ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом» состоится 2 декабря 2 декабря 2021 г. CNews проведет ОНЛАЙН-конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом». Подтвердили выступление с докладом: Руслан Верещагин, CIO, S7 Group;Андрей Никитин, продуктовый менеджер, SberCloud;Алексей Беляев, дир

В Москве состоится ОНЛАЙН-конференция «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом» CNews приглашает на ОНЛАЙН-конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом», которая пройдет в Москве 2 декабря 2021 г. Уже подтвердили выступление с докладом: Руслан Верещагин, CIO, S7 Group Алексей Беляев, дире

ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом» состоится 2 декабря 2 декабря 2021 г. CNews проведет ОНЛАЙН-конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом». Подтвердили выступление с докладом: Руслан Верещагин, CIO, S7 Group;Алексей Беляев, директор департамента ИТ, НПФ «Открытие»;Николай Га

Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020 и скорости вывода на рынок новых ИТ-сервисов. На помощь им приходят облака, аусторсинг, специализированные системы мониторинга и оптимизации, свободное программное обеспечение и т.д ИТ и бизнес • Как оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру? • CAPEX или OPEX: что выгоднее? • Как оценить уровень амортизации ИТ-ресурсов? • Как выбрать провайдера облачных услуг? Аутсорсинг VS собственные ре

ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020» состоится 1 декабря екабря 2020 года CNews приглашает принять вас и ваших коллег принять участие в онлайн-конференции: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020». На конференции будут обсуждаться следующие воп

CNews приглашает на онлайн-конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру» ощь им приходят облака, аусторсинг, специализированные системы мониторинга и оптимизации, свободное программное обеспечение и т. д. На конференции будут обсуждаться следующие вопросы: ИТ и бизнес Как оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру CAPEX или OPEX: что выгоднее Как оценить уровень амортизации ИТ-ресурсов Как выбрать провайдера облачных услуг Аутсорсинг VS собственные ресурсы Каки

Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: лучшие практики ании, ритейл считается первопроходцем в тестировании и внедрении инновационных решений. Ключевая задача – соотносить расходы на ИТ с реальными потребностями бизнеса, тщательно планировать ИТ-бюджет и оптимизировать затраты. Наблюдая эту потребность, рынок предлагает новые технологии и подходы к оптимизации самой ИТ-инфраструктуры и затрат на ее поддержку. Облака, аусторсинг, мониторинг, пер

Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: лучшие практики» состоится 3 декабря 3 декабря 2019 г. CNews проведет в Москве конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: лучшие практики». Сложно найти бизнес, который не ис

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Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2018» авляющих и оптимизировать нагрузку на обслуживающие их подразделения. Какие способы снижения затрат на ИТ-инфраструктуру наиболее эффективны? Какие новые подходы к решению этой задачи существуют? Как оптимизировать затраты, но сохранить при этом качество сервиса? Какие функции проще всего передать на аутсорсинг? Какова роль облачных технологий в процессе оптимизации ИТ-затрат? Какие задачи

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Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» о учитывать и другие аспекты, которые могут оказывать влияние на бизнес и не только в текущий момент, но и в стратегической перспективе. Как предотвратить моральное устаревание ИТ-инфраструктуры? Как оптимизировать затраты, но при этом не оказаться «за бортом»? К каким показателям надо стремиться? От чего можно отказаться, а на чем необходимо настаивать? Как выбрать наиболее эффективные мет

Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» о учитывать и другие аспекты, которые могут оказывать влияние на бизнес и не только в текущий момент, но и в стратегической перспективе. Как предотвратить моральное устаревание ИТ-инфраструктуры? Как оптимизировать затраты, но при этом не оказаться «за бортом»? К каким показателям надо стремиться? От чего можно отказаться, а на чем необходимо настаивать? Как выбрать наиболее эффективные мет

Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 7 сентября 2017 г. в Москве о учитывать и другие аспекты, которые могут оказывать влияние на бизнес и не только в текущий момент, но и в стратегической перспективе. Как предотвратить моральное устаревание ИТ-инфраструктуры? Как оптимизировать затраты, но при этом не оказаться «за бортом»? К каким показателям надо стремиться? От чего можно отказаться, а на чем необходимо настаивать? Как выбрать наиболее эффективные мет

Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» о учитывать и другие аспекты, которые могут оказывать влияние на бизнес и не только в текущий момент, но и в стратегической перспективе. Как предотвратить моральное устаревание ИТ-инфраструктуры? Как оптимизировать затраты, но при этом не оказаться «за бортом»? К каким показателям надо стремиться? От чего можно отказаться, а на чем необходимо настаивать? Как выбрать наиболее эффективные мет

Илья Петряевский: Как оптимизировать затраты на ПО воих клиентов? Илья Петряевский: Главное – мы всегда исходим из задач нашего клиента, а не каких-то планов, локальных целей или финансовых желаний производителя ПО. Мы знаем, как юридически правильно оптимизировать затраты, знаем все нюансы лицензирования и понимаем цель наших клиентов – быть в рамках закона, не иметь претензий от правоохранительных органов и при этом не платить лишнего. Об

Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: новые подходы 8 сентября 2011 года Агентство маркетинговых коммуникаций CNews Conferences и CNews Analytics проводят конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: новые подходы». Научившись в кризис экономить на ИТ, сегодня бизнес отнюдь не стремится резко увеличивать свои расходы на информатизацию. Наоборот, все

Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: новые подходы» какие показатели нужно ориентироваться при задаче сокращения ТСО? Какие оптимизационные проекты реализовываются сегодня чаще всего? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: новые подходы» 8 сентября 2011 года. На данный момент подтвердили выступления с докладами: Мария Попова, старший аналитик CNews Analytics расскажет о но

Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: новые подходы» какие показатели нужно ориентироваться при задаче сокращения ТСО? Какие оптимизационные проекты реализовываются сегодня чаще всего? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: новые подходы» 8 сентября 2011 года. На данный момент подтвердили выступления с докладами: Попова Мария, старший аналитик CNews Analytics; Новицкий Серг

Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: новые подходы» какие показатели нужно ориентироваться при задаче сокращения ТСО? Какие оптимизационные проекты реализовываются сегодня чаще всего? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: новые подходы» 8 сентября 2011 года. CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка ИТ, системных интеграто

Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру снизить затраты на ТСО? Как оценить эффективность выбираемых ИТ-решений? Насколько применим западный опыт оптимизации в России? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках круглого стола «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру» CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка ИТ, системных интеграторов, а также представителей отделов И

15 февраля состоится круглый стол «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру» зить затраты на ТСО? • Как оценить эффективность выбираемых ИТ-решений? • Насколько применим западный опыт оптимизации в России? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках круглого стола «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру». Мария Попова, старший аналитик CNews Analytics, выступит с докладом «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру». О решениях NEC для оптимизации за