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SberCloud на конференции CNews расскажет про оптимизацию затрат с помощью облаков

Компания SberCloud примет участие в конференции CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом», которая пройдет 2 декабря 2021 года в Москве в онлайн-режиме.

Руководитель направления SberCloud.Advanced Андрей Никитин расскажет, как использование публичного облака помогает оптимизировать затраты клиентов SberCloud. Эксперт, в частности, затронет кейсы клиентов компании, которым использование облачной платформы SberCloud.Advanced помогло существенно сэкономить на ИТ-инфраструктуре и дало возможность быстро масштабировать вычислительные мощности в зависимости от загрузки.

Платформа SberCloud.Advanced насчитывает более 50 IaaS/PaaS облачных сервисов и предоставляет бизнесу все возможности современных облачных технологий — от автомасштабируемых виртуальных серверов до сервиса автоматизации развёртывания, масштабирования и управления приложениями на основе Kubernetes, бессерверных вычислений, управляемых баз данных и сервисов анализа Big Data.

Также Андрей Никитин расскажет об участии SberCloud в проекте «Бессмертный полк» и хакатоне SberZvuk Tech Days.

На онлайн-конференции CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом» планируется обсудить процесс формирования ИТ-инфраструктуры, который является достаточно длительным и его сложно заранее спланировать. При этом затраты на поддержку и развитие становятся очень значительными. Также планируется уделить внимание другим вопросам.

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