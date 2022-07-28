«Росэлектроника» начала опытную эксплуатацию софта для ситуационного центра в Тульской области

Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») начал этап опытной эксплуатации программного обеспечения для Ситуационного центра губернатора Тульской области. Специальное ПО обеспечивает организацию управления регионом при возникновении кризисных ситуаций, а также централизацию и актуализацию данных обо всех объектах экономики на его территории. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Программный комплекс «Регион-МПЭ» позволяет контролировать уровень обеспеченности транспортными средствами, продовольствием, медицинским оборудованием, а также осуществлять мониторинг исполнения поручений и текущей ситуации в регионе в случае возникновения кризисных ситуаций. Решение основано на единой методологии проектирования ситуационных центров и не имеет аналогов по степени готовности и объему реализованного функционала.

В настоящее время в рамках опытной эксплуатации концерном «Созвездие» на технических средствах правительства Тульской области развернуто программное обеспечение, проводится обучение пользователей – работников Ситуационного центра и профильных подразделений правительства Тульской области. В свою очередь сотрудники правительства Тульской области ведут работу по наполнению базы данных программного комплекса актуальной информацией.

«Представители концерна “Созвездие” и органов исполнительной власти Тульской области в рабочем режиме обсуждают предложения по развитию функционала комплекса. В ходе опытной эксплуатации ПО, разработанного нами в инициативном порядке за счет собственных средств, мы проводим адаптацию системы в соответствии с пожеланиями заказчика. Ввод в промышленную эксплуатацию программного обеспечения запланирован на сентябрь 2022 г.», - сказал генеральный директор концерна «Созвездие» Михаил Артемов.

Проект Ситуационный центр губернатора Тульской области нового типа реализуется на территории региона по инициативе Алексея Дюмина и по поручению Президента России Владимира Путина.

Оснащение центра программным комплексом «Регион-МПЭ» произведено концерном «Созвездие» в рамках соглашения с правительством Тульской области, заключенного в августе 2021 г.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный центр информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др.