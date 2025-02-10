UDV ITM — программный комплекс, предназначенный для мониторинга функционирования распределенных автоматизированных и информационных систем различного назначения. UDV ITM решает задачи мониторинга доступности и производительности объектов ИТ-инфраструктуры, АСУ ТП, каналов связи и ИТ-услуг. UDV ITM выявляет инциденты, связанные с неоптимальными режимами работы защищаемых систем и их компонентов, а также помогает выполнить требования ФСТЭК России по мониторингу состояния оборудования.