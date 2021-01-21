Red Hat сделала свой знаменитый Linux-дистрибутив бесплатным

Red Hat утвердила правила полностью бесплатного использования своего корпоративного дистрибутива RHEL, который первоначально распространялся по модели платной подписки. Условия оказались весьма выгодными для конечных потребителей, и на этот шаг Red Hat пришлось пойти на фоне недовольства пользователей досрочным закрытием CentOS – бесплатного и очень популярного Linux-дистрибутива, который Red Hat прекратит поддерживать не в 2029 г., как планировалось, а в конце 2021 г.

Бесплатный RHEL

Компания Red Hat, в 2019 г. приобретенная IBM с гигантской переплатой, изменила правила распространения своего корпоративного Linux-дистрибутива Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Теперь, при соблюдении определенных условий, им можно пользоваться на полностью бесплатной основе, и ограничения не такие жесткие, как могли бы быть. Red Hat пошла на это после волны недовольства пользователей в связи с прекращением поддержки дистрибутива CentOS.

Red Hat и раньше позволяла использовать RHEL бесплатно в рамках своей программы Red Hat Developer, но до вступления в силу новых правил она давала возможность бесплатной установки своего дистрибутива лишь на один компьютер или на одну виртуальную машину и разрешала использовать его исключительно для разработки и отладки программного обеспечения.

Новые правила, новые ограничения

Red Hat не стала закрывать свою программу Red Hat Developer – вместо этого она радикально изменила ее правила. Теперь участие в программе предполагает использование RHEL целыми командами разработчиков, а не одним человеком, плюс дистрибутив теперь можно разворачивать не только на ПК, но также на серверах и на публичных облачных сервисах, включая Amazon Web Services (AWS), Google Cloud и Microsoft Azure.

Red Hat пошла на уступки

Таким образом, Red Hat предоставила разработчикам почти безграничные возможности бесплатного использования своего дистрибутива. При этом никаких изменений в самом RHEL нет – его бесплатная версия ничем не отличается от платной, и даже обновляться он будет ровно так же.

Между тем, два ограничения на момент публикации материала все же имели место быть – это в первую очередь число копий RHEL, которое может установить одна команда разработчиков, и оно не должно превышать 16. Также бесплатные пользователи не смогут рассчитывать на техническую поддержку компании – эта опция доступна лишь при оформлении коммерческой подписки. Получить возможность бесплатной установки RHEL больше чем на 16 машин тоже нельзя.

Для участия в программе Red Hat Developer необходимо иметь учетную запись на портале Red Hat, но это условие было и в предыдущей редакции правил. Зато теперь для создания аккаунта проходить регистрацию не обязательно – можно авторизоваться в нем через профиль на Facebook, Twitter и GitHub, говорится в заявлении компании.

Все перечисленные изменения вступят в силу не позднее 1 февраля 2021 г.

Начало истории

Череда событий, которая привела к улучшению условий программы Red Hat Developer, началась с отказа Red Hat от дальнейшего развития дистрибутива CentOS 8. Как сообщал CNews, компания объявила об этом в начале декабря 2020 г. Выпущенный в сентябре 2019 г., он изначально должен был получать апдейты до 31 мая 2029 г., но теперь последнее обновление для него выйдет 31 декабря 2021 г.

Интерфейс CentOS

CentOS принято считать бесплатной модификацией RHEL без корпоративной поддержки. Отказавшись от CentOS 8, Red Hat, предложила пользователям перейти на CentOS Stream. Ее главное отличие от обычной CentOS заключается в подходе к процессу выпуска обновлений.

CentOS, как и RHEL, получает всесторонне протестированные патчи и модификации, то есть система работает стабильно, но сами обновления выходят достаточно редко. В то же время CentOS Stream – это в некотором роде тестовый полигон для нововведений, апдейты для него выходят в разы чаще на фоне обычной CentOS. Но разница в том, что тестирование этих патчей будут проводить сами разработчики, и стабильность работы CentOS Stream Red Hat уже не гарантирует.

Недовольство пользователей

Маневр Red Hat с отказом от стабильной CentOS, которая входит в список самых популярных Linux-дистрибутивов (второе место с долей 18,8% после Ubuntu с его 47,5% - статистика W3Tech), спровоцировал гигантскую волну негативных отзывов пользователей по всему миру и во всех крупных соцсетях и профильных ресурсах. На портале YCombinator самый популярный комментарий, посвященный решению Red Hat и оставленный пользователем awill, звучит так: «Представьте, если бы вы управляли бизнесом и развернули CentOS 8 на основании обещанного 10-летнего срока поддержки. Теперь вы полностью облажались, и Red Hat это знает. Они предали нас».

Негодующие пользователи оккупировали и портал Reddit. Участник под псевдонимом nixcraft написал: «Принцип использования CentOS полностью отличается от CentOS Stream, многие люди используют CentOS для производственных корпоративных рабочих нагрузок, а не для разработки». Его тема, созданная 8 декабря 2020 г., набрала свыше 615 комментариев.

Многочисленные дистрибутивы-заменители

Многие пользователи выразили готовность в ближайшем будущем перейти с CentOS на дистрибутив других разработчиков. Такое мнение высказал, в том числе, пользователь Reddit под ником DocToska, который развивал свои проекты с открытым исходным кодом на последних выпусках CentOS, начиная с CentOS 4. Флагманский продукт его компании работает на CentOS 8 как раз потому, что они сделали ставку на поддержку до 2029 г. «CentOS Stream якобы теперь является заменой CentOS, но очевидным недостатком является то, что стабильность и надежность приносятся в жертву на алтаре передовых технологий. Я недоволен этим. Если Red Hat забивает лошадь, на которую мы ставим средства к существованию, то мы переедем на другой дистрибутив и прихватим с собой пару тысяч клиентов», – написал DocToska.

Первые сообщения о разработке альтернативы CentOS не заставили себя долго ждать, появившись сразу же после заявлений Red Hat. Более того, в числе первых, кто сообщил о готовности создать новую ОС на замену CentOS, оказался сам Грег Курцер (Greg Kurtzer) – основатель проекта CentOS. Он задумал создать форк RHEL под названием Rocky Linux, к созданию которого собирался привлечь друзей и сообщество Linux-разработчиков.

В середине января 2021 г. CNews писал, что над созданием собственной альтернативы CentOS работает и американская компания Cloudlinux, основанная выходцем из Украины Игорем Селецким, который в настоящее время занимает в ней должность главного исполнительного директора. В развитие своего проекта компания намерена ежегодно вкладывать $1 млн, а первый выпуск своего дистрибутива, получившего название Almalinux, она намерена сформировать в течение I квартала 2021 г.