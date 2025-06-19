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Витков Павел


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Павел Витков возглавил отдел продаж софтверных продуктов «Инферит» 2

Публикаций - 1, упоминаний - 2

Витков Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3013 1
Эвотор - Evotor 197 1
Анкад - Ancud 49 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68676 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26121 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4118 1
FinTech - FinOps - Управление финансами в облаке - дисциплина, которая сочетает принципы управления финансами с облачным проектированием и операциями 62 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 230 1
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 138 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury - АКБ Барьер 299 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366529, в очереди разбора - 750914.
Создано именных указателей - 177067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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