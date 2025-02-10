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UDV group UDV ITM


UDV ITM — программный комплекс, предназначенный для мониторинга функционирования распределенных автоматизированных и информационных систем различного назначения. UDV ITM решает задачи мониторинга доступности и производительности объектов ИТ-инфраструктуры, АСУ ТП, каналов связи и ИТ-услуг. UDV ITM выявляет инциденты, связанные с неоптимальными режимами работы защищаемых систем и их компонентов, а также помогает выполнить требования ФСТЭК России по мониторингу состояния оборудования.


10.02.2025 Подтверждена совместимость системы зонтичного мониторинга UDV ITM и ПАК для мониторинга и управления ЦОД Datcheck 1
16.05.2024 Подтверждена совместимость системы виртуализации Rosa Virtualization 2.1 с программными комплексами UDV ITM и UDV DataPK industrial Kit 2.1 1
27.06.2023 Netwell стала дистрибьютором решений UDV Group в области кибербезопасности 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

UDV group и организации, системы, технологии, персоны:

UDV group - ЮДВ групп 15 3
UDV group - CyberLympha - СайберЛимфа 14 3
Datark - Датарк 8 1
UDV group - ФТ-софт - FT-soft 4 1
Netwell - Нетвелл 49 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 319 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4134 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3144 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66420 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1238 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2150 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27619 2
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11653 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29801 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6118 1
UDV group - CyberLympha - CL DATAPK - UDV DATAPK 18 2
Datark Datcheck 3 1
UDV group - КИТ - UDV ePlat4m SOAR - UDV ePlat4m КИИ - UDV ePlat4m Pass 5 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 81 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4484 1
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Слепые зоны 110 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5439 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5784 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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