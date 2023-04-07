Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи

Предприятие «Росэлектроники» на 30% увеличит выпуск радиоэлектронной аппаратуры Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») наращивает производств

«Росэлектроника» начала опытную эксплуатацию софта для ситуационного центра в Тульской области Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») начал этап опытной экс

DMR-радиостанции «Ростеха» испытали на учениях МЧС России DMR-радиостанции концерна «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») успешно прошли испытания в ходе тренировочных пожарно-тактических учений, проведенных Главным управлением МЧС России по Ива

НИИЭТ обеспечит локализацию ЭКБ в DMR-станциях производства концерна «Созвездие» онентной базы (ЭКБ), призванной заместить импортные компоненты в современных средствах радиосвязи гражданского назначения. Пилотным проектом станет новая аппаратура стандарта DMR разработки концерна «Созвездие», включающая в себя переносные, автомобильные и стационарные радиостанции. Для организации более тесного взаимодействия между предприятиями в ближайшее время планируется подписание со

Ведомственная охрана «Ростеха» получила цифровые радиостанции «Росэлектроники» Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») поставил первую партию

«Росэлектроника» поставит новейшие DMR-радиостанции МЧС Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» заключил контракт с МЧС России на

DMR-радиостанции концерна «Созвездие» получили статус ТОРП Цифровые гражданские DMR-радиостанции концерна «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») получили статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) и включены в Единый реестр российской р

Концерн «Созвездие» и холдинг «Сибер» начали сотрудничество в сфере комплексной безопасности Входящие в состав госкорпорации Ростех холдинг «Сибер» и концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в о

Концерн «Созвездие» показал радиостанцию из новейшего подвижного радиоцентра дальней связи Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию Ростех) впервые представил на фо

В концерн «Созвездие» назначен временный гендиректор Совет директоров концерна «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех) принял решение о назначен

«Созвездие» продемонстрировало радиоаппаратуру на занятиях МЧС Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») продемонстрировал DMR-

Концерн «Созвездие» получил разрешение на регистрацию товарного знака в Китае Концерн «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») получил разрешение на р

Концерн «Созвездие» открыл лабораторию прорывных технологий радиосвязи Концерн «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех) совместно с Фондом перспе

Ростех открыл Центр развития технологий искусственного интеллекта Концерн «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) и Воронежский государстве

Концерн «Созвездие» в 2018 году начнет выпуск радиогарнитуры для спасателей и строителей Специалисты концерна «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех) разработали вариант исполнения гарнитуры ГСШ-01-01 с интегрированной цифровой радиостанцией, обеспечивающей надежную связь в

Концерн «Созвездие» наращивает НИОКР в сотрудничестве с вузами Концерн «Созвездие» (Воронеж, входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех) объявил о создан

Концерн «Созвездие» начнет выпуск ноутбуков для силовиков Концерн «Созвездие» (в составе объединенного холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) в I кварт

«Ростех» утвердил новый менеджмент концерна «Созвездие» В рамках реализации стратегии радиоэлектронного кластера госкорпорации Ростех проведены кадровые изменения в воронежском концерне «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» ГК «Ростех»), сообщили CNews в компании. Временным генеральным директором концерна назначен Алексей Бочаров, ранее возглавлявший НПО «Ангстрем».Але

«РТ-Информ» оснастил концерн «Созвездие» серверным оборудованием нции по ИТ и ИБ госкорпорации «Ростех») поставил серверное оборудование для оснащения ЦОД концерна «Созвездие». Конкурс, по результатам которого «РТ-Информ» был признан победителем, состоялся в

ТТК организовал каналы связи для концерна «Созвездие» в Воронеже «Транстелеком» анонсировал предоставление четырех цифровых каналов связи для концерна «Созвездие» в Воронеже. Как рассказали CNews в компании, в рамках договора макрорегиональный ф

«Тринити» создала защищенную сеть передачи данных для Ассоциации управляющих компаний «Созвездие» стемный интегратор «Тринити» завершил проект по построению защищенной сети передачи данных для АУК «Созвездие». Компания специализируется на профессиональном управлении жилым фондом, в числе ее

ТТК увеличил скорость интернет-доступа концерну «Созвездие» в Воронеже до 400 Мбит/с Компания ТТК увеличила скорость доступа в интернет концерну «Созвездие» в Воронеже. В рамках договора, макрорегиональный филиал «Юго-Восток» компании ТТК

ТТК увеличил пропускную способность цифрового канала связи для «Созвездия» в Воронеже ский оператор связи, в 50 раз увеличила пропускную способность цифрового канала связи для концерна «Созвездие» в Воронеже. Об этом CNews сообщили в ТТК. Концерн «Созвездие» — предприятие

ТТК расширил сотрудничество с концерном «Созвездие» в Воронеже Компания ТТК, российский оператор связи в России, в 50 раз увеличил пропускную способность цифрового канала связи для концерна «Созвездие» в Воронеже. Об этом CNews сообщили в ТТК. Концерн «Созвездие» — предприятие радиоэлектронного комплекса России, специализирующееся на разработке и производстве комплексов, сис

ТТК увеличил скорость интернет-доступа концерну «Созвездие» в Воронеже Компания ТТК сообщила об увеличении скорости доступа в интернет для концерна «Созвездие» в Воронеже. В рамках договора, макрорегиональный филиал «Юго-Восток» компании ТТК

Esri CIS и концерн «Созвездие» будут сотрудничать в сфере создания ГИС-решений для силовых ведомств Esri CIS и концерн «Созвездие» подписали партнерское соглашение. Как сообщили CNews представители компаний, в рамках данного соглашения планируется к реализации ряд совместных инициатив, направленных на создание с

Концерн «Созвездие» переходит на СЭД «Дело» сообщила о завершении первого этапа проекта по внедрению системы электронного документооборота организационно-распорядительной документации на базе СЭД «Дело» (разработки ЭОС) в российском концерне «Созвездие», предприятии радиоэлектронной промышленности. Работы по внедрению системы выполняет партнер ЭОС — корпорация «Элар». По отзыву заказчика, использование системы электронного документо

В состав концерна «Созвездие» войдут ещё четыре предприятия Межведомственная комиссия при правительстве РФ приняла решение о включение в состав концерна «Созвездие» воронежских предприятий «Электросигнал» и «Научно-исследовательский институт электронной техники», а также опытного завода «Тамбоваппарат» (Тамбов) и «Научно-исследовательского инсти

Концерн "Созвездие" разрабатывает бесспутниковую навигацию Как сообщила пресс-служба концерна "Созвездие", предприятие завершает разработку комплексной навигационной аппаратуры «Азимут-М». Во втором полугодии 2010 года начнется оснащение этой аппаратурой командно-штабных и боевых машин В

Минкомсвязи подозревают в поддержке монополии на рынке WiMAX-оборудования публикации CNews». В материале "Русский WiMAX наступает" говорилось о том, что воронежский концерн «Созвездие», по словам директора научно-технического комплекса Александра Гармонова, является

Русский WiMAX наступает нка, хотя и ограничивает их выбор. «Энфорта» заключила соглашение о конфиденциальности с концерном «Созвездие», в дальнейшем планируется подписать соглашение о партнерстве и использовать оборуд

Василий Борисов покинул пост гендиректора «Созвездия» Совет директоров концерна «Созвездие» удовлетворил просьбу об отставке с поста генерального директора член-корреспондента РАН Василия Борисова. Заявление об освобождении от занимаемой должности генеральный директор подал