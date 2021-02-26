Linux-дистрибутив Red Hat стал бесплатным. Но только для избранных

Red Hat позволила бесплатно пользоваться своим Linux-дистрибутивом RHEL разработчикам ПО с открытым исходным кодом. Ограничений по самому использованию почти нет, и некоторым Red Hat даже может предоставить техподдержку, обычно доступную лишь платным клиентам. Но получить бесплатный доступ к RHEL сможет лишь определенная часть разработчиков открытого ПО – остальные получат отказ.

RHEL бесплатно, но не для всех

Компания Red Hat, которой с 2019 г. владеет IBM, открыла полностью бесплатный доступ к своему фирменному Linux-дистрибутиву Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Однако право пользования им есть лишь у очень ограниченного круга клиентов Red Hat – установить и использовать RHEL на своих компьютерах могут только компании, связанные с разработкой ПО с открытым исходным кодом. Программа получила название RHEL for Open Source Infrastructure (ROSI).

Такие компании могут использовать RHEL почти без ограничений, но лишь в некоторых элементах их инфраструктуры – веб- и почтовых серверах, сборочных системах, системах непрерывной интеграции и т. д. Все участники новой программы Red Hat также получат неограниченный доступ ко всей документации по RHEL, а также к базе знаний и системе аналитики Red Hat Insights.

Ограничения все же есть

Участие в программе ROSI имеет определенные подводные камни. Например, Red Hat известна тем, что предоставляет расширенную техническую поддержку своим клиентам, но лишь тем из них, кто пользуется платной версией ее Linux-дистрибутива. Иными словами, разработчикам ПО с открытым исходным кодом, желающим работать в RHEL бесплатно, о техподдержке придется забыть, хотя Red Hat не отрицает, что может сделать исключение для некоторых из них. Какие условия компаниям придется выполнить для получения бесплатной технической поддержки, она не сообщает.

В будущем бесплатных пользователей Red Hat может стать еще больше

Подключиться к программе RHEL for Open Source Infrastructure тоже не так просто, как может показаться – к участию в ней будут допущены далеко не все желающие. В частности, отказ получат индивидуальные разработчики ПО, госорганизации, образовательные учреждения, а также компании, уже числящиеся в списке клиентов Red Hat. То есть стать участником программы смогут только компании, раньше дел с Red Hat не имевшие.

Кто еще может претендовать на бесплатный RHEL

У Red Hat есть программа Red Hat Developer, которая изначально позволяла использовать RHEL бесплатно, но только лишь на одном компьютере или на одной виртуальной машине и только для разработки и отладки ПО. В конце января 2021 г., как сообщал CNews, она изменила ее условия, и с тех пор ее участники могут использовать RHEL целыми командами разработчиков.

Помимо этого, программа теперь предполагает установку дистрибутива не только на ПК или виртуальный компьютер. Отныне его можно разворачивать в публичном облаке или на сервере, но число его копий, которое может установить одна команда разработчиков, увеличено до 16. Также бесплатные пользователи, как и в случае с программой RHEL for Open Source Infrastructure, лишены возможности обращаться в техподдержку Red Hat.

Возможна ли настоящая персонализация общения на рынке B2B? Бизнес

Таким образом, ROSI можно считать дополнением к программе Red Hat Developer. В дальнейшем Red Hat планирует внедрить новые условия, расширяющие возможности бесплатного использования RHEL.

Как платное стало бесплатным

Трансформация RHEL из платного дистрибутива в почти полностью бесплатный – это вынужденный для Red Hat шаг. Ей пришлось сделать его после взрыва негодования пользователей, вызванного прекращением поддержки CentOS 8 – бесплатного дистрибутива Linux, продвигаемого этой компанией, и который многие считают своего рода аналогом RHEL, но без корпоративной техподдержки.

Red Hat заявила об отказе от поддержки CentOS 8 в начале декабря 2020 г., и в результате этот дистрибутив получит последний апдейт не 31 мая 2029 г., а 31 декабря 2021 г. Всем, кто пользуется им, компания предложила перейти на менее стабильную сборку CentOS Stream.

Разница между ними в том, что CentOS получает только всесторонне протестированные патчи, тогда как CentOS Stream обновляется более регулярно, но может получать обновления, нарушающие стабильную работу системы. Это и вызвало недовольство пользователей, поспешивших как можно скорее, пока не прекратилась поддержка CentOS 8, перевести свои системы на дистрибутивы сторонних разработчиков.