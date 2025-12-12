«Инферит» и «Аркис» объявили о партнерстве

Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline), разработчик и производитель ПО и компьютерного оборудования, заключил партнерство с компанией «Аркис», крафтовым интегратором ERP-решений для промышленности и ритейла.

Теперь «Аркис» — официальный партнер «Инферит» по распространению и внедрению системного и инфраструктурного ПО, произведенного вендором. Сотрудничество компаний направлено на импортозамещение и усиление технологической независимости ИТ-инфраструктур российских предприятий.

ОС «МСВСфера» — отечественная операционная система на ядре RHEL, функционально заменяет RHEL-совместимые ОС. Есть три редакции: для рабочих станций, серверов и хостинга. «МСВСфера» является альтернативой пользовательским зарубежным ОС и системам уровня Enterprise Linux. Включена в реестр Минцифры и сертифицирована ФСТЭК России по 4 классу защиты, что делает ее оптимальным решением для государственных организаций, объектов КИИ и бизнеса.

ПО «Инферит ИТМен» — система инвентаризации, учета и контроля ИТ-активов. Она агрегирует данные из разных источников, нормализует их, идентифицирует, обогащает и типизирует для создания единого источника достоверной информации об ИТ‑активах организации. ПО используется для оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру и поставки очищенных данных для ITSM, ITAM и SAM.

Компания «Аркис» с 2015 г. специализируется на внедрении, сопровождении и развитии комплексных решений «1С:ERP». За плечами интегратора — десятки проектов в сферах промышленности и ритейла. Клиентами «Аркис» являются нефтедобывающие и железорудные компании, кондитерские фабрики, федеральные торговые сети.

Совместно «Инферит» и «Аркис» будут развивать экосистему российских ИТ-решений. Благодаря внедрению ОС «МСВСфера» и «Инферит ИТМен» клиенты компаний смогут повысить безопасность и управляемость процессами, оптимизировать затраты и улучшить бизнес-эффект.