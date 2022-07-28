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Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие ВНИИС Воронежский научно-исследовательский институт связи

Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи


28.07.2022 «Росэлектроника» начала опытную эксплуатацию софта для ситуационного центра в Тульской области
10.03.2022 DMR-радиостанции «Ростеха» испытали на учениях МЧС России
10.09.2021 НИИЭТ обеспечит локализацию ЭКБ в DMR-станциях производства концерна «Созвездие»
03.09.2021 Ведомственная охрана «Ростеха» получила цифровые радиостанции «Росэлектроники»
31.05.2021 «Росэлектроника» поставит новейшие DMR-радиостанции МЧС
12.01.2021 DMR-радиостанции концерна «Созвездие» получили статус ТОРП
17.09.2020 Концерн «Созвездие» и холдинг «Сибер» начали сотрудничество в сфере комплексной безопасности
26.08.2020 Концерн «Созвездие» показал радиостанцию из новейшего подвижного радиоцентра дальней связи
20.01.2020 В концерн «Созвездие» назначен временный гендиректор
01.10.2019 «Созвездие» продемонстрировало радиоаппаратуру на занятиях МЧС
02.08.2019 Концерн «Созвездие» получил разрешение на регистрацию товарного знака в Китае
23.11.2018 Концерн «Созвездие» открыл лабораторию прорывных технологий радиосвязи
10.10.2018 Ростех открыл Центр развития технологий искусственного интеллекта
13.02.2018 Концерн «Созвездие» в 2018 году начнет выпуск радиогарнитуры для спасателей и строителей
17.01.2018 Концерн «Созвездие» наращивает НИОКР в сотрудничестве с вузами
02.11.2017 Концерн «Созвездие» начнет выпуск ноутбуков для силовиков
14.08.2017 «Ростех» утвердил новый менеджмент концерна «Созвездие»
27.03.2017 «РТ-Информ» оснастил концерн «Созвездие» серверным оборудованием
22.09.2016 ТТК организовал каналы связи для концерна «Созвездие» в Воронеже
04.03.2016 «Тринити» создала защищенную сеть передачи данных для Ассоциации управляющих компаний «Созвездие»
11.01.2016 ТТК увеличил скорость интернет-доступа концерну «Созвездие» в Воронеже до 400 Мбит/с
02.09.2015 ТТК увеличил пропускную способность цифрового канала связи для «Созвездия» в Воронеже
01.09.2015 ТТК расширил сотрудничество с концерном «Созвездие» в Воронеже
25.11.2014 ТТК увеличил скорость интернет-доступа концерну «Созвездие» в Воронеже
01.11.2012 Esri CIS и концерн «Созвездие» будут сотрудничать в сфере создания ГИС-решений для силовых ведомств
28.05.2012 Концерн «Созвездие» переходит на СЭД «Дело»
19.01.2011 В состав концерна «Созвездие» войдут ещё четыре предприятия
27.10.2009 Концерн "Созвездие" разрабатывает бесспутниковую навигацию
07.09.2009 Минкомсвязи подозревают в поддержке монополии на рынке WiMAX-оборудования
20.08.2009 Русский WiMAX наступает
28.11.2008 Василий Борисов покинул пост гендиректора «Созвездия»
13.12.2007 Метеоры из созвездия Близнецов: приближается максимум

Публикаций - 325, упоминаний - 416

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2762 160
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 933 108
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 265 72
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 211 54
Ростех - Автоматика Концерн 1481 45
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 365 41
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10046 22
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - РРЗ - Рязанский радиозавод 30 20
Галактика - Корпорация 1413 15
Ростех - Радиозавод 67 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6920 11
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 65 10
Lenovo Motorola 3503 9
Microsoft Corporation 23470 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9409 9
Autodesk 578 9
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 189 8
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 81 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8031 7
Google LLC 10922 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1348 7
Huawei 3495 7
Intel Corporation 11657 6
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 197 6
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 6
Орбита 277 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2490 6
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 337 6
Восход ФГБУ НИИ 599 6
Softline - Софтлайн 2072 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1921 5
Базальт СПО - BaseALT 346 5
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Электросигнал 9 5
Т8 НТЦ 69 5
SAP SE 4873 5
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 324 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 342 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 776 4
IBM - International Business Machines Corp 9186 4
ГИС - ГлобалИнформСервис 8 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 376 14
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 106 13
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 105 10
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 222 10
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 336 9
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2511 9
РЖД - Российские железные дороги 1617 9
РВК - Российская венчурная компания 536 8
Ростех - Вертолеты России 156 8
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 179 7
Ростех - Калашников ГК - Ижевский машиностроительный завод 34 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5770 7
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 105 7
Точка 3794 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6624 6
Авиа Групп 8 6
Стройтрансгаз 19 5
Почта России ПАО 1983 5
КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 36 5
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 17 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6179 4
Зест -лизинговая компания 6 4
Трансойл 12 4
Сахатранс 6 4
СтройГазМонтаж 13 4
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 92 4
Аброс ИК 7 4
Студия Артемия Лебедева 90 4
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 4
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 706 4
ИнвестКапиталБанк 24 4
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 51 4
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 81 4
Силовые машины 71 4
Русское время - Часовой дом 5 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 301 3
Связной ГК 1334 3
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 108 3
РЗМКП - Рязанский завод металлокерамических приборов 10 3
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 37 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17911 37
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1636 28
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2499 23
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 412 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10363 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9054 20
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1205 20
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 20
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4304 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3056 15
Президент Российской Федерации 3701 15
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 205 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1739 10
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 600 9
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 103 8
