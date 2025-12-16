«Нева-Автоматизация» стала официальным партнером ИТ-вендора «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline)

Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) заключил партнерское соглашение с системным интегратором и поставщиком современных решений в сфере ИТ и защиты информации «Нева-Автоматизация». Сотрудничество направлено на развитие технологической независимости российских компаний и соответствует стратегии ГК Softline по укреплению цифрового суверенитета страны. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Нева-Автоматизация» более пяти лет проектирует и внедряет готовые единые решения: от отказоустойчивых серверных сред до автоматизации бизнес-процессов. Специалисты помогают снижать риски киберугроз, занимаются криптографической защитой (СКЗИ/PKI) и поставляют современные решения защиты данных, соответствующие требованиям ФСТЭК и ФСБ. Услугами компании пользуются более 200 клиентов по всей стране, а портфель решений содержит свыше 100 продуктов от ведущих вендоров в сфере ИТ и информационной безопасности.

ИТ-вендор «Инферит» — российский производитель компьютерного оборудования и программного обеспечения для ИТ-инфраструктуры — экосистемный игрок. Объединяет несколько продуктовых направлений: техника, информационная безопасность, FinOps и биллинг-платформы, операционная система и система инвентаризации и контроля ИТ-активов.

В портфель «Нева-Автоматизация» войдут два последних программных решения — операционная система «МСВСфера» и система инвентаризации ИТ-активов «Инферит ИТМен».

ОС «МСВСфера» — российская операционная система на основе RHEL для серверов и рабочих мест. Включена в реестр Минцифры и имеет сертификат ФСТЭК России, оптимальное решение для государственных и коммерческих организаций с повышенными требованиями к безопасности.

«Инферит ИТМен» — система инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры. Автоматизирует учет оборудования и ПО, помогает контролировать лицензионную чистоту и оптимизировать расходы на ИТ-активы. Также входит в реестр Минцифры и отвечает высоким требованиям безопасности.

«Мы стараемся оперативно пополнять наш портфель наиболее зрелыми и перспективными российскими ИБ-ИТ решениями. Отсутствие в нем продуктов компании “Инферит” – большое наше упущение, которые мы незамедлительно исправили! Очень рады совместной работе, от которой будет польза не только нашему бизнесу, но и всем наших компаниям-заказчикам, которые привыкли работать через “одно окно” и теперь получат возможность закупаться и интегрировать через нас данные современные и очень востребованные решения», — сказал Олег Воробьевский, генеральный директор компании «Нева-Автоматизация».

«“Нева-Автоматизация” владеет глубокой экспертизой в области построения многоуровневых систем информационной безопасности, поэтому для нас сотрудничество с таким партнером является важным этапом в расширении экосистемы отечественных технологий. Операционная система “МСВСфера” и “Инферит ИТМен” отвечают высоким требованиям защищенности и надежности — это позволит “Неве-Автоматизации” еще эффективнее реализовывать проекты по созданию и модернизации корпоративной ИТ-инфраструктуры», — сказал Павел Витков, директор по продажам программных продуктов «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).