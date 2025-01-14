Уткин Никита
Уткин Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|Шалаев Антон 21 13
|Шульгинов Роман 15 6
|Повалко Александр 36 5
|Колесников Андрей 85 4
|Шпак Василий 223 3
|Бочаров Олег 28 2
|Щетинин Владимир 15 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Глазков Борис 47 1
|Холкин Дмитрий 21 1
|Лаконцев Дмитрий 18 1
|Валуев Сергей 8 1
|Дацко Ксения 1 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Савченко Владимир 13 1
|Власов Максим 20 1
|Бакуменко Андрей 2 1
|Бойко Олег 2 1
|Белошицкий Алексей 2 1
|Дубинская Елена 1 1
|Коваленко Яна 1 1
|Кукушкин Антон 1 1
|Уралов Арсений 1 1
|Гущина Анна 1 1
|Ратников Виктор 20 1
|Шойхет Борис 11 1
|Поскакухин Вадим 8 1
|Бородин Алексей 5 1
|Заренин Андрей 47 1
|Михайлик Константин 24 1
|Качалин Игорь 5 1
|Федоров Алексей 116 1
|Глейм Артур 5 1
|Таращанский Антон 1 1
|Полторак Дмитрий 6 1
|Шабашкевич Никита 7 1
|Салов Антон 38 1
|Паршин Дмитрий 17 1
|Беляцкая Полина 13 1
|Алдошин Олег 27 1
|Ведомости 996 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
|IDC - International Data Corporation 4910 4
|BCGroup - БИСИГРУПП 10 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
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