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CloudLinux

CloudLinux

03.03.2025 FastFox перешел на отечественную ОС «МСВСфера Сервер 9» 1
26.11.2024 «Инферит» выпустил ОС «МСВСфера Сервер» 9 в специальной редакции для хостинг-провайдеров 1
24.09.2024 «Инферит» (ГК Softline) объявляет о выпуске специальной редакции ОС «МСВСфера Сервер» для российских хостинг-провайдеров, которая станет надежной альтернативой CloudLinux 1
09.09.2024 ОС «МСВСфера» совместима с панелью управления ispmanager 1
20.09.2023 Инвестфонд основателей Acronis и Parallels покупает создателя знаменитой СУБД 1
31.07.2023 Red Hat отказалась ставить в CentOS Stream и RHEL заплатки, подготовленные авторами «украинского» форка Linux 1
12.07.2023 Не надо было злить сообщество. Новый форк Red Hat создается как месть за закрытие исходного кода 1
27.06.2023 Код Red Hat Enterprise Linux изъяли из свободного доступа. Топ-менеджер компании рассказал, почему 1
18.08.2021 Починка мелкой уязвимости в важной библиотеке Linux вызвала к жизни жуткую «дыру». Под ударом все дистрибутивы 1
28.05.2021 Разработчик с российскими корнями бесплатно раздает свой фирменный Linux на замену покойной CentOS 1
31.03.2021 Выпущена бесплатная замена сверхпопулярному дистрибутиву Linux, «убитому» Red Hat 1
09.03.2021 Red Hat ловко вынудила бизнес вдвое переплачивать за RHEL Server и техподдержку 1
01.02.2021 Отец убиенного CentOS Linux нашел деньги на разработку его бесплатной замены 1
21.01.2021 Red Hat сделала свой знаменитый Linux-дистрибутив бесплатным 1
14.01.2021 Выходец из экс-СССР строит бесплатную замену сверхпопулярному дистрибутиву Linux, «убитому» Red Hat 2
28.10.2019 Виртуальный сервер на Linux (Ubuntu) 1
17.01.2018 Представлен CloudLinux Backup для Imunify360 с технологией Acronis Backup Cloud 1
11.03.2012 Хостинг-провайдер «Русоникс» предоставляет кластерный хостинг за полцены 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

CloudLinux и организации, системы, технологии, персоны:

Red Hat 1316 11
Almalinux Open Source Foundation 28 9
IBM - International Business Machines Corp 9450 6
Ctrl IQ 7 4
Oracle Corporation 6714 4
Acronis - Акронис 450 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 796 3
Softline - Инферит - Инферит ОС 55 3
GitHub 833 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 388 2
Softline - Софтлайн 2858 2
Meta Platforms - Facebook 4447 1
Dell EMC 5037 1
Amazon Inc - Amazon.com 3017 1
X Corp - Twitter 2850 1
Corel Corporation 336 1
Virtuozzo - Parallels Holding 66 1
Sphere 28 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 1
SWsoft - Standard & Western Software 48 1
ModernGigabyte 8 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
Google LLC 11840 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 1
ServiceNow 89 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5682 1
Samsung Electronics 10296 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Nginx - Энджайникс 168 1
Y Combinator - венчурный фонд 51 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 63 1
DBS Group Holdings - DBS Bank - The Development Bank of Singapore - Банк развития Сингапура 4 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
Runa Capital 158 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11764 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1017 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25561 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29938 11
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7482 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21340 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10177 7
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2568 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27908 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2932 4
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 4
Script - Скрипт 496 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6154 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31030 3
Repository - Репозиторий 875 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2690 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19714 3
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 300 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13830 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6217 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1190 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15846 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11468 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13311 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1078 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4257 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9454 1
OpenStack 493 1
ISO 9660 - ISO-образ оптического диска - Стандарт файловой системы для дисков CD-ROM 90 1
OVZ - OpenVZ - Виртуализация на уровне операционной системы 29 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1574 1
Программный стек 215 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11245 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2508 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12739 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20908 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12644 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 661 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11137 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9385 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3920 1
Linux OS 10040 14
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 523 12
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 327 10
Linux RHEL - Rocky Enterprise Software Foundation - Rocky Linux 28 9
Red Hat - CentOS Project Linux Stream 13 7
Red Hat - Linux Fedora 221 5
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 150 4
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 133 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 866 3
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 106 3
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 246 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 2
Microsoft Azure 1412 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 941 2
Google Cloud Platform - GCP 312 2
Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform - Linux RHEL 13 2
Red Hat Insights 10 2
Microsoft Windows 15749 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4528 2
CloudLinux OS 4 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 500 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 576 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 587 1
CloudLinux Imunify360 3 1
CloudLinux Backup 1 1
Acronis Cyber Cloud - Acronis Data Cloud - Acronis Cyber Infrastructure - Acronis Software-Defined Infrastructure - Acronis Cyber Platform - Acronis Cyber Protect 28 1
Acronis Backup Cloud - Acronis Cloud Storage Acronis CloudRAID 28 1
Perl - Язык программирования 139 1
CloudLinux Network - CLN 1 1
Acronis AnyData Engine 15 1
Docker - Платформа распределённых приложений 341 1
Apple macOS 2076 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2984 1
Parallels Toolbox 28 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 225 1
cPanel - панель управления веб-хостингом 15 1
Parallels Automation 45 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 82 1
Parallels Management 13 1
Parallels Desktop 90 1
Kurtzer Gregory - Курцер Грегори 9 9
Селецкий Игорь 7 7
Швецов Александр 10 3
Белоусов Сергей 242 2
Шайхатаров Олег 8 1
Замрий Евгений 1 1
Зубарев Илья 25 1
Попов Никита 9 1
Шварцкопф Андрей 4 1
Axmark David - Аксмарк Дэвид 6 1
Arno Kaj - Арно Кай 5 1
Howard Michael - Говард Майкл 9 1
Богомолов Федор 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52271 9
Украина 7637 7
Россия - РФ - Российская федерация 145709 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14230 3
Германия - Федеративная Республика 12712 3
США - Калифорния 4632 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 1
Европа Восточная 3080 1
США - Вашингтон - Сиэтл 400 1
Великобритания - Лондон 2389 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 165 1
Канада 4896 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1415 1
Сингапур - Республика 1857 1
Швейцария - Шаффхаузен 2 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Швеция - Королевство 3625 1
Кипр - Республика 561 1
Ирландия - Республика 1014 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14158 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5122 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8601 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6443 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3564 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48394 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16429 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29381 2
НКО - Некоммерческая организация 508 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13689 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2139 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5444 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1969 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7545 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4861 1
ящик Пандоры 49 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7673 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6753 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7888 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6193 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4493 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14529 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11016 1
The Register - The Register Hardware 1573 3
Ars Technica 423 1
Reddit 317 1
TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
ZDnet 660 1
The Washington Post 336 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 852 2
SIT - Schaffhausen Institute of Technology 2 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 943 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2449 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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