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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бессмертный полк Международное общественное гражданско-патриотическое движение


Сайт патриотического движения «Бессмертный полк» – социально значимый проект в честь героев-участников Великой Отечественной войны


15.04.2025 К юбилею Победы «МегаФон» обнулит трафик на сайты о героях войны 1
01.12.2021 SberCloud на конференции CNews расскажет про оптимизацию затрат с помощью облаков 1
15.05.2020 Mail.ru Cloud Solutions совместно с «Жить в небе» поддержали «Бессмертный полк» 3
06.09.2019 Портал «Окно в город» покажет праздничные гуляния Москвы в День города 1
20.09.2016 Анонсы онлайн-трансляций московских событий с камер видеонаблюдения доступны по подписке 1
01.07.2016 Москвичи смогут виртуально присоединиться к ночному велопараду 1
10.06.2016 Столичный сервис «Окно в город» запустил онлайн-трансляцию фестиваля «Наш продукт» 1
20.05.2016 Сервис «Окно в город» поможет москвичам избежать очереди в музей 1
03.09.2015 Онлайн-трансляция с московских камер видеонаблюдения поможет избежать давки в День города 1
18.06.2015 Столичный сервис «Окно в город» покажет гуляния выпускников в Парке Горького 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

Бессмертный полк и организации, системы, технологии, персоны:

Git in sky - Жить в небе 10 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 456 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 359 1
VK - Mail.ru Group 3474 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 414 2
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 42 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 26 1
Государственный Дарвиновский музей 12 1
Музей Москвы - Музейное объединение 11 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1920 5
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 67 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 591 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4106 7
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1843 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16012 7
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1678 3
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 882 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21600 2
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6767 1
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - портал Окно в город 17 7
Правительство Москвы - Моя улица - Программа комплексного благоустройства улиц Москвы 10 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353021, в очереди разбора - 759242.
Создано именных указателей - 172936.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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