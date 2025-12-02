Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы Внедрения
|

Квартиры ПИК будут продаваться с устройствами умного дома «Яндекса»

В кварталах ПИК появились квартиры с устройствами умного дома «Яндекса» и других производителей. Устройства будут сами заботиться о микроклимате в доме и безопасности жилья, а жители смогут управлять ими и всей системой с помощью смартфона. До конца 2026 г. в продажу поступит более 4,5 тыс. таких квартир в шести московских проектах ПИК — это одно из крупнейших внедрений умного дома в России. В этом году квартиры с умным домом впервые доступны в новом квартале «Строгино 360». Об этом CNews сообщили представители ПИК.

Девелопер установит в квартирах «Хаб Яндекса», умные реле, систему защиты от протечек, терморегулятор тёплого пола, терморегулятор радиатора, а также датчики температуры, протечки и открытия двери в квартиру. Управлять устройствами можно будет с помощью приложения «Дом с Алисой». Благодаря современным протоколам умного дома Matter и Zigbee, на которых работает Хаб, к нему можно подключать дополнительные совместимые устройства разных производителей. А если добавить к умному дому «Яндекс Станцию» или «ТВ Станцию», можно будет управлять умным домом голосом.

Терморегулятор теплого пола и термостаты радиаторов позволяют создать дома комфортный микроклимат — указать температуру воздуха и пола можно в приложении «Дом с Алисой». Приложение позволяет также задать расписание работы устройств — например, чтобы в семь утра включался свет и подогрев пола в ванной. В случае неполадок с водой датчик протечек подаст сигнал системе, что нужно отключить воду и электричество, а владелец квартиры получит уведомление на телефон о неполадке. Уведомление придёт и в том случае, если датчик открытия двери сработает, когда дома никого нет.

Одним из первых проектов ПИК, в котором есть квартиры с устройствами умного дома, стал «Строгино 360». Это новый проект, расположенный в одном из престижных районов Москвы.

Жителям проектов ПИК будут также доступны собственные технологические решения девелопера, которые сейчас находятся на стадии «пилота» — это сервис детской безопасности, просмотр видеопотока из камер видеонаблюдения в приложении, интеграция домофона с голосовыми помощниками, бесконтактный доступ в подъезд и лифт и гостевые пропуска.

Антон Виговский, «Ростелеком»: Количество рабочих мест уже не равно количеству сотрудников в компании
Цифровизация

Сервис детской безопасности позволяет определить местонахождение ребёнка на карте квартала с помощью технологий геопозиционирования и видео с ближайшей камеры наблюдения. Для этого у ребенка должны быть с собой телефон, смарт-часы или другое устройство с подключенным сервисом.

Благодаря использованию технологий распознавания лиц и BLE (Bluetooth Low Energy) жители смогут входить в подъезд и на этаж, не прикладывая ключ к домофону. Достаточно посмотреть в камеру или иметь при себе смартфон с BLE. Кроме того, смартфон с BLE сможет автоматически вызвать лифт на нужный этаж.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Япония завершает создание своего «убийцы» ГЛОНАСС и GPS. Работа велась почти четверть века

Какой NGFW выбрать для комплексной защиты периметра

В России наладили выпуск печатных плат. Их доля остается низкой, зато себестоимость высока

Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли

Созданные для армии США БПЛА Anduril сбоят, теряют управление и бьются на учениях

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако

Business Process Management 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще