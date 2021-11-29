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Оптимизация затрат Cost optimization

СОБЫТИЯ


29.11.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом» состоится 2 декабря

2 декабря 2021 г. CNews проведет ОНЛАЙН-конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом». Подтвердили выступление с докладом: Руслан Верещагин, CIO, S7 Group;Андрей Никитин, продуктовый менеджер, SberCloud;Алексей Беляев, дир
17.11.2021 В Москве состоится ОНЛАЙН-конференция «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом»

CNews приглашает на ОНЛАЙН-конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом», которая пройдет в Москве 2 декабря 2021 г. Уже подтвердили выступление с докладом: Руслан Верещагин, CIO, S7 Group Алексей Беляев, дире
03.11.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом» состоится 2 декабря

2 декабря 2021 г. CNews проведет ОНЛАЙН-конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом». Подтвердили выступление с докладом: Руслан Верещагин, CIO, S7 Group;Алексей Беляев, директор департамента ИТ, НПФ «Открытие»;Николай Га
01.12.2020 Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020

и скорости вывода на рынок новых ИТ-сервисов. На помощь им приходят облака, аусторсинг, специализированные системы мониторинга и оптимизации, свободное программное обеспечение и т.д ИТ и бизнес • Как оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру? • CAPEX или OPEX: что выгоднее? • Как оценить уровень амортизации ИТ-ресурсов? • Как выбрать провайдера облачных услуг? Аутсорсинг VS собственные ре
24.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020» состоится 1 декабря

екабря 2020 года CNews приглашает принять вас и ваших коллег принять участие в онлайн-конференции: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020». На конференции будут обсуждаться следующие воп
12.11.2020 CNews приглашает на онлайн-конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру»

ощь им приходят облака, аусторсинг, специализированные системы мониторинга и оптимизации, свободное программное обеспечение и т. д. На конференции будут обсуждаться следующие вопросы: ИТ и бизнес Как оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру CAPEX или OPEX: что выгоднее Как оценить уровень амортизации ИТ-ресурсов Как выбрать провайдера облачных услуг Аутсорсинг VS собственные ресурсы Каки
03.12.2019 Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: лучшие практики

ании, ритейл считается первопроходцем в тестировании и внедрении инновационных решений. Ключевая задача – соотносить расходы на ИТ с реальными потребностями бизнеса, тщательно планировать ИТ-бюджет и оптимизировать затраты. Наблюдая эту потребность, рынок предлагает новые технологии и подходы к оптимизации самой ИТ-инфраструктуры и затрат на ее поддержку. Облака, аусторсинг, мониторинг, пер
28.11.2019 Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: лучшие практики» состоится 3 декабря

3 декабря 2019 г. CNews проведет в Москве конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: лучшие практики». Сложно найти бизнес, который не ис
11.06.2019 Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру

авляющих и оптимизировать нагрузку на обслуживающие их подразделения. Какие способы снижения затрат на ИТ-инфраструктуру наиболее эффективны? Какие новые подходы к решению этой задачи существуют? Как оптимизировать затраты, но сохранить при этом качество сервиса? Какие функции проще всего передать на аутсорсинг? Какова роль облачных технологий в процессе оптимизации ИТ-затрат? Какие задачи

25.04.2018 Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2018»

авляющих и оптимизировать нагрузку на обслуживающие их подразделения. Какие способы снижения затрат на ИТ-инфраструктуру наиболее эффективны? Какие новые подходы к решению этой задачи существуют? Как оптимизировать затраты, но сохранить при этом качество сервиса? Какие функции проще всего передать на аутсорсинг? Какова роль облачных технологий в процессе оптимизации ИТ-затрат? Какие задачи

07.09.2017 Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017

итывать и другие аспекты, которые могут оказывать влияние на бизнес и не только в текущий момент, но и в стратегической перспективе. - Как предотвратить моральное устаревание ИТ-инфраструктуры? - Как оптимизировать затраты, но при этом не оказаться «за бортом»? - К каким показателям надо стремиться? - От чего можно отказаться, а на чем необходимо настаивать? - Как выбрать наиболее эффективн
30.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017»

