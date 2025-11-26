Разделы

Офис легендарной российской ИТ-компании пойдет под снос. Она банкрот, как и ее основатель

На месте офиса «Компьюлинка» может появиться жилой комплекс или бизнес-центр. Сам «Компьюлинк» давно обанкротился, как и его основатель Михаил Лящ, который также пережил уголовное преследование. «Компьюлинк» – один из старейших и известнейших российских ИТ-интеграторов – он был основан в 1993 г.

Был офис, и нет офиса

Бывший офис ИТ-интегратора «Компьюлинк» в столичных Раменках в обозримом будущем может исчезнуть. Здание, где он располагался, сменил владельца, и тот хочет построить на его месте либо жилой комплекс, либо современный бизнес-центр, пишут «Ведомости».

«Компьюлинк» — это группа компаний, которая предоставляла услуги в ИТ и консалтинге: бизнес-консалтинг, создание сетей передачи данных, систем обеспечения информационной безопасности, поставка оборудования и ПО, сервисное обслуживание и пр. Компания, что важно, также занималась проектами в сфере строительства сетей связи, объектов промышленного и гражданского назначения.

Офис «Компьюлинка» располагался на юго-западе Москвы на Мичуринском проспекте в торгово-офисном комплексе общей площадью свыше 4850 кв. метров. В результате торгов новым владельцем здания стала входящая в ГК ФСК компания «Специализированный застройщик "ФСК Результат"».

link6.jpg

onlyyouqj / FreePik
Снос здания, по всей видимости, неизбежен

Само здание «Компьюлинку» не принадлежало – оно было собственностью компании «Сикара», а торги были назначены в результате ее банкротства. Итоговая сумма сделки составила 905,7 млн руб. при стартовой цене 1,01 млрд руб.

От «Компьюлинка» не останется ничего

«Компьюлинк» – это в прошлом один из крупнейших и известнейших в России ИТ-интеграторов. Он возник в 1993 г., через два года после распада СССР, и пережил почти все кризисы, выпавшие на долю современной России, включая дефолт 1998 г. «Компьюлинк» просуществовал ровно 30 лет – он был объявлен банкротом в октябре 2023 г.

«Компьюлинк» в течение 17 лет, с 2002 по 2018 гг., ежегодно входил в рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России». Наилучшим для него в этом плане был 2008 г. – в этом году «Компьюлинк» занял восьмое место в рейтинге с совокупной выручкой около 29,2 млрд руб. В последний раз «Компьюлинк» появлялся в рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России» в 2018 г. – тогда он занял 16 строчку с совокупной выручкой около 16,4 млрд руб.

«Компьюлинк» – детище предпринимателя Михаила Ляща. В 2011 г. в состав совладельцев компании вошел Внешэкономбанк (ВЭБ) – от своей доли в ней он избавился спустя пять лет, в 2016 г.

Спустя еще два года, осенью 2018 г., Михаил Лящ был арестован в Москве по подозрению в миллиардных махинациях. Сразу после этого в публичном поле появилась информация о его потенциальной причастности к хищениям на сумму около 2,5 млрд руб. из структур госкорпорации «Ростех». Это не подтвердилось – через некоторое время выяснилось, что претензии к основателю «Компьюлинка» были связаны с его инвестициями в компанию «Симбиотел». В 2008 г. она создала мобильное приложение Eztalk для совершения дешевых международных звонков с помощью технологии call back.

В марте 2020 г. дело против Михаила Ляща было прекращено, но сам факт его уголовного преследования очень негативно отразился на финансовом положении «Компьюлинка». В мае 2021 г. Лящ без предупреждения полностью вышел из всех активов своей компании, спустя год, в апреле 2022 г. против нее была запущена процедура банкротства.

«Компьюлинк» был признан банкротом в октябре 2023 г. Долги интегратора перед кредиторами превысили 2 млрд руб. В марте 2024 г. обанкротился и сам Михаил Лящ.

В конце августа 2025 г. CNews писал, что топ-менеджера «Компьюлинка» Олега Попова могут отправить в колонию на пять лет. Он обвиняется в хищении почти 120 млн руб. при строительстве котельных под Тамбовом.

Что известно о новом владельце

Компания ФСК была открыта в 2005 г. и первоначально носила название изначально ФСК «Лидер». Основателем компании является Владимир Воронин, которого «Ведомости» называют «сыном бывшего чиновника столичного стройкомплекса».

Согласно статистике Единой информационной системы жилищного строительства, ФСК – шестой крупнейший девелопером жилья в России.

Будущее туманно

К моменту выпуска материала ФСК не раскрывала свои планы относительно здания бывшего офиса «Компьюлинка». Оно занимает площадь 0,47 гектара.

Андрей Аксенов, IXcellerate: Запуская третий кампус, мы инвестируем в цифровую инфраструктуру будущего

Цифровизация

Как сообщил «Ведомостям» глава направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский, не исключена консолидация нескольких участков в этом районе. Также он полагает, что ФСК переплатила за здание, с учетом отсутствия исходно-разрешительной документации по этой площадке.

Директор департамента инвестиций и земельных активов Ricci Петр Виноградов озвучил изданию предположение, что на месте старого торгово-офисного комплекса может быть возведен жилой комплекс или, как вариант бизнес-центр. По его прогнозам, площадь нового здания может составить 25-35 тыс кв. метров.

Схожего мнения придерживается и партнер NF Group Марина Малахатько – она полагает, что, вероятнее всего, будет построен дом на 30 тыс. кв. м. Свое мнение она аргументировала тем, что для ФСК профильным направлением является именно жилье.

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов тоже склоняется к версии о жилом доме или целом жилом комплексе. Он сообщил «Ведомостям», что, возможно, это будет высотный жилой комплекс премиум- или бизнес-класса площадью 45-50 тыс. кв. м.

По прогнозам Виноградова, суммарные инвестиции в проект могут составить 5-8 млрд руб. – итоговый размер будет зависеть от конечного проекта и концепции застройки. Малахатько назвала диапазон 5-7 млрд руб. Сырцов – 7,5-8 млрд руб.

Геннадий Ефремов

