобильных устройств, сообщает The Register. Предполагается, что Ubuntu, составляющую текущую базу для Moblin, сменит Fedora. По словам Дирка Хондела (Dirk Hohndel), директора по Linux и open source стратегии Intel, смена платформы вызвана не недостатками Ubuntu как дистрибутива, а желанием Intel использовать

22.07.2008 Обновлен установочный комплект Fedora 9

Выпущен обновленный инсталляционный DVD-диск Fedora 9, включающий все обновления по состоянию на 18 июля. Причиной выпуска обновления посл
14.05.2008 Вышел релиз Fedora 9

Разработчики Fedora выпустили новый релиз своего дистрибутива. По сравнению с предыдущими версиями, измене
30.04.2008 Fedora 9: новые детали ОС

В новый инсталлятор Anaconda, предназначенный для готовящегося релиза Fedora 9, вошли более гибкие средства для управления разбивкой HDD, которые в том числе будут
23.04.2008 Перестановки в правлении Fedora: Red Hat осталась в меньшинстве

В связи с тем, что в настоящее время более 2/3 пакетов дистрибутива Fedora поддерживается сообществом разработчиков, лидер проекта Пол Фрилдс Paul W. Frields сообщил об изменении состава правления проекта, который теперь будет включать 5 членов, избираемых сооб
18.04.2008 Релиз Fedora 9 задерживается

Разработчики дистрибутива Fedora GNU/Linux решили отложить релиз Fedora 9 до 13 мая. Как сообщается, двухнедельн
26.03.2008 Анонсирована бета-версия Fedora 9

Разработчики Fedora выпустили бета-версию Fedora 9, предназначенную для тестирования и обнаружения

06.03.2008 Red Hat предложил Fedora новый проект: сеть Fedora@Home

Брайан Че (Bryan Che), продукт-менеджер Red Hat Enterprise MRG, предложил сообществу Fedora реализовать проект Fedora@Home - сеть распределенных вычислений на базе пользов
21.02.2008 Проект Fedora представил Publican

Разработчики Fedora представили сегодня первый публичный релиз Publican - утилиты для создания документации на базе стандарта DocBook. Утилита предназначена для автоматизации и сокращения сроков развертыван
18.02.2008 Fedora 9 будет включать KDE4

Резлиз Fedora 9, в настоящее время готовящийся к выпуску, будет содержать KDE4, несмотря на отсутств

Публикаций - 252, упоминаний - 336

Fedora Project и организации, системы, технологии, персоны:

Red Hat 1378 102
Microsoft Corporation 25715 66
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 405 41
Intel Corporation 12781 31
IBM - International Business Machines Corp 9681 31
Canonical 220 25
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 191 24
Google LLC 12624 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2999 17
Microsoft Corporation - GitHub 1060 16
Oracle Corporation 7061 15
OpenText - Micro Focus - Novell 880 11
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1686 11
Qualys 72 10
AMD - Advanced Micro Devices 4624 10
Almalinux Open Source Foundation 45 9
Broadcom - VMware 2597 9
Apple Inc 13086 9
Nvidia Corp 3957 7
Dell EMC 5171 7
Huawei 4508 7
Lenovo Group 2430 7
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 923 7
CloudLinux 24 6
CS2C - China Standard Software 13 5
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 277 5
Dr.Web - Доктор Веб 1293 5
X Corp - Twitter 2930 5
HP Inc. 5875 5
Ред Софт - Red Soft 1211 5
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1086 4
Netscape Communications Corporation 426 4
Ctrl IQ 7 4
ASPLinux - Application Service Provider Linux 93 4
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 4
Samsung Electronics 11011 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5605 4
Cisco Systems 5354 4
Amazon Inc - Amazon.com 3257 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1718 4
Royal Dutch Shell - Шелл 232 3
Почта России ПАО 2353 3
Транснефть 335 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 2
Delta Air Lines - авиакомпания 90 2
Visa International 1990 2
McDonald’s - Макдоналдс 219 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2399 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 589 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 618 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1972 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 388 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1928 1
Bank of America - Банк Америки 270 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 1
Sequoia Capital 115 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 478 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 503 1
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 47 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
Cirque du Soleil - Цирк дю Солей 6 1
Зазеркалье - детский музыкальный театр 6 1
Резонанс НПП 405 1
NGI Fund 36 1
Солидарность 0 1
Bryan Garnier - Occam 6 1
IAG Capital Partners - IAG Consulting - IAG Research 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2086 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2912 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
BMW Group 481 1
Microsoft - LinkedIn 697 1
Kickstarter 136 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 288 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5585 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5609 7
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 71 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5937 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13672 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3281 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1402 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 214 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1677 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3618 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3843 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3187 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 276 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 1
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 28 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 206 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 196 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Судебная власть - Judicial power 2480 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
Евросоюз - Eurostat - Евростат - Европейское статистическое агентство - Статистическая служба Европейского союза 31 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2056 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5400 1
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OLPC - One Laptop per Child 82 2
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OIN - Open Invention Network 24 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
OSI - Open Source Initiative 79 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12770 15
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7891 14
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Linux OS 11452 208
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1002 140
Linux - Debian GNU 564 108
Microsoft Windows 16818 93
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SUSE openSUSE 103 51
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5653 30
Mozilla Firefox - браузер 1939 27
Microsoft Windows 10 1935 26
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 314 24
Apple macOS 2398 24
Linux GNU - Gentoo 47 20
Google Android 15177 19
Red Hat Linux 205 18
Arch Linux 32 18
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1671 18
Intel x86 - архитектура процессора 2140 18
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 648 17
Google Chrome - браузер 1690 16
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Linux Slackware 30 15
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Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1707 13
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Stallman Richard - Столлман Ричард 76 5
Kurtzer Gregory - Курцер Грегори 9 5
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Готальский Михаил 95 3
Рамендик Михаил 19 3
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Garret Matthew - Гаррет Мэтью 15 2
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Германия - Бавария - Нюрнберг 40 2
Германия - Шлезвиг-Гольштейн 19 2
Земля - планета Солнечной системы 10835 2
Беларусь - Белоруссия 6258 2
Швеция - Королевство 3773 2
Индия - Bharat 5842 2
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Италия - Итальянская Республика 4496 2
Великобритания - Лондон 2428 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14776 2
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