о учитывать и другие аспекты, которые могут оказывать влияние на бизнес и не только в текущий момент, но и в стратегической перспективе. Как предотвратить моральное устаревание ИТ-инфраструктуры? Как оптимизировать затраты, но при этом не оказаться «за бортом»? К каким показателям надо стремиться? От чего можно отказаться, а на чем необходимо настаивать? Как выбрать наиболее эффективные мет
23.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017»

о учитывать и другие аспекты, которые могут оказывать влияние на бизнес и не только в текущий момент, но и в стратегической перспективе. Как предотвратить моральное устаревание ИТ-инфраструктуры? Как оптимизировать затраты, но при этом не оказаться «за бортом»? К каким показателям надо стремиться? От чего можно отказаться, а на чем необходимо настаивать? Как выбрать наиболее эффективные мет
14.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017»

о учитывать и другие аспекты, которые могут оказывать влияние на бизнес и не только в текущий момент, но и в стратегической перспективе. Как предотвратить моральное устаревание ИТ-инфраструктуры? Как оптимизировать затраты, но при этом не оказаться «за бортом»? К каким показателям надо стремиться? От чего можно отказаться, а на чем необходимо настаивать? Как выбрать наиболее эффективные мет
01.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 7 сентября 2017 г. в Москве

о учитывать и другие аспекты, которые могут оказывать влияние на бизнес и не только в текущий момент, но и в стратегической перспективе. Как предотвратить моральное устаревание ИТ-инфраструктуры? Как оптимизировать затраты, но при этом не оказаться «за бортом»? К каким показателям надо стремиться? От чего можно отказаться, а на чем необходимо настаивать? Как выбрать наиболее эффективные мет
11.07.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017»

о учитывать и другие аспекты, которые могут оказывать влияние на бизнес и не только в текущий момент, но и в стратегической перспективе. Как предотвратить моральное устаревание ИТ-инфраструктуры? Как оптимизировать затраты, но при этом не оказаться «за бортом»? К каким показателям надо стремиться? От чего можно отказаться, а на чем необходимо настаивать? Как выбрать наиболее эффективные мет
11.02.2015 Илья Петряевский: Как оптимизировать затраты на ПО

воих клиентов? Илья Петряевский: Главное – мы всегда исходим из задач нашего клиента, а не каких-то планов, локальных целей или финансовых желаний производителя ПО. Мы знаем, как юридически правильно оптимизировать затраты, знаем все нюансы лицензирования и понимаем цель наших клиентов – быть в рамках закона, не иметь претензий от правоохранительных органов и при этом не платить лишнего. Об
08.09.2011 Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: новые подходы

8 сентября 2011 года Агентство маркетинговых коммуникаций CNews Conferences и CNews Analytics проводят конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: новые подходы». Научившись в кризис экономить на ИТ, сегодня бизнес отнюдь не стремится резко увеличивать свои расходы на информатизацию. Наоборот, все

25.08.2011 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: новые подходы»

какие показатели нужно ориентироваться при задаче сокращения ТСО? Какие оптимизационные проекты реализовываются сегодня чаще всего? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: новые подходы» 8 сентября 2011 года. На данный момент подтвердили выступления с докладами: Мария Попова, старший аналитик CNews Analytics расскажет о но
12.07.2011 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: новые подходы»

какие показатели нужно ориентироваться при задаче сокращения ТСО? Какие оптимизационные проекты реализовываются сегодня чаще всего? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: новые подходы» 8 сентября 2011 года. На данный момент подтвердили выступления с докладами: Попова Мария, старший аналитик CNews Analytics; Новицкий Серг
06.06.2011 Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: новые подходы»

какие показатели нужно ориентироваться при задаче сокращения ТСО? Какие оптимизационные проекты реализовываются сегодня чаще всего? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: новые подходы» 8 сентября 2011 года. CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка ИТ, системных интеграто
15.02.2011 Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру

снизить затраты на ТСО? Как оценить эффективность выбираемых ИТ-решений? Насколько применим западный опыт оптимизации в России? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках круглого стола «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру» CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка ИТ, системных интеграторов, а также представителей отделов И
03.02.2011 15 февраля состоится круглый стол «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру»

