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Оптимизация затрат Cost optimization
СОБЫТИЯ
|29.11.2021
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ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом» состоится 2 декабря
2 декабря 2021 г. CNews проведет ОНЛАЙН-конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом». Подтвердили выступление с докладом: Руслан Верещагин, CIO, S7 Group;Андрей Никитин, продуктовый менеджер, SberCloud;Алексей Беляев, дир
|17.11.2021
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В Москве состоится ОНЛАЙН-конференция «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом»
CNews приглашает на ОНЛАЙН-конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом», которая пройдет в Москве 2 декабря 2021 г. Уже подтвердили выступление с докладом: Руслан Верещагин, CIO, S7 Group Алексей Беляев, дире
|03.11.2021
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ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом» состоится 2 декабря
2 декабря 2021 г. CNews проведет ОНЛАЙН-конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом». Подтвердили выступление с докладом: Руслан Верещагин, CIO, S7 Group;Алексей Беляев, директор департамента ИТ, НПФ «Открытие»;Николай Га
|01.12.2020
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Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020
и скорости вывода на рынок новых ИТ-сервисов. На помощь им приходят облака, аусторсинг, специализированные системы мониторинга и оптимизации, свободное программное обеспечение и т.д ИТ и бизнес • Как оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру? • CAPEX или OPEX: что выгоднее? • Как оценить уровень амортизации ИТ-ресурсов? • Как выбрать провайдера облачных услуг? Аутсорсинг VS собственные ре
|24.11.2020
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ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020» состоится 1 декабря
екабря 2020 года CNews приглашает принять вас и ваших коллег принять участие в онлайн-конференции: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020». На конференции будут обсуждаться следующие воп
|12.11.2020
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CNews приглашает на онлайн-конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру»
ощь им приходят облака, аусторсинг, специализированные системы мониторинга и оптимизации, свободное программное обеспечение и т. д. На конференции будут обсуждаться следующие вопросы: ИТ и бизнес Как оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру CAPEX или OPEX: что выгоднее Как оценить уровень амортизации ИТ-ресурсов Как выбрать провайдера облачных услуг Аутсорсинг VS собственные ресурсы Каки
|03.12.2019
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Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: лучшие практики
ании, ритейл считается первопроходцем в тестировании и внедрении инновационных решений. Ключевая задача – соотносить расходы на ИТ с реальными потребностями бизнеса, тщательно планировать ИТ-бюджет и оптимизировать затраты. Наблюдая эту потребность, рынок предлагает новые технологии и подходы к оптимизации самой ИТ-инфраструктуры и затрат на ее поддержку. Облака, аусторсинг, мониторинг, пер
|28.11.2019
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Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: лучшие практики» состоится 3 декабря
3 декабря 2019 г. CNews проведет в Москве конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: лучшие практики». Сложно найти бизнес, который не ис
|11.06.2019
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Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру
авляющих и оптимизировать нагрузку на обслуживающие их подразделения. Какие способы снижения затрат на ИТ-инфраструктуру наиболее эффективны? Какие новые подходы к решению этой задачи существуют? Как оптимизировать затраты, но сохранить при этом качество сервиса? Какие функции проще всего передать на аутсорсинг? Какова роль облачных технологий в процессе оптимизации ИТ-затрат? Какие задачи
|25.04.2018
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Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2018»
авляющих и оптимизировать нагрузку на обслуживающие их подразделения. Какие способы снижения затрат на ИТ-инфраструктуру наиболее эффективны? Какие новые подходы к решению этой задачи существуют? Как оптимизировать затраты, но сохранить при этом качество сервиса? Какие функции проще всего передать на аутсорсинг? Какова роль облачных технологий в процессе оптимизации ИТ-затрат? Какие задачи
|07.09.2017
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Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017
итывать и другие аспекты, которые могут оказывать влияние на бизнес и не только в текущий момент, но и в стратегической перспективе. - Как предотвратить моральное устаревание ИТ-инфраструктуры? - Как оптимизировать затраты, но при этом не оказаться «за бортом»? - К каким показателям надо стремиться? - От чего можно отказаться, а на чем необходимо настаивать? - Как выбрать наиболее эффективн
|30.08.2017
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Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017»
о учитывать и другие аспекты, которые могут оказывать влияние на бизнес и не только в текущий момент, но и в стратегической перспективе. Как предотвратить моральное устаревание ИТ-инфраструктуры? Как оптимизировать затраты, но при этом не оказаться «за бортом»? К каким показателям надо стремиться? От чего можно отказаться, а на чем необходимо настаивать? Как выбрать наиболее эффективные мет
|23.08.2017
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Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017»
о учитывать и другие аспекты, которые могут оказывать влияние на бизнес и не только в текущий момент, но и в стратегической перспективе. Как предотвратить моральное устаревание ИТ-инфраструктуры? Как оптимизировать затраты, но при этом не оказаться «за бортом»? К каким показателям надо стремиться? От чего можно отказаться, а на чем необходимо настаивать? Как выбрать наиболее эффективные мет
|14.08.2017
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Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017»