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 126 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1544 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2430 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2333 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1308 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2688 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1641 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2017 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2373 4
Администрация Президента РФ 977 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2835 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1198 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1243 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2994 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 838 3
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 202 3
ФПИ - Фонд перспективных исследований 60 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 543 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 680 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2383 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 721 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 386 2
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 30 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 111 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6046 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1360 4
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 22 4
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 550 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 71 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1793 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 4 2
Единая Россия - Политическая партия 262 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 52 1
АККОРК - Агентство по общественному контролю качества образования и развитию карьеры 3 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 13 1
WiMAX Forum 68 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 61 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 426 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38743 67
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53085 52
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics 742 47
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11716 46
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25887 41
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6318 40
Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1017 39
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2593 38
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79093 35
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10008 34
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25005 34
MedTech - Medical (MedTech, HealthTech) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая мед 3110 33
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17401 32
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1405 25
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 62 23
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Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9759 20
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11335 19
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12594 19
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2387 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8724 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24936 18
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9362 18
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3903 17
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5988 17
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17069 16
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8625 15
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Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10136 15
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4355 12
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 488 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2500 12
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1482 8
Microsoft Windows 2000 12660 8
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 77 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 430 7
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2892 6
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 515 5
Apple iPhone 6 6167 5
Age of Kings 3444 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1021 4
Linux OS 8216 4
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 420 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 465 4
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 148 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 807 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 340 3
Р-168-25У-2 - Радиостанция 3 3
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 26 3
Ростех - Росэлектроника - Гончак - радиотрекер 3 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1044 3
Google Android 12520 3
Microsoft Windows 7 1882 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 680 3
Google+ Социальная сеть 205 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 742 2
ИПРО-6 - комплект GSM-сигнализации 2 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие Р - серия DMR-радиостанций 2 2
Национальные Технологии - Купол СХД 112 2
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 111 2
Intel x86 - архитектура процессора 1593 2
ЕАЭС Единый реестр ПО - Единый реестр евразийского ПО - Евразийский реестр 8 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 177 2
IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 44 2
Apple iPad 3735 2
NASA JWST - James Webb Space Telescope - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 56 2
Google Earth - Google Планета Земля 455 2
Сахненко Сергей 83 17
Якунин Александр 48 16
Артемов Михаил 14 13
Путин Владимир 2719 10
Скоков Сергей 26 10
Чемезов Сергей 137 9
Евтушенко Олег 138 8
Бочаров Алексей 13 7
Ананьев Алексей 108 6
Янукович Виктор 53 5
Мишустин Михаил 481 5
Моторко Андрей 70 5
Рыжов Алексей 19 4
Покровский Иван 79 3
Бровко Василий 51 3
Борисов Юрий 115 3
Брыкин Арсений 46 3
Мардер Наум 114 3
Щеголев Игорь 689 3
Тайнов Олег 20 3
Калинин Александр 135 3
Чендаров Андрей 15 3
Ананьев Дмитрий 78 3
Морозова Анастасия 34 2
Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 2
Щетинин Владимир 15 2
Никифоров Николай 1172 2
Корнеев Сергей 83 2
Карамов Сергей 2 2
Андреева Екатерина 45 2
Уткин Никита 30 2
Транковская Наталья 11 2
Bush George - Буш Джордж 305 2
Прянишников Николай 287 2
Хохлов Сергей 8 2
Шадаев Максут 627 2
Рогозин Дмитрий 94 2
Рейман Леонид 1031 2
Осеевский Михаил 273 2
Хасьянова Гульнара 120 2
Россия - РФ - Российская федерация 122460 192
Земля - планета Солнечной системы 9693 60
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50131 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39251 39
Европа 21290 34
Солнечная система - Solar system 2450 33
Солнце - звезда Солнечной системы 4903 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13130 21
Ближний Восток 2644 20
Африка - Африканский регион 3266 19
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1107 16
Луна - спутник Земли 1316 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15047 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14910 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17040 15
Америка Латинская 1682 14
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 983 13
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 562 13
