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Уткин Никита



14.01.2025 В России появился стандарт стабильной связи в отдаленных уголках страны. Он поможет лучше управлять беспилотниками 1
02.12.2024 В российском телекоме стремительно растут зарплаты – деньгами завлекают дефицитных специалистов. Оплачивать расходы будут россияне 1
07.10.2024 МТС разработала ГОСТ для интернета вещей 1
06.09.2024 В России бурно растет «каршеринг» программистов. Чаще всего арендуют разработчиков для «1С» и Android, но через год все изменится 1
15.01.2024 В России легализовали протокол связи для интернета вещей 1
28.11.2022 Власти хотят во все российские новостройки ставить умные счетчики 1
25.08.2022 Российский национальный стандарт квантового интернета вещей напишет РЖД 1
14.07.2022 Минцифры поддержало создание АНО «Многоквартирный умный дом» 1
14.02.2022 Утвержден первый международный стандарт цифровых технологий 1
10.11.2021 Французская технология интернета вещей станет национальным стандартом в России 1
29.10.2021 Более пяти тысяч человек приняли участие в Международном конвенте СНГ «Цифровое партнерство» 1
30.03.2021 Импортозамещение ПО добралось до интернета вещей. Его принудительно переведут на российский софт 1
02.02.2021 Росстандарт утвердил стандарт протокола LoRaWAN для рынка интернета вещей 1
28.12.2020 Создан ГОСТ протокола интернета вещей на основе российской технологии 1
24.08.2020 Росстандарт утвердил базовые стандарты интернета вещей 1
13.08.2020 В России установлены первые нацстандарты для «умных городов» 1
02.04.2020 Россия станет соредактором международного стандарта по реагированию на чрезвычайные ситуации в мегаполисе 1
22.01.2020 Серия национальных стандартов интернета вещей представлена на публичное обсуждение 1
14.01.2020 Стартовало публичное обсуждение проекта национального стандарта показателей для оценки умных городов 1
03.12.2019 Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN 1
03.12.2019 Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN 1
29.07.2019 Опубликован проект открытого стандарта интернета вещей OpenUNB 1
24.06.2019 РВК разработала проекты основополагающих стандартов в области интернета вещей 1
29.05.2019 В России разработан проект стандарта протокола LoRaWAN для интернета вещей 1
16.04.2019 РВК: международные стандарты по искусственному интеллекту будут разработаны на русском языке 1
05.02.2019 В России принят первый национальный стандарт интернета вещей 1
05.02.2019 В России утвержден первый национальный стандарт интернета вещей 1
07.12.2018 Центры компетенций НТИ будут участвовать в нормативно-техническом регулировании новых рынков 1
06.11.2018 РВК и «Энерджинет НТИ» разработают стандарты архитектуры для «интернета энергии» 1
29.10.2018 Предложенный Россией проект стандарта промышленного интернета вещей станет международным 1
04.07.2018 Российские эксперты разработали проект международного стандарта для «умного производства» 1
04.06.2018 Международный стандарт в области «интернета вещей» впервые появится на русском языке 1
17.05.2018 Россия впервые примет заседание международного подкомитета по разработке стандартов для «интернета вещей» 1
17.04.2018 «РВК» представила проект национального стандарта интернета вещей 1
01.12.2017 Технические комитеты РФ по стандартизации расширили сотрудничество в рамках «цифровой экономики» 1

Публикаций - 35, упоминаний - 35

Уткин Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 17
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 30 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 4
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 17 4
МегаФон 8804 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
LoRa Alliance 5 3
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 135 3
Dell EMC 5027 2
Oracle Corporation 6687 2
Toshiba Corporation 2927 2
Fujitsu 2041 2
Hitachi - Хитачи 1464 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 2
Semtech 18 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
Siemens AG - Siemens Group 2589 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 2
Умный МКД АНО - Умный многоквартирный дом 4 2
Yandex - Яндекс 7339 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 49 1
Microsoft Corporation 24624 1
SweetCard - Свиткард 3 1
Sigfox 13 1
Spectrum Management - Спектрум Менеджмент 11 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 1
МКД 56 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 51 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
Лаборатория цифровизации жилья 2 1
РВК - Российская венчурная компания 549 22
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 13
Газпром нефть 618 9
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Группа Самолет 72 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
Superjob - Суперджоб 502 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 25
РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 35 25
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 9
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 41 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 7
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 7
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 2
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 46 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 17 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 15
Стандартизация - Standardization 2130 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 13
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 145 12
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 170 11
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 8
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 26 8
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 92 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 6
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OpenUNB - Open Ultra-Narrowband - Российский IoT-стандарт 3 2
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Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Linux OS 9936 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 1
AWG - SkillStaff 27 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
Google Android 13994 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 188 1
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TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
IDC - International Data Corporation 4910 4
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 5
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UQAM - Université du Québec à Montréal - Университет Квебека 2 2
Минпромторг РФ - ВНИИС - Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации 5 2
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ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
Сколтех - ЦК НТИ БСИВ - Центр компетенций НТИ по беспроводной связи и интернету вещей 3 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 49 1
Регулирование цифровых технологий - конференция 2 2
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 26 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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