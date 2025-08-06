В 2025 году ГК Softline объявляет о формировании технологического Кластера «Софтлайн Технологии» («СФ ТЕХ») в который будут входить активы и компетенции Группы в области высокотехнологичных решений для корпоративных, промышленных и инфраструктурных заказчиков. В состав «СФ ТЕХ» вошли :