Франция - Французская Республика 7081 11
Япония 12871 10
Юпитер - планета Солнечной системы 532 10
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 477 9
Созвездие Большая Медведица - Ursa Major 35 9
Германия - Федеративная Республика 12003 8
Казахстан - Республика 4831 8
Украина 7258 8
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1271 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2614 7
Испания - Королевство 3599 6
ЛНР - Луганская Народная Республика 81 6
ДНР - Донецкая Народная Республика 102 6
Россия - ЦФО - Тверская область - Осташковский район - Осташков 21 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12805 5
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 271 4
Созвездие Стрелец - Созвездие Стрельца - Sagittarius, Sgr 28 4
Россия - ЦФО - Воронежская область 659 4
Беларусь - Белоруссия 4233 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6273 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2378 4
Созвездие Эридан - Eridanus, Eri - Epsilon Eridani - Эпсилон Эридана 20 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41578 85
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7588 68
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23887 65
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3126 52
Астрономия - Космос - ракетно-космической технологии и исследования - ракетостроение 9381 50
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1458 47
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4926 45
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15013 37
Экспорт - Экспортные операции 2718 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41848 29
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 3060 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10224 13
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 3932 13
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1893 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13903 12
Информатика - computer science - informatique 884 12
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 307 12
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 815 11
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа 1664 11
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3568 11
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 781 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8261 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19964 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3121 9
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1212 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3646 8
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 266 8
Энергетика - Energy - Energetically 4192 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8856 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10643 7
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4545 7
Английский язык 6155 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9091 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3041 7
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1731 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5210 6
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2634 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4736 6
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2713 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4906 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 10
CNews RND - R&D.CNews 2274 8
Коммерсантъ - Издательский дом 1210 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10996 5
Thomson Reuters - Рейтер 5771 3
Ведомости 529 3
Optics 141 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
ScienceDaily 400 2
Space Daily 528 2
Space Weather 117 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Будущее России. Национальные проекты 19 1
Comedy Central - телеканал 21 1
EurekAlert 270 1
Медуза - Meduza 48 1
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 1
Радио России - радиостанция 48 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 250 1
Geophysical Research Letters 27 1
ViacomCBS 1 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 43 1
Nature 795 1
AP - Associated Press 1994 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1244 1
Phys.org 973 1
РБК ТВ - телеканал 82 1
Nextgov 22 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 62 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 569 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 792 1
FT - Financial Times 1165 1
Wikipedia - Википедия 440 1
500 Startups 14300 13
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7442 4
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 3
CNews Инновация года - награда 70 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2103 2
Juniper Research 502 1
Gartner - Гартнер 3473 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
Fortune Global 500 283 1
ABI Research 233 1
IHS Infonetics Research 90 1
In-Stat 115 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 94 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 90 1
Microsoft Research 128 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 96 1
РАН - Российская академия наук 1795 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 483 5
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 95 5
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 140 4
ВГУ - Воронежский государственный университет 39 4
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 14 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 712 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 289 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 652 3
НИИЭТ - Научно-исследовательский институт электронной техники 14 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 86 2
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 47 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 43 2
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 31 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 143 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 28 2
UH - University of Hyogo - Университет Хиого - Nishi-Harima Observatory, NHAO - Астрономическая обсерватория Ниши-Харима 5 2
UQAM - Université du Québec à Montréal - Университет Квебека 2 2
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 86 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 87 2
NAOJ - National Astronomical Observatory of Japan - 国立天文台, kokuritsu tenmondai - Национальная астрономическая обсерватория Японии - Mizusawa VLBI Kansokusho - Subaru Telescope 10 2
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 165 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 206 2
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 22 2
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 39 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1286 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 197 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 238 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 239 2
Рубин НИИ 7 2
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 1
UT Austin - McDonald Observatory - Обсерватория Мак-Доналд 10 1
Сбер - SberStudent 2 1
Сбер - SberZ 2 1
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - Национальный центр научных исследований (НЦНИ) 22 1
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 76 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 1
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 2
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