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Softline Софтлайн Технологии СФ ТЕХ


В 2025 году ГК Softline объявляет о формировании технологического Кластера «Софтлайн Технологии» («СФ ТЕХ») в который будут входить активы и компетенции Группы в области высокотехнологичных решений для корпоративных, промышленных и инфраструктурных заказчиков.  В состав «СФ ТЕХ» вошли :

УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 Глава российского промышленного гиганта поможет Softline с созданием технологического кластера 2
06.08.2025 «Инферит ОС» подтвердила совместимость ОС «МСВСфера 9» и платформы корпоративных коммуникаций Dion 1
06.08.2025 ГК Softline объявила о создании технологического кластера «Софтлайн Технологии» 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3071 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 517 2
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 44 2
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 28 2
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 46 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 352 1
Softline - Develonica - Девелоника 141 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 276 1
Softline - ОМЗ ИТ - ОМЗ Информационные технологии 11 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 84 1
IPG Photonics 21 1
Softline - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 27 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4287 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 938 1
Softline - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 139 1
ГПБ - Газпромбанк 1131 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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