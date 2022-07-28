Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие ВНИИС Воронежский научно-исследовательский институт связи
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сахненко Сергей 83 17
|Якунин Александр 48 16
|Артемов Михаил 14 13
|Путин Владимир 2719 10
|Скоков Сергей 26 10
|Чемезов Сергей 137 9
|Евтушенко Олег 138 8
|Бочаров Алексей 13 7
|Ананьев Алексей 108 6
|Янукович Виктор 53 5
|Мишустин Михаил 481 5
|Моторко Андрей 70 5
|Рыжов Алексей 19 4
|Покровский Иван 79 3
|Бровко Василий 51 3
|Борисов Юрий 115 3
|Брыкин Арсений 46 3
|Мардер Наум 114 3
|Щеголев Игорь 689 3
|Тайнов Олег 20 3
|Калинин Александр 135 3
|Чендаров Андрей 15 3
|Ананьев Дмитрий 78 3
|Морозова Анастасия 34 2
|Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 2
|Щетинин Владимир 15 2
|Никифоров Николай 1172 2
|Корнеев Сергей 83 2
|Карамов Сергей 2 2
|Андреева Екатерина 45 2
|Уткин Никита 30 2
|Транковская Наталья 11 2
|Bush George - Буш Джордж 305 2
|Прянишников Николай 287 2
|Хохлов Сергей 8 2
|Шадаев Максут 627 2
|Рогозин Дмитрий 94 2
|Рейман Леонид 1031 2
|Осеевский Михаил 273 2
|Хасьянова Гульнара 120 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1215579, в очереди разбора - 887084.
Создано именных указателей - 108786.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.