зить затраты на ТСО? • Как оценить эффективность выбираемых ИТ-решений? • Насколько применим западный опыт оптимизации в России? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках круглого стола «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру». Мария Попова, старший аналитик CNews Analytics, выступит с докладом «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру». О решениях NEC для оптимизации за
08.12.2010 Круглый стол «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру»

снизить затраты на ТСО? Как оценить эффективность выбираемых ИТ-решений? Насколько применим западный опыт оптимизации в России? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках круглого стола «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру» 15 февраля 2011 г. CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка ИТ, системных интеграторов, а также предс

Публикаций - 972, упоминаний - 976

Оптимизация затрат и организации, системы, технологии, персоны:

9594 79
Microsoft Corporation 25775 71
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 64
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 54
Ростелеком 10948 53
SAP SE 5601 44
МегаФон 10742 43
Softline - Софтлайн 3743 39
Broadcom - VMware 2610 35
Oracle Corporation 7074 34
Крок - Croc 1964 30
Yandex - Яндекс 9215 27
IBM - International Business Machines Corp 9699 26
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 21
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 20
Amazon Inc - Amazon.com 3277 19
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 18
Google LLC 12688 18
Cisco Systems 5372 17
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 17
Huawei 4675 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 16
1С-Рарус 982 16
HP Inc. 5883 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 15
Naumen - Наумен 752 14
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 14
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 14
Dell EMC 5180 13
Selectel - Селектел 544 13
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 12
Intel Corporation 12811 12
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 12
SAP CIS - САП СНГ 868 12
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 12
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 35
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 28
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 18
РЖД - Российские железные дороги 2096 17
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 15
Альфа-Банк 1979 14
Почта России ПАО 2370 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 13
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 12
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 12
ГПБ - Газпромбанк 1273 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 10
НСПК - Национальная система платежных карт 948 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 9
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 8
ПСБ - Промсвязьбанк 963 8
Газпром нефть 725 8
Новард УК - Novard 73 8
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 7
Ак Барс Банк 283 7
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 7
Югория - страховая компания 44 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
МКБ - Московский кредитный банк 657 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 6
Русагро Группа Компаний 379 6
АльфаСтрахование СГ 394 6
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 6
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 6
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 6
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 47
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 33
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 27
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 11
Федеральное казначейство России 1949 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 7
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 3
МАГ - Международная Ассамблея столиц и крупных городов 10 2
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 2
Союз Агентств Делового туризма - САД 2 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
IAITAM - International Association of Information Technology Asset Managers - Ассоциация менеджеров по управлению ИТ-активами 4 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 475
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 278
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 268
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 217
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 205
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 196
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 173
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 163
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 138
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 136
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 127
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 110
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 101
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 98
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 91
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 91
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 89
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 85
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 83
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 83
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 82
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 81
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 79
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 77
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 77
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 77
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 74
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 73
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 72
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 70
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 67
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 66
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 66
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 60
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 56
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 54
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 53
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 53
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 53
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 52
Linux OS 11533 29
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 26
Microsoft Windows 16882 25
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 22
Google Android 15243 20
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 20
1С:ERP Управление предприятием 841 19
Microsoft Azure 1526 15
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 15
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 14
Microsoft Office 4170 13
Apple iPhone 6 4861 13
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 13
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 12
Microsoft Office 365 1042 12
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 12
Apple iOS 8583 11
Intel x86 - архитектура процессора 2151 10
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 10
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 10
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 9
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 9
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 9
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 8
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 8
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 8
Broadcom - VMware vSphere 614 8
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 8
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 8
