Квартиры ПИК будут продаваться с устройствами умного дома «Яндекса»

В кварталах ПИК появились квартиры с устройствами умного дома «Яндекса» и других производителей. Устройства будут сами заботиться о микроклимате в доме и безопасности жилья, а жители смогут управлять ими и всей системой с помощью смартфона. До конца 2026 г. в продажу поступит более 4,5 тыс. таких квартир в шести московских проектах ПИК — это одно из крупнейших внедрений умного дома в России. В этом году квартиры с умным домом впервые доступны в новом квартале «Строгино 360». Об этом CNews сообщили представители ПИК.

Девелопер установит в квартирах «Хаб Яндекса», умные реле, систему защиты от протечек, терморегулятор тёплого пола, терморегулятор радиатора, а также датчики температуры, протечки и открытия двери в квартиру. Управлять устройствами можно будет с помощью приложения «Дом с Алисой». Благодаря современным протоколам умного дома Matter и Zigbee, на которых работает Хаб, к нему можно подключать дополнительные совместимые устройства разных производителей. А если добавить к умному дому «Яндекс Станцию» или «ТВ Станцию», можно будет управлять умным домом голосом.

Терморегулятор теплого пола и термостаты радиаторов позволяют создать дома комфортный микроклимат — указать температуру воздуха и пола можно в приложении «Дом с Алисой». Приложение позволяет также задать расписание работы устройств — например, чтобы в семь утра включался свет и подогрев пола в ванной. В случае неполадок с водой датчик протечек подаст сигнал системе, что нужно отключить воду и электричество, а владелец квартиры получит уведомление на телефон о неполадке. Уведомление придёт и в том случае, если датчик открытия двери сработает, когда дома никого нет.

Одним из первых проектов ПИК, в котором есть квартиры с устройствами умного дома, стал «Строгино 360». Это новый проект, расположенный в одном из престижных районов Москвы.

Жителям проектов ПИК будут также доступны собственные технологические решения девелопера, которые сейчас находятся на стадии «пилота» — это сервис детской безопасности, просмотр видеопотока из камер видеонаблюдения в приложении, интеграция домофона с голосовыми помощниками, бесконтактный доступ в подъезд и лифт и гостевые пропуска.

Сервис детской безопасности позволяет определить местонахождение ребёнка на карте квартала с помощью технологий геопозиционирования и видео с ближайшей камеры наблюдения. Для этого у ребенка должны быть с собой телефон, смарт-часы или другое устройство с подключенным сервисом.

Благодаря использованию технологий распознавания лиц и BLE (Bluetooth Low Energy) жители смогут входить в подъезд и на этаж, не прикладывая ключ к домофону. Достаточно посмотреть в камеру или иметь при себе смартфон с BLE. Кроме того, смартфон с BLE сможет автоматически вызвать лифт на нужный этаж.