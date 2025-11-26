Разделы

Виноградов Петр


СОБЫТИЯ


26.11.2025 Офис легендарной российской ИТ-компании пойдет под снос. Она банкрот, как и ее основатель 1
28.06.2023 В центре Москвы за бесценок продан гигантский 250-летний особняк «ИТ-дочки» «Ростеха» 1
27.10.2020 Uma.Tech при поддержке G-Core Labs обеспечила онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов 2020 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Виноградов Петр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3303 1
Газпром - ГПМ Цифровые Технологии - Uma.Tech - Ума.Тех 2 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 1
G-Core Labs 73 1
Citrix Systems 840 1
UMA - United Music Agency 40 1
NF Group - НФ Групп - ранее KnightFrank - Найт Фрэнк 32 1
Nikoliers - Colliers - Николиерс 17 1
Читай-город–Буквоед - Гоголь-Моголь 30 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 266 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3106 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3400 1
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 14 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1275 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4775 1
Судебная власть - Judicial power 2407 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72772 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2362 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 721 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 798 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1231 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1356 1
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 91 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2073 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27113 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11170 1
Пропускная способность - Bandwidth 1829 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 409 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 333 1
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 12 1
Ковчег - система резервного копирования 45 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 100 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 100 1
Путин Владимир 3337 1
Шурыгин Михаил 8 1
Дюмин Артем 1 1
Дюбин Артем 1 1
Дюбин Алексей 1 1
Платов Денис 1 1
Мефедов Сергей 1 1
Петрова Виктория 2 1
Маталыга Андрей 1 1
Дюмин Алексей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 156230 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3043 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1294 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45582 1
Европа 24614 1
Германия - Бавария 71 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 651 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 149 1
Франция - Французская Республика 7972 1
Аргентина - Аргентинская Республика 600 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 583 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14471 1
Бразилия - Федеративная Республика 2445 1
Италия - Итальянская Республика 4426 1
Германия - Федеративная Республика 12926 1
Канада 4984 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3591 1
Индия - Bharat 5681 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13557 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53396 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18149 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 309 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54838 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4930 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6651 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 261 1
Спорт - Футбол 751 1
Информатика - computer science - informatique 1140 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6370 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5294 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2141 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 302 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 39 1
