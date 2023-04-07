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Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие ВНИИС Воронежский научно-исследовательский институт связи

Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи

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07.04.2023 Предприятие «Росэлектроники» на 30% увеличит выпуск радиоэлектронной аппаратуры

Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») наращивает производств
28.07.2022 «Росэлектроника» начала опытную эксплуатацию софта для ситуационного центра в Тульской области

Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») начал этап опытной экс
10.03.2022 DMR-радиостанции «Ростеха» испытали на учениях МЧС России

DMR-радиостанции концерна «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») успешно прошли испытания в ходе тренировочных пожарно-тактических учений, проведенных Главным управлением МЧС России по Ива
10.09.2021 НИИЭТ обеспечит локализацию ЭКБ в DMR-станциях производства концерна «Созвездие»

онентной базы (ЭКБ), призванной заместить импортные компоненты в современных средствах радиосвязи гражданского назначения. Пилотным проектом станет новая аппаратура стандарта DMR разработки концерна «Созвездие», включающая в себя переносные, автомобильные и стационарные радиостанции. Для организации более тесного взаимодействия между предприятиями в ближайшее время планируется подписание со
03.09.2021 Ведомственная охрана «Ростеха» получила цифровые радиостанции «Росэлектроники»

Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») поставил первую партию
31.05.2021 «Росэлектроника» поставит новейшие DMR-радиостанции МЧС

Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» заключил контракт с МЧС России на
12.01.2021 DMR-радиостанции концерна «Созвездие» получили статус ТОРП

Цифровые гражданские DMR-радиостанции концерна «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») получили статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) и включены в Единый реестр российской р
17.09.2020 Концерн «Созвездие» и холдинг «Сибер» начали сотрудничество в сфере комплексной безопасности

Входящие в состав госкорпорации Ростех холдинг «Сибер» и концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в о
26.08.2020 Концерн «Созвездие» показал радиостанцию из новейшего подвижного радиоцентра дальней связи

Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию Ростех) впервые представил на фо
20.01.2020 В концерн «Созвездие» назначен временный гендиректор

Совет директоров концерна «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех) принял решение о назначен
01.10.2019 «Созвездие» продемонстрировало радиоаппаратуру на занятиях МЧС

Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») продемонстрировал DMR-
02.08.2019 Концерн «Созвездие» получил разрешение на регистрацию товарного знака в Китае

Концерн «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») получил разрешение на р
23.11.2018 Концерн «Созвездие» открыл лабораторию прорывных технологий радиосвязи

Концерн «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех) совместно с Фондом перспе
10.10.2018 Ростех открыл Центр развития технологий искусственного интеллекта

Концерн «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) и Воронежский государстве
13.02.2018 Концерн «Созвездие» в 2018 году начнет выпуск радиогарнитуры для спасателей и строителей

Специалисты концерна «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех) разработали вариант исполнения гарнитуры ГСШ-01-01 с интегрированной цифровой радиостанцией, обеспечивающей надежную связь в

17.01.2018 Концерн «Созвездие» наращивает НИОКР в сотрудничестве с вузами

Концерн «Созвездие» (Воронеж, входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех) объявил о создан
02.11.2017 Концерн «Созвездие» начнет выпуск ноутбуков для силовиков

Концерн «Созвездие» (в составе объединенного холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) в I кварт
14.08.2017 «Ростех» утвердил новый менеджмент концерна «Созвездие»

В рамках реализации стратегии радиоэлектронного кластера госкорпорации Ростех проведены кадровые изменения в воронежском концерне «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» ГК «Ростех»), сообщили CNews в компании. Временным генеральным директором концерна назначен Алексей Бочаров, ранее возглавлявший НПО «Ангстрем».Але
27.03.2017 «РТ-Информ» оснастил концерн «Созвездие» серверным оборудованием

нции по ИТ и ИБ госкорпорации «Ростех») поставил серверное оборудование для оснащения ЦОД концерна «Созвездие». Конкурс, по результатам которого «РТ-Информ» был признан победителем, состоялся в
22.09.2016 ТТК организовал каналы связи для концерна «Созвездие» в Воронеже

«Транстелеком» анонсировал предоставление четырех цифровых каналов связи для концерна «Созвездие» в Воронеже. Как рассказали CNews в компании, в рамках договора макрорегиональный ф
04.03.2016 «Тринити» создала защищенную сеть передачи данных для Ассоциации управляющих компаний «Созвездие»

стемный интегратор «Тринити» завершил проект по построению защищенной сети передачи данных для АУК «Созвездие». Компания специализируется на профессиональном управлении жилым фондом, в числе ее
11.01.2016 ТТК увеличил скорость интернет-доступа концерну «Созвездие» в Воронеже до 400 Мбит/с

Компания ТТК увеличила скорость доступа в интернет концерну «Созвездие» в Воронеже. В рамках договора, макрорегиональный филиал «Юго-Восток» компании ТТК

02.09.2015 ТТК увеличил пропускную способность цифрового канала связи для «Созвездия» в Воронеже

