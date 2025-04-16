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Москва ЗАО Кунцево Рублево-Архангельское
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7497 3
|Музей-усадьба Архангельское 30 1
|Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 22 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11919 1
|Майстренко Игорь 46 1
|Гурджиян Руслан 20 1
|Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
|Гельфанд Екатерина 5 1
|Чуланов Евгений 1 1
|Марков Дмитрий 56 1
|Лихачев Андрей 1 1
|Оселедец Иван 26 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147414 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43840 3
|Москва - ЮВАО - Марьино - Умный квартал 14 1
|Москва - ЦАО - Центральный административный округ 144 1
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