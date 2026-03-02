Разделы

Дюмин Алексей


СОБЫТИЯ


02.03.2026 Google пообещали гибель из-за его собственной новой функции 1
28.06.2023 В центре Москвы за бесценок продан гигантский 250-летний особняк «ИТ-дочки» «Ростеха» 1
28.07.2022 «Росэлектроника» начала опытную эксплуатацию софта для ситуационного центра в Тульской области 1
06.12.2016 Минкомсвязи России Правительство Тульской области и «Ростелеком» договорились о сотрудничестве 1
25.10.2016 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за сентябрь 2016 года 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Дюмин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3326 2
Ростелеком 10455 1
Ростех - Автоматика Концерн 1755 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1227 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 432 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 397 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 329 1
Читай-город–Буквоед - Book24, БУК 24 - Гоголь-Моголь - Новый книжный 36 1
Nikoliers - Colliers - Николиерс 17 1
NF Group - НФ Групп - ранее Knight Frank - Найт Фрэнк 32 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6362 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13088 2
Правительство Амурской области - органы государственной власти 36 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 116 1
Судебная власть - Judicial power 2417 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5355 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3541 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3130 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1493 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 337 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 357 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1281 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2765 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 248 1
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 14 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 1
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Администрация Омска 25 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 54 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74204 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11224 2
Электронный документ - Electronic document 1535 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1029 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12457 1
Оцифровка - Digitization 4953 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4170 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17252 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4868 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1468 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1137 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27252 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1681 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34194 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9624 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2098 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3291 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4379 1
УУС - Универсальные услуги связи 326 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1389 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1849 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12392 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12429 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1760 1
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 91 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13364 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2541 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6655 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2377 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1049 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5953 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 101 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 101 1
Ковчег - система резервного копирования 45 1
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 12 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 346 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
Путин Владимир 3397 2
Петрова Виктория 2 1
Мефедов Сергей 1 1
Платов Денис 1 1
Дюбин Алексей 1 1
Дюбин Артем 1 1
Дюмин Артем 1 1
Маталыга Андрей 1 1
Никифоров Николай 1137 1
Калугин Сергей 168 1
Артемов Михаил 14 1
Виноградов Петр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 159045 5
Россия - ЦФО - Тульская область 1316 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46234 2
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 168 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1377 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3065 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1228 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 662 1
Россия - ДФО - Амурская область 868 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1015 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55270 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51530 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6309 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5345 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5988 1
Информатика - computer science - informatique 1145 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 561 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6715 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7388 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3749 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4437 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 268 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20504 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4957 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 587 1
News Corp - News Corporation 219 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1327 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2228 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422582, в очереди разбора - 726559.
Создано именных указателей - 191144.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