ский оператор связи, в 50 раз увеличила пропускную способность цифрового канала связи для концерна «Созвездие» в Воронеже. Об этом CNews сообщили в ТТК. Концерн «Созвездие» — предприятие
01.09.2015 ТТК расширил сотрудничество с концерном «Созвездие» в Воронеже

Компания ТТК, российский оператор связи в России, в 50 раз увеличил пропускную способность цифрового канала связи для концерна «Созвездие» в Воронеже. Об этом CNews сообщили в ТТК. Концерн «Созвездие» — предприятие радиоэлектронного комплекса России, специализирующееся на разработке и производстве комплексов, сис
25.11.2014 ТТК увеличил скорость интернет-доступа концерну «Созвездие» в Воронеже

Компания ТТК сообщила об увеличении скорости доступа в интернет для концерна «Созвездие» в Воронеже. В рамках договора, макрорегиональный филиал «Юго-Восток» компании ТТК

01.11.2012 Esri CIS и концерн «Созвездие» будут сотрудничать в сфере создания ГИС-решений для силовых ведомств

Esri CIS и концерн «Созвездие» подписали партнерское соглашение. Как сообщили CNews представители компаний, в рамках данного соглашения планируется к реализации ряд совместных инициатив, направленных на создание с
28.05.2012 Концерн «Созвездие» переходит на СЭД «Дело»

сообщила о завершении первого этапа проекта по внедрению системы электронного документооборота организационно-распорядительной документации на базе СЭД «Дело» (разработки ЭОС) в российском концерне «Созвездие», предприятии радиоэлектронной промышленности. Работы по внедрению системы выполняет партнер ЭОС — корпорация «Элар». По отзыву заказчика, использование системы электронного документо
19.01.2011 В состав концерна «Созвездие» войдут ещё четыре предприятия

Межведомственная комиссия при правительстве РФ приняла решение о включение в состав концерна «Созвездие» воронежских предприятий «Электросигнал» и «Научно-исследовательский институт электронной техники», а также опытного завода «Тамбоваппарат» (Тамбов) и «Научно-исследовательского инсти
27.10.2009 Концерн "Созвездие" разрабатывает бесспутниковую навигацию

Как сообщила пресс-служба концерна "Созвездие", предприятие завершает разработку комплексной навигационной аппаратуры «Азимут-М». Во втором полугодии 2010 года начнется оснащение этой аппаратурой командно-штабных и боевых машин В
07.09.2009 Минкомсвязи подозревают в поддержке монополии на рынке WiMAX-оборудования

публикации CNews». В материале "Русский WiMAX наступает" говорилось о том, что воронежский концерн «Созвездие», по словам директора научно-технического комплекса Александра Гармонова, является

20.08.2009 Русский WiMAX наступает

нка, хотя и ограничивает их выбор. «Энфорта» заключила соглашение о конфиденциальности с концерном «Созвездие», в дальнейшем планируется подписать соглашение о партнерстве и использовать оборуд
28.11.2008 Василий Борисов покинул пост гендиректора «Созвездия»

Совет директоров концерна «Созвездие» удовлетворил просьбу об отставке с поста генерального директора член-корреспондента РАН Василия Борисова. Заявление об освобождении от занимаемой должности генеральный директор подал
13.12.2007 Метеоры из созвездия Близнецов: приближается максимум

дет наблюдать одни из самых "блестящих" метеорных потоков года. Максимум Геминид ожидается в ночь с четверга на пятницу, 14 декабря. Радиант потока находится в созвездии Близнецов, вблизи ярких звезд созвездия Кастор и Поллукс. В настоящее время в созвездии Близнецов можно также наблюдать яркую Красную планету - Марс. По информации пресс-службы NASA, поток Геминиды - не только один из самых

