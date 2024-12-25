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Яндекс.Станция Умный дом с Алисой



25.12.2024 «Алиса» и умные устройства в декабре 2024 г.: зимние заставки, новогодний плейлист для караоке, новые режимы освещения и другие обновления 1
12.11.2024 «Яндекс» выпустил новую мини-колонку с «Алисой» внутри. Она стала красивее и громче. Цена. Опрос 1
12.11.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж новой «Яндекс Станции Мини 3» 1
12.11.2024 «Яндекс» представил «Станцию Мини» третьего поколения 1
01.11.2024 Распорядок дня, караоке на «ТВ Станциях» и др. в октябрьском обновлении «Алисы» 1
15.10.2024 «Яндекс» выпустил супердешевый смарт-ТВ с продвинутой акустикой. Есть четыре диагонали на выбор. Фото 1
15.10.2024 «Яндекс» представил «ТВ Станцию Бейсик» — самый доступный телевизор среди «ТВ Станций» с полноценным голосовым управлением 1
02.10.2024 «Яндекс Музыку» в lossless-качестве теперь можно слушать на умных устройствах «Яндекса» с «Алисой» 1
06.09.2024 Абоненты МТС в Кирове смогут звонить через умные колонки на телефонные номера 1
06.09.2024 Татарстанцы смогут звонить на телефоны через умную колонку 1
05.09.2024 Звонить через умную колонку смогут абоненты МТС в Новосибирске 1
05.09.2024 Абоненты МТС смогут звонить через «Яндекс Станцию» на телефонные номера 1
30.08.2024 Станция «Дуо Макс» получила масштабное обновление 1
14.08.2024 «Яндекс» выпустил обновление для «Станции Макс» 1
14.08.2024 «Яндекс» мощно обновил «Станцию Макс» и перевел ее на ОС YaOS X 1
31.07.2024 «Алиса» в июле: новый ТВ-плеер и сетка каналов на телевизорах с YaOS, поддержка новых вентиляторов в умном доме и многое другое 1
29.07.2024 «Алиса» включит «песни» собакам, которые остаются дома одни 1
22.07.2024 «Алиса» стала лучше понимать пользователей с особенностями речи 1
28.06.2024 Yandex Qazaqstan представил двуязычную «Алису» в умных колонках — она говорит по-казахски и по-русски 1
30.05.2024 «Яндекс» максимально «прокачал» свои умные ТВ и «Алису». Что появилось нового 2
16.05.2024 EKF запустил мобильное приложение умного дома EKF Connect Home на базе собственной разработки 1
23.04.2024 «Яндекс» построил свое решение для «умного дома» на китайской платформе, хотя у него есть собственная 1
18.04.2024 «Яндекс» выпустил свои первые устройства умного дома с Matter 1
16.04.2024 EKF расширяет возможности умного дома 1
18.03.2024 Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM 1
11.01.2024 Перед Новым годом пользователи купили больше миллиона «Яндекс Станций» 1
27.11.2023 Как подготовить дом к зиме: лучшие умные гаджеты 1
09.11.2023 «Яндекс» представил «Станцию миди» — компактную колонку с мощным звуком и новыми возможностями «Алисы» 1
28.09.2023 «Алиса» поможет совершать покупки голосом в «Лавке» 1
27.04.2023 В Казахстане стартовали продажи умных устройств «Яндекса» 1
18.04.2023 «Яндекс» выпустил мощную умную колонку и кучу умных гаджетов с продвинутым протоколом Zigbee. Цены 1
18.04.2023 Новые устройства «Яндекса» для умного дома уже в продаже 1
15.12.2022 Какие системы умного дома работают в России 1
01.12.2022 В колонках «Яндекса» появился режим радионяни 1
22.11.2022 «Яндекс» начал продавать умные устройства с «Алисой» в Узбекистане 1
31.10.2022 Ivideon стал одним из первых сервисов видеонаблюдения с управлением через голосового помощника «Алиса» от «Яндекс» 1
27.10.2022 В приложении «Умный дом с Алисой» появились камеры 3
25.10.2022 «Яндекс» представил модельный ряд умных телевизоров с «Алисой» 2
20.10.2022 «Алиса» расскажет о статусе заказа в «Яндекс лавке» 1
11.10.2022 «Алиса» научилась узнавать всех членов семьи 1

Публикаций - 42, упоминаний - 46

Яндекс.Станция и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 41
Xiaomi 1732 5
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
Ростелеком 9701 2
Ivideon - Мобильные видеорешения 54 2
Google LLC 11775 2
Apple Inc 12101 2
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 2
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 31 2
Rubetek - Рубетек 18 1
Bose corp 31 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Samsung Electronics 10255 1
LG Electronics 3614 1
Haier Group 165 1
Philips 2053 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 74 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 227 1
Стелс НПП - Stels - Smart Telematic Systems 2 1
Digma 185 1
Aqara - Акара.Ру 27 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Ballu Industrial Group 43 1
Telegram Group 1983 1
Arcsinus - Арксинус 8 1
Baku Electronics - Azerbaijan Electronics 2 1
DEXP 53 1
BBK Electronics Corp 313 1
Horizont - Горизонт 7 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
Huawei 3933 1
Яндекс Казахстан - Yandex Qazaqstan 8 1
Прогноз 1650 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 61 2
Севкабель Порт 7 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Sulpak 3 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Hyundai Motor Company 383 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 26
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 24
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 483 24
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 14
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 11
IEEE 802.15.4 - ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 157 11
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 10
Микрофон - Microphone 2501 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 8
Оповещение и уведомление - Notification 4608 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 8
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 7
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1019 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 7
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 990 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 7
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БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 5
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 5
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 205 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 5
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 5
Matter - Project CHIP 35 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 5
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 3
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