о учитывать и другие аспекты, которые могут оказывать влияние на бизнес и не только в текущий момент, но и в стратегической перспективе. Как предотвратить моральное устаревание ИТ-инфраструктуры? Как оптимизировать затраты, но при этом не оказаться «за бортом»? К каким показателям надо стремиться? От чего можно отказаться, а на чем необходимо настаивать? Как выбрать наиболее эффективные мет
|01.08.2017
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Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 7 сентября 2017 г. в Москве
о учитывать и другие аспекты, которые могут оказывать влияние на бизнес и не только в текущий момент, но и в стратегической перспективе. Как предотвратить моральное устаревание ИТ-инфраструктуры? Как оптимизировать затраты, но при этом не оказаться «за бортом»? К каким показателям надо стремиться? От чего можно отказаться, а на чем необходимо настаивать? Как выбрать наиболее эффективные мет
|11.07.2017
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Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017»
о учитывать и другие аспекты, которые могут оказывать влияние на бизнес и не только в текущий момент, но и в стратегической перспективе. Как предотвратить моральное устаревание ИТ-инфраструктуры? Как оптимизировать затраты, но при этом не оказаться «за бортом»? К каким показателям надо стремиться? От чего можно отказаться, а на чем необходимо настаивать? Как выбрать наиболее эффективные мет
|11.02.2015
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Илья Петряевский: Как оптимизировать затраты на ПО
воих клиентов? Илья Петряевский: Главное – мы всегда исходим из задач нашего клиента, а не каких-то планов, локальных целей или финансовых желаний производителя ПО. Мы знаем, как юридически правильно оптимизировать затраты, знаем все нюансы лицензирования и понимаем цель наших клиентов – быть в рамках закона, не иметь претензий от правоохранительных органов и при этом не платить лишнего. Об
|08.09.2011
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Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: новые подходы
8 сентября 2011 года Агентство маркетинговых коммуникаций CNews Conferences и CNews Analytics проводят конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: новые подходы». Научившись в кризис экономить на ИТ, сегодня бизнес отнюдь не стремится резко увеличивать свои расходы на информатизацию. Наоборот, все
|25.08.2011
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Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: новые подходы»
какие показатели нужно ориентироваться при задаче сокращения ТСО? Какие оптимизационные проекты реализовываются сегодня чаще всего? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: новые подходы» 8 сентября 2011 года. На данный момент подтвердили выступления с докладами: Мария Попова, старший аналитик CNews Analytics расскажет о но
|12.07.2011
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Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: новые подходы»
какие показатели нужно ориентироваться при задаче сокращения ТСО? Какие оптимизационные проекты реализовываются сегодня чаще всего? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: новые подходы» 8 сентября 2011 года. На данный момент подтвердили выступления с докладами: Попова Мария, старший аналитик CNews Analytics; Новицкий Серг
|06.06.2011
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Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: новые подходы»
какие показатели нужно ориентироваться при задаче сокращения ТСО? Какие оптимизационные проекты реализовываются сегодня чаще всего? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: новые подходы» 8 сентября 2011 года. CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка ИТ, системных интеграто
|15.02.2011
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Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру
снизить затраты на ТСО? Как оценить эффективность выбираемых ИТ-решений? Насколько применим западный опыт оптимизации в России? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках круглого стола «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру» CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка ИТ, системных интеграторов, а также представителей отделов И
|03.02.2011
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15 февраля состоится круглый стол «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру»
зить затраты на ТСО? • Как оценить эффективность выбираемых ИТ-решений? • Насколько применим западный опыт оптимизации в России? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках круглого стола «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру». Мария Попова, старший аналитик CNews Analytics, выступит с докладом «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру». О решениях NEC для оптимизации за
|08.12.2010
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Круглый стол «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру»
снизить затраты на ТСО? Как оценить эффективность выбираемых ИТ-решений? Насколько применим западный опыт оптимизации в России? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках круглого стола «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру» 15 февраля 2011 г. CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка ИТ, системных интеграторов, а также предс
Оптимизация затрат и организации, системы, технологии, персоны:
|Серова Елена 320 16
|Березин Максим 144 11
|Шевченко Владимир 153 11
|Шадаев Максут 1210 9
|Попова Мария 141 8
|Левиков Антон 69 7
|Путин Владимир 3454 6
|Чаркин Евгений 317 6
|Галкин Николай 140 6
|Иванов Георгий 18 6
|Аншина Марина 79 6
|Почкаев Евгений 9 6
|Лазуков Станислав 52 5
|Михалев Евгений 98 5
|Свидерский Евгений 77 5
|Кадыков Роман 15 5
|Тутаев Михаил 57 5
|Новицкий Сергей 25 5
|Воропаев Алексей 6 4
|Кудашев Михаил 46 4
|Суровец Дмитрий 115 4
|Нуралиев Борис 298 4
|Натрусов Артем 313 4
|Глазков Александр 151 4
|Халматов Максим 64 4
|Сергеев Сергей 179 4
|Нестеров Алексей 175 4
|Панченко Иван 197 4
|Рубин Дмитрий 54 4
|Беляев Владислав 104 4
|Кириченко Игорь 58 4
|Мельникова Алиса 100 4
|Афанасьев Александр 53 4
|Колескин Тимур 13 4
|Иванов Михаил 116 4
|Шпак Василий 279 4
|Заржецкий Александр 37 4
|Ананьин Алексей 90 4
|Завьялов Дмитрий 7 4
|Колесников Юрий 10 4
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