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Регулирование цифровых технологий конференция

СОБЫТИЯ


19.08.2026 Ландшафт исследований в области цифровой трансформации (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) 1
03.12.2019 Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN 2
03.12.2019 Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Регулирование цифровых технологий и организации, системы, технологии, персоны:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
LoRa Alliance 5 2
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 2
Semtech 19 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 18 2
Ростелеком 10963 2
Dell EMC 5182 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 945 2
Oracle Corporation 7083 2
Toshiba Corporation 2980 2
Fujitsu 2105 2
Газпром нефть 726 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6560 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 815 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1523 2
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 118 2
ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 169 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 184 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6495 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26348 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22783 1
Уткин Никита 40 2
Щетинин Владимир 15 2
Россия - РФ - Российская федерация 166593 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4437 1
UQAM - Université du Québec à Montréal - Университет Квебека 3 2
Chongqing University of Posts and Telecommunications - Чунцинский университет почты и телекоммуникаций - Университет почтовой и телекоммуникационной связи Чунцин 5 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465913, в очереди разбора - 724318.
Создано именных указателей - 199873.
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