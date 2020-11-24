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Оптимизация затрат Cost optimization



24.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020» состоится 1 декабря
12.11.2020 CNews приглашает на онлайн-конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру»
28.11.2019 Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: лучшие практики» состоится 3 декабря
25.04.2018 Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2018»
11.02.2015 Илья Петряевский: Как оптимизировать затраты на ПО
08.09.2011 Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: новые подходы
25.08.2011 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: новые подходы»
12.07.2011 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: новые подходы»
06.06.2011 Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: новые подходы»
15.02.2011 Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру
03.02.2011 15 февраля состоится круглый стол «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру»
08.12.2010 Круглый стол «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру»

Публикаций - 189, упоминаний - 190
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177568, в очереди разбора - 983207.
Создано именных указателей - 71720.
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