Яндекс.Станция Умный дом с Алисой
Яндекс.Станция и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 1
|Мельник Сергей 16 2
|Мавлютов Марат 3 2
|Абуталимов Заур 6 1
|Голуб Павел 7 1
|Сергеев Артем 9 1
|Додонов Павел 1 1
|Кабанов Марат 35 1
|Пахомов Александр 60 1
|Лаптев Максим 18 1
|Быков Алексей 35 1
|Кустодиев Борис 4 1
|Васнецов Виктор 3 1
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