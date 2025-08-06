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Softline Софтлайн Технологии СФ ТЕХ
В 2025 году ГК Softline объявляет о формировании технологического Кластера «Софтлайн Технологии» («СФ ТЕХ») в который будут входить активы и компетенции Группы в области высокотехнологичных решений для корпоративных, промышленных и инфраструктурных заказчиков. В состав «СФ ТЕХ» вошли :
- VPG LaserONE (ранее НТО «ИРЭ-Полюс»): российский производитель лазерных решений
- Компании «Борлас секьюрити системз» и «Центр цифровой трансформации», входящие в Группу компаний «Борлас», одного из игроков рынка информационных технологий России. Направления деятельности компаний: системная интеграция и инфраструктурные решения для промышленных предприятий, производственный консалтинг, промышленный инжиниринг, техническая и информационная безопасность и другие
- Группа «Инферит»: российская платформа, объединяющая производство оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры, в т.ч. сертифицированных средств вычислительной техники в защищенном исполнении (ЗАРМ и АРМ) и комплексных решений по кибербезопасности, включая защиту государственной тайны для спецзаказчиков.
УПОМИНАНИЯ
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|ГПБ - Газпромбанк 1131 1
|ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 61 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12317 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4583 1
|Кувшинов Роман 7 2
|Лавров Владимир 86 1
|Гапонцев Валентин 12 1
|Назаренко Ирина 26 1
|Тадевосян Максим 7 1
|Мацыгин Юрий 50 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151689 3
|Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 113 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52841 1
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