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DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 95 39
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 39
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 37
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 35
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 30
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 28
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 26
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 25
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 23
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 23
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 21
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 21
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 20
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 20
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 20
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 19
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 19
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 18
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 18
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 156 17
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 17
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 18
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 16
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 15
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 12
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 8
МЧС РФ - МУС ЧС - Мобильный узел связи для работы в условиях чрезвычайных ситуаций - Мобильный спасатель - Телекоммуникационный центр МЧС России 14 7
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
МЧС РФ - МКИОН - мобильный комплекс информирования и оповещения населения 6 6
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
Google Android 15243 5
Linux OS 11533 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 4
Apple iPhone 6 4861 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 4
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 4
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 3
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 3
Google+ - Google Plus - социальная сеть 217 3
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 3
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 46 3
Ростех - Росэлектроника - Гончак - радиотрекер 3 3
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 19 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - серия DMR-радиостанций 3 3
Р-168-25У-2 - Радиостанция 3 3
NASA Landsat 83 3
Google Sky Map 15 3
Минобороны РФ - ГАС ГОЗ - Государственная автоматизированная система управления финансово-хозяйственными рисками при выполнении гособоронзаказа 12 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Microsoft Windows 7 2007 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Huawei AppGallery 353 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
IVA Technologies - IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 2
Сахненко Сергей 91 20
Якунин Александр 50 16
Артемов Михаил 14 13
Путин Владимир 3454 11
Скоков Сергей 26 10
Чемезов Сергей 147 9
Евтушенко Олег 145 8
Бочаров Алексей 13 7
Ананьев Алексей 110 6
Моторко Андрей 73 6
Янукович Виктор 57 5
Мишустин Михаил 787 5
Рыжов Алексей 19 4
Беккиев Азрет 4 4
Ананьев Дмитрий 83 3
Борисов Юрий 122 3
Калинин Александр 189 3
Бровко Василий 60 3
Чендаров Андрей 16 3
Покровский Иван 136 3
Брыкин Арсений 57 3
Bush George - Буш Джордж 336 3
Мардер Наум 116 3
Александров Виталий 17 3
Крутов Александр 6 3
Тайнов Олег 20 3
Гармонов Александр 3 3
Осипов Павел 4 3
Мовтян Борис 8 3
Фунтиков Вячеслав 5 3
Goranson Annie - Горансон Энни 4 3
Золотницкий Евгений 10 3
Дзейтов Руслан 5 3
Щеголев Игорь 699 3
Никифоров Николай 1138 2
Тихонова Кристина 47 2
Транковская Наталья 11 2
Уткин Никита 40 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 2
Козырев Алексей 328 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 262
Земля - планета Солнечной системы 10865 65
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 42
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 41
Европа 24964 40
Солнечная система - Solar system 2569 34
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 30
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 23
Ближний Восток 3154 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 20
Африка - Африканский регион 3641 20
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 16
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 14
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 13
Франция - Французская Республика 8177 13
Япония 13807 12
Юпитер - планета Солнечной системы 557 10
Созвездие Большая Медведица - Ursa Major 39 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 10
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 9
Казахстан - Республика 6048 9
Украина 7928 9
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 8
ДНР - Донецкая Народная Республика 232 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
ЛНР - Луганская Народная Республика 205 6
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 6
Испания - Королевство 3840 6
Россия - ЦФО - Тверская область - Осташковский район - Осташков 25 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 4
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 361 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 119
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 100
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 92
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 89
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 53
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 52
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 50
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 45
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 35
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 28
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 24
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 22
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 21
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 20
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 18
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 17
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 16
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 15
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 14
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 13
Информатика - computer science - informatique 1195 13
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 12
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 12
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 11
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 10
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 10
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 10
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 9
Астрономия - Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula - New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, NGC - Новый общий каталог туманностей и звёздных скоплений 140 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 8
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 8
Английский язык 7030 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 10
CNews RND - R&D.CNews 2274 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
Ведомости 1466 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
9to5Google 60 2
9to5Mac 70 2
Space Daily 528 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
ScienceDaily 399 2
Wikipedia - Википедия 650 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
N+1 - Издание 188 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Медуза - Meduza 48 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Ars Technica 450 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
AP - Associated Press 2007 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Nature 832 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 1
Paramount Streaming - CBS Digital Media Group - CBS Interactive - FindArticles - ViacomCBS Streaming - Paramount+ - Pluto TV - SkyShowtime - BET+ - Showtime - CBS News Streaming Network - CBS Sports HQ - Noggin 20 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Радио России - радиостанция 49 1
Будущее России. Национальные проекты 22 1
Comedy Central - телеканал 21 1
Nextgov 26 1
Physical Review Letters 164 1
Phys.org 972 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
EurekAlert 291 1
Space Weather 117 1
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 1
Geophysical Research Letters 31 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 3
CNews Инновация года - награда 155 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Microsoft Research 144 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
In-Stat 115 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Fortune Global 500 295 1
ABI Research 236 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 20
РАН - Российская академия наук 2122 7
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 6
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 6
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 6
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 5
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 4
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 18 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
Рубин НИИ 9 2
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 24 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 2
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 2
UQAM - Université du Québec à Montréal - Университет Квебека 3 2
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 16 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 32 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 2
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 2
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 2
NAOJ - National Astronomical Observatory of Japan - 国立天文台, kokuritsu tenmondai - Национальная астрономическая обсерватория Японии - Mizusawa VLBI Kansokusho - Subaru Telescope 11 2
UH - University of Hyogo - Университет Хиого - Nishi-Harima Observatory, NHAO - Астрономическая обсерватория Ниши-Харима 5 2
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 2
НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 5 2
Chongqing University of Posts and Telecommunications - Чунцинский университет почты и телекоммуникаций - Университет почтовой и телекоммуникационной связи Чунцин 5 2
CNRS - Observatoire de Marseille - Marseille Observatory - Марсельская обсерватория - Марсельская астрофизическая лаборатория 6 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 5
Армия - Международный военно-технический форум 68 4
Связь-Экспокомм 276 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 2
Регулирование цифровых технологий - конференция 2 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Инфотех - Тюменский цифровой форум и выставка 13 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
День карьеры Росэлектроники 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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