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Бессмертный полк Международное общественное гражданско-патриотическое движение
Сайт патриотического движения «Бессмертный полк» – социально значимый проект в честь героев-участников Великой Отечественной войны.
Бессмертный полк и организации, системы, технологии, персоны:
|Git in sky - Жить в небе 10 1
|Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 456 1
|VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 359 1
|VK - Mail.ru Group 3474 1
|Головин Дмитрий 33 1
|Летунов Илья 49 1
|Никитин Андрей 49 1
|Собянин Сергей 402 1
|Житинский Сергей 14 1
|Колотовкин Сергей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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