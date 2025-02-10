UDV group UDV ITM
UDV ITM — программный комплекс, предназначенный для мониторинга функционирования распределенных автоматизированных и информационных систем различного назначения. UDV ITM решает задачи мониторинга доступности и производительности объектов ИТ-инфраструктуры, АСУ ТП, каналов связи и ИТ-услуг. UDV ITM выявляет инциденты, связанные с неоптимальными режимами работы защищаемых систем и их компонентов, а также помогает выполнить требования ФСТЭК России по мониторингу состояния оборудования.
UDV group и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4134 2
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3144 1
|Киреёнок Илона 2 1
|Кадомский Вячеслав 47 1
|Горбункова Елена 6 1
|Соловьев Павел 7 1
|Шанин Алексей 6 1
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