Apple iPad 4011 7
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 7
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 7
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 7
Microsoft Dynamics 1197 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
Apache Hadoop 470 6
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 6
Серова Елена 320 16
Березин Максим 144 11
Шевченко Владимир 153 11
Шадаев Максут 1210 9
Попова Мария 141 8
Левиков Антон 69 7
Путин Владимир 3454 6
Чаркин Евгений 317 6
Галкин Николай 140 6
Иванов Георгий 18 6
Аншина Марина 79 6
Почкаев Евгений 9 6
Лазуков Станислав 52 5
Михалев Евгений 98 5
Свидерский Евгений 77 5
Кадыков Роман 15 5
Тутаев Михаил 57 5
Новицкий Сергей 25 5
Воропаев Алексей 6 4
Кудашев Михаил 46 4
Суровец Дмитрий 115 4
Нуралиев Борис 298 4
Натрусов Артем 313 4
Глазков Александр 151 4
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Афанасьев Александр 53 4
Колескин Тимур 13 4
Иванов Михаил 116 4
Шпак Василий 279 4
Заржецкий Александр 37 4
Ананьин Алексей 90 4
Завьялов Дмитрий 7 4
Колесников Юрий 10 4
Россия - РФ - Российская федерация 166164 635
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 147
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 74
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 62
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 54
Европа 24963 50
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 25
Германия - Федеративная Республика 13221 22
Казахстан - Республика 6047 21
Россия - СФО - Новосибирск 4875 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 14
Индия - Bharat 5869 14
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 14
Европа Восточная 3138 13
Франция - Французская Республика 8177 13
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 13
Азия - Азиатский регион 5920 12
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 12
Земля - планета Солнечной системы 10865 11
Беларусь - Белоруссия 6289 11
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 10
Украина 7928 10
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 9
Турция - Турецкая республика 2620 9
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 8
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 8
Япония 13807 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 7
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 7
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 250
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 190
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 144
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 135
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 131
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 110
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 103
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 102
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 95
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 92
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 76
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 74
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 68
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 65
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 63
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 53
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 45
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 37
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 37
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 26
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Аренда 2687 26
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 25
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 36
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
Forbes - Форбс 1002 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
Ведомости 1466 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
CNews TV 747 2
Первый канал - Дом кино - телеканал 15 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 1
РИА Новости 1033 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
Fortune 211 1
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Cosmopolitan 25 1
Мобильные системы 118 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
InformationWeek 241 1
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The Engineer 79 1
Content-Review 16 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 80
Gartner - Гартнер 3658 37
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 24
IDC - International Data Corporation 4975 22
Forrester Research 834 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 4
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 3
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 2
Fortune Global 500 295 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
CNews Инновация года - награда 155 2
CNews SaaS рейтинг 28 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
Dell'Oro Group 66 2
Naumen Research 1 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
Nucleus Research 13 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 1
Российский рынок ERP 24 1
Apple Hills Digital 14 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Markets&Markets Research 113 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Рустелеком ТК 305 1
Frost & Sullivan 207 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Strategy Analytics 285 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Synergy Research Group 48 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Tolly Group 14 1
РАН - Российская академия наук 2122 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 3
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 3
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 41 2
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 1
VK - Skillbox - Lerna - Лерна - КорпСкилз 15 1
МегаФон - Nexign Academy 2 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 8 1
University of Basel - Базельский университет 8 1
Т1 Цифровая академия 54 1
РАН УрО ИММ - Институт математики и механики Уральского отделения Российской академии наук 9 1
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 24 1
РАСХН - Россельхозакадемия - Российская академия сельскохозяйственных наук 17 1
СЗГМУ им. И. И. Мечникова - Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова 4 1
CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 10 1
Минздрав РФ - НМИЦ РК ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии 4 1
РАН ДВО - Дальневосточное отделение Российской академии наук 31 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 52
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 19
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 14
CNews FORUM Кейсы 313 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 8
CNews AWARDS - награда 571 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 3
IBM Бизнес-Форум 21 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
Docflow 148 2
itSMF - IT Service Management Forum 40 2
День молодёжи - 27 июня 1087 1
IT Elements 13 1
GoCloud Tech 5 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
Capture the Flag - CTF 56 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
CSTB Telecom & Media 83 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Бессмертный полк - Международное общественное гражданско-патриотическое движение 15 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Broadcom - VMware VMworld U.S. - VMworld Americas 1 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Единый день голосования 143 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Микроэлектроника - международный форум 22 1
Транспортная неделя - форум 4 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 22 1
VolgaCTF - соревнования в области информационной безопасности 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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