Офис легендарной российской ИТ-компании пойдет под снос. Она банкрот, как и ее основатель

На месте офиса «Компьюлинка» может появиться жилой комплекс или бизнес-центр. Сам «Компьюлинк» давно обанкротился, как и его основатель Михаил Лящ, который также пережил уголовное преследование. «Компьюлинк» – один из старейших и известнейших российских ИТ-интеграторов – он был основан в 1993 г.

Был офис, и нет офиса

Бывший офис ИТ-интегратора «Компьюлинк» в столичных Раменках в обозримом будущем может исчезнуть. Здание, где он располагался, сменил владельца, и тот хочет построить на его месте либо жилой комплекс, либо современный бизнес-центр, пишут «Ведомости».

«Компьюлинк» — это группа компаний, которая предоставляла услуги в ИТ и консалтинге: бизнес-консалтинг, создание сетей передачи данных, систем обеспечения информационной безопасности, поставка оборудования и ПО, сервисное обслуживание и пр. Компания, что важно, также занималась проектами в сфере строительства сетей связи, объектов промышленного и гражданского назначения.

Офис «Компьюлинка» располагался на юго-западе Москвы на Мичуринском проспекте в торгово-офисном комплексе общей площадью свыше 4850 кв. метров. В результате торгов новым владельцем здания стала входящая в ГК ФСК компания «Специализированный застройщик "ФСК Результат"».

Само здание «Компьюлинку» не принадлежало – оно было собственностью компании «Сикара», а торги были назначены в результате ее банкротства. Итоговая сумма сделки составила 905,7 млн руб. при стартовой цене 1,01 млрд руб.

От «Компьюлинка» не останется ничего

«Компьюлинк» – это в прошлом один из крупнейших и известнейших в России ИТ-интеграторов. Он возник в 1993 г., через два года после распада СССР, и пережил почти все кризисы, выпавшие на долю современной России, включая дефолт 1998 г. «Компьюлинк» просуществовал ровно 30 лет – он был объявлен банкротом в октябре 2023 г.

«Компьюлинк» в течение 17 лет, с 2002 по 2018 гг., ежегодно входил в рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России». Наилучшим для него в этом плане был 2008 г. – в этом году «Компьюлинк» занял восьмое место в рейтинге с совокупной выручкой около 29,2 млрд руб. В последний раз «Компьюлинк» появлялся в рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России» в 2018 г. – тогда он занял 16 строчку с совокупной выручкой около 16,4 млрд руб.

«Компьюлинк» – детище предпринимателя Михаила Ляща. В 2011 г. в состав совладельцев компании вошел Внешэкономбанк (ВЭБ) – от своей доли в ней он избавился спустя пять лет, в 2016 г.

Спустя еще два года, осенью 2018 г., Михаил Лящ был арестован в Москве по подозрению в миллиардных махинациях. Сразу после этого в публичном поле появилась информация о его потенциальной причастности к хищениям на сумму около 2,5 млрд руб. из структур госкорпорации «Ростех». Это не подтвердилось – через некоторое время выяснилось, что претензии к основателю «Компьюлинка» были связаны с его инвестициями в компанию «Симбиотел». В 2008 г. она создала мобильное приложение Eztalk для совершения дешевых международных звонков с помощью технологии call back.

В марте 2020 г. дело против Михаила Ляща было прекращено, но сам факт его уголовного преследования очень негативно отразился на финансовом положении «Компьюлинка». В мае 2021 г. Лящ без предупреждения полностью вышел из всех активов своей компании, спустя год, в апреле 2022 г. против нее была запущена процедура банкротства.

«Компьюлинк» был признан банкротом в октябре 2023 г. Долги интегратора перед кредиторами превысили 2 млрд руб. В марте 2024 г. обанкротился и сам Михаил Лящ.

В конце августа 2025 г. CNews писал, что топ-менеджера «Компьюлинка» Олега Попова могут отправить в колонию на пять лет. Он обвиняется в хищении почти 120 млн руб. при строительстве котельных под Тамбовом.

Что известно о новом владельце

Компания ФСК была открыта в 2005 г. и первоначально носила название изначально ФСК «Лидер». Основателем компании является Владимир Воронин, которого «Ведомости» называют «сыном бывшего чиновника столичного стройкомплекса».

Согласно статистике Единой информационной системы жилищного строительства, ФСК – шестой крупнейший девелопером жилья в России.

Будущее туманно

К моменту выпуска материала ФСК не раскрывала свои планы относительно здания бывшего офиса «Компьюлинка». Оно занимает площадь 0,47 гектара.

Как сообщил «Ведомостям» глава направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский, не исключена консолидация нескольких участков в этом районе. Также он полагает, что ФСК переплатила за здание, с учетом отсутствия исходно-разрешительной документации по этой площадке.

Директор департамента инвестиций и земельных активов Ricci Петр Виноградов озвучил изданию предположение, что на месте старого торгово-офисного комплекса может быть возведен жилой комплекс или, как вариант бизнес-центр. По его прогнозам, площадь нового здания может составить 25-35 тыс кв. метров.

Схожего мнения придерживается и партнер NF Group Марина Малахатько – она полагает, что, вероятнее всего, будет построен дом на 30 тыс. кв. м. Свое мнение она аргументировала тем, что для ФСК профильным направлением является именно жилье.

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов тоже склоняется к версии о жилом доме или целом жилом комплексе. Он сообщил «Ведомостям», что, возможно, это будет высотный жилой комплекс премиум- или бизнес-класса площадью 45-50 тыс. кв. м.

По прогнозам Виноградова, суммарные инвестиции в проект могут составить 5-8 млрд руб. – итоговый размер будет зависеть от конечного проекта и концепции застройки. Малахатько назвала диапазон 5-7 млрд руб. Сырцов – 7,5-8 млрд руб.