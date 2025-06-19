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Витков Павел
УПОМИНАНИЯ
|19.06.2025
|Павел Витков возглавил отдел продаж софтверных продуктов «Инферит» 2
Витков Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Софтлайн 3013 1
|Эвотор - Evotor 197 1
|Анкад - Ancud 49 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149889 1
|Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1364 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14275 1
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