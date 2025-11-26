Получите все материалы CNews по ключевому слову
Виноградов Петр
СОБЫТИЯ
Виноградов Петр и организации, системы, технологии, персоны:
|UMA - United Music Agency 40 1
|NF Group - НФ Групп - ранее KnightFrank - Найт Фрэнк 32 1
|Nikoliers - Colliers - Николиерс 17 1
|Читай-город–Буквоед - Гоголь-Моголь 30 1
|Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 266 1
|Путин Владимир 3337 1
|Шурыгин Михаил 8 1
|Дюмин Артем 1 1
|Дюбин Артем 1 1
|Дюбин Алексей 1 1
|Платов Денис 1 1
|Мефедов Сергей 1 1
|Петрова Виктория 2 1
|Маталыга Андрей 1 1
|Дюмин Алексей 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1402686, в очереди разбора - 733021.
Создано именных указателей - 186191.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.